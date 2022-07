por Enrique Muñoz Gamarra.

Ciertamente, vivimos tiempos convulsos. El sistema imperialista está remecido de raíz. Huracanes de conflictos lo sacuden. Algunos dicen que el mundo está a punto de parir un nuevo sistema internacional imperialista. Simplemente los niveles de poder mundial de antaño ya no son los mismos. Ya existe una nueva estructura económica capitalista mundial encabezada por China. Entonces lo central de todo esto es el desplazamiento de la burguesía estadounidense, que en este momento está en un atolladero sin precedentes. Sus Think tank (supuestos «tanques de pensamiento» en realidad centros anti-comunistas) y sus escribas a sueldo están en la luna de Paita, ni siquiera tienen una idea de dónde están ubicados en el actual contexto histórico mundial.

Y lo más importante, algo que ya estaba previsto, una enorme ola de furia anti-estadounidense y anti-imperialista empieza alzarse en el mundo. A este respecto solo observemos lo que hace solo unas horas (9 de julio de 2022) sucedió en Sri Lanka, miles de manifestantes han hecho huir de su residencia oficial en Colombo, capital del país, al presidente, Gotabaya Rajapaksa. Esto ocurre tras las exitosas movilizaciones con huelgas y paralizaciones convocadas por más de 100 sindicatos de este país a finales de abril de este mismo año. Es el fantasma que más temían las caducas burguesías financieras que empieza a moverse. No olvidemos que la mitad de la población mundial, es decir, 3.500 millones de personas viven con solo 2,5 dólares al día, más de 1.300 millones de personas sufren extrema pobreza (viven con 1,25 dólares al día), además, hay 805 millones de personas que pasan hambre (1).

Es en este marco que hoy sentimos el estremecimiento mundial:

1.- La Gestapo estadounidense, enemigo número uno de los pueblos, es la causante de esta conmoción mundial

Cierto, aunque no podemos pasar por encima de lo que ocurre en la base económica, el principal causante del actual estremecimiento mundial, son las graves provocaciones de la Gestapo estadounidense. Bien sabemos que salta de una provocación a otra sin ninguna pausa. Esto hasta aquí ha sido constante, mientras el sistema capitalista hace aguas por todas partes. La última cumbre de la OTAN celebrada en Madrid entre el 28-30 de junio de 2022, al que estos criminales han denominado “foro de la paz”, resume todas estas ínfulas de agresividad. De lo cual resulta que la vieja burguesía estadounidense no puede vivir sin su envalentonamiento. Está obligado a envalentonarse.

En esto le son muy importantes sus armas, su ejército y sus bandas paramilitares fascistas. Su sueño es la destrucción de los países europeos, Rusia y China, a fin de mantener intacta la hegemonía mundial estadounidense.

Ciertamente, sus provocaciones han sido persistentes, sobre todo, en las zonas de cruento combate como son en Ucrania y Oriente Medio. En Ucrania como una proyección de sus desesperaciones por cercar a Rusia utilizando como carne de cañón a este país y en general a los países de la región oriental de Europa. Aquí sus provocaciones han propasado largamente todos los limites rojos, pues, utilizando a sus infelices paramilitares fascistas neonazis incluso han llegado con sus disparos, sobre territorio ruso. En efecto, en Ucrania, tras el envió de misiles de alta precisión estadounidense, HIMARS, los estadounidenses han instigado peligrosamente la confrontación. Envalentonados con estas armas los paramilitares fascistas de Ucrania han golpeado el 28 de junio de 2022 zonas residenciales absolutamente desarmadas de la localidad de Perevalsk, en la república popular de Lugansk, en el Donbáss este de Ucrania (2).

Sus maquiavelismos llegan al interior de la OTAN presionando desesperadamente por el ingreso a esta organización terrorista de países con una centenaria historia de neutralidad como Finlandia y Suecia. En lo general sus provocaciones han sido muy claros con sus intensas desesperaciones por militarizar los países cercanos a la frontera rusa (Polonia, Rumania).

