Reportan desaparición de periodista chileno en Ucrania. (RT noticias)

En las últimas horas, se ha reportado la desaparición del escritor y periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, residenciado en Ucrania, que se trasladó de Kiev a Járkov, tras el inicio de la operación militar rusa en ese país, y del que se perdió el rastro.

Las últimas publicaciones en su cuenta de Twitter son del pasado 15 de abril, cuando dejó de comunicarse a través de esa red social, de Telegram y de su canal en YouTube. En un trino de esa fecha, a través de una imagen, critica el enfoque que le han dado los medios occidentales al conflicto y la propaganda neonazi al dar cobertura a los grupos extremistas ucranianos.

Por su parte, la periodista y corresponsal de guerra, Eva Karene Bartlett, ha publicado en su redes sociales lo siguiente en relación con la desaparición del periodista chileno Gonzalo Lira:

Hola a todos, me disculpo por estar desconectado desde que salí de Moscú ayer por la tarde y hasta que volví a Donetsk esta tarde. No tuve conexión móvil la mayor parte del tiempo.

Muchos de nosotros queremos saber dónde está Gonzalo Lira https://t.me/realCRP quién estuvo en línea por última vez, que yo sepa y cuándo hablamos https://t.me/Reality_Theories/5791 15 de abril.

Hubo una actualización de Dan Cohen https://twitter.com/dancohen3000/status/1515905231418183682 que alguien estaba accediendo al Telegram de Gonzalo y leyendo los mensajes de Dan.

Dado que he tenido un acceso tan limitado a internet, lamento mucho decir que no tengo nada nuevo que añadir, aparte de que aún no sabemos dónde está Gonzalo ni qué le ha pasado, aunque muchos tememos lo peor.

Hay afirmaciones, de los nazis ucranianos y sus grotescas animadoras mediáticas de que Gonzalo ha sido capturado, pero no se ha proporcionado pruebas. Realmente espero que esto sea meramente el miedo (para disuadir a Gonzalo de hablar más sobre los crímenes de los nazis en Ucrania como lo ha estado haciendo, para disuadirme a otros de hacer lo mismo)…

Para obtener más información (y actualizaré esto si se proporcionan buenos enlaces):

-Vea el vídeo informativo de Kevork Almassian sobre https://www.youtube.com/watch?v=VHF0grdh5sY

La desaparición de Gonzalo y la amenaza que Ucrania y los nazis en Ucrania representan Gonzalo y otros periodistas ciudadanos, periodistas y ciudadanos normales, incluso. Por favor, ver y compartir:

-Lee la lista compilada de Vanessa Beeley de https://t.me/VanessaBeeley/5166 *algunos* de los periodistas asesinados por el régimen de Zelensky.

-Lee mi propia entrevista en 2019 con el periodista y editor ucraniano, Kirill Vyshinsky, para ilustrar cómo Ucrania inventa cargos falsos para encarcelar, torturar y asesinar a periodistas.

-También tenga en cuenta este tweet https://twitter.com/gbazov/status/1505181929255186439 ): «El ucraniano #SBU (Servicio de Seguridad del Estado) ha secuestrado, desde su propia casa en #Odessa, al periodista, físico, progresista Yuri #Tkachev, un observador neutral de la guerra en #UA, cuya única culpa fue que no lo hiciera animadora del régimen de #Zelensky, pero amaba a Ucrania. «

Ucrania y los medios de comunicación occidentales, por supuesto, pintarán a los secuestrados, encarcelados y asesinados como de alguna manera merecedores de estos actos criminales. El resultado es que desde el golpe violento de 2014 Ucrania ha sido descaradamente apuntando, asesinando, encarcelando a sus civiles, periodistas, miembros del partido de la oposición… y matando a ciudadanos de Donbass (anteriormente ucranianos orientales).

