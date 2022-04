El chileno Gonzalo Lira López, desaparecido en Ucrania hace una semana, está vivo

MOSCÚ (Sputnik) — El escritor y cineasta chileno-estadounidense Gonzalo Lira López, desaparecido en Ucrania el pasado 15 de abril, apareció en el canal de ‘The Duran’ en YouTube.

«Hoy 22 de abril de 2022 estoy en Járkov, estoy bien físicamente (…) Estoy un poco asustado, porque el 15 de abril, después de las 13.00, hora local, [10.00 GMT] me recogieron los efectivos del Servicio de Seguridad de Ucrania», dijo, y añadió que «no puedo decir nada públicamente excepto que estoy bien».

También agregó que hasta ahora no tiene su teléfono móvil y ordenador y por lo tanto no tiene acceso a sus cuentas en redes sociales. En este contexto, señaló que no fue él quien hizo todas las publicaciones en sus cuentas durante la última semana.

El escritor añadió que tampoco tiene acceso a su correo electrónico, y por lo tanto, indicó, tuvo que crear el nuevo para poder ponerse en contacto con la familia y con el público.

Al mismo tiempo, precisó que actualmente tiene prohibido abandonar la ciudad de Járkov.

22 abr 2022