Un apunte:

“En Polonia, Estados Unidos va a establecer un cuartel general permanente, mientras que a Rumanía enviará una brigada rotatoria adicional; a España mandará dos barcos destructores adicionales a la base naval de Rota; y en el Reino Unido añadirá dos escuadrones de cazabombarderos. En Alemania situará una brigada artillería de defensa aérea, un batallón de defensa aérea de corto rango y una brigada de ingeniería con unos 625 soldados en total; y en Italia, ubicará una batería de defensas antiaéreas, con 65 militares. El general del Ejército de los Estados Unidos, Christopher Cavoli[3], especialista en Rusia, se convirtió en el comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)” (3).

Finalmente, su furiosa campaña diplomática. Cierto el 29 de junio de 2022 se supo de la expulsión de 70 diplomáticos rusos de Bulgaria.

Veamos:

“El primer ministro saliente de Bulgaria, Kiril Petkov, ha anunciado la expulsión de 70 diplomáticos de la embajada rusa en Sofía por espionaje y «actuación en contra de los intereses búlgaros»: _»Quiero decir a todos los países extranjeros, no sólo a los rusos, sino a cualquiera que trabaje contra los intereses de Bulgaria, que Bulgaria tiene servicios que trabajan para sus intereses. Esperamos un avión de 70 plazas para que el domingo se vayan de vuelta a Moscú» (4)

En Oriente Medio, los reforzamientos de sus bases militares últimamente han sido intensos, particularmente, en el Norte de Siria y los descarados latrocinios de su petróleo y, recientemente, la amenaza del sinuoso e incondicional alfil turco del ejercito ocupante estadounidense de iniciar una ofensiva militar sobre el norte de Sira (5). También, los ataques constantes de Israel como la recientemente efectuada contra la ciudad de Al-Hamidia, en el sur de la provincia siria de Tartus, que alberga nada menos un centro naval de mantenimiento técnico ruso (6).

No podemos pasar por alto sus graves provocaciones en el estrecho de Taiwán. También sus movimientos agresivos en el sur de China (Australia, Japón, Corea del Sur). En Yemen, por apropiarse del importante paso marítimo el estrecho Bab el-Mandeb. Y en la península coreana contra la Republica Popular Democrática de Corea que ya en una oportunidad lo arrojó de esta región (octubre de 2017).

En América Latina, está entre la “Espada y la Pared”. Tiene terror de que estos países concreten sus alianzas militares con Rusia y consecuentemente lleguen armas rusas hasta aquí. Recientemente, el 6 de julio de 2202, se supo que Rusia, China e Irán estaban preparándose para unos ejercicios militares en Venezuela a mediados de agosto de este año (2022), como una demostración de fuerza a Estados Unidos (7).

En Nicaragua ante sus constantes amenazas, el parlamento de este país ha aprobado una ley que autoriza el ingreso de fuerzas extranjeras a su territorio desde el 1 de julio de 2022 (debidamente ratificado por los diputados) que de hecho se refiere a las fuerzas rusas y chinas (naves, aeronaves y personal militar) (8).

Y como complemento de todo esto tenemos la ofensiva de la guerra informática y psicológica. Esta es una ofensiva ideológica fascista. Es de tal magnitud esta ofensiva, que es infaltable en cada país un programa periodístico de idiotizacion en el que el conductor vestido de mujer utiliza el amaneramiento de forma oficial y legal. Esto, por supuesto, en el curso de la alucinante ofensiva fascista de la sobresaturación de la información de mentiras y farsas a través de los medios informáticos monopólicos. Son las miserias del actual ordenamiento imperialista occidental, las irracionalidades de la ofensiva de la Gestapo estadounidense que los pueblos deben aplastar.

2.- La intervención de Rusia en Ucrania ha demostrado, por lo menos hasta aquí, que es la máxima potencia militar del mundo

El gran mérito de Rusia es haber enfrentado de forma solitaria a las fuerzas occidentales en bloque. Todos los vasallos de Washington desde los más “fuertes” hasta los más insignificantes han hincado la rodilla ante la vieja burguesía estadounidense y han hecho causa común contra Rusia.

El 3 de junio de 2022, sobrevino uno de sus más grandes logros. Esta fue la liberación completa de la región de Lugansk, en el Donbass ucraniano.

