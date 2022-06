Regreso de los nazis a EE. UU. después de luchar en Ucrania. ¿Por qué a los medios no les preocupa?

Por Alejandro Rubinstein, publicado en The Gray Zone

Los medios corporativos estadounidenses han brindado una brillante cobertura a Paul Gray, un notorio nacionalista blanco estadounidense que lucha en Ucrania. Un documento del DHS advierte que no es el único fascista estadounidense atraído por Kiev.

Mientras Estados Unidos se somete a un proceso de luto nacional por una serie de tiroteos masivos, los nacionalistas blancos estadounidenses con antecedentes documentados de violencia obtienen experiencia de combate con armas avanzadas fabricadas en Estados Unidos en una guerra de poder en el extranjero.

Eso es según el Departamento de Seguridad Nacional, que ha estado recopilando inteligencia sobre los estadounidenses que se han unido a las filas de los más de 20.000 voluntarios extranjeros en Ucrania.

El FBI acusó a varios nacionalistas blancos estadounidenses asociados con el Movimiento Rise Above después de que se entrenaron con el batallón neonazi Azov y su ala civil, el Cuerpo Nacional, en Kiev. Pero eso fue hace casi cuatro años. Hoy, las fuerzas del orden federales no tienen idea de cuántos neonazis estadounidenses están participando en la guerra en Ucrania, o qué están haciendo allí.

Pero una cosa es segura: la administración Biden está permitiendo que el gobierno ucraniano reclute estadounidenses , incluidos extremistas violentos, en su embajada en Washington DC y en los consulados de todo el país. Como mostrará este informe, al menos un notorio extremista que lucha en Ucrania ha recibido una amplia promoción de los principales medios de comunicación, mientras que otro que actualmente es buscado por crímenes violentos cometidos en los EE. Este de Ucrania.

Según un documento de la Patrulla Fronteriza y Aduanas publicado gracias a una solicitud de la Ley de Libertad de Información de mayo de 2022 por parte de una organización sin fines de lucro llamada Property of the People, las autoridades federales están preocupadas por el regreso de RMVE-WS, o «extremistas violentos por motivos raciales: supremacía blanca». Estados Unidos armado con nuevas tácticas aprendidas en el campo de batalla ucraniano.

“Los grupos nacionalistas ucranianos, incluido el Movimiento Azov, están reclutando activamente a supremacistas blancos extremistas violentos por motivos raciales o étnicos para unirse a varios batallones de voluntarios neonazis en la guerra contra Rusia”, afirma el documento . “Individuos de RMVE-WS en los Estados Unidos y Europa anunciaron intenciones de unirse al conflicto y están organizando la entrada a Ucrania a través de la frontera con Polonia”.

El documento, que fue redactado por Aduanas y Protección Fronteriza, la Oficina de Inteligencia y otras subagencias de Seguridad Nacional, contiene reseñas de entrevistas realizadas por las fuerzas del orden con estadounidenses en ruta a Ucrania para luchar contra Rusia.

Uno de esos voluntarios entrevistado a principios de marzo “admitió haberse puesto en contacto con la Legión Nacional de Georgia, pero decidió no unirse al grupo porque estaban acusados ​​de crímenes de guerra”, según el documento. En cambio, el voluntario “esperaba obtener un contrato de trabajo con el Batallón Azov”.

Esa entrevista se realizó casi un mes antes de que The Grayzone informara sobre crímenes de guerra adicionales cometidos por la Legión de Georgia. Sin embargo, la acusación del voluntario también puede referirse a la ejecución ilegal de dos hombres que intentaron atravesar un puesto de control ucraniano, o un delito adicional no denunciado conocido por personas internas dentro de las redes de voluntarios.

