LOS VILLANOS Y LOS HÉROES por Dax Toscano Segovia

CULTURA Y RESISTENCIA

Propaganda mediática y guerra psicológica al servicio de EEUU y la OTAN (I)

El 24 de febrero de 2022 Rusia inició una operación militar contra el régimen de Ucrania, presidido por Volodímir Zelensky. El aparato militar de propaganda y guerra psicológica de los EEUU y sus socios de la OTAN se puso en acción para presentar a Putin como la reencarnación de Hitler y a Rusia como una potencia imperialista cuyo objetivo es el de expandirse y recuperar el territorio perdido tras la desintegración de la ex Unión Soviética.

La “invasión inminente”, según informaciones del gobierno de EEUU, debió darse el pasado 16 de febrero, lo cual fue reproducido por varios diarios de ese país y del Reino Unido como The New York Times y The Sun lo que a su vez fue desmentido por las autoridades rusas en varias ocasiones. Incluso las tropas de Rusia de los distritos del…