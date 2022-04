Malos pasos y errores del presidente de Ucrania, Zelenski

por José A. Amesty R.

7 abril, 2022

El diario francés L’humanitè, en su artículo “Los papeles de Pandora, casos de corrupción internacional en los que participa Zelensky”, aparecido en español en el portal de internet La Haine de España, informa de negocios turbios del presidente ucraniano.

Recordemos que, según el diario, “En 2019, Zelensky salió elegido con el 73% de los votos en un programa intransigente: la lucha contra la desigualdad, acabar con el sistema oligárquico y la corrupción”.

De igual modo, se enfatiza que, “En Ucrania, en el sitio de investigación Slidstvo.info el que, al participar en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), publicó varios documentos que implican al presidente-comediante Zelensky en negocios secretos. Uno de ellos apunta así a la compra por parte de sociedades ‘offshore’ (sociedad registrada en el extranjero), pertenecientes a su productora Kvartal 95, “de tres apartamentos en el centro de la capital británica (…) por un importe aproximado de 7,5 millones de dólares”, atestigua Slidstvo.info”.

Agrega, “Los periodistas lograron dar con su ubicación exacta. Los dos primeros pertenecen a la compañía de Serhiy Shefir, primer asistente del jefe de Estado. Uno, adquirido por $3 millones en 2018, está ubicado en una casa llamada Chalfont Court, frente al edificio 221B Baker Street. El segundo está en el edificio Clarence Gate Gardens al lado. El último, propiedad del copropietario de Kvartal 95, Andriy Yakovlev, se encuentra a pocos metros del Palacio de Westminster”.

Finalmente, señala el diario socialista, “Este caso es esclarecedor sobre el círculo cercano de Volodymyr Zelensky y de su productora Kvartal 95 que está en el centro del escándalo. Kvartal 95 está detrás de una vasta red en expansión de empresas registradas en el extranjero para ocultar su actividad y copropiedad de su grupo de amigos. Todos son de la ciudad natal de Zelensky, Kryvyi Rih en el sur, o de su compañía de producción”.

Otro traspié de Zelenski, es informado en el blog y sitio web de noticias The Grayzone, en su artículo “Cómo el presidente judío de Ucrania hizo las paces con los neonazis en el frente contra Rusia”, quien señala “Mientras que los medios occidentales emplean la herencia judía de Volodymyr Zelensky para refutar las acusaciones de la influencia nazi en Ucrania, el presidente ha cedido a las fuerzas neonazis y ahora depende de ellas en el frente de combate”.

Como es posible que Zelenski, siendo judío, apoye a quienes otrora fueron los causantes del holocausto judío, ¿de millones de compatriotas suyos muertos?

El artículo sigue señalando “En diciembre de 2021, se pudo ver a Zelensky entregándole la condecoración “Héroe de Ucrania” a un dirigente del fascista Sector Derecho, en una ceremonia en el parlamento del país”.

Agregando, “Horas antes del discurso del presidente Putin el 24 de febrero, donde declaraba la desnazificación como el objetivo de las operaciones rusas, Volodymyr Zelensky, según la BBC, “preguntó cómo un pueblo que ha perdido ocho millones de sus ciudadanos combatiendo a los nazis pudiera apoyar al nazismo”.

También el autor indica, “Aquí unos ejemplos del despliegue de guerra total de los medios estadounidenses, valiéndose de Zelensky como un escudo contra las acusaciones sobre el nazismo rampante en Ucrania:

PBS NewsHour comentó lo dicho por Putin sobre la desnazificiación con un calificativo: “aunque el presidente Volodymyr Zelensky es judío y sus tíos abuelos murieron en el Holocausto”.

En Fox & Friends, el ex oficial de la CIA Dan Hoffman declaró que “es el punto más alto de la hipocresía hacer un llamado a la desnazificación de la nación ucraniana: su presidente, después de todo, es judío”.

Es significativo en este sentido agregar, “Las simpatías nazis del gobierno ucranio han provocado incluso la protesta del estrecho aliado del gobierno de Estados Unidos, el Estado de Israel. El embajador israelí en Ucrania, Joel Lion, ha formulado varias declaraciones y publicado en sus redes sociales el rechazo a la glorificación del nazismo por parte de la extrema derecha ucrania.”, según el artículo de la revista De Frente en su artículo “Batallón Azov, la extrema derecha nazi tras Zelensky”.

Finalmente, se afirma, “De fracasar en su intento de controlar a los neonazis, Zelensky pasó a colaborar con ellos.”

