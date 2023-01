Ideología del género es arma secreta para desmembrar la familia de la clase trabajadora

por Enrique Muñoz Gamarra

Este apunte es parte de un capítulo del libro que estoy escribiendo bajo el título de “Ideología y Fascismo”, próximo a editarse. Se trata de un tema de actualidad mundial. La ideología del género es una de las imposiciones ideológicas más aberrantes y descaradas de la burguesía fascista estadounidense a fin de desmembrar la familia de la clase trabajadora mundial y enfrentar la nueva Coyuntura Histórica abierta tras la gran crisis economica del 2008.

Ante todo, precisemos que en estos momentos el parlamentarismo demo-burgués, aquella de elecciones cada 4 o 5 años a fin de que los pueblos cambien a sus explotadores, está muriendo en el mundo y, en su reemplazo están imponiéndose en todos los Estados capitalistas las dictaduras policiaco-militares. Los ejemplos más claros de esto últimamente están en toda América Latina (Perú, Chile, Brasil, etc.), donde los dueños de los Estados (la burguesía estadounidense y sus hijos de puta que controlan los ejércitos, los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, además, de las prensas basuras), desconocen descaradamente los resultados de sus propias elecciones. Aquellas son abiertas dictaduras fascistas. Todas las democracias formales de antes, ejemplo, la Europa del Estado benefactor, están fascistizàndose, esto es, empujadas por las necesidades más apremiantes y urgentes de la burguesía estadounidense: recuperar la hegemonía mundial. Ciertamente, la imposición fascista viene desde Washington (Capital de Estados Unidos). Para ser exactos, se trata del fascismo estadounidense.

El fascismo estadounidense ha estado incubándose desde hace un buen tiempo (2001 para adelante). Las nuevas orientaciones sobrevenidas en el sistema capitalista mundial incluso desde 1973 cuando el sistema ingresa a una larga fase depresiva con graves confrontaciones geopolíticas (inter-imperialistas) y estratégicas (lucha de clases), han obligado a esta burguesía a marchar al fascismo. El fascismo estadounidense es hijo putativo del fascismo hitleriano. No olvidemos lo que decía el gran Bertolt Brecht después del aplastamiento del fascismo alemán en 1945: “Señores, no estén tan contentos con la derrota de Hitler. Porque, aunque el mundo se haya puesto de pie y haya detenido al bastardo, la puta que lo parió está caliente de nuevo”.

Está claro que la burguesía estadounidense es la burguesía más sangrienta y extremadamente belicosa que existe en la actualidad. Se trata de la burguesía que ha perdido el poder y en un fuerte proceso de desplazamiento geopolítico. Cierto, los cambios mundiales han sido indetenibles. Su quiebra geopolítica, por el nuevo reajuste capitalista que incluso ha originado una nueva estructura economica capitalista con la ascensión de China como la nueva potencia capitalista mundial, sigue su marcha inevitable. Y la tendencia mundial de la ascensión de las luchas del proletariado se aclaran cada vez más.

Es en este curso que la cruel burguesía estadounidense ha avanzado en sus execrables provocaciones que han sacudido el mundo. Aquello se inició el 11 de septiembre de 2001 con el auto atentado a las Torres Gemelas, incendiando el planeta desde el lado oriental donde precisamente estaban alzándose las economías asiáticas. Los puentes de cabecera fueron Afganistán e Iraq. Luego fue continuada con los movimientos fascistas y anticomunistas denominados como “primavera árabe”. Negro movimiento contra-revolucionario basado en el paramilitarismo contra-insurgente. Esto ha sido puntual en Libia, Siria, Yemen, etc. Las provocaciones y nada más que provocaciones del pentágono han sacudido el planeta completo. Ahora esto ha llegado hasta las fronteras de Rusia y China. Las muestras son Ucrania, Taiwán y la pretendida ocupación de Irán, que sigue latente.