Veamos un apunte:

“El ministro ruso de Defensa anuncia la liberación de la región de Lugansk. El ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, ha informado hoy al presidente Vladimir Putin, de la liberación de la región de Lugansk, en el Donbass ucraniano, según un comunicado de su departamento difundido en Telegram. «Hoy, 3 de julio de 2022, el ministro de Defensa de la Federación Rusa, general del Ejército Serguéi Shoigu, informó al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, de la liberación de la República Popular de Lugansk», indicó la institución castrense. Shoigú dijo que, «como resultado de operaciones militares exitosas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, junto con unidades de la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, han establecido el control total sobre la ciudad de Lisichansk y un número de localidades cercanos (…)» (9).

Ahora al parecer Rusia, tras los hechos anteriores, sobre todo tragándose las negativas de los llamados que hiciera al dialogo, empieza a pasar a una nueva fase. Según las últimas notas que recogí, hoy 6 de julio de 2022, Ucrania arde. Las notas son escalofriantes. La guerra asume nuevas características, son las guerras de posiciones con armas convencionales de última generación. Los que aceptan la guerra, se queman. De nada sirven los envíos a Ucrania de misiles de alta precisión HIMARS. Rusia es la primera potencia militar del mundo.

Veamos:

“Bosques quemados y ciudades en ruinas, combatientes amputados y un bombardeo incesante tan aterrador que la única salida es tumbarse en una trinchera, esperar y rezar. Así lo describe la agencia estadounidense Associated Press, citando a militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que visitaron la zona de combate. Los soldados ucranianos que regresan del frente en el Donbas, donde Rusia libra una feroz ofensiva, describen la vida durante una agotadora guerra de desgaste como apocalíptica. Las fuerzas armadas ucranianas sufren una escasez crónica de municiones y la abrumadora fortificación de los defensores por el fuego de las fuerzas armadas de Rusia. Allí, incluso la evacuación de los heridos se realiza sólo por la noche, y a veces tarda varios días, lo que aumenta las ya elevadas pérdidas…“En la televisión muestran hermosas tomas del frente, la solidaridad del ejército, pero la realidad es muy diferente”, aclara Alexei, en cuyo rostro se aprecia el cansancio arrugado. Subrayó que el suministro de un gran número de armas occidentales no afectará al resultado del enfrentamiento. En pocas semanas, su batallón se queda sin municiones. En un momento dado, debido al constante bombardeo, los soldados no podían ni siquiera permanecer en las trincheras” (10).

Consecuentemente, Rusia tras asegurar el control y la estabilidad de las Repúblicas Populares, de Lugansk y Donetsk, por supuesto, blindándola férreamente con el armamento estratégico para espantar a las anquilosas fuerzas occidentales, puede retirarse cuando quiera y como quiera. Y con ello traerse abajo las burdas pretensiones de Estados Unidos de alargar el conflicto de acuerdo a sus negros planes.

3.- Pero, la cruel burguesía estadounidense aún puede sacarse algo de la manga

Ciertamente, para la burguesía estadounidense los cambios en el mundo han sido aterradoras. En primer lugar, Rusia y China han tenido enormes avances económicos y militares. Ha sido espeluznante para esta burguesía la concreción de la nueva estructura economica del sistema capitalista mundial después del 2008 encabezada por China y seguida por Estados Unidos, India, Japón, Alemania y Rusia. Y lo más aterrador ha sido el agotamiento de sus sanciones económicas contra China y Rusia. La expulsión de Rusia del sistema Swift (La Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, Swift, por sus siglas en inglés), el sistema de transferencias internacionales controlada por Estados Unidos, que se decía sería una auténtica bomba atómica financiera que terminaría por aplastar a Rusia, sencillamente, no ha funcionado. Al contrario, llevo a la fortificación del Rublo.

Sin embargo, no puede negarse que aún tiene fuerza economica, pues, controla el BM, la OMC, El FMI, etc. Pero tampoco pasan desapercibidos el poder económico de las nuevas organizaciones salidas después del 2008 como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco de China. También han sido importantes los conclaves del G-7 y de la OTAN, pero, aún más importantes fueron los conclaves de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái.

