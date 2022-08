Señor presidente Gabriel Boric: ¿Era sólo para la foto?

por Daniel Labbé Yáñez

¿Y la libertad de los presos políticos?

¿Y la justicia para Gustavo Gatica?

¿Y la justicia para Fabiola Campillai?

¿Y la salida y enjuiciamiento de Ricardo Yáñez, actual General Director de Carabineros responsable de violaciones a los Derechos Humanos?

¿Y la persecución de Sebastián Piñera? ¿No estaba avisado?

¿Y qué pasó con Yoshua Osorio, joven al que hallaron «muerto» al interior de Kayser con tres orificios en su cuerpo?

¿Y de verdad nadie va a pagar por haber quemado el Cine Arte Alameda, cuando fuimos miles los que vimos caer esa bomba lacrimógena?

¿Y qué pasó con los funcionarios de la PDI que le hicieron un simulacro de fusilamiento a una pareja en una plaza en Los Andes los primeros días del estallido social?

¿Y qué pasó con la justicia para Mario Acuña y Miguel Rojas, ambos postrados y dejados como niños tras haber sido violentados durante el estallido social?

¿Y qué pasó con las torturas de los PDI y Carabineros que acusan presos políticos como Mauricio Cheuque y los de San Antonio?

¿Y cuándo va el Gobierno a retirar las querellas contra los jóvenes que salieron a pelear y permitieron que hoy estén en el poder y a punto de aprobar una nueva Constitución?

¿Y el indulto presidencial para Felipe Santana, condenado a 7 años de cárcel por la quema de una banca de una iglesia?

¿Y el indulto presidencial para Jordano Santander, condenado a 7 años de cárcel por una aberración legal como creerle a un funcionario de la PDI que dijo que vio en él un «ánimo homicida»?

¿Tan rápido nos olvidamos? ¿Hay que dar vuelta la página, como le decía la derecha a los familiares de los detenidos desaparecidos de la dictadura? ¿Era solo para la foto salir con la bandera mapuche a Plaza Dignidad, para ahora guardarla en un cajón mientras violentan a nuestros «hermanos» en el sur?…

No sé. Pregunto…

+++

Había escuchado cosas repulsivas, pero nunca una tanto como que hay que callarse frente a las violaciones a los Derechos Humanos, la impunidad y la prisión política, para no afectar al Apruebo. Es la respuesta que he obtenido por postear sobre lo que pasa en Chile. Qué repulsivos que llegan a ser en la «izquierda»; nada que envidiarle a la derecha. Cortados por la misma tijera.

+++

Y se fue. Joven. Muy joven. Murió sin que nadie hiciera justicia tras haber sido torturado por los PDI en San Antonio y privado de libertad injustamente. Un preso político de esos que hoy le importan solo a unos pocos… Ya los usaron. Ya les sirvieron durante la campaña. Ahora hay que esconderlos.

+++

En Chile HOY hay presos políticos, y sus familias no solo deben cargar con el dolor de tenerlos lejos, sino también con los costos económicos que ello conlleva.

+++

Este viernes Tania Parada, pareja del preso político de San Antonio, Jordano Jesus Santander Riquelme, viajó hasta Santiago para manifestarse por la libertad de su compañero. Junto a Paola Palomera, madre del preso político Nicolás Piña, fueron hostigadas por Carabineros y expulsadas del lugar donde se encontraban mientras ejercían su derecho a protesta pacíficamente.

En Chile Carabineros -institución que cuenta con el amplio respaldo del gobierno de Gabriel Boric- viola los Derechos Humanos. Guardar silencio frente a ello, es ser cómplice.

+++

Lo quiero invitar a ver estas imágenes. Es tanto el empoderamiento que han conseguido los violadores de Derechos Humanos de Carabineros con este Gobierno, que se dan el lujo de divertirse con su violencia.

En el registro captado el pasado viernes en el Cerro Huelén en Santiago por mis compañer@s de Muros y Resistencia, se puede observar cómo impactan con el chorro de uno de sus carros a un grupo de la Brigada Newen -formada por voluntarios de la salud que ayudan a quienes son heridos por la policía-, mientras los brigadistas intentan avanzar y protegerse de la agresión de los funcionarios del Estado.

Luego, desde el mismo carro impactan con el chorro la tierra suelta frente a quien graba. Una técnica ocupada durante el estallido social por los pacos para hacer saltar piedras y barro hacia los manifestantes, y así poder provocar algo más de daño.

En Chile se violan los Derechos Humanos y guardar silencio es ser cómplice de ello.

+++

La ministra del Interior, Izkia Siches, afirmó en Canal 13 que Carabineros es una «entidad autónoma». NO, eso es incorrecto. No es autónoma. Está bajo su control civil como ministra del Interior, por lo que ella y su gobierno son responsables políticamente por las acciones de los funcionarios policiales.

De hecho, el Presidente Gabriel Boric tiene la facultad para remover al actual General Director, Ricardo Yáñez, responsable de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social, en su calidad de Jefe Nacional de Orden y Seguridad. Que aún no lo haga, no tiene que ver con que dicha autoridad pertenezca a una supuesta institución «autónoma». Solo se requiere de voluntad política y real convicción de defensa de los DDHH.

+++

Yo voy a denunciar y denunciar y denunciar las violaciones a los Derechos Humanos hasta que se me termine la voz y se me borren las huellas digitales de los dedos. Me da lo mismo quién esté en el gobierno.

Esto ocurrió este viernes 12 de agosto de 2022: observadores de Derechos Humanos, brigadistas de salud e integrantes de la prensa independiente fueron mojados, intoxicados con gas pimienta y golpeados una y otra vez por los pacos.

*Video de mis compañer@s de Muros y Resistencia

+++

Quiero contarles que los niños del Lov Vilo en Arauco llevan 3 días siendo violentados por Carabineros, quienes están allí defendiendo las obras de la Forestal Arauco del Grupo Angelini. Un niño de 3 años terminó herido tras recibir una bomba lacrimógena en uno de sus pies.

También quiero contarles que ayer en el centro de Santiago, Carabineros violentó a otros niños en una protesta contra el Sename.

Y también quiero contar que la institución de Carabineros, responsable de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social, sigue contando con el absoluto respaldo del Gobierno, incluido su General Director, Ricardo Yáñez, a cargo del Orden y la Seguridad Nacional durante la revuelta.