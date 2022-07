Lavrov: «Mientras Occidente envíe armas a #Ucrania, los objetivos de la operación militar en el plano territorial continuarán cambiando»

Alma Cubanita

#Rusia

«Ucrania no es capaz de formular nada que merezca atención» – dijo Serguéi Lavrov a RT argumentando que a los burócratas de la Comisión Europea les conviene que no haya líderes brillantes. Añadió que Europa se mostró como un socio que no es de fiar, y no cree que Rusia vuelva a las cadenas de suministro que existían hace 6 meses. Sobre la geografía de la operación militar Lavrov comentó que ahora no se limita a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, sino que incluye otros territorios.

El objetivo de los suministros militares de EE.UU. y Reino Unido a Ucrania es volver a Europa en contra de Rusia, afirmó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una entrevista con la redactora jefa de RT y del grupo Rossiya Segodnya, Margarita Simonián.

«Es ventajoso para los estadounidenses y los británicos, porque están al otro…