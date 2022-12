TRABAJADORES DE LA U.CHILE LLAMAN A PARO.

La Universidad de Chile no estaría respetando el acuerdo de un reajuste del 12 % para el sector publico, aumentando la precarización de las y los trabajadores que poseen remuneraciones más bajas, extendiendo aún mas la brecha salarial que hoy existe en la universidad. Para enfrentar esta situación lamentable, la Federación Nacional de Asociaciónes de Funcionarios y Funcionarias de la Universidad de Chile FENAFUCH, acordó un Paro de Actividades para este Lunes 12 de Diciembre.

Myriam Barahona, representante de FENAFUCH, señalo que para los trabajadores del tramo hasta $1.200.000 se les ofrece solo un 9% y que ellos iría por el 12%, no menor a esa cifra acordada entre el gobierno y la mesa del sector público. Agregó que este Lunes se realizarian asambleas y una marcha hacia la casa central a las 11 horas, la que partiría desde la facultad de arquitrectura de la mencionada universidad.

La FENAFUCH considera inaceptable la propuesta de reajuste escalonado con 4 lineas de corte, presentada por la Vicerrectoria de asuntos económicos y gestión institucional VAEGI:

Tramo renta Nº de nombramientos Reajuste 2023

1. < = $1.200.000 9.081 9 %

2. $1.200.001 <> $2.000.000 4.132 7,5%

3. $2.200.001 <> $4.000.000 2.454 6 %

4. >= $4.000.001 594 4%

Como ya es sabido por la comunidad, la semana pasada la Mesa del Sector Público con el

gobierno alcanzaron un acuerdo de reajuste para dicho sector de un 12% para los sueldos

inferiores a $2.200.000 y un monto nominal fijo de $264.000 mil pesos mensuales para rentas

de hasta $4.000.000.



En paralelo a esta negociación, los rectores de universidades estatales tomaron arbitrariamente

-y a espaldas de las comunidades educativas- la decisión de excluir a los funcionarios y

funcionarias de la educación pública superior de este acuerdo, que favorecerá a todos los

servicios públicos, colocando un techo de un 6,3% de reajuste.



En los últimos días, y gracias a la presión ejercida por los y las trabajadoras de las

Universidades estatales, hemos visto como la Universidad de Santiago de Chile (USACH) ha

acordado respetar el monto definido por el gobierno y la Mesa del Sector Público.

En un escenario económico que ya presenta un IPC acumulado de 12,5% para el 2022, el

reajuste del 12% es un mínimo para que los y las trabajadoras, no pierdan poder adquisitivo.

Cualquier porcentaje menor de reajuste significa en la práctica, una disminución de sueldo,

situación gravísima, en particular, para quienes tienen las remuneraciones más bajas.

Desde FENAFUCH declaramos nuestro absoluto rechazo referente a la propuesta

entregada por VAEGI. Como Federación hemos sido claros en señalar que la

Universidad, como institución pública que es, debe respetar el acuerdo alcanzado por la

Mesa del Sector Público. Cualquier propuesta que no cumpla este mínimo es inaceptable

e intransable.



Más aún, rechazamos la propuesta de la VAEGI pues esta implica un desvío de recursos para

reajustar los sueldos más abultados de la Universidad, acrecentando la gran desigualdad

existente dentro de esta institución. La implementación de la negociación de la MSP significa

para la Universidad de Chile cerca de 28.000 mil millones de pesos. La propuesta de la VAEGI

considera un monto de 17.500 mil millones de pesos destinado al reajuste (anual), y de este

monto, más de 3.000 mil millones estarían destinados a un poco más de 500 funcionarios, que

representan el 3% de quienes trabajan en la Universidad (donde se encuentran las más altas

autoridades), y en quienes se ocuparía cerca del 20% del presupuesto.



Esta propuesta entregada por VAEGI y refrendada por la rectora Rosa Devés Alessandri,

aumenta la precarización de los y las trabajadoras que poseen remuneraciones más bajas y

extiende aún más las brechas salariales que hoy existen en la Universidad pues incorpora a los

sueldos más altos de esta institución. Esto, en total discrepancia de los valores y principios

orientadores de “igualdad social” y de “bienestar y justicia en el trato de sus miembros” que la

misma Universidad declara. Los y las trabajadoras más precarizadas no pueden seguir

subvencionando los “supersueldos” de unos pocos. La Universidad de Chile no puede seguir

financiando salarios que incluso superan lo que gana el presidente de la República. Las y los

funcionarios no podemos seguir pagando los costos de la mala distribución y gestión de los

recursos y del abandono estatal.



Como FENAFUCH, y en línea de lo expresado en estos días por los y las trabajadoras de las

distintas unidades y campus que componen esta Universidad, seguiremos exigiendo como

mínimo, que se respete el acuerdo de porcentaje de reajuste obtenido en la Mesa del Sector

Público y sus líneas de corte.



Hacemos un llamado al presidente, Gabriel Boric Font, quien es el patrono de esta Universidad

y quien fue participante activo de esta comunidad, a reunirnos y dialogar frente a esta

problemática presupuestaria pero también ética que hoy en día nos aqueja y que pone en

entredicho en verdadero carácter público y democrático de esta Institución.



Finalmente convocamos a la comunidad universitaria y en especial a todos y todas las

trabajadoras de la Universidad a empatizar con nuestra demanda porque tenemos la convicción

de que unidas y unidos como clase trabajadora podremos conseguir nuestro 12%.