De acuerdo al materialismo histórico, esto ocurre en un marco de reajuste capitalista que no ha logrado cerrar la gran fase depresiva iniciada en 1973, siendo empujado por la inercia del evolucionismo económico en que ha devenido la existencia del sistema so-frenado por la paridad estratégica. A pesar de esto, este proceso está cimentando una nueva estructura economica capitalista con China como máxima potencia capitalista que algunos en su confusión llaman construcción del sistema multipolar. Cierto, los hechos han sido aplastantes sobre occidente. Sin embargo, hay que estar muy claros que esto no significa la desaparición total de occidente (Estados Unidos) de los poderes mundiales. Todo esto es solo su bajada a un segundo lugar en la nueva estructura economica capitalista mundial. El sistema capitalista esta oleado y sacramentado. No debemos ilusionarnos con un “Mundo Multipolar” de igualdad entre las naciones y los países, que algunos difunden interesadamente, sin explicar el fondo de todo este proceso. Recalco una vez más, todo este proceso es parte del reajuste capitalista que en estos momentos está conduciendo a una reestructuración de los poderes mundiales capitalistas, desarrollada en el curso de los nuevos repartos de zonas de influencia y mercados que han venido desatando las burguesías tras la caída de la hegemonía mundial estadounidense. Hoy esto se desplaza en un proceso muy fuerte de languidecimiento de la economía capitalista mundial que en lo fundamental afecta al proletariado. Ahora esto está complicado con los fuertes rozamientos inter-imperialistas por los graves problemas irresueltos en la economía mundial donde la momentánea paridad estratégica impone sus condiciones, conduciendo a la geopolítica mundial a un proceso de impasse y entrampamiento en la que hoy naufraga. No olvidemos que estamos en el sistema capitalista en su fase imperialista con superpotencias imperialistas como China, Estados Unidos y Rusia. Los pueblos nada pueden esperar de un sistema de opresión y explotación. La prueba está en los quinientos años de vil opresión capitalista. Consecuentemente este sistema no se auto disuelve. Los pueblos armados deben destruirlo y construir un nuevo poder, ahora marchando a la nueva fase de la lucha de clases que está abriendo el proletariado incurso en la tendencia mundial que le ha asignado la historia.

Sin embargo, la burguesía estadounidense es persistente en recuperar sus privilegios y para ello tensa terriblemente su accionar con graves provocaciones y ofensivas militares, políticas e ideológicas a fin de recuperar la hegemonía mundial. Aquí nos interesa el análisis de su ofensiva ideológica, en lo particular, la ideología del género.

Observemos como se procesa esto:

I.- Colapso de la epistemología imperialista: ideología fascista

Para empezar este análisis, hay que señalar que el fascismo es la concreción de lo más pútrido del sistema capitalista. si profundizamos nuestra abstracción respecto a la causa y origen del fascismo encontraremos lo siguiente: en la segunda y última fase del sistema capitalista las relaciones de producción han devenido en verdaderas trabas al libre desarrollo de las fuerzas productivas. Son relaciones de producción extremadamente discordantes con la misma producción que luego empujan a un largo periodo de estancamiento y finalmente a un prolongado periodo de crisis del sistema. Este es el basamento natural sobre el cual descansan las agudas confrontaciones sociales que ocurren en esta fase del sistema capitalista. Es la respuesta de la burguesía a fin de evitar el derrumbe del sistema capitalista. Así pues, la segunda fase de este sistema significó, en primer lugar, el arrasamiento y demolición de las instituciones demo liberales, agudizada por el neoliberalismo implantado a partir de los años 80 del siglo XX y, en segundo lugar, su ascensión a un periodo de duras confrontaciones sociales donde el carácter reaccionario de la burguesía se acentuaba aún más. El fascismo es consecuencia de este proceso. Es la concreción de todo lo reaccionario y putrefacto del sistema capitalista. Es decir, el resumen más concentrado de la ideología burguesa. Históricamente el fascismo se sustenta en esta ideología que pretende poner cuña a los procesos revolucionarios que se gestan en el mundo y, por lo tanto, viene a ser la última arma que tiene la burguesía para mantener su sistema, rebasada a partir de esos momentos por las revoluciones antiimperialistas y socialistas.

El fascismo, por lo tanto, potencia al máximo las contradicciones de clases, particularmente, entre el proletariado y la burguesía. Por ello, la afirmación “el imperialismo es la antesala de las revoluciones proletarias”, no es de ninguna manera una afirmación gratuita, menos una especulación o una suposición, sino una afirmación científica. Lo demostraron así no sólo los triunfos de la revolución bolchevique en 1917 y la revolución maoísta en 1949, sino, el resto de revoluciones que se desarrollaron en pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial. Así estaba cumpliéndose lo que Marx había sostenido a este respecto: “Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abren así una época de revolución social.” (1).

