Corporación Campo de Concentración 3y4 ÁlamosSolicita al Consejo de Monumentos que el Espacio conocido como “La Barraca” sea declarado monumento nacional en calidad de histórico.

Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos

Solicita al Consejo de Monumentos que el Espacio conocido como “La Barraca” sea declarado monumento nacional en calidad de histórico.

A tres días del 12° Encuentro anual de ex prisioneras y prisioneros, donde homenajearon a Miguel Lawner en una masiva actividad, los integrantes de la Corporación continúan trabajando y haciendo gestiones para recuperar el sitio durante este año 2023.

El miércoles 1 de febrero un grupo de compañeros y compañeras de la Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos, acompañados de diversas organizaciones de derechos humanos, se dirigieron hasta el Consejo de Monumentos Nacionales para ingresar el último expediente de la entidad para que sea declarado Monumento Nacional en la calidad de histórico.

En el documento, representantes de la entidad solicitan a la institución del Estado la ampliación del polígono de protección patrimonial a la totalidad del terreno conocido como SENAME, que incluye el sector donde se encontraba la construcción que albergaba a las mujeres prisioneras políticas durante los años en que funcionó el campo de concentración durante la dictadura. Se trata de proteger el último espacio, para que todo el cuadrilátero del sitio sea declarado Monumento Nacional en la categoría de histórico.

Para las y los sobrevivientes es muy importante hacer estas gestiones, para que cuando el sitio de memoria sea devuelto a quienes habitaron en el horror en ese lugar, puedan reconstruirlo tal como era cuando estuvieron detenidos ahí. Ese es el objetivo principal de la Corporación Campo de Concentración 3y4 Álamos.

Shaíra Sepúlveda, sobreviviente del lugar, señala que no es menor esta petición porque “este sería el último espacio que nos queda para tener todo el sitio declarado como monumento histórico. Para nosotras, las mujeres que estuvimos detenidas, el hecho de ingresar este nuevo expediente para ampliar el espacio, que sea declarado monumento histórico, tiene la mayor importancia porque en ese espacio que no fue considerado estaba instalada lo que nosotras llamábamos La Barraca, acá donde estábamos presas las mujeres era de material ligero, no como el resto de los pabellones. Ahí era nuestra vida, cuando llegábamos y éramos recibidas por las otras compañeras que ya estaban en ese lugar se generó toda nuestra solidaridad, nuestra resiliencia, nuestro trabajo para salir adelante. En ese espacio se vivieron penas y alegrías, efectivamente eso ahora no está, pero lo podemos reconstruir. Hoy lo que más nos interesa es proteger ese espacio porque si no está declarado monumento histórico podría ser privatizado y construir ahí un edificio o lo que sea y toda nuestra historia sería borrada, esa es la importancia que tiene”.

Lautaro Araneda, Presidente de la Corporación señaló que “hoy es un día especial, hemos estado en el Consejo de Monumentos Nacionales entregando el dossier que solicita la entrega del polígono de protección patrimonial a la totalidad del terreno conocido como Sename, y que ahora solicita incluir el sector conocido como La Barraca de mujeres y que fue destruida una vez que sacaron a las últimas compañeras de ese lugar. En este dossier van nuestras esperanzas de que el Estado tenga a bien ampliar el polígono a 3y4 Álamos”. También se refirió a lo que deben enfrentar durante este año, “ahora debemos seguir luchando con la esperanza de que este año se haga el pronunciamiento oficial sobre la entrega en comodato, ya sea en forma total o parcial del campo para poder desarrollar el trabajo que tanto hemos esperado, de promoción, de defensa de los derechos humanos, de la memoria de los nuestros y nuestras que ahí sufrieron tortura, crueldad, privaciones, ahí muchos fueron vistos por última vez y hoy se encuentran desaparecidos. Es un compromiso con la memoria y la memoria. No bajaremos las manos, no vamos a permitir que el negacionismo avance, le vamos a dar la pelea en todos los frentes. Es imposible que esta sociedad chilena enferma de negacionismo y de olvido acepte una vez más esta doble victimización por parte de los sectores más reaccionarios y fascistas de este país”.

Finalmente, señalar que llegaron a solidarizar representantes de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, como Cecilia Marchant, representante de la Coordinación de la Red Sitios de memoria de Chile, Ninoska Henríquez, representante de la Casa de Varas Mena y Walkiria Jorquera dirigenta del Sitio Ex Cárcel de Valparaíso, quien también estuvo en la Barraca de 3y4 Álamos junto a Shaíra Sepúlveda.

