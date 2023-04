Crónicas de una semana fatídica de la burguesía estadounidense

por Enrique Muñoz Gamarra

La burguesía estadounidense se cree una diosa. Se burla de todo el mundo. Sus provocaciones se han vuelto completamente insoportables. Incluso se ha apropiado las reservas internacionales de Rusia que, en un acto de extrema soberbia, pretende entregárselas a Ucrania, dizque para su reconstrucción. En este marco las contradicciones inter-imperialistas han llegado a su cumbre más alta. Pero, el entrampamiento geopolítico sigue siendo infranqueable. En esto aquella soberbia simplemente no funciona. No va mas allá, pues, todas sus provocaciones son solo provocaciones y nada más que provocaciones. Entonces, las incapacidades de las burguesías por resolver sus diferencias, siguen siendo flagrantes. Totalmente. En ese curso la burguesía estadounidense, la causante de la desestabilización mundial, apuró los conclaves en las alturas, en procura de captar las reacciones de la parte contraria (Rusia y China). ¿Para qué? ¡Para seguir provocando! En el fondo, ciertamente, tiene miedo de la reacción de estas dos superpotencias. ¡Esa es la esencia de esta burguesía!

Entonces, aquel afán corrió entre el 17 y 24 de febrero de 2023. Realmente una semana fatídica. Empezó con la Conferencia de Seguridad de Múnich (17 al 19 de febrero de 2023). En ella estaba asombrada con tanta furia anti-rusa de occidente. Ucrania recibiría nuevas armas (misiles Patriot) y asesoría bélica. Occidente había sido arengado contra Rusia. A continuación, se oyeron los discursos de los presidentes de Estados Unidos y Rusia (21 de febrero de 2023). Los estadounidenses que habían buscado las reacciones de Rusia y China, esta vez la encontraron, en efecto el presidente Putin fue muy claro en su intervención en la DUMA (Asamblea General de Rusia): “…estamos decididos a marchar hacia la multipolaridad…La participación de Rusia sobre el acuerdo estratégico de armamento ofensivo la hemos suspendido…”. Esto fue como un baldazo de agua fría, no solo para los estadounidenses, sino, para todo occidente. Todos estaban atónitos.

Entonces ordenó a sus fantoches ir a territorio ruso a ejercitarse en los atentados. Por supuesto Rusia no estaba ciega ni mucho menos de brazos cruzados. Su inteligencia había estado presente en la cumbre de Munich. Consecuentemente Rusia estaba al tanto de las intrigas y maquinaciones de aquella burguesía. Inmediatamente empezaron a surcar los cielos de Ucrania los vectores más veloces (10-20/velocidad del sonido) cargados de poderosos explosivos, advirtiendo que no estaban jugando a la “guerrita”. En una nota anterior había sostenido que Rusia estaba empezando a asumir la fuerza de la paridad estratégica en su verdadera dimensión. El ex-presidente ruso, Dmitri Medvedev, fue muy claro a este respecto: “No puedes luchar contra Rusia mientras haces creer que los problemas de estabilidad estratégica siguen igual”. Ahora la burguesía estadounidense observa con mucho recelo a sus cuatro costados, mientras las tempestades geoeconómicas y geopolíticas siguen batiéndose (recientemente han quebrado tres grandes bancos estadounidenses y Arabia Saudita empieza a orientarse hacia los BRICS). Al parecer occidente empieza a partirse.

Veamos, cómo se desenvolvió esta semana fatídica de la burguesía estadounidense:

Primero, el gran significado de la 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) que tuvo lugar del 17 al 19 de febrero de 2023 en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich (Alemania). Ciertamente este conclave fue algo especial en su historia, la burguesía estadounidense había ido decidida a todo. Su consigna: “Estamos librando una guerra contra Rusia”. A lo que el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, habría agregado: “La neutralidad no es una opción”. Occidente estaba envenenada. Estaban allí todas las fuerzas anti-rusas venidas de toda esa región, incluso de la propia Rusia. Los grandes ausentes eran el presidente ruso, Vladimir Putin, y el canciller Serguéi Lavrov. Claramente era un conclave anti-ruso.