En este marco, para profundizar este análisis, es necesario señalar que la crisis del sistema capitalista es en todos los niveles: económico, político, militar e ideológico. En el nivel económico lo más importante ha sido la gran crisis economica iniciada en 2008 que incluso ha llevado a la quiebra su economía. En el nivel político sus sistemas “liberales” se han vuelto inservibles en sus niveles de control y dominio mundial (implosión de la hegemonía mundial estadounidense). En lo militar ha sido superado por Rusia como máxima potencia del mundo. Además, ha permitido la asunción de la gran República Popular Democrática de Corea (RPDC) como la cuarta potencia militar del mundo. Y en lo ideológico sus hipócritas concepciones de democracia por democracia (parlamentarismo demo burgués) han perdido valor, obligándolo a marchar al fascismo. Esta es la razón por la que la ofensiva fascista estadounidense es en todos estos niveles.

Pero, en todas las ofensivas de las burguesías siempre hay dos flancos muy importantes: primero, el flanco militar a través de las armas y su ejército (ejército es la columna vertebral de cualquier Estado). Segundo, el flanco ideológico a través del uso y manejo de las ideologías y las comunicaciones. De ello deriva la gran trascendencia de los aparatos ideológicos y los medios masivos de información en la conducción de los Estados, particularmente, en lo referido al papel de las comunicaciones, convirtiéndose, a partir de ahí, en su quinta columna que influye de manera decisiva en la conciencia de los pueblos. Esto ha sido así por la profundización de las contradicciones inter imperialistas que han llevado a la agudización de la lucha de clases a nivel mundial. En realidad, las fortificaciones más seguras de la actualidad en las que se apoya la opresión y explotación capitalistas. Para la burguesía estadounidense, los aparatos ideológicos, la prensa y las comunicaciones, tienen un gran valor, una gran significación en la conducción de sus Estados vasallos que por el momento le ha permitido salvaguardar su sistema.

Como se sabe la respuesta del fascismo estadounidense en el nivel ideológico está basada en el más rancio anticomunismo. Un anticomunismo que siempre ha ido acompañado de sus falsos posicionamientos de democracia por democracia blandida por los dos partidos que se han turnado el poder en aquel país, signándole a Washington como el centro natural de toda democracia existente en el mundo. Sin embargo, su americanismo siempre estuvo basado en un anacrónico individualismo. Por supuesto esta nunca estaba separada de la cultura del consumismo. Esto provenía de la supremacía de la economía norteamericana que desde finales del siglo XIX hasta la primera década del siglo XXI ha sido absolutamente superior al resto de economías del mundo. Si bien, es cierto, que la burguesía norteamericana se ha cuidado en establecer un jefe supremo del tipo fuhrer alemán, en los hechos esto se plasma en la dictadura que ejercen aquellos dos partidos, demócrata y republicano, en la vida de ese país. Esto es conocido por demás por el mundo.

En la actualidad existe un empeño reaccionario de parte del Pentágono en reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial a fin de negar la heroicidad del ejército rojo soviético en aquel conflicto. Es muy importante recordar que más del 74 % de las pérdidas totales de la Wehrmacht (10 millones de soldados de un total de 13,4 millones) tuvieron lugar en batallas contra el Ejército Rojo. En su análisis del impacto que las fuerzas soviéticas tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt declaró: “Creo que es difícil negar el simple hecho de que los ejércitos rusos están matando más personal del Eje y destruyendo más material del Eje que los otros 25 países juntos”. El Ejército Rojo eliminó y capturó a 607 divisiones enemigas entre 1941 y 1945, frente a las 176 divisiones eliminadas por las tropas británicas y estadounidenses.

En el fondo la ideología del fascismo estadounidense es casi la misma del fascismo alemán. Es anticomunista por esencia. Además de policiaco y militar, es paramilitar. Busca destruir los movimientos contestatarios e insurgentes contra su sistema. En el origen del fascismo estadounidense, visto desde su conflicto estratégico, la identificación o ubicación por parte de la burguesía estadounidense del maoísmo como la ideología más lucida y la más peligrosa para su existencia, especialmente, de las guerrillas maoístas alzadas en armas en los andes del Perú en 1980, ha sido muy importante. Esto está demostrado en el accionar del fascismo estadounidense sobre la base de la episteme anti-terrorismo (desde aquel momento para el pentágono la construcción de sus células durmientes y sus bandas paramilitares se volvió fundamental) en alusión a aquellas guerrillas maoístas y, en conjunción con los llamados conceptos de globalización y neoliberalismo que se agitaron a partir de aquellos años (setenta y ochenta del siglo pasado). Así, la burguesía estadounidense como capitoste de las burguesías financieras hizo todo lo posible para confundir la esencia de las confrontaciones armadas del proletariado suscitadas alrededor del mundo.