Una “brecha de inteligencia” clave enumerada en el documento habla de la total falta de supervisión del gobierno de EE. UU. en la guerra de poder que está patrocinando en Ucrania. Campaña de armamento de la OTAN que no ha ofrecido garantías de que las armas occidentales no caigan en manos de los nazis. “¿Qué tipo de entrenamiento reciben los combatientes extranjeros en Ucrania que posiblemente podrían proliferar en las milicias con base en Estados Unidos y en los grupos nacionalistas blancos?” pregunta el documento.

Property of the People compartió el documento con Politico, que buscó minimizar e incluso desacreditar su contenido explosivo al insertar la advertencia de que «los críticos dicen» que el documento del Departamento de Seguridad Nacional «hace eco de uno de los principales puntos de propaganda del Kremlin».

Pero como ilustrará este informe, la presencia de neonazis estadounidenses incondicionales en las filas del ejército ucraniano está lejos de ser un engaño producido por las fábricas de propaganda del Kremlin.

De una de las numerosas apariciones en Fox News del nacionalista blanco estadounidense Paul Gray

De luchador callejero fascista a luchador voluntario en unidad respaldada por EE.UU.

Entre los nacionalistas blancos estadounidenses más destacados que actualmente sirven en las filas del ejército ucraniano se encuentra Paul Gray. El veterano militar estadounidense ha pasado casi dos meses luchando en la Legión Nacional de Georgia, un equipo militar ucraniano que ha sido celebrado por los legisladores estadounidenses y ha cometido múltiples crímenes de guerra.

Además de haber servido en el ejército de los EE. UU., Gray es un veterano de varias reyertas callejeras contra grupos de izquierda en los EE. UU. Este abril, fue trasladado a un hospital en “un lugar no revelado” en Ucrania por heridas sufridas en combate. Esta vez, sus adversarios no eran miembros enmascarados de Antifa; eran soldados en el ejército ruso.

Sin duda, Paul Gray no es solo un padre suburbano enojado que los medios liberales etiquetan con ligereza como fascista porque pronunció un discurso subido de tono en una conferencia de padres y maestros. Él es el verdadero negocio: un ex miembro de varios grupos fascistas de buena fe, incluido el ahora desaparecido Partido Tradicionalista de los Trabajadores, Vanguardia Estadounidense, División Atomwaffen y Frente Patriota.

Gray también es un ex soldado de la 101 División Aerotransportada con un Corazón Púrpura y múltiples despliegues en Irak que estaba ansioso por impartir lecciones y entrenamiento en el campo de batalla a los ucranianos involucrados en una guerra de poder respaldada por Estados Unidos con Rusia. Este enero, mientras estaba en Ucrania, se unió a la Legión Nacional de Georgia, un equipo dirigido por un notorio señor de la guerra que ha disfrutado de visitas amistosas con miembros de alto perfil del Congreso de los EE. UU. mientras se jactaba de autorizar crímenes de guerra espantosos en Ucrania.

De hecho, Gray se encuentra entre al menos 30 estadounidenses que actualmente luchan con la Legión Nacional de Georgia. Por lo tanto, la unidad está en el centro de la línea de transmisión de armas estadounidenses y militantes extranjeros fascistas hacia el ejército ucraniano, mientras que el Congreso y los medios corporativos estadounidenses la animan.

De hecho, Fox News ha presentado a Gray no menos de seis veces, pintándolo como un heroico GI Joe que se sacrifica para defender la democracia. Fox no informó a sus espectadores sobre la identidad de Gray hasta su aparición más reciente, ocultando su historial de neonazismo a sus espectadores.

Para los tejanos que fueron testigos de los ataques callejeros de las organizaciones fascistas locales durante los últimos cinco años, Gray era un rostro familiar.

En 2018, Gray recibió una citación de la policía local por invadir el campus de la Universidad Estatal de Texas en San Marcos. Estaba distribuyendo volantes en ese momento para Patriot Front, una organización fascista dirigida por Thomas Rousseau. Si bien Gray, junto con otros dos, fueron identificados por la universidad, los nombres de otros cinco fueron retenidos, lo que llevó a “la comunidad” a acusar a “la universidad de proteger a los supremacistas blancos”.