Solo la baza estadounidense estaba compuesta de lo siguiente:

“los participantes estadounidenses incluyeron a los senadores Lindsay Graham (SC), Christopher Coons (Del.), Robert Menendez (NJ), Mitch McConnell (Ky.), NJ El gobernador Phil Murphy, los representantes Veronica Escobar (Texas), Nancy Pelosi (California), Mike McCaul (Texas), el secretario del Departamento Nacional Alejandro Mayorkas, SOS Antony Blinken y la vicepresidenta Kamala Harris. A pesar de un apagón predominante en los medios, la asistencia de MSC incluyó la mayor cantidad de miembros del Congreso con veintiocho senadores que representan predominantemente a los comités de relaciones exteriores, servicios armados e inteligencia del Senado (dieciocho demócratas, un independiente y diez republicanos): los senadores Blumenthal (Conn), Britt ( Ala.), Budd (NC), Cantwell (Wash), Coons (Del.) Cornyn (Texas) Cortes-Masto (Az), Durbin (Ill), Ernst (Iowa), Graham (SC), Heinrich (NM), Kelly (Az.), King (Me.), Klobuchar (Minn.), McConnell (Ky.), Menendez (NJ.), Peters (Mich.), Reed (RI), Ricketts (Neb.), Risch (Idaho ), Schumer (NY), Shaheen (NH), Tillis (NC), Tuberville (Ala.) Van Hallen (Md.), Warner (Virginia), Whitehouse (RI) y Wyden (Oregón). Solo el senador Ricketts está considerando una reelección de 2024. Acompañando al Senador McConnell estaban los Senadores Republicanos en formación Budd y Britt, quienes fueron presentados como apoyo del Partido Republicano para la OTAN y Europa. Del lado de la Cámara, asistieron veintiún miembros (once demócratas y diez republicanos) que también representaban predominantemente a los Comités de Servicios Armados, Relaciones Exteriores e Inteligencia: Representantes Boyle (Pa), Connolly (Mass), Ciccilline (RI), Crow ( Co), Ellzey (Texas), Escobar (Texas), Fitzpatrick (Pa.), Himes (Conn.), Issa (Calif.), Jackson (Texas), Mace (SC), McCaul (Texas), McCormick (Ga.) , Meeks (NY), Miller (Texas), Pelosi (Calif), Self (Texas), Sherill (NJ), Smith (Adam) (Wash.), Swalwell (Calif) y Turner (Ohio )” (1).

Entonces Estados Unidos estaba completamente parapetada.

Veamos:

“Por primera vez desde la década de 1990, Rusia no fue invitada a asistir a la conferencia. En cambio, se invitó a destacadas figuras de la oposición rusa, incluido el magnate petrolero exiliado Mijail Jdorkovsky, el campeón de ajedrez Gary Kasparov y Yulia Navalnaya, la esposa del líder de la oposición encarcelado Alexei Navalny. El presidente de la conferencia, Christoph Heusgen, explicó está marcada desviación del principio de promover el diálogo al declarar que no quería ser visto como una plataforma para la propaganda rusa. Pero resultó que Heusgen cedió la palabra a los propagandistas occidentales. En el momento justo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, inauguró la conferencia con un llamamiento, entregado por video y diseñado para subrayar un sentido de urgencia. Tanto Olaf Scholz de Alemania como Emmanuel Macron de Francia subrayaron que, desde su perspectiva, el conflicto en Ucrania no terminaría pronto. «Creo que es prudente prepararse para una guerra larga», señaló Scholz en sus comentarios en la conferencia, un sentimiento del que Macron se hizo eco al decir que Europa debería prepararse para un «conflicto prolongado en Ucrania». Mientras que la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, habló de llevar a los líderes rusos «ante la justicia» por presuntos crímenes de guerra en Ucrania” (2).

