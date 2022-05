¿Y ahora, quién le pone el cascabel al gato?

por Enrique Muñoz Gamarra

www.enriquemunozgamarra.org

Estas reflexiones vienen en tanto estamos muy claros en lo referido que a corto y mediano plazo no hay Tercera Guerra Mundial. Esto es así, incluso, cuando la cruel burguesía estadounidense llegue a extremos de enloquecer, lo que demuestra lo infranqueable que es para las burguesías la paridad estratégica.

Pero, si esto es así, entonces, ¿Cómo será trasuntada la gran crisis economica? Este es un problema tanto de las burguesías occidentales capitaneada por la burguesía estadounidense como de las burguesías asiáticas capitaneada por la burguesía de China. Para la parte estadounidense, trasuntar la gran crisis economica, es manteniendo su unipolaridad, en este caso alargando por tiempo indefinido las guerras de agresión utilizando el armamento convencional para devastar al máximo países y ciudades, destruir unidades productivas y desangrar a los pueblos como antaño lo hizo en el curso de las dos guerras mundiales. Para la parte China, India y Rusia, se dice con pretensiones de una nueva opción, es abriendo y consolidando un nuevo orden mundial basada en la multipolaridad. Son dos opciones que en común están aplastadas por la paridad estratégica y, por supuesto, con flagrantes inconsistencias. Pues, mientras no se haya resuelto la fase depresiva del sistema capitalista, mientras no esté cerrada aquella fase depresiva, ésta, de una u otra forma, impedirá una transición duradera en el futuro. Consecuentemente el tiempo de duración de las supuestas transiciones, llamadas por algunos como “nuevas civilizaciones”, “nueva Era” o “nuevo orden mundial”, serán muy cortos.

En efecto, la nueva era mundial que está abriéndose, no es la del social-imperialismo chino como algunos sostienen, en todo caso si se impone, solo será la del evolucionismo chino que no durará más de lo que ha durado la unipolaridad de la vieja burguesía financiera estadounidense (ni siquiera dos décadas). La nueva Era que está en curso, es la del socialismo y el comunismo. Esta, si va ser una verdadera Era, que cuadra perfectamente con la nueva coyuntura de definiciones históricas al que ha ingresado el proletariado recientemente.

Entonces, el mundo está en una coyuntura especial e histórica. Una coyuntura como nunca vista en el mundo. Incurso en un duro impasse y entrampamiento geopolítico. En tanto, la economía capitalista mundial está en un franco proceso de languidecimiento que conlleva hambre y miseria a los pueblos. Así, el escenario es atónito. En una esquina, Estados Unidos y la Unión Europea. Y en la otra, Rusia y China. El combate puede iniciarse en cualquier momento. Pero, ahí está la paridad estratégica, aplastando a las burguesías. Esto es algo que ciertos analistas no han observado y consecuentemente han caído en el correlato de “guerra, guerra” que blanden los apologistas del pentágono desde sus laboratorios ideológicos.

Ciertamente, las provocaciones del letal ejército estadounidense han sido muy graves. Desde el año 2001 estos han sido constantes y persistentes sin control de nadie. Han ensangrentado terriblemente a la humanidad. En el curso de ella, la criminal burguesía estadounidense ha sobrepasado todos los límites y líneas rojas de la estabilidad mundial.

Ahora, en su insano delirio por recuperar la hegemonía mundial perdida en 2010, incendia el planeta nada menos desde Ucrania. Ha trasladado hasta este país una infinidad de armamentos de primer nivel y una gran cantidad de fantoches, azuzándolos a la guerra contra Rusia, incluso instándolos a inmolarse.

