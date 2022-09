EEUU apura asalto de Irán y pretende imponer a cambio del Este de Ucrania y Taiwán

por Enrique Muñoz Gamarra

Ciertamente, el sistema capitalista cruje. Las burguesías avanzan entre borrachas y abrazadas entre los filos de los más siniestros precipicios. El ruido que se escucha de entre aquellos precipicios es similar al arrastre de las cadenas de los condenados en su paso al patíbulo. Solo que, en este caso, el condenado que avanza al patíbulo, es el sistema capitalista.

La gran crisis economica trastabilla a las tres más grandes burguesías del momento: China, Estados Unidos y Rusia. Sus contradicciones están extremadamente encendidas, pero, inmisericordemente acogotadas por el equilibrio estratégico. Sus preocupaciones son enormes por el alzamiento de los pueblos al influjo de la brutalidad de la opresión y la nueva ola de la lucha de clases que está abriendo el proletariado. Observan que el odio y la cólera hacia ellas, particularmente, hacia la burguesía estadounidense, ahora es al cien por ciento. Entonces, sienten que sus perspectivas son muy inciertas.

Veamos, cómo discurre esto y, en lo inmediato, ¿Hacia dónde puede conducirlo?:

I.- Aplastante entrecruzamiento de las leyes económicas

Ciertamente el entrecruzamiento de las leyes económicas es muy intenso: agotamiento del sistema capitalista que impuso la gran fase depresiva (1973). Esta (fase depresiva), incubó la gran crisis economica (2008) que a su vez llevó a la bancarrota la economía de la principal potencia capitalista que hasta el 2008 ostentaba aquel status: Estados Unidos.

En este curso de hechos, en medio del evolucionismo económico, ha venido avanzando el ascenso capitalista en China. Aquel, en realidad ha sido un colchón que amortiguó un crash mayor del sistema capitalista. Entonces las ambiciosas y parasitarias burguesías envuelven las relaciones de producción con verticales organigramas socio-económicas a fin de sostener su poder y alargar la existencia de este cruel sistema de opresión y explotación contra los pueblos.

Se entiende que la rebelión de las fuerzas productivas solo puede concretarse en una IV Revolución Industrial en el curso de un ciclo económico de ascenso, jamás en un ciclo depresivo como el que afecta el sistema desde el año 1973. Hasta aquí (2022) aquel ciclo depresivo no está cerrado. Pero, aun así, dio lugar a la coyuntura histórica que se vive desde el año 2008.

Pero, los hechos han seguido acumulándose. La historia ha seguido corriendo. Recientemente la crisis economica ha devenido en languidecimiento de la economía capitalista. Y el equilibrio estratégico, condensándose con el resto de variables, ha originado el impasse y entrampamiento geopolítico mundial, que ahora está resolviendo la crisis político-militar (EEUU-Rusia y EEUU-China) con fuerte rozamiento.

II.- Algunos hechos que señalan el norte geopolítico actual

Son hechos recientes, incluso, ocurridos hace solo unas horas, como resultado del minucioso monitoreo al que está sometida la actual geopolítica mundial:

Primero, el 13 de agosto de 2022, tuve conocimiento del resquebrajamiento del sector financiero occidental. Varios monopolios chinos que cotizan en Estados Unidos han anunciado su retirada de Wall Street. Se conoce que con anterioridad se habían retirado dos gigantes petroleros, Sinopec y PetroChina. Ahora el peso pesado de los seguros, China Life Insurance, el gigante chino del aluminio Chalco y una filial de Sinopec con sede en Shanghái han anunciado similares movimientos. Esto de, una u otra forma, debe tener sus consecuencias posteriores. El poderío estadounidense definitivamente pasa al museo de la historia.

Veamos:

“La fragmentación del mercado mundial sigue su curso, incluso en el sector financiero. ..Hace tiempo que las empresas chinas se financiaban a través de la cotización en Estados Unidos. En 2014, Alibaba, pionera del comercio electrónico en China, recaudó 25.000 millones de dólares en Wall Street, la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos. Debido a la creciente rivalidad con Washington, especialmente en el ámbito tecnológico, China anima ahora a sus empresas a buscar financiación en sus mercados de valores (Hong Kong, Shanghai, Shenzhen y Pekín). Sometidas a una vigilancia y unas restricciones más estrictas en Estados Unidos, muchas empresas chinas optan también por una segunda cotización en el mercado de valores de su país, como el buscador Baidu o Alibaba, que cotizan en Hong Kong. Varios países están a la caza para que los gigantes chinos se instalen en su territorio, especialmente Suiza. Desde el 25 de julio las empresas chinas pueden incorporarse a la Bolsa de Suiza en una cotización secundaria. Las empresas que cotizan en Suiza pueden emitir GDR (*) en China en las bolsas de Shanghai y Shenzhen. Las acciones correspondientes se depositan en un banco chino, según explicó la Bolsa de Suiza en el comunicado en el que anunciaba el lanzamiento. Varias empresas chinas han sido aprobadas por la bolsa suiza, entre ellas Gotion High-Tech, una empresa de baterías de litio que cotiza en Shenzhen, y Keda International, una empresa que cotiza en Shanghai y está especializada en materiales de construcción y cerámica” (1).