Segundo, en medio de las furibundas condenas contra Rusia, al fin se oyó el sábado 18 de febrero las palabras del principal diplomático de China, el Consejero de Estado, Wang Yi, que había estado presente en aquel conclave. Sus palabras resonaron en el gran salón del conclave como una gran reprimenda a occidente: “Todas las partes deben… prevenir la confrontación entre bloques y trabajar juntos por la paz y la estabilidad mediante la promoción de conversaciones por la paz y “ayudar a las partes en conflicto a abrir la puerta a un acuerdo político lo antes posible”. Hizo una parada para sostener con fuerza: “se debe prevenir la proliferación nuclear y evitar la crisis nuclear”. Y remato su discurso afirmando: “China se opone a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU”.

Veamos:

“El director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, afirmó este sábado durante la 59.ª Conferencia de Seguridad de Múnich que parece que «algunas fuerzas» no quieren el éxito de las conversaciones de paz en Ucrania. El alto diplomático explicó que ha habido «múltiples rondas de conversaciones de paz». «Vimos el texto base para la resolución pacífica, pero el proceso se detuvo. No sabemos por qué se paralizó el proceso», aseveró. En este contexto, Wang Yi expresó que parece que hay «algunas fuerzas» a quienes «no les importa la vida o la muerte de los ucranianos ni el daño para Europa»…»Tenemos que reflexionar con calma, especialmente nuestros amigos de Europa, sobre los esfuerzos que hay que hacer para detener la guerra y lograr la paz, y sobre el papel que debe desempeñar Europa para manifestar su autonomía estratégica», declaró, agregando que no se puede «abandonar los esfuerzos para lograr la paz» (3).

Luego, Wang Yi, como estaba prevista en su agenda, viajó a Moscú. Y el 24 de febrero, China dio a conocer su propuesta de solución a la crisis ucraniana en 12 puntos: Respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, cesar las hostilidades, Reanudar las conversaciones de paz, Resolver la crisis humanitaria, Proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra, Mantener la seguridad de las centrales nucleares, Reducir los riesgos estratégicos, Facilitar las exportaciones de grano, Poner fin a las sanciones unilaterales, Mantener estables las cadenas de suministro, Promover la reconstrucción post-conflicto. Por supuesto para Estados Unidos era improcedente (4).

Tercero, el lunes 20 de febrero de 2023, el presidente estadounidense, Joe Biden, inmediatamente concluido aquel conclave (domingo 19 de febrero) y tras sus acostumbradas intrigas y maquinaciones contra Rusia, voló a Kiev, solo para tomarse unas fotos con el presidente comediante de Ucrania, Volodímir Zelenski, y mostrarse ante la opinión pública mundial que era capaz de llegar a Kiev en pleno conflicto. Por supuesto aquello se produjo en medio de un fuerte blindaje con extremas medidas de seguridad desde sus satélites en el espacio y los apuros tanto de su aviación y sus fuerzas navales. La BBC Mundo, describió esta visita como inesperada y sumamente riesgosa, solo de héroes, eran las acostumbradas manipulaciones informativas propias de las prensas occidentales. Sin embargo, no pudo esconder aquello que era demasiado evidente, el consentimiento de Rusia para dicho viaje.

Veamos:

“Los funcionarios de la Casa Blanca describieron la visita inesperada a la capital de Ucrania, Kyiv, como una «sin precedentes en los tiempos modernos»…Verlo aparecer junto al presidente Volodymyr Zelensky en el corazón de Kyiv y bajo el sonido de las sirenas antiaéreas habla mucho más fuerte que cualquier discurso que pueda pronunciar en territorio polaco. «Fue arriesgado y no debería quedar duda alguna de que Joe Biden es un líder que se toma el compromiso en serio», dijo la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield. Rusia fue notificada del viaje unas horas antes de la partida de Biden, según el asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan. El funcionario indicó que EE.UU. «lo hizo con fines no conflictivos… No entraré en detalles sobre cómo respondieron o cuál fue la naturaleza de nuestro mensaje, pero puedo confirmar que proporcionamos ese aviso» (5).