Sin embargo, todas estas provocaciones de guerra, en la que ni siquiera es capaz de actuar directamente sino escudándose de forma muy cobarde en sus pobres marionetas entre ellas la «minusválida» Unión Europea que no es capaz de enfrentar de forma independiente su destino, no podrán ser sostenidas tal como verdaderamente dictan las leyes de la guerra, sencillamente, porque existe la ley de la paridad estratégica, base de la actual multipolaridad, que para su mala suerte convierten estas provocaciones en grotescas fanfarronerías. Son simples fanfarronerías cuando las propias leyes de la guerra (de la guerra nuclear, si Rusia reaccionara como debía ser), le arrancarían de su cerebruto, en un solo segundo, sus ínfulas de «guerra, guerra”.

Pero semejantes provocaciones no podían pasar sin generar heroicas resistencias y hermosas lecciones de dignidad, ejemplo, lo que sucedió el 14 de octubre de 2017 cuando la gran República Popular Democrática de Corea (RPDC) hizo trastabillar las graves provocaciones del letal imperialismo estadounidenses desatadas en su contra. Cierto, aquellos eran los tiempos del inefable Donald Trump. Sus bravuconadas habían sido terribles incluso desde las tribunas de las Naciones Unidas.

Esta hermosa lección está referida a la dura advertencia lanzada por la heroica RPDC. En realidad, hasta aquellos momentos las provocaciones también aquí habían traspasado todos los límites. Eran muy graves. El viejo ejército estadounidense estaba en la península coreana haciendo alarde de su “poderío” que ya no la tenía. Pero, sus provocaciones eran insoportables. Entonces, ante tanta alharaca y bravuconería, la dirección comunista de la RPDC lo reto a una efectiva confrontación. Era un ultimátum de guerra nuclear que de inmediato enfrió la fiebre agresiva de la vieja burguesía estadounidense. El informe que conservo, explica que la misiva del ultimátum fue entregada por la delegación de la RPDC a la presidenta de la Cámara Alta rusa, Valentina Matvienko (en el marco de la 137a Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) celebrada entre el 14 y 18 de octubre de 2017 en la ciudad rusa de San Petersburgo. Los revolucionarios norcoreanos subrayaron a Matvienko que la carta llevaba el mensaje de ultimátum del líder norcoreano, Kim Jong-un, ante las descaradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Pyongyang. Una vez que la parte rusa diera a conocer el contenido de este documento a los estadounidenses, la Casa Blanca cambio su postura amenazante contra Pyongyang, detalla el texto…” (1).

En efecto, la cobarde burguesía estadounidense no hizo otra cosa que agarrar sus obsoletas armas incluido sus portaviones y, largarse de la península coreana. Así fue. El viejo ejército estadounidense había sido arrojado de la península coreana. Fue la tercera derrota militar del ejército estadounidense en lo que va después del 2008.

Entonces había quedado completamente aclarado que la confrontación Estados Unidos versus RPDC no iba ser igual como lo sostenía (Estados Unidos) con Rusia y China, con las que, previos acuerdos, podía coludirse. Aquello no iba a funcionar con la RPDC, pues, este país era un país socialista que tenía muy en claro que, sí se iba a reventar, la iban a reventar, sin contemplaciones ni miramientos de ninguna clase (me refiero al uso del armamento nuclear).

Veamos más de cerca esto:

1.- Lo que hizo la RPDC:

Ante todo, debe recordarse que el 3 de septiembre de 2017 el todopoderoso ejército estadounidense había mordido el polvo de la derrota cuando la RPDC hizo una prueba exitosa de un misil balístico intercontinental (ICBM) con capacidad de portar armamento nuclear de hidrogeno hasta territorio norteamericano.

Aquella acción se había convertido prácticamente en un hito en la historia universal de estos últimos tiempos. Había cambiado de forma definitiva la correlación de fuerzas que hasta entonces existía en el mundo.

Entonces, la respuesta de la gran RPDC había sido contundente y firme. Toda la provocación, incluidos los insultos del presidente estadounidense, Donald Trump, habían sido respondidos palmo a palmo. Advirtiéndole claramente que no toleraría ni una pulgada de su sagrado territorio bajo la bota del decadente ejército estadounidense.

