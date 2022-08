Para Matanzas: Mi abrazo. Mi esperanza. Por Teresa Melo

La pupila insomne

No repetiré las noticias. Los periodistas y medios están ahí, reportando minuto a minuto. // No creo que durmiera nadie. Incluso los que no estamos en Matanzas. Los videos de la explosión del segundo tanque, testimonios de bomberos, fotos, llanto amargo, susto, temor, fuego extendido, redes y transformadores eléctricos cercanos destruidos, vapor, humo, calor intenso… Y ese cielo rojo…

Informarse, repito, por las vías oficiales, que además de las noticias comprobadas ofrecen consejos imprescindibles para protegerse del humo y demás. // Quiero encontrar un asidero de esperanza, como hago siempre, para no caer en la red oscura del pesimismo.