Por otro lado, otro mal paso de Zelenski se ve en la Declaración de organizaciones contra la intervención de Zelenski en el Congreso de los Diputados de España.

“Algunas de las organizaciones que participamos en el espacio “Asamblea OTAN No Madrid” hemos decidido hacer pública la siguiente Declaración contra la intervención de Zelenski en el Congreso de los Diputados español”.

“A imitación de lo acontecido con otros parlamentos de los países miembros de la OTAN, Zelenski ha sido invitado por la Presidenta del Congreso de los Diputados, Merixell Batet, para intensificar la campaña de justificación y apoyo a la guerra que la OTAN ha planteado desde hace años contra la Federación Rusa.”

El documento enfatiza, “La actitud de Zelenski, presidente de Ucrania, ha sido la de un títere de los EEUU, dispuesto a sacrificar a su pueblo con tal de mantener una guerra que sabe muy bien que no puede ganar y sobre la que tal vez se hizo ilusiones acerca del respaldo de la OTAN, con una incitación permanente a trasformar el conflicto en una guerra mundial.”

Finalmente, se afirma, “Las organizaciones abajo firmantes manifiestan su más radical oposición a la intervención del presidente de Ucrania en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados; denunciamos a Zelenski como una marioneta al servicio de la política de guerra imperialista liderada por los EEUU y ejecutada por la OTAN; condenamos la connivencia del Congreso de los Diputados en su esfuerzo por mantener abierta la guerra y por aceptar y participar en las sanciones contra Rusia exigidas por este personaje que dañarán profundamente a nuestro pueblo, en las restricciones a las libertades civiles y a los medios de comunicación que no se pliegan al discurso único y en el fomento de la cultura y la exaltación de la barbarie y de los discursos de odio.”

El colmo de la miopía política y estratégica de Zelenski es lo publicado en RT, en su artículo “Zelenski sobre los garantes de su seguridad: “Necesitamos un círculo de estados que estén listos para proporcionar cualquier arma en 24 horas. Necesitamos países individuales de los que dependa realmente la política de sanciones. Y que estas sanciones estén profundamente desarrolladas de antemano para que sean descritas”, indicó el mandatario, señalando que estas restricciones deberían de introducirse “todas a la vez” en caso de una “amenaza por parte de la Federación Rusa””.

Finalmente, deseamos reseñar lo publicado por Álvaro Fernández Capitán en su artículo “Un año de Zelenskiy como presidente: ¿qué ha cambiado en Ucrania? “, en el diario El Salto, donde se expresan inquietudes.

“En su programa político, se comprometió a negociar una solución pacífica a la guerra del este de Ucrania, de reflotar la economía del segundo país más pobre de Europa y (sin duda, la propuesta que más ha pesado en el electorado), limpiar las instituciones de corrupción, en gran parte potenciada por las grandes oligarquías del país”.

“Hasta ahora, el conflicto entre Ucrania y Rusia no ha arrojado resultados tangibles: la estrategia elegida no ha desembocado en ningún acuerdo de paz o armisticio concluyente, ya que el alto al fuego pactado en los acuerdos de Minsk no ha sido respetado por las partes, al sucederse escaramuzas entre ambos bandos”.

Economía

“En el apartado económico, la economía ucraniana no pasa por su mejor momento, y encadena ya varios años de bajadas constantes. Su producción industrial ha caído, en parte, por una apreciación poco astuta de la divisa nacional, la hryvnia.

Hay bastantes pocas novedades, por lo que lo más concluyente que ha conseguido Zelenskiy es un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo que pretende potenciar la inversión extranjera y una subida de las pensiones al nivel de la inflación (del 11%)”.

Corrupción

“En lo que atañe a la corrupción, lo que más ha mermado la credibilidad de Zelenskiy y por lo que más se le ha criticado es haberse apoyado en un oligarca, Igor Kholomoisky, cuyo imperio informativo patrocinó su candidatura a la presidencia en sus canales de televisión”.

Para finalizar, “Sonará pesimista, pero lo cierto es que en Ucrania todo está en venta, hasta los miembros del Parlamento. Parece ser que los oligarcas han recuperado su fuerza y su control sobre el Parlamento, además de que controlan los principales medios de comunicación y las mayores industrias del país. Suena utópico creer que algún día Ucrania será un país libre de corrupción, habiendo los oligarcas conseguido sobrevivir varias revoluciones en el país”.