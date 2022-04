Rusia espera que periodista chileno Gonzalo Lira se encuentre bien

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia espera que el escritor y cineasta chileno-estadounidense Gonzalo Lira López desaparecido en Ucrania el pasado 15 de abril, se encuentre bien, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova.

«Esperamos sinceramente que este aquelarre mediático del batallón nacionalista Azov [prohibido en Rusia], así como de los propagandistas occidentales, no sea más que un juego para el público y todo esté bien con el propio Gonzalo y su familia», escribió Zajárova en su canal de Telegram.

La vocera señaló que el escritor comentó activamente los eventos en Ucrania estando en el meollo de los acontecimientos, primero en Kiev y luego desde la ciudad de Járkov, en el noreste del país.

«De manera honesta y con conocimiento, contó los antecedentes de la crisis y describió el desastre que ocurría a su alrededor, incluidas las atrocidades de los nazis. Con sus videoblogs abrió los ojos a muchos de Occidente. Por supuesto, a los radicales de derecha no les gustó eso y empezó a recibir amenazas», subrayó.

Esta nueva cuenta puede ser falsa, o podría ser Gonzalo después de correr desde Kharkov. Esperando la confirmación. Ya que me estaba siguiendo, le he enviado un mensaje con preguntas concretas que solo Gonzalo podría responder con respecto a algunas de nuestras interacciones.

It is irresponsible to spread rumours about #GonzaloLira "execution ". I am also receiving "information " from the Dark Web via sources but it is still UNCONFIRMED. For all we know this is an Intel PsyOp to frighten off dissenting voices. Please don't share clickbait from anyone — vanessa beeley (@VanessaBeeley) April 21, 2022

There are NO confirmed reports about what has happened to Gonzalo Lira, only claims.

I know it is becoming more & more likely that Gonzalo has been murdered by either the Ukrainian secret services or the Nazis in power in Ukraine & particularly in Kharkov, where he lives, but… I still have only seen allegations & claims, no actual confirmation (no, circular reports don’t count for actual confirmation. Just because Intel Slava or other reported it, doesn’t make it confirmed).

Yes, Gonzalo himself said to assume he was killed if he was offline for more than 12 hours, and yes the Nazi terrorists in Ukraine have tortured & killed countless journalists, activists, opposition members, Ukrainian civilians…I don’t put it past them to have killed Gonzalo, I’m just wary of these claims of knowing for sure that he is dead and by whom.

Even Scott, who believes he most likely is dead, stressed he cannot confirm it.

As Vanessa just said, it is irresponsible to be making claims that are not substantiated, even if they are likely.