Consecuentemente, en la nueva coyuntura de definiciones históricas al que había asumido el mundo fue muy importante la ascensión de la RPDC a una gran potencia nuclear.

Pero para que esto se diera, tuvieron que ocurrir una serie de hitos históricos:

Primero, lo que significó 2006 cuando la RPDC probó con éxito la bomba atómica de hidrogeno, el máximo artefacto explosivo producido por la tecnología moderna.

Segundo, el 3 de septiembre del 2017 cuando la RPDC probó con éxito el misil balístico intercontinental (ICBM) con capacidad de transportar ojivas de hidrogeno hasta territorio estadounidense.

Por supuesto después de estos hechos el Pentágono ha seguido con su retórica de insultos y amenazas. En realidad, puede decir lo que quiera. Y de hecho va seguir así. No hay duda de eso.

En efecto ahora está totalmente afanado en un nuevo rearme pretendiendo modernizar sus ya numerosas viejas armas convencionales que, por supuesto, va conducir a graves riesgos los intereses de Rusia y China, si estos no la enfrentan con firmeza y dignidad como lo hizo la gran RPDC el 14 de octubre de 2017.

2.- Esta demasiado claro, quién es el intrigante de la guerra:

Veamos algunos hechos que demuestran de cuerpo entero esta situación:

Primero, el 22 de abril de 2022, tuve noticias desde el Diario Octubre (diario digital español) acerca de unas declaraciones que hizo el periodista, Georges Malbrunot, corresponsal del diario francés Le Fígaro, que ha mantenido una entrevista con la cadena CNews donde afirma categóricamente que Estados Unidos está directamente al mando de la Guerra de Ucrania.

Veamos:

“Me sorprendió, y a ellos también, descubrir que, para reunir al ejército ucraniano, bueno, los estadounidenses están al mando”, dijo Malbrunot, añadiendo que él y los mercenarios “estuvieron a punto de ser detenidos” por los estadounidenses, que decían estar al mando. El periodista reveló entonces que les habían obligado a firmar un contrato “hasta el final de la guerra”. “¿Y quién está al mando? Son los estadounidenses, los vi con mis propios ojos”, dice Malbrunot, quien también añade: “Creí que estaba en compañía de las brigadas internacionales, y me encontré frente al Pentágono”. Malbrunot también menciona la entrega por parte de Estados Unidos de drones suicidas Switchblade a Ucrania, algo que mencionó Lloyd Austin, el Secretario de Defensa de Estados Unidos en un mensaje en las redes sociales en el que revelaba que los soldados ucranianos estaban siendo entrenados para utilizar los drones en Biloxi, Mississippi. Citando una fuente de la inteligencia francesa, Malbrunot también aseguró que las unidades SAS británicas de las fuerzas especiales “también han estado presentes en Ucrania desde el comienzo de la guerra, al igual que las unidades Delta estadounidenses”…Tanto Reino Unido como Estados Unidos han declarado públicamente que ni un solo soldado “pisaría suelo ucraniano”, pero aparentemente la presencia militar de Estados Unidos y Reino Unido ha estado allí desde el comienzo de la guerra” (2).

Segundo, entre el 3 y 4 de mayo de 2022 ocurrió la detención y traslado para su interrogatorio a Moscú del general canadiense, Trevor Cadieu, cuando intentaba escapar de los sótanos de la acería Azovstal, ubicado en la ciudad portuaria de Mariúpol. Según algunas informaciones este general habría sido uno de los responsables de los laboratorios biológicos que Estados Unidos tenía en este país (Ucrania). A este respecto no debe olvidarse que entre aquellos días también había sido capturado en esta misma ciudad (Mariupol) el general del ejército estadounidense, Roger L. Cloutier.