Entonces, las transnacionales de la información se transformaron en armas de combate contra los movimientos progresistas y revolucionarios del mundo. Toda acción desarrollada por las burguesías financieras en el área de las comunicaciones ha estado siempre orientada a esconder y adulterar los hechos más importantes ocurridos en el planeta, es decir, a deformar la realidad objetiva. La mayor preocupación de sus tecnócratas ha sido crear estereotipos que inducían a falsear la realidad objetiva y adulterar los hechos más importantes para favorecer sus intereses en el mundo.

Hasta qué punto, las comunicaciones han devenido en muy importantes en los manejos que efectúa la burguesía financiera estadounidense por el control del mundo, lo demuestra, indudablemente, la conversión de las agencias de información en una especie de quinto poder en los Estados capitalistas. No puede negarse esta situación. El escandaloso manoseo ideológico que se hace de las comunicaciones desde los medios de información imperialistas ha venido a ser muy importante en sus políticas actuales, incluso, utilizadas como instrumentos de disuasión militar. Esto es absolutamente muy importante. Lo han demostrado en sus intervenciones militares, particularmente, en sus invasiones en Afganistán, Irak, Líbano, Libia, Siria y Yemen, en los que la manipulación informativa ha sido realmente escandalosa. No puede obviarse, por otra parte, mencionar en este análisis, la composición casi militarizada de la plana periodística utilizada en los medios de información controladas por las transnacionales. Es realmente asombroso este proceso que invalida ciertamente cualquier modo de información seria, imparcial y objetiva llevadas adelante desde estos centros de información. Esto es muy claro a partir de la intervención militar de Rusia sobre Ucrania. Todas las prensas occidentales, sin excepción alguna, han hecho causa común a fin de esconder las causas y los hechos reales de este conflicto. Han fascistizado por completo sus Estados. El “miente, miente, que algo queda” de Joseph Goebbels y/o “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad” del mismo farsante, ahora están debidamente santificadas. Ahora ya no hay credibilidad en ninguna prensa occidental, todas se han vuelto prensas basuras. En caso de su utilización debe ser sometida a una exhaustiva y minuciosa decodificación.

Consecuentemente, el fascismo ideológicamente está sustentado en un abyecto anticomunismo. Las ideologías reaccionarias como la globalización y la negra teoría del fin de la historia, están combinadas con toda clase de abyectas teorías que ahora propalan. Y con los cierres de páginas web comunistas en internet su propósito es idiotizar la sociedad. Realmente una aberrante ideología fascista propia de la época de las ergástulas, la época de las cavernas medievales cuando Papas y sumos pontífices alababan desde los pulpitos sin tapujos de nada la legalidad del esclavismo contra la humanidad.

II.- Pero, la ideología del género deviene en la actualidad en una herramienta secreta para decapitar a la familia de la clase trabajadora (proletariado)

Ciertamente, la ideología del género es una de las principales herramientas ideológicas de la vieja burguesía estadounidense para someter al proletariado y por ende a los pueblos del mundo. Es la más brutal ideología imperialista anticomunista de la actualidad contra el niño, la mujer y la familia. Cuaja cabal y perfectamente con la intensión de esta burguesía por reestructurar la sociedad capitalista bajo los cánones del fascismo.

La ideología del genero realmente constituye una monstruosa ofensiva contra la estructura familiar. Han institucionalizado estructuras completas en todos los niveles de las sociedades a fin de descuartizar a la familia de la clase trabajadora atentando contra el sentido común y su propia naturaleza de especie humana.

Por ejemplo, contra el niño negándole su género masculino al pretender obligarlo a ir al baño del género femenino nada menos dándole “dadivosamente” esa oportunidad a un niño de 4, 5, 6 años de edad que tiene pene, preguntándole a cuál de los baños prefiere. Realmente inaudito, solo para locos. Las burguesías recalcitrantes están imponiendo los cambios de sexo, trans- géneros, matrimonios de igual sexo desde sus parlamentos, hay varios países que ya han aprobado semejante patraña.

Están impulsando, desesperada y afanosamente, con bombos y platillos, los movimientos feministas (¡Contra el género masculino!). Son movimientos feministas fascistas, prefabricadas en los laboratorios ideológicos del pentágono, pretendiendo que la mujer la asumiera como una ética suya, cuyo fondo no es otra que la degradación de la especie humana, cuando no dicen nada de la cruel opresión contra las mujeres que las 24 horas del día padecen en los centros fabriles de este podrido sistema capitalista. Hay miles de mujeres encarceladas por sus ideas políticas (presas políticas), por sus reivindicaciones laborales y comunales. Ni siquiera hablan de las leyes anti-sindicales específicamente contra las mujeres. No, estos, más bien la esconden e incluso las tergiversan. En los hechos están posicionados contra la mujer, son anti-feministas.

