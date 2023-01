El pueblo Chileno siempre sera excluido de las grandes decisiones, ayer, hoy y mañana.

Por: DavidSantiagoFarias Delva

A pesar que la história de Chile a demostrado por siglos, que los maltrados y abusados siempre han sido los más desposeídos, sometidos y vulnerados, estos siempre terminan accionando en favor de quienes los esclavizan y engañan por unas cuantas monedas, la que los vuelve individuos funcionales a un sistema consumista y mercantil.

Prueba de lo anterior es la famosa historia de la nueva constitución, la que ha terminado siendo el caballo de Troya de aquellos que detentan el poder en chile, que como todos saben no son más que las grandes familias de una cronología plena de despojo, dinero y muerte. Son aquellos que han hecho sus fortunas con el sudor de un pueblo, que no ha sido capaz de entender aún, que su verdadera liberacion pasa por aquello que se denomina CLASE PARA SI y que quizas, les permita proyectar un NUEVO MODO DE PRODUCCIÓN NO MERCANTIL. Mientras esto no ocurra seguiremos atrapados en un modelo de vida mercantilista, con un capitalismos que destruye vidas y medio ambiente sin discriminación.

Por ahora, ver mas allá de la nariz, es cuestionado y penado, incluso por aquellos que piden y siguen pidiendo al sistema, como es el caso de aquellas organizaciones que dicen defender los derechos de los mas vulnerados y que a través de peticiones o más bien demandas ante la ONU, contra el «Acuerdo por Chile», buscan poner en el tapete de discución la exclusión que este ha hecho de la gente o eso que llaman ciudadania de las democracias representativas que no representan a nadie.

«La denuncia presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra del denominado “Acuerdo por Chile” suscrito por el Parlamento y aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas para iniciar un segundo proceso constituyente ha sido presentado ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, donde se afirma que el acuerdo parlamentario “vulnera gravemente los artículos 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública». (RadioUchile)

Ante esta realidad, que no es nueva para los chilenos, cabe preguntar: ¿en que periodo de la historia el pueblo ha sido realmente soberano?. No se deben olvidar las numerosas matanzas de obreros ocurridas a través de la historia y para que decir el golpe de estado de 1973 y el desconocimiento del cansancio generado por un modo mercantil de vida expresado por los chilenos el 19 de octubre del año 2019, en una especie de revuelta sin direccionalidad estratégica, aprovechada por los sectores burgueses, para asi reacomodar la forma de gobernar y seguir sometiendo a la mayoría de los chilenos a un modelo económico que excluye, discrimina y pisotea sin razones valederas la dignidad de los seres humanos chilensis.

Para terminar, sólo decir: Que dentro del acuario capitalista, del cual chile es uno de sus mejores exponentes en el cono sur, que la famosa nueva constitución sea redactada (borrador) por 24 personas, no elegidas por voto popular, confirma y deja más que claro que los votantes seguiran siendo los tontos utiles de un «Acuerdo por Chile» firmado a espaldas de eso que ellos llaman su pueblo.

Columna: David Santiago farías Delva. Enero 2023