Veamos:

“Según Red Voltaire, el general canadiense era el responsable del biolaboratorio 1, donde trabajaban 18 personas bajo sus órdenes. Los correos del ordenador del hijo del presidente estadounidense, Hunter Biden, demuestran que colaboró con un contratista del Pentágono para financiar los laboratorios de guerra biológica en Ucrania. En una entrada anterior expusimos que los laboratorios de guerra biológica del Ministerio de Defensa ucraniano situados en Kiev, Odesa, Lviv y Jarkov recibieron de Estados Unidos un importe total de 32 millones de dólares. Un documento fechado del 6 de marzo de 2015 confirma la participación directa de Estados Unidos en la financiación de los proyectos. Los laboratorios llevaron a cabo experimentos con muestras de coronavirus de murciélagos. El objetivo de estas y otras investigaciones biológicas fue la creación de un mecanismo de transmisión oculta de patógenos letales. El Pentágono controla alrededor de 60 laboratorios de guerra biológica en las fronteras de Rusia y China. Las instalaciones se han modernizado desde 2005 a expensas del presupuesto militar estadounidense…El escándalo de los laboratorios secretos obligó a la embajada de Estados Unidos en Kiev a retirar las menciones que tenía en su página web sobre el asunto.” (3).

Tercero, el 6 mayo de 2022, China estaba muy clara que después del conflicto en Ucrania Estados Unidos abriría un segundo campo de batalla en Asia-Pacífico.

Veamos:

“Tras la crisis ucraniana, Estados Unidos intentará abrir un segundo frente de batalla y extender la guerra a la región del Asia-Pacífico, declaró este viernes el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Le Yucheng. «Se argumenta que Estados Unidos no puede ignorar a China cuando trata con Rusia, y que debería considerar a Eurasia como un ‘campo de batalla euroasiático’ e intentar ganar tanto la guerra europea como la del Asia-Pacífico», dijo el viceministro en su intervención en un foro internacional por videoconferencia en Pekín. «Este argumento es peligroso. No sólo no aprendieron las lecciones de la vida devastada por la guerra en Europa, sino que intentan abrir un ‘segundo campo de batalla’ y extender la guerra al Asia-Pacífico», agregó. Desde el punto de vista de Pekín, EE.UU. últimamente «ha estado ‘mostrando sus músculos’ a las puertas de China, reuniendo círculos antichinos e, incluso, armando un escándalo por la cuestión de Taiwán y poniendo a prueba la línea roja», criticó Le. De igual forma, el alto funcionario resaltó que la nueva estrategia Indo-Pacífico de EE.UU. «amenaza con reconfigurar el entorno estratégico de China en caso de que no logre cambiar el sistema chino» (4).

Cuarto, el 7 de mayo de 2022, llego a mis manos desde HispanTV la nota donde el presidente de la Duma Rusa (Cámara Baja), Vyacheslav Volodin, informa que Estados Unidos está implicado directamente en el conflicto en Ucrania.

Veamos:

“…No obstante, el diario estadounidense The New York Times, citando a fuentes no identificadas, reveló esta semana que la información de los servicios de inteligencia de EE.UU. proporcionada al Ejército ucraniano ha llevado al asesinato de varios generales rusos. Mientras Ucrania busca más ayuda militar de Occidente, EE.UU. reitera que está comprometido a proporcionarle “las armas que necesite” para contrarrestar a Rusia. Esto, mientras que Washington también ha intensificado los planes de entrenamiento para las tropas ucranianas, instruyéndolas cómo utilizar sistemas de artillería, de los aviones no tripulados (drones) y de radar. De igual modo, se ha evidenciado que Estados Unidos proporcionó inteligencia que ayudó a Ucrania a atacar el buque de guerra ruso Moskva. Es más, el portal estadounidense Politico reveló el 1 de mayo que un número indeterminado de exmilitares de Estados Unidos están luchando contra el Ejército de Rusia en suelo ucraniano” (5).