Rousseau había ido ascendiendo en las filas de Vanguard America, una organización en crecimiento a la vanguardia del nacionalismo blanco. Pero el grupo se derrumbó rápidamente después de que uno de sus miembros, James Alex Fields, de 19 años, arrollara con su automóvil a decenas de personas que protestaban en la ahora notoria manifestación «Unite the Right» en Charlottesville en 2017 después de haber sido fotografiado equipado con un escudo con el emblema de la organización. El ataque, que fue presenciado por este reportero, dejó un manifestante muerto y resultó en que Fields fuera encerrado de por vida. El fundador de Vanguard America, Rousseau, posteriormente se separó del grupo y formó Patriot Front.

James Alex Fields sostiene un escudo de Vanguard America en Charlottesville. Fotografía de este reportero.

Según el autodenominado periodista «antifascista» Kit O’Connell, Gray unió fuerzas con Patriot Front para brindar entrenamiento de combate a sus compañeros veteranos. También ayudó al grupo a interrumpir la Feria del Libro Anarquista de Houston en 2017.

Captura de pantalla de un video filtrado del entrenamiento de combate Patriot Front en 2021

Gray también ha estado asociado con el Partido de los Trabajadores Tradicionalistas, uno de los principales organizadores de la manifestación Unite the Right en Charlottesville, así como con la División Atomwaffen, una organización neonazi cuyos miembros se han entrenado con el Batallón Azov de Ucrania, y que fue designada como organización terrorista ilegal del Reino Unido y Canadá .

En los registros de chat filtrados, Atomwaffen celebró las hazañas sangrientas de un miembro que asesinó a un estudiante universitario judío gay en diciembre de 2017. Otro miembro asesinó a los padres de su propia novia. Otro miembro más de Atomwaffen, Devon Arthurs , asesinó a sus compañeros de cuarto neonazis ese mismo año después de que se burlaran de él por convertirse al Islam.

Una de las víctimas de Arthurs, Andrew Oneschuk, había aparecido en el podcast oficial del Batallón Azov un año antes de su asesinato. El anfitrión alentó al adolescente y a otros estadounidenses a venir a Ucrania para unirse a Azov, algo que Oneschuk había intentado anteriormente y no pudo hacer en 2015.

Los detalles de la participación de Paul Gray con Atomwaffen y el Partido Tradicionalista de los Trabajadores no fueron explicados por los periodistas Kit O’Connell y Michael Hayden. Sin embargo, este reportero pudo corroborar la colaboración de Gray con la organización neonazi Vangaurd America, así como con Patriot Front.

En 2017, Gray ayudó a organizar un mitin con Vanguard America y Mike «Enoch» Peinovich, un destacado bloguero supremacista blanco. El evento fue anunciado como «un movimiento de blancos de ideas afines que se están uniendo para luchar contra las hordas enfermas de escoria comunista anti-blanca, antifascista, que parasita y subvierte a los buenos habitantes de Bat City». El Daily Stormer, un popular blog neonazi, elogió la confabulación fascista como una reunión de “hombres blancos orgullosos que se levantaron y hablaron sobre los judíos y sus hordas sin reserva alguna”.

Antes de la juerga fascista, Gray convenció con éxito al representante del estado de Texas, Matt Schaefer, para que patrocinara la manifestación, y le prometió que el evento simplemente tenía como objetivo apoyar a los «líderes conservadores y las políticas que buscan». Schaefer luego se disculpó por aceptar la solicitud de Gray, alegando que le “mintieron”.

Gray finalmente se volvió tan prominente en la escena neonazi de Texas que se convirtió en el objetivo de los grupos locales «antifa», quienes lo engañaron y distribuyeron fotografías de él en mítines fascistas. También revelaron que en Facebook le había dado «me gusta» a varias páginas neonazis, incluido Liftwaffe, un «grupo de levantamiento de pesas con temática nazi» que lleva el nombre de la Fuerza Aérea de la Alemania nazi.