Segundo, los países imperialistas sencillamente no pueden existir sin subyugar a los países oprimidos. Sus opulencias son resultado de la opresión de los pueblos. El 1 de septiembre de 2022 tuve conocimiento que Francia estaba enviando su “Legión Extranjera” a Yemen a fin de apoderarse el gas que hay en el yacimiento de Balhaf, ubicada al sur de aquel país.

El apunte:

El 17 de agosto tuvo lugar un debate durante una sesión parlamentaria celebrada por los ministros del GSN. En un mensaje publicado en las redes sociales, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores yemení, Abubaker Alqirbi, afirmó: “Siguen llegando informaciones sobre los preparativos en curso para exportar gas desde la instalación de Balhaf y que ésta podría ser la razón de los sucesos de Shabwa y del acercamiento y las negociaciones activas de Francia con algunos países de la región y las partes del conflicto yemení para exportarlo debido al alto nivel internacional del precio del gas y para reducir la presión rusa sobre Europa y asegurar la protección de la instalación por parte de la Legión Extranjera francesa” (2).

Tercero, ahora que ha fallecido la reina de Inglaterra (8 de septiembre de 2022), fueron magistrales las palabras del gran escritor y periodista belga, Michel Collon. Ciertamente, Francia, Inglaterra y Estados Unidos son ricos gracias al robo, saqueo de las riquezas y la esclavización de los pueblos de África, Asia y América Latina. Esto ocurre hoy mismo en pleno siglo XXI. Pero, lo más increíble es que a estas alturas aun existan algunos países que dicen ser campeones de la democracia (Inglaterra, España, etc.) bajo la tutela de regímenes escolásticos y monárquicos, con reyes y reinas.

Veamos:

“Declaración del periodista belga Michel Kolonn que se propaga como un incendio forestal: «¡Oeste es solo una civilización de ladrones!! Si España y Francia en 17. siglos se hicieron ricos, fue porque robaron oro y plata de Latinoamérica y asesinaron a los indios sin pagar nada. Si Francia, Inglaterra y EE.UU. se hicieran tan ricos gracias a la esclavitud y robar seres humanos de África sin pagar nada. Del mismo modo, Bélgica y los Países Bajos son de 19. siglos muy ricos cuando robaron materia prima gratis de África y Asia. Durante los últimos 500 años nuestras sociedades occidentales han estado saqueando la riqueza del tercer mundo sin pagar. Podemos dibujar gráficos para todos los países africanos pobres y mostrar quién los saqueó y cómo. En resumen, somos -o mejor dicho- algunos de nosotros somos ladrones y por lo tanto nos hemos convertido en países ricos a expensas de otros” (3).

Cuarto, respecto a los recientes hechos en el conflicto de Ucrania: ofensiva de la OTAN en Jarkov. Realmente, aquellos son muy preocupantes. Ahora se habla de una enconada lucha, palmo a palmo, entre el ejército de Rusia y de Kiev. Es muy posible que esto no hubiera sucedido si este país desde un inicio actuaba con energía y decisión, haciendo valer su status de primera potencia militar del mundo y la continuidad de la caída de Occidente. Pero los hechos sucedieron. Ciertamente Rusia ha cometido muchos errores geopolíticos. En Siria hubo muchos. Sobre esto algunas veces he llamado la atención. He conminado siempre a que mantuviera la firmeza. Ahora al parecer la acción limitada de Rusia en su operación en ucrania ha sido contraproducente. Su avance es lento, mientras los fantoches siguen armándose incluso con armamento pesado. Esto lo consigno aquí aun a sabiendas que algunos analistas afirman que aquello sería nada menos una maniobra de Rusia. No lo sabemos. Pero, hasta que aquello no sea confirmado en los hechos, este apunte debe quedar grabado. En realidad, la presión estadounidense es muy fuerte.

Veamos:

“Como saben los lectores, durante muchos años me ha preocupado que la tolerancia de Rusia de un sinfín de insultos y provocaciones continúe alentando más y peores provocaciones hasta que se crucen las líneas rojas que resulten en un conflicto directo entre las dos principales potencias nucleares. Todos estos años, el Kremlin, incapaz de entender o aceptar que su papel como el enemigo número 1 de Washington estaba grabado en piedra, se basó en una estrategia de cero a respuestas mínimas para socavar la imagen de una «Rusia peligrosa y agresiva». empeñado en restaurar el Imperio Soviético. Esta estrategia diplomática, como la estrategia de Ucrania de Rusia, ha fracasado por completo…Los errores del Kremlin se aceleraron cuando el Kremlin rechazó la solicitud del Donbass de reunirse con Rusia como la antigua provincia rusa de Crimea. Esto dejó a los rusos de Donbass, anteriormente parte de Rusia, sufriendo la persecución de las milicias nazis de Ucrania, el bombardeo de áreas civiles y la ocupación parcial por parte de las fuerzas ucranianas desde 2014 hasta febrero de 2022, cuando el ejército ruso comenzó a limpiar Donbass de las fuerzas ucranianas para poder prevenir una invasión ucraniana preparada de las repúblicas de Donbass . Habiendo esperado 8 años para actuar, el Kremlin ahora se enfrentaba a un gran ejército entrenado y equipado en Occidente, además de regimientos nazis fanáticos”.