Cuarto, luego, tras la visita relámpago a Kiev, en la noche de aquel mismo día (lunes 20 de febrero de 2023) llegaba a Varsovia (capital de Polonia). Al día siguiente, martes 21, debía pronunciar su discurso por el primer aniversario del conflicto en Ucrania, como parte de su principal actividad tras el conclave de Munich. Lo de Kiev era, puro teatro. Entonces, desde los jardines del antiguo castillo real de Varsovia, dijo lo siguiente: “Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Acabo de visitar Kiev y puedo decir que Kiev se mantiene fuerte, Kiev se mantiene orgullosa, se mantiene alta y, lo que es más importante, se mantiene libre…Ucrania nunca será una victoria para Rusia. ¡Nunca!”. También advirtió de los: «días duros y amargos por delante”, pero, prometió que pase lo que pase, Estados Unidos y sus aliados «no titubearán» en su apoyo a Ucrania. La OTAN no se dividirá y no nos cansaremos”, declaró Biden” (6).

Quinto, entonces, occidente envenenado por las prensas basuras (monopolios informáticos) estaba de jolgorio. Aquellas prensas, enemigas de la cultura, habían cumplido su cometido. Pero, pronto enmudecería. Cierto, esto sobrevino tras el discurso anual del presidente ruso, Vladimir Putin, en la DUMA (Asamblea General de Rusia) anunciando la suspensión de Rusia del Tratado START III, que automáticamente dejaba en el aire (suspendidas) todas las inspecciones a sus instalaciones nucleares (rusas) por parte de Estados Unidos. Fue un discurso, separado solo por unas pocas horas del que dio Joe Biden en Varsovia (21 de febrero de 2023) y coincidentemente a pocos días de cumplirse un año del inicio de la Operación de desmilitarización y desnasificación de Ucrania por Rusia. En su mensaje el presidente, Vladimir Putin, ratificó la decisión inquebrantable de Rusia, de marchar de forma decidida hacia el sistema multipolar por el curso hostil al que había llegado Estados Unidos contra su país. Ciertamente, aquella era una medida que inauguraba una nueva orientación geoestratégica de Rusia. Todo había llegado a su límite.

Veamos:

“Queridos ciudadanos de Rusia!: Con el Discurso de hoy, hablo en un momento difícil, todos lo sabemos muy bien, un momento histórico para nuestro país, en un momento de cambios cardinales e irreversibles en todo el mundo, los eventos históricos más importantes que determinan el futuro de nuestro país. y nuestra gente, cuando cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Hace un año, con el fin de proteger a las personas en nuestras tierras históricas, para garantizar la seguridad de nuestro país, para eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi que surgió en Ucrania después del golpe de 2014, se tomó la decisión de realizar un especial operación militar…A principios de febrero de este año, la OTAN hizo una declaración que, básicamente, exigía que Rusia volviera al acuerdo de estratégico para permitir el acceso a las instalaciones nucleares para revisarlas. No sé cómo calificar esta declaración… Acabo de firmar un decreto para poner en marcha nuevos complejos estratégicos terrestres y también quieren inspeccionarlos. Creen que les dejaremos entrar ahí? …La participación de Rusia sobre el acuerdo estratégico de armamento ofensivo la hemos suspendido, no lo abandonamos. Antes de volver al acuerdo necesitamos saber lo que persiguen países occidentales como Francia y Reino Unido. Nos interesa el arsenal nuclear de la OTAN. Ahora con sus declaraciones dicen que quieren participar en acuerdos pertinentes. Esto nos alegra, pero no vamos a tolerar mentiras. Sabemos muy bien que algunas municiones nucleares muy pronto no van a funcionar por razones de su edad. Sabemos que EEUU está desarrollando nuevas municiones nucleares. Lo sabemos muy bien. El ministerio de defensa ruso debe preparar las pruebas, los ensayos necesarios aquí. No lo vamos a hacer los primeros, porque si este tipo de ensayos, si los tiene EEUU, nosotros también” (7).