Han creado programas completos en las universidades bajo la etiqueta de la ideología del género. Se trata de programas de maestría, post grados y constantes fórums y debates acerca de este tema. Los que participan en estos programas ni siquiera tienen capacidad investigativa ¿De dónde viene todo aquello?, ¿Quién lo patrocina?, mucho menos tienen una idea de lo que realmente significa esta negra ofensiva contra la mujer, el niño el individuo y la familia. Hay que darle la debida importancia al esclarecimiento de esta ofensiva.

Claramente, su intención es desmembrar a la familia del proletariado y la pequeña burguesía. Pretenden disminuirle su capacidad de don que la naturaleza le ha proveído como una especie pensante y actuante. Sus armas son la desinformación, la manipulación y la explotación de la ignorancia a fin de imponer el homosexualismo, la promiscuidad, el liberalismo, etc. Es una ideología que suscita un acérrimo odio a la familia el núcleo básico de la existencia y desarrollo de la humanidad y con una repulsa aun mayor a las luchas revolucionarias de los pueblos.

Esto ocurre en un periodo de total confusión ideológica y política como consecuencia de la gran crisis economica del sistema que en lo fundamental aplasta a los pueblos. En un periodo de agotamiento y entrampamiento de este sistema. Y, más aún, en un periodo de grave crisis de paradigma ideológica para la vieja burguesía estadounidense.

En concreto, la ideología del género es la peor aberración fascista de mediocridad ideológica creada por la burguesía estadounidense a fin de aplastar a los pueblos. Es una ideología manoseada por la degradada burguesía estadounidense aparentemente como una exigencia de igualdad de géneros, cuando en realidad se trata de ocultar la lucha de los pueblos por sus derechos sociales, políticos, etc., al fin y al cabo, para ocultar la lucha de clases. Recalco, las iniquidades del capitalismo (la opresión capitalista) no se solucionan con lucha de géneros, es decir, lucha de hombres contra mujeres, sino, con lucha de clases, cuyo fondo es la lucha entre las clases opresoras (capitalistas) que son dueños de los medios de producción y las clases oprimidas (proletariado, campesinos y pequeña burguesía) bajo dirección del proletariado, dueño solo de su fuerza de trabajo. Se entiende que la lucha de estos últimos (el proletariado) contra el sistema de opresión y explotación capitalista es una lucha mancomunada de hombres y mujeres. Hay que darle la debida importancia al esclarecimiento de esta confrontación.

III.- La andadura de la negra ideología del genero

Veamos algunos hechos recientes de esta ofensiva:

Primero, El 15 de diciembre de 2018 se dio cuenta de algo sorprendente ocurrido en Alemania. Aquel día este país estaba reconociendo el tercer sexo, desde el nacimiento de los hombres. ¿Desde el nacimiento? Sorprendente. El apunte dice lo siguiente: “Alemania legaliza y reconoce el tercer sexo desde el nacimiento”. La legislatura fue aprobada por los diputados de la bancada conservadora y los senadores socialdemócratas, después de tres meses de debate. La Cámara de Diputados de Alemania aprobó la legalización del tercer sexo, convirtiéndose en uno de los primeros países europeos en reconocer a las personas intersexuales, el fallo corresponde a un proyecto de ley propuesto en 2017. De acuerdo con el documento legal, las actas de nacimiento emitidas en el país deberán incluir la mención “sexo diverso”, ampliando el estatus de identidad sexual limitado en “femenino” y masculino”. Realmente lamentable.

Veamos:

“Hay más de 800 programas de estudios “para mujeres” que imparten miles de cursos en institutos y universidades de Estados Unidos. Cientos de escuelas ofrecen una licenciatura en estudios de mujeres. Cerca de treinta ofrecen ahora maestrías y un puñado ha creado un programa de doctorado. El primer programa se estableció en la Universidad Estatal de San Diego para el año escolar 1969-70 y en 1970 se ofrecían aproximadamente 100 cursos de estudios para mujeres en las escuelas de todo el país. En 1971 se impartían más de 600 cursos y en 1978 había 301 programas completos en funcionamiento…Ese número se duplicó con creces hasta los 621 programas en 1990. La creación de la Iniciativa de Diversidad del Campus en 1990 llevó a Ford en la dirección del cambio curricular. Una consecuencia de este esfuerzo fue el Área de Estudios de la Mujer y el Proyecto de Integración Curricular de Estudios Internacionales (WSAIS), coordinado a través del Centro Nacional de Investigación sobre la Mujer (NCRW)… (2).

