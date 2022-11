Publicado: “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”

por Enrique Muñoz Gamarra

Estimado lector, el 4 de junio de este año (2022) hablé algo acerca de este libro. Entonces había hecho público dos materiales: Breves Notas del Autor y la Introducción. Aquí no puedo dejar de mencionar la gran pasión que tengo por la observancia de la geopolítica mundial. En este curso el libro había quedado casi olvidado. Sin embargo, en este periodo las refriegas geopolíticas han venido agudizándose, incluso, escalaron a muy graves, por lo que un buen número de analistas, por no decir todos, empezaron a hablar del inminente inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esto, por supuesto, hizo relucir la importancia del libro y la necesidad de su inmediata publicación, toda vez que aquí, en este libro, estaba escrita el sustento de los fenomenales hechos que hoy sacuden el mundo. Y así estamos ahora haciendo este esfuerzo.

Cierto, el libro es un material que explica de primera mano, cómo ha venido madurando esta situación. De hecho, la nueva situación mundial al que ingresamos no es solo consecuencia del conflicto en Ucrania. No. Eso no es así. Esto ha sido gradual y progresivo, ha venido encubándose desde el inicio de la gran crisis del 2008, la perdida de la hegemonía mundial estadounidense en 2010 tras la bancarrota de su economía, el ascenso de China como máxima potencia economica capitalista en 2014 y, la implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental a finales de 2016. Verdaderos hitos que han marcado la caída de occidente. Por lo tanto, la caída de occidente no es recién, como algunos dicen, tratando siempre de salvar al decadente imperialismo estadounidense. El poderío estadounidense está en el museo de los recuerdos desde el año 2010.

Entonces lo que ocurre hoy, tras la máxima tensión al que ha llegado el impasse geopolítico en estas últimas semanas (finales de octubre de 2022), es el afianzamiento del nuevo poder mundial encabezada por China. Una verdadera síntesis del agolpamiento de los hechos recientes.

Consecuentemente, la primera tarea que me impuse para concretar esta publicación, fue la actualización del libro. Ahora aquella tarea está cumplida y se refleja sobre todo en la última sección que precisamente esta dedicada al análisis del año 2022 que ahora llega hasta finales de octubre (fecha en que está publicándose el libro) y cuyo título es llamativo: “2022 para adelante: agudización de la confrontación inter-imperialista, paridad estratégica y fascismo estadounidense, en una coyuntura de afianzamiento del nuevo poder mundial encabezada por China y alzamiento de las luchas revolucionarias en el mundo”.

Tal como dije en “Breves Notas del Autor”, este es un libro de puro datos. Una cronología debidamente ordenada solo a base de datos. El libro inicialmente estaba presentado en 602 paginas, ahora es de 632. Las notas de pie de página han llegado a 1022.

Finalmente, ruego a mis amigos lectores, disculparme si en algunos tramos del libro encontrasen algún error, más que nada de corrección. Son gajes del oficio. Soy un escritor proletario sin muchas comodidades. Hago a buena honra la labor de diseñador, corrector, secretario y publicista. No vivo aferrándome a puestitos de “catedrático” buscando a muerte “horas lectivas” en las universidades, tampoco busco maestrías o doctorados, que, en una coyuntura de estancamiento de los conocimientos, devienen en simples lavados de cerebro tal como persiguen la CIA y el Pentágono, soy licenciado en sociología y basta con eso. Pero, eso sí, con un total compromiso con las luchas de los pueblos, difundiendo a mi manera la línea marxista que considero correcta, no soy un mercenario de la pluma. Por supuesto regresaré a mis libros cuantas veces sea necesario mientras aun me encuentre en este planeta.

Sin más preámbulos, aquí el enlace para leer el libro: https://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/270.pdf

Con toda estima:

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 250 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org