Sexto, en tanto la pobre Europa, en su insana sumisión a la decadente burguesía estadounidense, era incapaz de observar los enormes cambios que estaban gestándose en el mundo, particularmente, el fin del contrato social y la necesidad de definir uno nuevo para esta región. Pero, ciertamente, en el fondo deben sentir fuertes lamentaciones por semejante proceder, ejemplo, cuando recientemente ocurrió la caída de la producción de automóviles en Alemania, se trata de la caída de la producción en Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen, Opel (8). ¡Cuánta pesadumbre habrían sentido inmediatamente después del sabotaje a los gasoductos Nord Stream! El rencor para con sus conspicuos representantes que estuvieron confabulados con la CIA estadounidense, en su voladura, habría sido muy grande. Todo estaba muy claro, pues, el presidente estadounidense, Joe Biden, había manifestado: “si Rusia invade, eso significa que los tanques o las tropas cruzan la frontera de Ucrania nuevamente, entonces ya no habrá un Nord Stream 2. Le pondremos fin” (9). Claramente, Estados Unidos quería aplastar a Rusia y Alemania, en este caso pretendía cazar dos pájaros con un tiro, como lo había hecho contra Japón el año 1985 cuando vieron que la industrialización en aquel país empezaba a superponerse a la industria estadounidense, inmediatamente le obligaron apreciara su moneda el yen (Acuerdo Plaza) que luego llevo al desbarajuste la economía japonesa y del que hasta ahora no puede reponerse. ¡Esto mismo ahora pretende con Rusia y Alemania!

LA BASE DE TODO LO ANTERIOR ESTA EN LAS TEMPESTADES QUE SACUDEN EL CAPITALISMO

Pero, todos estos hechos solo pueden ser explicados a partir de las tempestades que se encabritan en la estructura productiva y, sobre ella, lo que hay en el sistema financiero y el sistema geopolítico mundial. En la estructura productiva es histórico el agotamiento del sistema de producción capitalista y el languidecimiento de la economía de este sistema (rupturas de las cadenas de suministro, miles de pequeñas empresas quebradas y enorme desempleo que afecta al proletariado) que es la base de la endeblez del sistema financiero cuyo punto más alto se produjo recientemente, el 10 de marzo de 2023, con la quiebra del banco estadounidense, Silicon Valley Bank (SVB) con sede en California y sucursales en Alemania, China, Dinamarca, India, Israel y Suecia. Este ha sido un banco especializado en tomar depósitos y hacer préstamos a empresas del sector tecnológico estadounidense. Es el primer banco en quebrar después de la gran crisis de 2008 (10). Luego sobrevino la quiebra de la Signature Bank, también del First Republic Bank (bancos estadounidenses) y recientemente del banco europeo, Credit Suisse. Entre tanto, en el ámbito geopolítico lo central es el entrampamiento e impasse de la confrontación inter-imperialista sobrevenida por las incapacidades de resolución de sus diferencias de las tres superpotencias capitalistas que están aplastadas por la gran crisis economica y la paridad estratégica, pero, que avanza muy lentamente envuelta en una tendencia evolucionista hacia el fortalecimiento de la nueva estructura economica capitalista después del 2008 con China como primera potencia. En este curso, Oriente Medio ha empezado a sacudirse, allí, Irán y Arabia Saudita, observan con esperanza los avances de aquella nueva estructura economica capitalista. En realidad, es la base en la que se mueve la actual geopolítica mundial, también las actuales desesperaciones de las burguesías y últimamente la semana fatídica de la burguesía estadounidense, narrada más arriba. Ciertamente, nada está en el aire.

