Wallmapu. Comunidades mapuche y Coordinadora Arauco Malleco llaman a intensificar control territorial

A nuestro Pueblo Nación Mapuche y a la opinión pública en general, comunicamos lo siguiente:

KIÑE : Que el viernes 15 del presente mes nos hemos reunido con todas las comunidades y Órganos de Resistencia Territorial, ORT, pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, en el ex fundo Antofagasta que está en proceso de recuperación en el territorio nagche por parte de las comunidades Carmen Colipi y José Nahuelpi 1. Encuentro para desarrollar un füta trawun y definir una ruta para enfrentar el escenario sociopolítico por parte de nuestro movimiento.

EPU: Que en este trawun damos el más absoluto respaldo político – orgánico , espiritual y militar a estas comunidades, indicando que será sólo a través del control territorial la forma concreta para llevar adelante el proceso de reconstrucción de la Nación Mapuche.

KÜLA: Que el proceso de recuperación territorial y política iniciada por estas comunidades y la CAM es absolutamente diferente y distante a la acción rastrera y lastimera que llevan adelante los grupos ligados al contratista forestal Galvarino Raiman, quienes en su porfía de reclamar el predio solo han demostrado interés económico y se han convertido en un eslabón más del circuito comercial de la forestal Bosques Arauco, permitiendo con ello la continuidad de la industria forestal y el sostenimiento del sistema de propiedad usurpado por parte del poder de dominación.

MELI: Frente al escenario sociopolítico actual, donde el nuevo gobierno pretende ofrecer diálogo a nuestra organización y a las comunidades en resistencia de nuestro pueblo, declaramos rotundamente que no existen las condiciones que hagan viable esta propuesta, menos si detrás de esto se busca establecer negociaciones que favorecen a grupos económicos que confrontan directamente con las comunidades, pretendiendo imponer a sangre y fuego las políticas extractivistas que ya hacen crisis en nuestro territorio ancestral.

KECHU: como organización y comunidades en resistencia reafirmamos que no transaremos en nuestros principios y línea política hacia la autonomía por dos razones fundamentales. En primer lugar, este gobierno ya ha demostrado, a través del discurso y la práctica, estar del lado de los poderosos, queriendo mantener el poder de dominación basado en la represión y las políticas sociales asimilacionistas, y que hoy pretende buscar una salida de plurinacionalidad acorde a la reproducción del gran capital en este conflicto histórico con nuestro pueblo. Y por otro lado, no queremos ni siquiera diálogo porque en nuestro diseño estratégico no consideramos participar ni integrarnos a la institucionalidad opresora, toda vez que esta pretende perpetuar al Estado colonial y sistémico que contradice y niega todas nuestras formas culturales, ideológicas y políticas Mapuche.

KAYU : Además, en este trawun hemos reafirmado un apoyo incondicional e irrestricto a todos los pu weichafe Mapuche que estan luchando por la reconstrucción Nacional de nuestro pueblo. Es por eso que reafirmamos la figura del weichafe no solo como un actor fundamental en la lucha de nuestro pueblo, sino también como parte de la moral y reserva estratégica para la liberación nacional, apartándonos de esas declaraciones y prejuicios de los fascistas que nos tildan de terroristas o narcoterroristas. Porque en nuestros weichafe se encarna lo mejor de lo mapuche, desde una dimensión de la conciencia, del compromiso y de la entrega desinteresada por la causa. Es gracias a la lucha rebelde de los weichafe que hemos conseguido la prestancia y dignidad que se merece nuestro pueblo. Sabemos que nuestros weichafe están inspirados por grandes valores y deseos de justicia, por lo mismo es que caminan y se sostienen en el feyentun y newen de nuestros FUTAKECHE YEM.

Por esta razón reafirmamos que el verdadero camino del weichafe está ligado al KIÑE RÜPU, al NORCHENGETUAL (proceso de llegar a ser persona correcta) expresada hoy en una ética de acción política correspondiente a la reivindicación de territorio y autonomía, la que contrasta con desviaciones que puedan ocurrir cuando nuestra juventud se empodera de forma despolitizada con las armas sin esta ética. De por sí, sostenemos que nuestros weichafe perteneciente a los ORT de la CAM se ordenan con el lineamiento político estratégico de nuestra organización.

Es por esta razón que, afirmamos que nos sentimos enormemente orgullosos de nuestros pu weichafe, y no vamos a permitir la más mínima denostación y desprestigio de parte de este Estado criminal ni de ninguna otra instancia, menos aun de detractores y yanacona serviles al poder.

Con fuerza decimos honor y gloria a los weichafe caídos y mucho Newen ka feyentun a los que dan continuidad a la lucha territorial y política que sostenemos para la reconstrucción de nuestra nuestra hermosa Nación Mapuche.

Regle: Hacemos un llamado a las comunidades en Resistencia y al conjunto de nuestro pueblo a dar continuidad a la lucha por la verdadera Autonomía a través del control territorial y la resistencia con sabotajes al gran capital.

Por territorio y autonomía para Nación Mapuche. !!

Amulepe taiñ weichan !!

Weuwaiñ – Marrichiweu !!

Lof Carmen Colipi…Traiguen

Comunidad Jose Nahuelpi 1… Traiguén

Comunidad Pidenco… Lumaco

Comunidad We Buta Rincón… Lumaco

Comunidad Pichi Ruka Yeko… Lumaco

Comunidad Avellano Colipi … Traiguén

Comunidad Lof Chilko … Galvarino

Comunidad Renaco Pastales Chol chol

Comunidad Chivilcoyam…Nueva Imperial

Comunidad Pillumallin Autónomo… Nueva Imperial

Comunidad José Lonkoli… Carahue

Lof Temu Lemu -Avellano… Traiguén

Comunidad Temu Lemu Chico … Victoria

Comunidad Rodrigo Melinao Likan … Ercilla

Comunidad Mutrolofche… Collipulli

Comunidad Cura Newen … Collipulli

Lof Yeupeko … Vilcún

Comunidad Llollowenko… Los Sauces

Comunidad Ketrawe Autónomo Lumaco

Comunidad Wemal Curin … Máfil

Comunidad Ketrolong… Freire

Lof Kilche Mapu… Lanco

Comunidad Wadako … Traiguén

Comunidad Juan Maril… Purén

Comunidad Pu Weche Provoke …Elikura

Comunidad Toledo Chewan Antipi… Los Sauces

Comunidad Ranquilhue Autónoma, Lleu Lleu

COORDINADORA ARAUCO MALLECO – CAM