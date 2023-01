Por Félix Madariaga Leiva…..

12 Encuentro de Ex Prisioneros y Prisioneras

La Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos rindió un homenaje a Miguel Lawner.

La actividad se realizó hoy sábado 28 de enero en la comuna de San Joaquín en el sitio donde funcionó el Campo de Concentración de Prisioneras y Prisioneros Políticos conocido como 3y4 Álamos durante la dictadura militar y congregó a más de 500 personas que llegaron al lugar, entre ex prisioneros y prisioneras, autoridades, artistas, dirigentes sociales, como las diputadas Ana María Gazmuri, Emilia Schneider, Alejandra Placencia y el diputado Boris Barrera, el alcalde de la comuna de San Joaquín Cristóbal Labra y representantes de las Embajadas de Suecia, Nicaragua, Federación Rusa y Venezuela.

También llegaron al sitio de memoria representantes del gobierno como el Seremi de Justicia Jaime Fuentes y la subsecretaria de derechos humanos Haydee Oberreuter.

El homenaje comenzó con la presentación del músico chileno Marcelo Coulon quien junto a David Azan, cantó emotivas canciones como el último discurso del presidente Salvador Allende que los asistentes corearon, posteriormente el músico hizo una dura crítica a lo que representa el negacionismo del lugar al ser actualmente un centro de detención de menores, administrado por el SENAME y custodiado por gendarmería, 3y4 Álamos representa la negación de la memoria, ya que aún sigue una cárcel y nadie se la juega por terminar esta contradicción para transformarlo en un sitio de memoria.

En medio de la actividad se entregó la medalla que se otorga todos los años a quienes se han destacado en la lucha por los derechos humanos, que en esta ocasión recayó en el destacado arquitecto y ex preso político del lugar, Miguel Lawner, quien afirmó que es imposible la reconciliación mientras existan miles de personas de las que no sabemos nada de su paradero. Sólo sabemos que fueron asesinados y torturados, lanzados al mar en sacos con rieles para que nunca pudieran aparecer, y que los responsables – civiles y militares – siguen guardando silencio.

En tanto Lautaro Araneda, Presidente de la Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos lamentó la falta de voluntad de los gobiernos anteriores para devolver el sitio al pueblo y sus organizaciones para transformarlo en un sitio de memoria.

También se hizo presente la Presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira quien afirmó que en este año en que se conmemoran los 50 años del golpe de estado de civiles y militares no es posible aceptar el negacionismo que nos quieren imponer, es una exigencia al Estado saber el destino de los detenidos desaparecidos, y obtener verdad y justicia y una reparación integral y garantías de no repetición, y no sólo por los crímenes de la dictadura, sino también en los que se cometieron en el gobierno de Sebastián Piñera.

Por su parte, el Embajador de Nicaragua Gadiel Arce, señaló que la esperanza no muere cuando las causas son justas, cuentan con todo el apoyo y solidaridad del pueblo nicaraguense.

La Diputada Ana María Gazmuri comentó que este centro es una herida abierta, no hemos logrado después de tanto tiempo convertirlo en un sitio de memoria, estamos en deuda también con los jóvenes que aquí se encuentran detenidos y a quienes debemos buscarles un espacio adecuado. Es una vergüenza que aún no se logre el comodato, y lo hemos conversado con otros diputados, haremos las gestiones necesarias para que esto se concrete ya.

También estuvieron presentes en la actividad el coro Voces de la Rebeldía, el grupo Amichi y como ya es tradición a actividad terminó con el canto de los más 500 asistentes del tema del grupo Illapu el Negro José, canción con la que despedían a los prisioneros y prisioneras que eran liberados del campo de concentración.