Segundo, este apunte viene de Estados Unidos, en realidad viene del centro del fascismo mundial, donde se da cuenta que se ha emitido el primer pasaporte con un marcador de genero indefinido. Aquello ocurrió el 27 de octubre de 2021. La prensa adicta al poder estadounidense estaba de fiesta. Así este país se convierte en el nuevo miembro de la hasta ahora pequeña lista de países que autorizan la emisión de pasaportes y otros documentos de identidad para personas no binarias, es decir, que no se identifican con los géneros masculino ni femenino. Entre los gobiernos que han llevado a cabo estas modificaciones se encuentran el de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Argentina.

Veamos:

“Este miércoles, el Departamento de Estado de EE. UU anunció que ha emitido el primer pasaporte del país con un marcador que no corresponde a los géneros masculino ni femenino, sino a un género X o indefinido. Según el organismo gubernamental, esto se ha hecho con el objetivo de «servir mejor a todos los ciudadanos estadounidenses», independientemente de su identidad de género. «Esperamos poder ofrecer esta opción a todos los solicitantes de pasaportes de rutina una vez que completemos el sistema requerido y las actualizaciones del formulario a principios de 2022», señalan las autoridades, reiterando su compromiso a «promover la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, incluidas las personas LGBTQI +» (3).

Tercero, el 3 de junio de 2022, se tuvo conocimiento la notificación de Rusia a Estados Unidos sobre la ruptura de una serie de acuerdos firmados entre ambos países en el campo de la cultura, se trata del final de una serie de memorándums, a causa, según la diplomática, María Zajarova, de que las autoridades estadounidenses lanzaron una campaña para desacreditar la cultura rusa a escala mundial. Entre ellas se puede señalar: el memorándum sobre cooperación en el campo de la cultura, las humanidades y las ciencias sociales, la educación y los medios de comunicación, firmado entre ambos países el 2 de septiembre de 1998 en Moscú. También llegaron a su fin los documentos: Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos sobre cooperación en el campo de la tecnología y la innovación en 2004; Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia y los Estados Unidos sobre la expansión de la cooperación y los intercambios en el campo de la educación a partir de 2006; Acuerdo de cooperación en el campo de la sismología y la geodinámica entre el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia y la Fundación Nacional de Ciencias y el Servicio Geológico del Departamento del Interior de EE.UU., desde 2012. La nota correspondiente con la notificación fue entregada el 1 de junio a la Embajada de los Estados Unidos en Moscú. Así lo anunció el viernes 3 de junio de 2022 en una sesión informativa de la representante oficial del departamento, María Zajarova.

Veamos:

“Las medidas agresivas tomadas por los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden de los EE.UU. contra los líderes y activistas del consejo de coordinación de la organización de compatriotas rusos, que tradicionalmente se han dedicado a la promoción del idioma ruso, la historia de nuestro país y tradiciones, en realidad han socavado por completo las actividades de esta estructura”, especificó. Zajarova agregó que Estados Unidos está desacreditando el patrimonio cultural e histórico ruso a escala mundial. Hizo hincapié en que el país declara explícitamente su objetivo de «cancelar» todo lo relacionado con Rusia. La diplomática señaló que el patrimonio de los escritores, poetas, artistas e incluso nombres topográficos rusos están bajo ataque. Pero en su opinión, no se aplica a Rusia, sino a la civilización mundial. “Lo absurdo y la inutilidad de tal campaña es obvio para todas las personas cuerdas, educadas que tienen inteligencia. Tales acciones de los estadounidenses llevaron al hecho de que la preservación adicional de este memorándum simplemente perdió su significado”, cree Zajarova. Concluyó que cualquier ataque hostil por parte de Washington sería seguido por una respuesta adecuada inevitable. (4).

Cuarto, el 13 de junio de 2022, tuve conocimiento de la apertura de baños unisex (baños sin género) en una escuela alemana. Aquí un apunte de la desesperación de las clases dominantes por imponer la nefasta ideología del género. Aunque en las escuelas alemanas aún no están extendidas los baños sin género, el 13 de junio de 2022 se tuvo conocimiento que aquí ha empezado a permitir el funcionamiento del baño unisex en una escuela. Se trata de la escuela Sägefeld, en el barrio de Wiblingen de la ciudad Ulm, sur de Alemania. Allí los alumnos y alumnas mayores (varones y mujeres) comparten el lavabo unisex. La renovación de los aseos de la escuela Sägefeld de Ulm, supuso la implantación de un nuevo concepto de baño para los alumnos más mayores, que lo comparten sin distinción de sexo. Sin embargo, hay otro baño para los alumnos de los primeros cursos de la escuela, un tercio de los aproximadamente 300 alumnos, con sectores separados para varones y mujeres.