3.- Entonces: ¿Quién le pone el cascabel al gato?:

Hasta aquí, ciertamente existen pruebas más que suficientes que demuestran que los autores de semejantes maquinaciones e intrigas de guerra, son el Pentágono y la CIA estadounidense. En otras palabras, es vox populi que el país de las provocaciones en Ucrania, en Siria, en el estrecho de Taiwán, Mar Meridional de China y en todas las regiones del planeta, es Estados Unidos y, no otro país, pues, los otros son simples vasallos y marionetas que no valen nada.

Consiguientemente, ante semejante espectro geopolítico, se ha alzado recientemente en el mundo la interrogante siguiente: ¿Por qué Rusia y China, no actúan igual como actuó la gran RPDC aquel 14 de octubre de 2017? Más claramente: ¿Por qué no le dan un ultimátum a fin de hacerlo retroceder?

Por supuesto, Rusia y China, tienen la fuerza suficiente para frenar los ímpetus belicistas que Estados Unidos esgrime contra sus intereses nacionales. Tienen armamento y tecnología que propasa a la de este país (Estados Unidos). Incluso, Rusia es la primera potencia militar del mundo.

Sin embargo, Rusia y China, en mayor medida esta última, aun con todo lo que hasta ahora ha sucedido, ejemplo, la intervención militar especial de Rusia en Ucrania, no son capaces de enfrentar directamente al responsable de semejantes provocaciones de guerra. Cuando deberían observar directamente a la siniestra Casa Blanca, fijan sus miradas hacia otros lugares. Así, por ejemplo, Rusia pide constantemente a Estados Unidos apertura de diálogos cuando a este país le interesa un bledo el dialogo y cuando realmente es muy agresivo que incluso ya está por encima de sus fronteras. Entonces, este país (Rusia) debería romper toda atadura de anteriores compromisos con aquel país (Estados Unidos) y actuar igual que la gran RPDC.

Cierto, el Pentágono sabiendo que Rusia y China están siendo arrastradas por la espontaneidad de los acontecimientos mundiales, ha continuado envalentonándose, prácticamente ocupando algunas regiones muy sensibles a la seguridad nacional de estos países y luego, a vista y paciencia del mundo, ha pasado a subvertirlos y desestabilizarlos. Eso ocurrió en Ucrania, está ocurriendo en el Mar meridional de China y Taiwán y, ocurrirá próximamente en Finlandia, Suecia y tal vez en otras regiones más, si nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.

NOTAS:

1.- “Fuente rusa: Pyongyang está listo para ataque nuclear contra EEUU”. Nota publicada el 12 de noviembre de 2017, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/rusia/359331/ataque-nuclear-corea-eeuu-trump

2.- “Estados Unidos está directamente al mando de la Guerra de Ucrania”. Nota publicada el 22 de abril de 2022, en Diario Octubre: https://diario-octubre.com/2022/04/22/estados-unidos-esta-directamente-al-mando-de-la-guerra-de-ucrania/

3.- “Detenido un general canadiense cuando intentaba huir de los sótanos de la acería de Mariupol”. Nota publicada el 4 de mayo de 2022, en: mpr21: https://mpr21.info/detenido-un-general-canadiense-en-mariupol/

4.- “China: «Después de Ucrania, EE.UU. quiere abrir un segundo campo de batalla y extender la guerra al Asia-Pacífico». Nota publicada el 6 mayo 2022, en RT: https://actualidad-rt.com/actualidad/429056-china-eeuu-campo-batalla-asia-padifico?fbclid=IwAR2Bh2P2y82hveyB61wMruuz1MWP9XXT2R0Qb9EdHqEcBAAFiXsgEjDyKvI

5.- “‘EEUU participa directamente en combates contra Rusia en Ucrania’. Nota publicada: sábado, 7 de mayo de 2022, en: HispanTV: https://www.hispantv.com/noticias/rusia/542728/eeuu-participa-guerra-ucrania

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”. “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”. “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 250 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org