En una de las fotos, se puede ver a Gray en 2017 luciendo una camiseta estampada con el logo del podcast neonazi Exodus Americanus. Más tarde ese año, la hermana de Gray abrió un café en el este de Austin que se convirtió en blanco de protestas contra la gentrificación.

Gray reunió a tres de sus amigos, todos compañeros veteranos del ejército, para confrontar a los manifestantes. Cuando más tarde apareció en el podcast Exodus Americanus, sus anfitriones lo presentaron como “nuestro amigo en Texas” y “uno de nuestros tipos”, y describieron a los manifestantes como “hordas marrones” y “el escuadrón local de frijoles”.

«¿Recuerdas», le preguntó uno de los anfitriones a Gray, «cuando [el coanfitrión] Roscoe y yo nos emborrachamos mucho y dormimos en tu sofá?»

Durante la entrevista, Gray contó cómo él y sus amigos “lucharon” contra los manifestantes. Uno de los presentadores cerró la entrevista recitando el eslogan “¡poder blanco!”.

Zorro y amigos nazis

En algún momento a principios de 2021, Gray llegó a Kiev, Ucrania, y abrió un gimnasio, lo que lo ayudó a insinuarse en la cultura de las artes marciales mixtas, popular entre los ultranacionalistas locales.

A principios de febrero de 2022, cuando se acercaba la guerra con Rusia, el conocido neonazi estadounidense se unió a la Legión Nacional de Georgia y comenzó a capacitar a civiles y voluntarios en técnicas militares estadounidenses. Sus hazañas ganaron una brillante cobertura de un afiliado de NBC en San Antonio, Texas, que dijo: “Desde el frente de batalla de Ucrania, el veterano Paul Gray está utilizando su amplia experiencia militar para empoderar a una nación”.

Fox News también había descubierto a Gray en esta época; la red pro-GOP lo presentó como un Rambo estadounidense que lleva a los ucranianos a la batalla contra la maquinaria de guerra de Putin. A lo largo de las dos primeras semanas de marzo, la red presentó a Gray cuatro veces, lo que le dio una amplia oportunidad de ponerse poético sobre la difusión de la «democracia» y establecer paralelismos favorables entre Ucrania y su estado natal de Texas.

El 1 de marzo, cuando Gray apareció por primera vez en Fox News, el reportero Lucas Tomlinson señaló que “solo nos daría su nombre de pila”. Dos días después, fue entrevistado nuevamente en Fox & Friends, donde describió la guerra en Ucrania como “su 1776”.

Paul Gray en Fox & Friends, 3 de marzo de 2022

Según Gray, la Legión de Georgia estaba “entrenando a cientos todos los días. Estamos ahí fuera. Hay estadounidenses, británicos, canadienses y todas las personas de países libres de Europa y América y más allá”.

Cuando se le preguntó si hay una «insurgencia en ciernes», Gray respondió que «absolutamente, estas personas aquí están haciendo todo lo posible para ayudar a sus soldados en la línea del frente y para ayudar a sus vecinos en algún tipo de insurgencia si es necesario».

Gray concluyó la entrevista pidiendo más armas estadounidenses a Ucrania, a la que llamó su “arsenal de la democracia”. El presentador de Fox, Pete Hegseth, le preguntó a Gray si estaba dispuesto a matar rusos, pero el combatiente extranjero no estaba dispuesto a responder la pregunta, cambió de tema y conversó con Hegseth sobre cómo ambos sirvieron en la 101 División Aerotransportada.

El 8 de marzo, Tomlinson de Fox News habló sobre un viaje que había hecho al «campo de entrenamiento» de la Legión de Georgia, donde conoció a Gray. Dijo que había un pelotón de estadounidenses. Cuando le pedí que me mostrara, no quiso mostrarme, pero dice que hay 30 estadounidenses que se le unen”.