Veamos:

“La escuela Sägefeld de la ciudad de Ulm, en el sur de Alemania, ya no tiene un baño para hombres y otro para mujeres, sino uno solo para todos los alumnos mayores, según explicó su directora, Cornelia Euchner, y añadió que además funciona muy bien. Lo que forma parte del día a día de esta escuela de Ulm desde principios de año no es siquiera un tema, salvo excepciones, en la mayoría de las escuelas de Alemania. ¿Comenzará a serlo? Los desarrollos en algunos estados federados permiten pensar que sí….Por su parte, el presidente del consejo estatal de padres del estado federado de Baden-Württemberg, Michael Mittelstaedt, consideró que los llamados baños unisex en las escuelas son un «planteo pragmático». Añadió que son una solución sensata y económica cuando hay que construir un edificio nuevo. Sin embargo, los baños sin género aún no están extendidos en las escuelas alemanas. La directora Euchner está convencida de que la sociedad se dirige hacia un baño para todos. Y añadió que ellos ya lo tienen” (5).

Quinto, sigue las aberraciones del fascismo en Alemania. Cierto, el Gobierno de Alemania ha presentado un proyecto de ley que desde mediados de 2023 permitiría a sus ciudadanos cambiar en su documentación de género una vez al año. ¡Semejantes facilidades! El 18 de agosto de 2022 los ministros de Justicia, Marco Buschmann, y de Familia, Lisa Paus, presentaron un proyecto de ley sobre autodeterminación, mediante el cual a todos los interesados mayores de 14 años se les permitiría cambiar de género y nombre en sus documentos de identidad.

Veamos:

“De aprobarse la nueva ley, presentado por los ministros de Justicia, Marco Buschmann, y de Familia, Lisa Paus, derogaría otra legislación vigente que exige a todo aquel que desee cambiarse de género pasar por un largo trámite. Ese procedimiento incluye hasta ahora dos informes psicológicos, que tienen un costo de aproximadamente 1.000 euros cada uno. Con el nuevo estatuto se eliminarían esos requisitos y cualquier persona mayor de 14 años podrá elegir un nuevo nombre y género, incluso sin necesidad de una cirugía de reasignación de sexo…Según Bild, los hombres que en el registro civil se inscriban como mujeres podrían obtener ventajas profesionales ante otros individuos de género masculino. No obstante, los ministros Paus y Buschmann enfatizan que su ley tiene como objetivo, entre otras cosas, prevenir la discriminación contra las personas transgénero” (6).

Sexto, a contracorriente, la Duma Estatal rusa el 24 de noviembre de 2022 ha aprobado en tercera lectura una ley que busca prohibir la propaganda homosexual, de la pedofilia y de la información que pueda provocar el deseo de cambiar de sexo. Es una ley que prohíbe la difusión de información sobre LGBTIQ+ en medios de comunicación, Internet, publicidad, literatura y cine. También se han prohibido los llamamientos a cambiar de sexo entre los adolescentes en Internet, medios de comunicación, libros, servicios audiovisuales, cine y publicidad. Y no falto la intromisión desesperada del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, suplicando a los diputados rusos retirar aquel proyecto de ley. En realidad, la ideología del género es la peor aberración fascista de mediocridad ideológica creada por la burguesía estadounidense a fin de aplastar a los pueblos. Como dice el presiden ruso, Vladimir Putin: “Hay una ridícula ley en Inglaterra que prohíbe a los médicos llamar ‘madre’ a las embarazadas para no ofender a las mujeres que se sienten hombres. Una minoría con DISFORIA imponiéndose por encima de todos nosotros…” Quieren crear leyes para que no podamos decir las palabras ‘niña’ y ‘niño’. Decir que los niños tienen pene se ha convertido en un delito de odio. Eso no es delito de odio, es biología. ¿En qué clase de mundo vivimos que se nos prohíbe el sentido común para satisfacer una minoría irracional? “¿Usted tiene noción de la aberración que está teniendo Canadá?: A los padres que repudien la enseñanza de ideología de género para sus hijos, se los quitan”.