Veamos cómo se encabrita esto:

A.- Cierto, concluido los dimes y diretes en las alturas, ahora empiezan a rugir los misiles. Por el momento, la pugna es lo más importante. Al parecer nadie estaba satisfecha. Por eso continuaron las provocaciones estadounidenses. Enseguida ordenó el envío de los misiles Patriot a Ucrania. Según algunas notas que pude captar, la primera batería de estos misiles habría llegado a Ucrania el 8 de marzo de 2023. En realidad, se trataría de un escudo antimisiles de largo alcance capaz de derribar misiles de crucero, misiles balísticos de corto alcance, entre otros artilugios letales que, según los estadounidenses, aseguraría el espacio aéreo de los miembros del bloque militar de Europa del Este y con un rango efectivo de ataque de hasta 120 kilómetros y capaces de detectar objetivos en rangos de hasta 180-200 kilómetros (11).

B.- Sin embargo, Rusia no se ha doblegado. Yo creo que Rusia ha empezado a valorar en su real dimensión la fuerza de su armamentística estratégica (fuerza de la paridad estratégica). Y ahora, ¿Cuál va ser la respuesta de Estados Unidos? Es una verdadera desesperación para la burguesía estadounidense. En este marco, el 9 de marzo de 2023, el ejército ruso disparo un misil hipersónico Kinjal que impactó en una fortaleza subterránea cerca de Lvov que albergaba a la defensa aérea ucraniana, que gestiona la OTAN. De esta forma el ejército ruso ha empezado a utilizar una nueva munición hipersónica. Se trata del explosivo, UPAB-1500B, con una masa de 1.500 kilos, incluidos 1.000 kilos de ojiva, la UPAB-1500B es una bomba planeadora diseñada para destruir objetivos militares altamente protegidos. “El búnker fue destruido en gran parte por la explosión del misil, que penetró entre 80 y 100 metros de profundidad. Los rusos afirman haber matado a unos 100 oficiales, entre ellos varios asesores de la OTAN que controlaban la defensa aérea ucraniana. Otras fuentes indican que la fortaleza albergaba a unos 300 oficiales” (12).

C.- El 10 de marzo de 2023, tras previas discusiones, Irán y Arabia Saudita han llegado a un acuerdo para reanudar las relaciones bilaterales, esto se produjo en Pekín con la mediación de China. Al final se emitió un comunicado trilateral firmado por Shamjani (representante del Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei), su par saudí, Musaed bin Mohammed al-Aiban, y Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino. Según aquel comunicado el acuerdo es una “afirmación del respeto a la soberanía de los estados y la no injerencia en los asuntos internos”. En realidad, este acuerdo no es cualquiera, se trata de uno de los más importantes de estos últimos tiempos que debe consolidar el nuevo poder que está estableciéndose después del 2008 con China como primer país capitalista. “De acuerdo con las conversaciones hechas, la República Islámica de Irán y la monarquía de Arabia Saudí acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y reabrir sus embajadas y representaciones en un plazo máximo de dos meses. Los cancilleres de los dos países se reunirán para implementar esta decisión y hacer los arreglos necesarios para el intercambio de embajadores” (13).

D.- Entre el 13 y 23 de marzo de 2023, Estados Unidos y Corea del Sur realizan ejercicios militares conjuntos, desplegando en Corea del Sur el bombardero B-52H, capaz de portar armas nucleares. La gran RPDC ha dicho que la península coreana se está convirtiendo en el mayor polvorín y campo de prácticas bélicas del mundo, debido a un plan de expansión militar dirigido por Estados Unidos y sus seguidores, siendo aquellos ejercicios militares como una declaración de guerra en su contra, por lo que advirtió que semejantes provocaciones podrían recibir en respuesta una “fuerza nuclear abrumadora”. (14).

Y en este curso el alzamiento de los pueblos es muy importante. El languidecimiento de la economía capitalista afecta muy fuertemente al proletariado, los profesionales, los estudiantes y los hombres del campo. Esto es en todo el planeta. La crisis economica es en el conjunto del sistema capitalista. De hecho, sus consecuencias son inevitables. Aquellos empiezan a batirse inmersos en un proceso muy importante de toma de conciencia, cuya base es el proceso de organización y politización desarrollada por el proletariado, aunque embrionarias, pero, están abriéndose en casi todas las regiones del planeta. Las organizaciones comunistas empiezan a pasar revista a sus fuerzas. La coyuntura es histórica.