Nuevamente, el 12 de marzo, Fox entrevistó a Gray. Mientras que en entrevistas anteriores Gray usó el emblema de la Legión Georgiana como telón de fondo, ahora había sido enviado a Kiev y usaba su parche mientras sostenía un rifle. Durante la entrevista, Gray acusó a Rusia de crímenes de guerra y genocidio contra los ucranianos, a quienes llamó “los europeos más fuertes” y volvió a pedir a Estados Unidos que envíe su “arsenal de democracia” y “ayude a los ucranianos con el espacio aéreo”.

Durante las primeras cuatro apariciones de Gray en Fox News, su nombre no fue revelado. Sin embargo, dos informes de medios locales identificaron al favorito de Fox por su nombre completo durante el mismo período. Ninguno de los informes mencionó su estrecha asociación con los neonazis.

Después del 29 de marzo, Gray desapareció de los medios durante casi un mes. Solo resurgió después de ser herido en combate el 27 de abril, cuando fue entrevistado en Coffee or Die, la revista de Black Rifle Coffee Company, que es popular entre las fuerzas del orden y el personal militar de derecha. Gray le dijo al corresponsal de Coffee or Die, Nolan Peterson, “Estábamos listos para que un tanque viniera por el camino cuando la artillería nos golpeó. Un muro de concreto me protegió pero luego cayó sobre mí”.

Gray y su compañero Manus McCaffery fueron trasladados a un hospital “en un lugar no revelado”, según Peterson, quien dijo que la pareja “trabajaba en equipo apuntando a tanques y vehículos rusos con misiles antitanque Javelin fabricados en Estados Unidos”.

Las fotos proporcionadas por Gray a la publicación lo muestran a él y a McCaffery posando en Ucrania con dos parches reveladores en sus uniformes. Uno parecía representar a la organización del Sector Derecha ultranacionalista, sin embargo, la espada que normalmente se muestra en el emblema del grupo fue reemplazada por un casco estilo gladiador. El otro parche presentaba una fasces literal.

Forbes también informó que Gray y McCaffery resultaron heridos en Ucrania, pero al igual que Coffee or Die, no notó sus afiliaciones neonazis.

Unos 19 días después de lesionarse, Fox volvió a encontrarse con Gray. La cadena no mencionó la historia neonazi del combatiente extranjero, pero por primera vez lo citó por su nombre completo en dos segmentos que emitió . Una pieza de Fox destacó el arma preferida de Gray: el misil antitanque Javelin de fabricación estadounidense, mostrándolo posando junto a un tanque ruso que supuestamente destruyó. “Muerte confirmada”, declaró Gray satisfecho de sí mismo.

Gray le dijo al medio que planeaba regresar al campo de batalla tan pronto como se recuperara.

Ucrania es “una placa de Petri para el fascismo. Son las condiciones perfectas”

Cuando Paul Gray se inscribió en la Legión Nacional de Georgia, se unió a miles de voluntarios extranjeros deseosos de luchar contra los rusos en el campo de batalla de Ucrania. El líder de la Legión, el señor de la guerra georgiano Mamuka Mamulashvili, es un ex luchador de artes marciales mixtas que comparte el entusiasmo de Gray por el combate cuerpo a cuerpo. Ahora peleando su quinta guerra contra la Federación Rusa, Mamulashvili, según se informa , fue enviado a Ucrania ante la insistencia del ex presidente georgiano encarcelado y antiguo activo estadounidense Mikheil Saakashvili.

Como informó The Grayzone, los miembros del Congreso en comités clave de política exterior han recibido a Mamulashvili en sus oficinas dentro del Capitolio de los EE. UU. Mientras tanto, los nacionalistas ucranianos estadounidenses han recaudado fondos para su Legión Georgiana en las calles de la ciudad de Nueva York.

