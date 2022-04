Colombia. Duque, Gaviria, Zapateiro y los medios del sistema, en gavilla: El partido del régimen del terror

Por Luis Alfonso Mena S.

Con la llegada de César Gaviria a la campaña de Federico Gutiérrez, ‘Fico’, ha quedado sellado el equipo rector de una gavilla retardataria que podríamos denominar el Partido del Régimen del Terror en Colombia.

Y valga recordar que etimológicamente retardatario significa “que se resiste o se opone al progreso”, esto es, al cambio social y político en el dramático caso colombiano.

Esa gavilla, ese partido lo lideran el jefe del régimen, Iván Duque; la cabeza del brazo armado del mismo, Enrique Zapateiro; Gaviria y los medios de comunicación del sistema.

En el telón de fondo, detrás de ellos, y del cual ejercen continuidad, está Álvaro Uribe, el inspirador de ese régimen, el de los 6.402 crímenes de lesa humanidad, el de la violación masiva de los derechos humanos durante su gobierno.

Claro que hay otros personajes de la oscura caverna conservadora, como Andrés Pastrana, y los jefes de los partidos del establecimiento.

Ante la mediocridad e incompetencia de ‘Fico’, el candidato de la extrema derecha, la jefatura de debate la asume esa cuarteta, llena de mermelada, armas y prensa, pero sin ideas de cambio para una sociedad que lo reclama a gritos.

Esa es la manguala a la que se enfrentan Gustavo Petro y Francia Márquez, es la manguala del Estado oligárquico que combina todas las formas de engaño para mantener el poder y procurar que nada se transforme.

El cinismo de César Gaviria no tiene límites: para lavarse las manos, “critica” a Duque, pero se suma a ‘Fico’, que es Duque 2 y quien sería peor que el mismo Duque en el gobierno.

Cuando, a instancias de la JEP, diez militares confesaban que cometieron los más horrendos asesinatos en el Catatumbo contra el pueblo campesino en el régimen de los eufemísticamente llamados ‘falsos positivos’ de Uribe, Gaviria se unía a ‘Fico’, que es otro continuador del caballista del Ubérrimo.

Cuando en el Congreso se debatía la moción de censura contra Diego Molano, el ministro de la guerra, por la masacre infame cometida hace un mes por el Ejército de Zapateiro en el Putumayo, que dejó once personas asesinadas, Gaviria llegaba a reforzar la prolongación de ese régimen del terror con ‘Fico’.

Cuando se cumplía la histórica sesión en la que se definía el proceso contra Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, a cargo de la Juez 28 Penal del Circuito de Bogotá, Gaviria se reunía con ‘Fico’ para anunciarle su respaldo.

Cuando este 28 de abril se cumple un año del inicio del gran Paro Nacional de 2021, bestialmente reprimido por el gobierno de Duque, que dejó más de 80 personas asesinadas y miles de heridos, torturados y encarcelados, Gaviria llega a apuntalar ‘Fico’, el candidato que sería la extensión de ese régimen de violaciones de los derechos humanos.

No olvidemos que fue este personaje uno de los candidatos presidenciales que salió a solidarizarse con el Ejército por la matanza del Putumayo y con Zapateiro, el oficial ‘¡Ajúa!’, el doliente de ‘Popeye’, por la descarada intervención en política de este general contra Gustavo Petro.

Así que asistimos a la configuración del Partido del Régimen del Terror, con Duque (Uribe), Zapateiro y Gaviria como jefes, con la colaboración incondicional del aparataje mediático del sistema, encabezado por Caracol, el canal de los montajes, y secundado por RCN, El Tiempo, Semana, Blu, La FM y un largo etcétera de desinformadores y manipuladores.

Esa es la perspectiva con Gutiérrez: más mentiras, miseria y crímenes contra el pueblo. Afortunadamente, todo indica que esa perspectiva no se materializará en la elección presidencial.

Gaviria cree que con el “programa” de 18 páginas, verdadero parto de los montes, presentado en una reunión de congresistas el martes 26 de abril, engañará otra vez al pueblo liberal, como hace cuatro años.

En 2018, luego de gritar “Uribe, paraco; Uribe, paraco”, llamó a votar por Duque, el candidato que puso Uribe. Oportunista y mentiroso, cree que el electorado liberal pisará de nuevo la trampa.

No, ni ese panfleto lleno de cinismo ni su voz chillona callarán a ese pueblo. Los votos son de la gente, no de él. Esta vez no le comerán cuento.

De uno de los jefes del sistema de exclusión y violencia imperante, como es Gaviria, no se podía esperar que optara por el cambio.

Gaviria creyó que podía negociar ministerios con Petro. Se equivocó de cabo a rabo. Petro no actúa así, se negó a las pretensiones del mercader neoliberal y lo desenmascaró.

Con seguridad, ‘Fico’ le firmó el cheque de los ministerios de Hacienda y de Defensa, que pedía Gaviria por su respaldo. Su libreto de 18 páginas es simplemente una máscara.

Como dijo Petro este miércoles en Honda, Tolima, hoy la oligarquía liberal prefiere aliarse con los nazis y el fascismo, y no con el pueblo y las ideas de López Pumarejo y Gaitán.

Hoy el momento histórico es muy distinto al de 2018. Gaviria se quedará con su cascarón vacío. La gente optará por el cambio.

Llegó la hora de que el pueblo, con Petro y Francia al frente, derrote el dantesco régimen del terror y del hambre. Será el 29 M.

Cali, miércoles 27 de abril de 2022.