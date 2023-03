Honduras: “Berta Cáceres planteaba que la lucha es permanente”

Periódico Alternativo

BERTHA ZÚÑIGA

Tras siete años del asesinato político de la dirigente hondureña Berta Cáceres, publicamos el testimonio de su hija Bertha Zúñiga Cáceres sobre su legado

Berta Cacéres fue una pedagoga de la lucha intergeneracional. En los momentos más fuertes que tuvo, tanto en la lucha comunitaria como la lucha en Honduras, siempre integró a esas nuevas generaciones, no sólo la juventud, sino que también a la niñez. Creo que por eso, hoy, está bien presente una generación de jóvenes que están también materializando ese sueño de Berta Cáceres de la defensa de los territorios.

Para hablar también ya propiamente del pensamiento y del legado que ella nos hace: en primer lugar, ella planteaba que era siempre la lucha de base. No podemos tener siempre el pensamiento analítico si no hemos acompañado también toda la constitución del proceso organizativo de base. Eso fue una gran enseñanza de ella: no abstraernos…