Gray ahora se une a una lista creciente de veteranos de la Legión Georgiana con antecedentes extremistas. La lista incluye a Joachim Furholm, un activista fascista noruego que fue encarcelado brevemente después de intentar robar un banco en su país natal.

Después de inscribirse en la Legión de Georgia, Furholm hizo varios intentos de reclutar neonazis estadounidenses en las filas del Batallón Azov, que había establecido viviendas para él cerca de Kiev, así como “instalaciones de entrenamiento para voluntarios extranjeros que intentó reclutar”.

“Es como una placa de Petri para el fascismo. Son las condiciones perfectas”, dijo Furholm sobre Ucrania en una entrevista de podcast. Refiriéndose a Azov, afirmó que “tienen serias intenciones de ayudar al resto de Europa a recuperar nuestras tierras legítimas”.

Furholm hizo un llamado a los oyentes para que lo contactaran a través de Instagram. Cuando un joven en Nuevo México se acercó, el noruego lo instó a unirse a la lucha en Ucrania: “Ven aquí, muchacho, hay un rifle y una cerveza esperándote”.

Las apariciones en los medios de Furholm no se limitaron a podcasts neonazis marginales. Después de pronunciar un discurso en un mitin de Azov en 2018, fue entrevistado por Radio Free Europe del gobierno de EE. UU.

Hay un veterano de la Legión de Georgia cuyas hazañas violentas lo hicieron más notorio incluso que Furholm. Es un veterano militar estadounidense llamado Craig Lang.

Asesino buscado monta la línea de ratas de EE. UU. desde la frontera venezolana hasta Ucrania

Lang era un veterano tanto de Irak como de Afganistán que resultó herido en el último teatro de combate. Al regresar a casa para recibir atención médica, tuvo una amarga disputa con su esposa embarazada, quien tomó represalias contra él enviándole un video de ella teniendo sexo con otros hombres. Lang rápidamente reunió algunos chalecos antibalas, gafas de visión nocturna y dos rifles de asalto, abandonó su base en Texas y condujo directamente a Carolina del Norte, donde vivía su esposa.

Allí, rodeó su condominio con minas terrestres e intentó asesinarla. El fallido asesinato por venganza de Lang le valió una baja deshonrosa y una sentencia de prisión que se redujo a un breve período de varios meses con el argumento de que el Ejército estaba al tanto de su historial de enfermedad mental.

Después de su liberación, Lang continuó entrando y saliendo de prisión antes de gravitar hacia Ucrania, donde se vinculó con su compañero veterano del ejército Alex Zwiefelhofere. Ambos hombres se unieron a la organización ultranacionalista Right Sector en 2015, mientras que, según los informes , Lang reclutó a decenas de combatientes de Occidente.

Craig Lang posa frente a la misma pared que Paul Gray. Foto publicada por Radio Free Europe.

Para 2016, Lang estaba luchando junto a la Legión Nacional de Georgia en la región oriental de Donbas y dando entrevistas en nombre de la unidad.

Mientras estaban en el frente en 2017, Lang y otros seis estadounidenses fueron investigados por el Departamento de Justicia y el FBI, ya que se creía que habían «cometido o participado en torturas, tratos crueles o inhumanos o asesinatos de personas que no tomaron (o dejó de tomar) una parte activa en las hostilidades y (o) intencionalmente les infligió graves daños corporales”.

Los documentos filtrados de la División Criminal de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia afirman que Lang y los otros sospechosos “presuntamente tomaron a no combatientes como prisioneros, los golpearon con los puños, los patearon, los golpearon con un calcetín lleno de piedras y los mantuvieron bajo el agua. .” Lang, de quien se dice que es el «principal instigador» de la tortura, «incluso pudo haber matado a algunos de ellos antes de enterrar sus cuerpos en tumbas sin nombre».