En medio de su inevitable hundimiento, Estados Unidos se aferra a la Unión Europea. Sabe la enorme importancia geoestratégica de esta región en su sobrevivencia. Allí el asunto del que se aprovecha, son las dificultades económicas de los grupos poder que controlan esta región (UE). Las ambiciones de estos grupos, ahora aplastadas por la gran crisis economica, los conduce a no escatimar esfuerzos en someterse a los dictados de la burguesía estadounidense con tal de mantener intactos sus privilegios. Sin embargo, es muy importante la nueva estructura economica que ha venido entretejiéndose en esta región, ejemplo, lo que ha originado el gasoducto Nord Stream 2, cuyas obras están totalmente terminadas en Alemania. No olvidemos las fuertes inversiones chinas y rusas donde lo más importante es aquella que está referida a que China es la mayor socia comercial de la UE. Aquello demuestra que es inevitable, tras la intervención rusa en Ucrania, un serio resquebrajamiento de las actuales viejas estructuras económicas y políticas cimentadas por las caducas burguesías de esta región que se resisten en reconocer los nuevos cambios que han venido dándose en el ámbito mundial y en sus propias regiones.

Pero, tampoco podemos negar que, en el curso de estos hechos, la cruel burguesía estadounidense aún puede sacarse algo de la manga Esto está latente en este momento. Se trata de un posible complot en el que aun sueña, el que ciertamente puede significarle un tiro por la culata. En efecto la fuerte y persistente ofensiva fascista estadounidense que sacude el planeta en este mismo momento, induce a pensar que hay algo oscuro en los maquiavelismos de esta sanguinaria burguesía, que a corto plazo pretende imponer sobre el mundo. En su insana desesperación al parecer ha observado que los acontecimientos mundiales están juntándose, siente que la nueva situación mundial puede definirse en cualquier momento y cree que pronto ocurrirá un desenlace de enorme trascendencia (que algunos llaman El Gran Reinicio). Y a fin de definirlo a su favor, quiere anticiparse golpeando en algún lugar estratégico del planeta. Aquello no sería otro que un gran putsch fascista. De enorme trascendencia igual como fue en noviembre del 2019 con el ataque bacteriológico. Sueña que su nuevo ataque pueda resolverle sus más acuciantes dificultades. Entonces, está desesperada por llevar adelante aquel ataque. Esto convierte la presente situación mundial en uno especial al que las dirigencias comunistas deben observar al milímetro.

Ya sabemos que la Gestapo estadounidense pasa de una provocación a otra, sin ninguna pausa. Esto ocurre mientras la crisis economica se ahonda. La desesperación de la burguesía estadounidense es asegurar el Oriente Medio, se entiende por su enorme importancia geoestratégica actual.

Y aquí en Oriente Medio, Irán es lo central. Esta sumamente desesperado por ocuparla para luego pasar a fortalecer sus posicionamientos en Arabia Saudita, Iraq, Israel, Siria (sueña con desgajarla la región norteña utilizando incluso a su inefable alfil turco), etc. Entonces esto induce a pensar que pueda golpear en Irán (o tal vez esto pueda ser en la misma Europa como dicen los amigos de: elespiadigital.com (11). Esto hasta aquí está completamente latente. No se puede perder de vista.

Pero, aquí en Irán, el golpe solo puede producirse con armamento nuclear. Irán es una potencia militar regional de primer nivel. Tiene una buena armamentística convencional.

Hemos sostenido en notas anteriores que el decadente imperialismo estadounidense puede utilizar armamento nuclear contra países desarmados. Esa posibilidad también está completamente latente. No podemos engañarnos. Ya sabemos la catadura moral de esta cruel burguesía.

