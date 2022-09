Culpable Carabinero que dejó ciega a Fabiola Campillai

Patricio Maturana, ex capitán de Carabineros de Chile fue declarado culpable de «apremios ilegítimos» y no de «cuasi delito de homicidio» contra la actual senadora Fabiola Campillai, tras los hechos ocurridos en octubre de 2019 durante «estallido social». Campillai fue atacada y violentada por Carabineros quienes le lanzaron una bomba lacrimógena a su rostro, causándole graves lesiones, y no asistiéndola tras el ataque.

El Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio para el ex Carabinero.

Producto del atentado policial, Fabiola Campillai perdió tres de sus sentidos: gusto, olfato y visión de ambos ojos, además de graves fracturas en su cráneo.

La actual senadora Fabiola Campillai valoró la condena de Patricio Maturana y desde las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, remarcó que “lo condenaron, vamos a tener justicia” mientras la abrazaban familiares y adherentes.

La lectura de sentencia será el lunes 10 de octubre, a las 13:00 horas.

Junto a mi abogada Alejandra Arriaza.



Declaraciones sobre el veredicto a Patricio Maturana Ojeda, por el delito de APREMIOS ILEGÍTIMOS CON RESULTADO DE LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS en donde es considerado culpable. #JusticiaParaFabiolaCampillai pic.twitter.com/ISFk4bssGw — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) September 1, 2022

«La justicia es un gran paso a la reparación, TOP de San Bernardo, condena al ex capitán Patricio Maturana, quien abusando de su cargo e infringiendo sus protocolos, disparó una lacrimógena a Fabiola Campillai Senadora, en noviembre de 2019″, señala la abogada Alejandra Arriaza.