A.- El 26 de diciembre de 2022 se tuvo una noticia muy importante para el proletariado mundial. Se trata de la fundación de la Liga comunista Internacional tras la realización exitosa de la I Conferencia Internacional Maoísta Unificada. Esta es una información que corre en internet (Ver enlace abajo). “Los partidos y organizaciones marxista-leninista-maoístas participantes en la CONFERENCIA INTERNACIONAL MAOÍSTA UNIFICADA (CIMU), siguiendo el camino de la Tercera Internacional, fundada por el gran Lenin y las mejores tradiciones del Movimiento Comunista Internacional (MCI), declaran solemnemente al proletariado internacional y a los pueblos oprimidos del mundo que han tomado la decisión histórica y trascendental de dar vida a la nueva organización internacional maoísta, fundada bajo tres grandes y gloriosas banderas rojas: el maoísmo, la lucha contra el revisionismo y la revolución proletaria mundial…Con ardiente entusiasmo y desbordando el optimismo de clase, y al tope, elevamos la roja consigna: ¡La I Conferencia Internacional Maoísta Unificada es base y marcha inexorablemente en la reunificación de los comunistas del MCI, máquina de guerra, máquina de combate que eleva las inmarcesibles banderas del marxismo-leninismo-maoismo y la invencible guerra popular! ¡Proletarios de todos los países, uníos!” (15).

B.- El 17 de febrero de 2023, se desarrolló una huelga convocada por el sindicato Verdi en los siete principales aeropuertos alemanes (Frankfurt, Munich, Hamburgo, Stuttgart, Bremen, Hannover y Dortmund) paralizando el tráfico aéreo y afectando 2.340 vuelos y 300.000 pasajeros. “Verdi y la Asociación Alemana de Funcionarios Públicos exigen un aumento salarial del 10,5%, unos 500 euros más al mes, durante doce meses para 2,4 millones de empleados federales y locales, para enfrentar la alta inflación. La primera ronda de negociaciones colectivas fue suspendida en enero sin resultado. La segunda vuelta está prevista para el miércoles y jueves de la próxima semana”. Lufthansa, la primera aerolínea alemana, tiene que cancelar unos 1.300 vuelos solo en sus dos principales hubs en los aeropuertos de Frankfurt y Munich” (16).

C.- El 7 de marzo de 2023, se desarrolló el alzamiento histórico del pueblo francés con la presencia de cerca de 3,2 millones de personas según la CGT y 1,28 millones según el Ministerio del Interior, en varias ciudades (Paris con 700.000 de alzados, Toulouse con 120.000 personas, Burdeos con 100.000 personas, Marsella con más de 200.000 personas, Nantes con más de 75.000 de alzados, Annonay con más 12.000 personas, Limoges con 49.000 alzados, etc.). Esto habría superado los 2,5 millones de personas que se habrían movilizado en la jornada del 31 de enero del presente año (17). El alzamiento del pueblo francés es contra la reforma de las pensiones que pretende aplicar contra las masas trabajadoras el gobierno de Emmanuel Macron.

D.- En América Latina, zona de efervescencia revolucionaria, las luchas de los pueblos, cada vez con mayor visión estratégica revolucionaria, está en ebullición. Los laboratorios ideológicos del pentágono y la CIA lo observan atónitos, particularmente, el alzamiento del pueblo peruano contra el régimen policiaco de Boluarte. Aquel y los que se están gestando en Chile, Ecuador y otros países latinoamericanos, devienen en muy importantes. El alzamiento de estos pueblos ha dado enormes pasos, de entre ellas ha emergido una nueva forma de observar el mundo, que no se deja intimidar por el accionar de las bandas paramilitares de los regímenes fascistas bajo sostén de la CIA y el pentágono. Este es el futuro estratégico más importante que empieza a alzarse en el mundo.

…todo como siempre en el curso de la contradicción y el movimiento.

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 270 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org