Pero, ¿Irán esta desarmada? Una simple abstracción, lleva a sostener que Irán puede hacerle morder el polvo. Cierto, la persistente agresión sufrida por este país, incluso por décadas, puede haberle enseñado a agenciarse del armamento nuclear. De hecho, existe esa posibilidad. No olvidemos que el mercado negro es enorme y sumamente activo. Ahora mismo el mercado negro de armas (traficantes de armas) está muy activo. Allí circulan las mismas armas que Estados Unidos y los países europeos envían al corrupto fascista zelensky. Estados Unidos imagina controlar todo, pero, solo son sus imaginaciones. Sencillamente, sus tecnologías de espionaje han quedado obsoletas con relación a China y Rusia. No olvidemos que el inicio de las operaciones de Rusia en Ucrania ha sido a fin de adelantarse a la inminente invasión que sobre esta región del Donbass estaba preparando la siniestra CIA. Realmente fueron minuciosos a este respecto los seguimientos y los resultados de la contrainteligencia rusa, una situación que demuestra su inmensa superioridad sobre sus pares estadounidenses (CIA, etc.).

Un apunte:

“RT pudo ponerse en contacto con traficantes de armas ucranianos anónimos y ordenar la compra de complejos Phoenix Ghost. Los drones se ofrecen por 4.000 dólares cada uno. El pago se puede realizar directamente en la página, que actúa como garante de la transacción. Los vendedores confirmaron su disposición a colocar las municiones en el alijo después del pago e informar de sus coordenadas. En el curso de correspondencia adicional, los periodistas preguntaron a los traficantes de armas ucranianos si podían entregar el Fantasma de Fénix en Polonia, por ejemplo, en la ciudad fronteriza de Przemysl. Al final resultó que, esta opción es posible por una tarifa adicional de $1,000. Si por alguna razón Phoenix Ghost no te conviene, no es motivo para preocuparse. En la red oscura ucraniana, también puedes elegir su análogo más cercano: el dron Switchblade en la versión 600. Se puede comprar por $7 mil cada uno. La modificación Switchblade 300 ya se ofrece más barato, por $ 4,000” (12).

4.- Sin embargo, la tendencia mundial, es ineludible

Hay que ser muy claros en afirmar, que todos estos hechos ocurren cuando sus armas han quedado obsoletas, que no pueden vencer la paridad estratégica. Las viejas relaciones sociales de producción en las que se sostienen las caducas burguesías financieras que impiden el normal desplazamiento de las fuerzas productivas influyen en el estancamiento de las ciencias. De hecho, si las fuerzas productivas tuvieran un normal desplazamiento, sin trabas de aquellas viejas relaciones sociales de producción, hace buen rato que la ciencia hubiera superado este entrabamiento o impasse de la paridad estratégica. El responsable de todo esto es la misma burguesía. Consecuentemente, solo el proletariado con la revolución armada puede hacer estallar a aquellas viejas relaciones sociales de producción y empujar a las fuerzas productivas por su cauce normal y con ella asegurar la IV Revolución Industrial y, finalmente, relanzar las ciencias en todos sus niveles, con lo cual quedaría desenmascarada las ínfulas del anti-comunista Foro Económico Mundial de Davos que se atribuye un supuesto impulso de esta IV Revolución Industrial (La 46ª reunión de este Foro celebrada del 20 al 23 de enero estaba dedicada a los “retos de la cuarta revolución industrial”, donde su fundador, Klaus Schwab, ha sido explicito respecto a los robots inteligentes y drones, impresoras en 3D, vehículos sin conductor, macrodatos, producción inteligente, tecnología financiera y cadena de bloques).

Entre tanto, la gran crisis economica avanza inconteniblemente. Estados Unidos cree controlarla e incluso se jacta de manejarla, pero las leyes económicas están fuera de la voluntad de los hombres. Son las leyes económicas las que están sepultándola.

Consecuentemente, el actual estremecimiento mundial es por la ofensiva de la Gestapo estadounidense, que en el fondo acelera su hundimiento, por lo que este país, (Estados Unidos) vive en constante pavor por algún ataque nuclear preventivo que pueda sufrir. Recordemos que el 99 por ciento de la población mundial odia al imperialismo estadounidense.

Entonces, las perspectivas de la burguesía estadounidense tras el final del conflicto en Ucrania, se vuelven inevitablemente escalofriantes. ¿Qué podría prometerles a sus vasallos a fin de mantenerlos al interior de su redil, ahora que ellos saben la real situación del pobre poderío de este país, ya que sus sanciones económicas, por ejemplo, fueron completamente estériles y de las terribles consecuencias económicas que empiezan a sentir tras aquellas sanciones?

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 250 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org