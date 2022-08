Videoconferencia en Chile del presidente de Ucrania Volodomir Zelenski

Otra manipulación de la derecha chilena

por Félix Madariaga L.

En el salón de honor de la Universidad Católica de Chile se realizó una videoconferencia en la que el expositor principal fue el actual presidente de Ucrania Volodimir Zelenski. Está actividad fue organizada por el diario El Mercurio en conjunto con dicha universidad, y como espectador – el formato elegido no permitió el diálogo salvo con quienes integraban el panel y algunas personas claramente designadas para tal – lo que sentí fue que había una maquinación tendenciosa del conflicto de Ucrania con Rusia en el que sólo un sector era tanto el que preguntaba como el que respondía. Si el Presidente de Ucrania buscaba apoyo en Chile, faltaron actores relevantes para poder conseguirlo.

Lo lamento, creo que se perdió una oportunidad importante. Más allá de las ideas y puntos de vista que podamos tener, el poder debatir, el poder preguntar e intercambiar ideas es siempre un valor agregado, en un mundo que le teme a las diferencias, al intercambio de ideas, a la diversidad. Me pareció que todo fue organizado por el mismo sector reaccionario que en 1973 vendió su alma al diablo para terminar con el gobierno de Salvador Allende, el Presidente de un país que necesitaba y deseaba un cambio estructural, el Presidente que pagó con su vida el enfrentarse a los poderosos.

Asistimos a una ofensiva comunicacional gestada por esos mismos sectores, El Mercurio, asociado a la PUC organizaron una ofensiva comunicacional unilateral en apoyo irrestricto al gobierno ucraniano (no olvidar que detrás de un gobierno hay un pueblo que sufre las consecuencias de sus acciones) es la primera vez que Zelenski, se enlaza con América Latina para pedir apoyo a sectores de la sociedad que no son cercanos al mundo social.

Zelenski, con una polera verde “hecha en Ucrania”, manga corta, mirando directo a la cámara, fue siempre de respuestas cortas, en un español limitado, se mantuvo oscilante, quizás buscando empatía en los presentes, pero con un desconocimiento profundo de quienes lo escuchaban. Si su objetivo era buscar apoyo, ese lugar y ese público no era el más indicado, no me imagino al Senador “Rojo Edwards” sumándose a la resistencia de ese país.

Los contenidos:

Esta no es una columna que pretenda analizar el conflicto ucraniano, sólo dar una opinión respecto al único y primer encuentro con el presidente de ese país. Cito textualmente frases que llamaron mi atención “yo quisiera invitar a los estudiantes – ¿de la UC? – a Ucrania porque son más rápidos que mi generación, llenos de energía, que no están atados a percepciones previas. Los estudiantes son los que pueden añadir energía”. Pregunto, dónde está nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores? cuál ha sido su rol? en un país democrático el compromiso de ayudas, apoyos, no debería pasar por ahí?

Durante la videoconferencia, Zelenski trata de terroristas a sus adversarios y llama abiertamente a los países de América Latina a no hacer negocios con Rusia, cerrar el turismo a los rusos y potenciar las sanciones económicas contra la potencia. Todas legítimas demandas pero dirigidas hacia el interlocutor equivocado. Puede el diario de la Agustin Edwards atribuirse el poder de receptor de estas demandas? personalmente estoy convencido que no tienen la moral, la ética ni el respaldo para hacerlo, menos hoy en que han sido propulsores de la campaña de mentiras que promueve el rechazo a la propuesta de nueva Constitución.

Creo que este intento comunicacional desesperado de la ultra derecha chilena que busca posicionarse en el ámbito nacional con temas, como la causa de Ucrania, está muy ajena a sumar adeptos. Este 4 de septiembre, Aprobamos!