Según las filtraciones, un estadounidense bajo el mando de Lang mostró a los investigadores del FBI un video de Lang golpeando, torturando y eventualmente matando a un lugareño. Otro video, según los editores de la filtración, muestra a Lang golpeando y ahogando a una niña después de que un compañero de combate le inyectara adrenalina para que no perdiera el conocimiento mientras se ahogaba. Lang supuestamente llevó a cabo estos crímenes como miembro del Sector Derecho.

A medida que la guerra de baja intensidad se prolongó en la región oriental de Donbas en Ucrania, Lang y Zwiefelhofere se aburrieron de la monotonía de la guerra de trincheras. En una búsqueda desesperada de una acción de combate de alta intensidad, la pareja viajó a África, supuestamente para luchar contra al-Shabaab, pero las autoridades de Kenia los deportaron rápidamente.

De vuelta en los Estados Unidos, el dúo decidió que querían viajar a Venezuela para derrocar a su gobierno socialista y “ matar a los comunistas”. Para financiar su expedición y asegurar armas y municiones, la pareja publicó un anuncio en el que afirmaba que estaban vendiendo armas. Cuando una pareja de Florida respondió, viajaron al Estado del Sol y los asesinaron en su propia casa, robando $3000, según una acusación formal del Departamento de Justicia.

No está claro cómo Lang logró salir de los Estados Unidos después de llevar a cabo el presunto asesinato, al igual que la razón por la cual no fue detenido de inmediato para ser interrogado por el FBI en relación con la investigación de la oficina sobre crímenes de guerra en Donbass. De alguna manera, el criminal buscado pudo viajar en la línea de ratas de los EE. UU. a Colombia y luego de regreso a Ucrania nuevamente.

Varios meses después de los asesinatos, Lang y Zwiefelhofer llegaron a Cúcuta, Colombia, un pueblo en la frontera con Venezuela que ha servido de base para las operaciones de desestabilización contra el gobierno de Caracas. Allí, se unieron a una banda de insurgentes que buscaban atacar al ejército venezolano. Zwiefelhofer fue arrestado a su regreso a Estados Unidos, mientras que Lang logró escapar de la justicia regresando a Ucrania .

A pesar de ser buscado para su extradición a los Estados Unidos, el abogado de Lang, Dmytro Morhun, le dijo a Politico que su cliente aparentemente había regresado al campo de batalla. Al informar sobre la membresía de Lang en una «brigada de voluntarios» sin nombre, Politico señaló que también había resurgido en las redes sociales con una nueva cuenta de Twitter que mostraba una fotografía de él mismo «vistiendo un uniforme militar ucraniano y blandiendo un arma antitanque».

Descubierta por este reportero, la cuenta de Twitter de Lang ofrece un fuerte indicio de que pertenece a Right Sector, la antigua pandilla callejera ahora incorporada al ejército ucraniano. Esta era la misma unidad a la que pertenecía Lang cuando supuestamente torturó a una mujer hasta la muerte.

Si bien anteriormente era un tema candente, la impactante saga de Craig Lang desapareció convenientemente del radar de los medios luego de la invasión rusa de Ucrania a fines de febrero. El informe del 24 de mayo de Politico contenía su primera mención en los principales medios en meses, con su nombre enterrado profundamente en el artículo.

Paul Gray , por su parte, continúa recibiendo una brillante cobertura mediática a pesar de la exposición de sus vínculos con organizaciones neonazis. Mientras tanto, los treinta estadounidenses que supuestamente luchan a su lado permanecen sin identificar.

Como ha reconocido en privado el Departamento de Seguridad Nacional, es probable que extremistas como Gray y sus compatriotas regresen al frente interno en poco tiempo, trayendo consigo una gran cantidad de tácticas de combate y nuevas conexiones con una red internacional de militantes fascistas y criminales de guerra. Lo que sucede entonces es una incógnita.