Veamos:

“También declaró que el proyecto de ley se aprueba exclusivamente en interés de los ciudadanos rusos. «Tenemos tradiciones, tenemos conciencia, tenemos comprensión de que tenemos que pensar en los niños, las familias, el país, preservar lo que nuestros padres nos han transmitido», afirmó. Por propaganda homosexual se estipulan multas de 50.000 (830 dólares) a 400.000 rublos (6.610 dólares) para los ciudadanos, de 100.000 (1.650 dólares) a 800.000 rublos (13.230 dólares) para los funcionarios y de 800.000 (13.230 dólares) a cinco millones de rublos (83.000 dólares) para las personas jurídicas. Las multas por la propaganda LGBTIQ+ entre los menores de edad serán mayores: de 50.000 (830 dólares) a 200.000 rublos (3.310 dólares) para los ciudadanos, de 100.000 (1.660 dólares) a 400.000 rublos (6.610 dólares) para los funcionarios y de 800.000 (13.230 dólares) a cuatro millones de rublos (66.330 dólares) o la suspensión de actividades por un período de hasta 90 días para las personas jurídicas. Asimismo, el proyecto de ley prevé sanciones separadas para extranjeros y apátridas. En concreto, las multas se complementan con la expulsión administrativa de Rusia, que puede estar precedida por un arresto de hasta 15 días. En cuanto a propaganda de la pedofilia, se prevén multas de 200.000 (3.310 dólares) a 800.000 rublos (13.230 dólares) para los ciudadanos, de 400.000 (6.610 dólares) a dos millones de rublos (33.170 dólares) para los funcionarios y de un millón (16.580 dólares) a diez millones de rublos (165.830 dólares) o la suspensión de actividades por un período de hasta 90 días para las personas jurídicas” (7).

Séptimo, por supuesto las corrientes seudo-izquierdistas tienen su parte en este macabro juego. Ante todo, hay que tomar nota que estas corrientes desde siempre han estado comprometidas con las tesis de la burguesía para aplastar las luchas del proletariado, en este caso, sus compromisos contra-revolucionarios con el pentágono tienen larga data. Han sido sus cajas de resonancia. Los que siempre estaban al tanto de sus baratijas ideológicas. Los lastres contra las luchas revolucionarias. Los que siempre han encontrado el lado bueno de las baratijas ideológicas de las burguesías. Los sembradores de ilusiones y retrasos en el ámbito ideológico. Los que jamás estuvieron comprometidos con las trasformaciones de las sociedades. Por ejemplo, en los años ochenta del siglo pasado, cuando el Pentágono impuso la globalización anticomunista, estos dijeron, que era una revolución y consecuentemente exigieron los reciclajes y las reingenierías, algo así como auto-lavados de cerebros y fueron una de las causas del repliegue de los movimientos revolucionarios de aquellos años. Cuando llegaron las “primaveras árabes” nuevamente dijeron “revolución”, “revolución”. A la cruel pretendida ocupación de Siria por parte de Estados Unidos dijeron, “Guerra Civil”, etc. Luego cuando soplaban vientos de los “Podemos (España) y los Syriza (Grecia), además, de Jeremy Corbyn en Inglaterra, quedaron fascinados y llenos de éxtasis exigieron seguir aquellos caminos, y así ellos seguir parasitando en sus refugios de lujo (cátedras y viajes) donde expectoraban sus venenos. En la actualidad cuando la lucha entre el proletariado y la burguesía esta agudizada, esta tiende a ser muy fuerte. Sin rubor de nada atacan el camino revolucionario de la lucha armada como camino seguro por la construcción de la nueva sociedad. En ese marco sus convocatorias por la ideología del género son puntuales.

En general, las hipócritas corrientes seudo-izquierdistas que aceptan todas las medidas contrarrevolucionarias de las burguesías, pero, que están acostumbradas a rebuscar supuestas partes inconsistentes en los trabajos de Marx, deberían ponerse a reflexionar: ¿Cuál fue la razón por la que Marx, titulo su libro “Miseria de la Filosofía” en respuesta al libro “La filosofía de la Miseria”, de Pierre-Joseph Proudhon? Parece un juego de palabras. Pero, no lo es. Sabemos que Pierre-Joseph Proudhon, era un anarquista que se creía un dios, un sabelotodo, infalible (como ahora los teóricos de la dependencia, desarrollo y subdesarrollo, etc.), pero ni siquiera tuvo la capacidad de abstraer la filosofía del proletariado, la llamo “Filosofía de la Miseria”, no la llamo filosofía de una clase revolucionaria, por eso Marx, titulo su libro en respuesta a semejante bajeza: “Miseria de la filosofía”.

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 260 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su correo electrónico es: enrique.mg1954@hotmail.com Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org