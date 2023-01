Chile. Ley de acceso universal al condón vaginal avanza en el Congreso

El pasado 3 de enero, la Comisión Salud del Senado despachó a sala un proyecto de ley que asegura el acceso universal del condón femenino (vaginal e interno), cuyo propósito es contribuir a frenar el alza de contagios por Infecciones es de Transmisión Sexual ITS, destacando el VIH/SIDA.

En esta sesión de la instancia parlamentaria se revisaron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, concentrándose el debate en la factibilidad de que el Estado de Chile garantice o asegure la entrega del condón vaginal e interno a todas las personas que lo requieran. El Gobierno de Chile -a través del Ministerio de Salud- no patrocina el proyecto de ley pero apoya la tramitación de esta bienvenida iniciativa que nace de la lucha histórica de las organizaciones sociales y comunitarias de mujeres, entre ellas la ICW Capítulo Chileno Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales.

Katiuska Rojas, Jefa del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, explicó en la sesión parlamentaria que el Ministerio de Salud entrega estos preservativos de doble protección a la población de mujeres que viven con VIH en los centros de salud de atención primaria, secundaria y terciaria de todo el país y a las mujeres trabajadoras sexuales a través de las Unidades de Atención y Control en Salud Sexual (UNACESS), detallándose que el Ministerio de Salud destinó $426.000.000.- durante 2022 para la adquisición y distribución de condones vaginales.

En la sesión de la Comisión Salud del Senado, que contó con la asistencia virtual de Marcela Silva de la ICW Capítulo Chileno de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA y Nancy Gutiérrez de Fundación Margen, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe REDTRASEX, se procedió a la votación de la iniciativa, que resultó favorable al acceso universal del condón femenino (vaginal e interno).

Por 3 votos a favor y una abstención, los congresistas aprobaron la siguiente redacción sobre el condón vaginal e interno en Chile: “El Estado deberá informar, difundir, promover y asegurar el acceso, distribución y uso universal de preservativo vaginal como método de prevención del VIH/SIDA e infecciones de trasmisión sexual y embarazos no deseados. Los preservativos vaginales, como el resto de los productos e insumos para el cuidado y prevención de las enfermedades de transmisión sexual de la población que lo requiera, deberán cumplir con los estándares de calidad y las autorizaciones sanitarias correspondientes por parte del Instituto de Salud Pública. El Estado deberá garantizar la incorporación de la equidad de género, fundado en la igualdad de derechos y la no discriminación, como principio rector en el Plan de Prevención en Salud Sexual y en los objetivos y programas sanitarios a nivel nacional, regional y local”.

La propuesta legal, autoría de los congresistas Ximena Órdenes, Francisco Chahuán y Juan Luis Castro, deberá ser analizada por la Sala del Senado en una próxima sesión ordinaria, tras lo cual debe cumplir un segundo trámite en la Cámara Baja.

¿Qué dijeron los senadores?

A la hora de justificar su voto, el presidente de la Comisión Salud, el senador Francisco Chahuán,comentó que “creo que con este proyecto se visibiliza la realidad de muchas mujeres con VIH/SIDA y de minorías sexuales que pueden contar con mecanismos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Quiero alertar respecto de la verdadera pandemia que está bajo la mesa que tiene relación con el aumento de contagios. Espero tener incrementado el presupuesto en esta materia para futuras leyes de presupuesto nacional porque afecta a millones de chilenos. Yo voto favorablemente”.

Por su parte el senador Juan Luis Castro manifestó que “el alza de enfermedades de transmisión sexual es tan alto que la visibilización de este proyecto, ahora a rango de ley, me parece que es la alternativa para que el Ejecutivo redestine más recursos en el control de las enfermedades de transmisión sexual que están disparadas y le da una opción a la mujer para hacerse cargo de esa planificación, aprobado”.

En la misma línea, el senador Iván Flores aseguró que “si bien existe un presupuesto vigente para condón vaginal, el Ministerio de Salud de aquí en adelante deberá ajustarse a esta obligación de ley”.

Finalmente, marcando el único voto disidente a la aprobación de la universalidad del condón vaginal e interno, el senador Javier Macaya se abstuvo porque “el Ejecutivo no está patrocinando el proyecto”, justificó. “Esto es algo simbólico. Prefiero abstenerme”, señaló.

La voz de las organizaciones

Marcela Silva de ICW y Nancy Gutiérrez de Fundación Margen, entrevistadas por el programa “Siempre Viva en Vivo” de Radio Universidad de Chile, valoraron el avance de la ley del condón femenino (vaginal e interno) en el parlamento, agradeciendo al senador Francisco Chahuán haberlas escuchado e impulsado esta iniciativa.

“Es importante que las autoridades se hagan cargo y reconozcan las realidades. Necesitamos que las autoridades sanitarias se abran a escuchar a las organizaciones”, señala Marcela Silva, agregando que es importante haber reconocido esta política pública porque “es gratificante, no por nosotras, Fundación Margen e ICW, sino que para toda las personas que serán beneficiada al no adquirir una Infección o Enfermedad de Transmisión Sexual, a no tener un embarazo no deseado, porque es importante hablar de educación sexual y que las personas tengan acceso a otros métodos de prevención”.

Del mismo modo, Nancy Gutiérrez de Fundación Margen, señaló que el acceso universal del condón vaginal debe ser una política pública para todas las personas. “Nosotras hemos capacitado a las mujeres trabajadoras sexuales, nos interesa no seguir siendo sindicadas como el foco de infección del VIH e ITS, nosotras estamos pidiendo apoyo para prevenir. Esperamos que esta ley no sea solo palabras sino hechos”.

Santiago de Chile, 11 enero 2023

Programa radial: https://radio.uchile.cl/programas/siempre-viva-en-vivo/704681/

Fundación Margen e ICW Chile