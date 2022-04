Chile. Arrancar al mercado el júbilo de tu sacrificio laboral

Por David Farías Delva

El pueblo chileno siempre será el vagón de cola de las decisiones que tomen las elites en el poder y los retiro de pensiones no escapan a esta constante que se arrastra por más de 50 años en este país sudamericano.

El actual gobierno de Gabriel Boric se sostiene con argumentos como el de avanzar pero con “responsabilidad y enfocándose en los temas de fondo”. Se trata de eufemismos que buscan proteger a los mercaderes de instituciones financieras de un modo de producción capitalista, culpabilizando así a la población de los escollos que este pueda sufrir hoy y en el futuro, sin tocar un ápice el sistema político, económico y productivo, que es el responsable de la especulación financiera que tiene a la mayoría de los chilenos endeudados y en la pobreza económica y social.

La ortodoxia por disminuir la inflación, no es más que otra falacia que sirve a todos aquellos que desean que las cosas sigan tal cual están, permitiendo la especulación y la inversión en los mercados, sin que la gente vea reflejada en sus sueldos y pensiones las estratosféricas ganancias de las grandes empresas financieras, entre las cuales se cuentan las mal llamadas AFP.

Esta paradoja de “defender al pueblo” o “proteger el actual modo de producción capitalista” en la que se han desenvuelto todos los gobiernos que ha tenido Chile los últimos 40 años, nos muestra que al final de cuentas es el mercado el que manda y no los anhelos de aquellos que votaron por el “mal menor” (Boric y compañía), quien señalaba en sus discursos que todo su trabajo estaría centrado en ir solucionando los anhelos de la gente vulnerada y sometida laboralmente a un modo de producción que privilegia las ganancias de unos pocos por sobre las del pueblo, abandonado a la especulación financiera del mercado.

Esta disyuntiva que experimenta el actual gobierno de Boric, sus aliados y sus enemigos, que en su conjunto deja al descubierto cómo será esta administración, en un país donde gobiernan las grandes empresas y donde las decisiones políticas se orientan en la dirección de beneficiar a las grandes corporaciones financieras y consorcios, en perjuicio de todos aquellos que son vulnerados en su calidad de vida y sus derechos. Esto nos permite sostener que es imposible alcanzar anhelos de equidad y justicia social dentro de un sistema productivo cuya base material es el cimiento de la desigualdad.

Arrancar de las fauces del mercado lo que le pertenece a la gente es un derecho, pero también es un deber reconocer que no se le puede pedir a los mismos que esclavizan, que solucionen los problemas de las grandes mayorías, pues estas últimas no creen en la idea de generar otro modo de vida y otro modo de producción, que extirpe el modelo de libre mercado chileno, cuya base económica se sustenta en las inversiones y especulaciones que hacen los financistas en distintas áreas de este modelo de Mercado a lo chilensis, de la cual las AFP forman parte. Entonces qué tenemos acá; mercado en las pensiones, mercado en la salud, mercado en la vivienda, mercado en la educación, mercado en el transporte público, mercado en el agua, mercado con nuestro territorio en su totalidad, donde las grandes corporaciones nacionales y transnacionales no piensan en la persona como tal, sino como un número más en la lógica de expandir más y sin control el mercado.

En un país donde lo público dejó de ser lo común, para comenzar a competir con lo privado, urge admitir la idea de volver a desarrollar lo común, de producir lo común, abandonando las lógicas de mercado, que con Boric o sin él seguirán golpeando a este territorio denominado Chile.

Para terminar esta nota, señalar que el rechazo a los retiros, rescate, o el arrancar de las manos del mercado los dineros de las pensiones, como quieran llamarlo, no fue más que otra burla y golpe al mentón de la gente que puso toda su confianza en aquellos jóvenes que en algún momento de sus vidas fueron críticos al modelo, pero que hoy reafirman que son más de lo mismo, respondiendo al mercado y sus grandes empresas especuladoras, causantes de la inflación y que les determinan como gobierno, los condicionan, volviéndose títeres de la clase dominante y sus designios.