Continua: “Uno hubiera pensado que a estas alturas el Kremlin habría aprendido de sus extraordinarios errores y se habría dado cuenta de que, finalmente, necesitaba demostrar que fue provocado. Sin lugar a dudas, lo que se pedía era un ataque ruso que cerrara Ucrania, destruyera el gobierno, toda la infraestructura civil y pusiera fin al conflicto de inmediato. En cambio, el Kremlin agravó sus errores. Anunció una intervención limitada, cuyo propósito era desalojar a las fuerzas ucranianas de Donbass. Dejó intacta la infraestructura gubernamental y civil de su enemigo, lo que le permitió resistir la intervención en términos muy favorables. Para ser claros, no hay duda de que los rusos pueden despejar Donbass de las fuerzas ucranianas y casi han completado la tarea. El error del Kremlin fue no darse cuenta de que Occidente no permitiría que se limitara la intervención. Como dije que sería el caso, la operación limitada del Kremlin fue vista en Occidente como una medida a medias que le dio a Occidente la oportunidad de ampliar la guerra. Ahora que se acerca el invierno, el conflicto se está ampliando con envíos de armas poderosas de largo alcance capaces de atacar Donbass, Crimea y otras partes de Rusia desde el oeste de Ucrania que se salvaron de la invasión rusa. Como también dije que sería el caso, al alargar la guerra con sus tácticas de ir lento para minimizar las bajas civiles, una noble intención, Rusia le dio a Occidente la oportunidad de caracterizar la intervención rusa como perdiendo fuerza debido a las municiones agotadas y Altas bajas rusas” (4).

Quinto, el 7 septiembre 2022, el diario digital INSURGENTE dio cuenta acerca del ahondamiento de la crisis economica en los países europeos. Esto ahora, tras el conflicto en Ucrania, es muy grave. En Alemania la segunda siderúrgica más grande del mundo, ArcelorMittal, anuncia cierres. También en España, empresas como Acerinox, Pamesa, Ferroarlántica o la mencionada Arcelor ya han comenzado la reducción de la producción en sus plantas. Algunos analistas (Tom Price, Director de Estrategia de Productos en Liberum), incluso “comparan lo que está sucediendo en Europa con la muerte de la industria de aluminio en Japón en los años 1970. En aquel entonces, durante la crisis energética, también tuvieron que cerrar sus plantas, y nunca pudieron volver a arrancarlas de nuevo” (un apunte del diario digital mpr21).

Veamos:

“ArcelorMittal, la segunda siderúrgica más grande del mundo, ha anunciado que apagará uno de los dos altos hornos que tiene en la ciudad de Bremen (Alemania) y el cierre de su planta en Hamburgo. La razón principal son los precios del gas y las energías, aunque también la débil demanda del mercado y una perspectiva económica muy sombría. La conocida multinacional del acero representa la frágil situación que vive la gran industria europea, y el futuro cercano que puede vivir el viejo continente…El Consejo Europeo de la Industria Química, la principal asociación comercial europea de la industria química, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiendo una acción urgente de la UE sobre los precios del gas y la electricidad. En el escrito afirman que debido a los altos precios de la energía «no hay futuro para continuar la producción ni certeza para inversiones futuras»…En el Estado español, la gran industria ha iniciado el mes de septiembre con más de 1.500 trabajadores bajo un Expediente de Regulación Temporal de empleo (ERTE), y advierte sobre una debacle industrial por los altos precios de la energía en el mercado y el aumento de los costes de las materias primas. Empresas como Acerinox, Pamesa, Ferroarlántica o la mencionada Arcelor ya han anunciado ERTEs y comenzado a reducir la producción en sus plantas, y esto parece que será sólo el inicio en una cascada de cierres que recorrerá toda Europa” (5).

Sexto, este mismo día, 7 de septiembre de 2022, se tuvo conocimiento de ciertas reuniones entre Irán y nada menos Arabia Saudita a fin de abrir alianzas estratégicas entre ambos países. Según los datos, en los últimos meses se habrían producido cinco rondas de reuniones entre personal de alto nivel de Teherán y Riad. Como se sabe Arabia Saudita es la columna vertebral del poderío estadounidense en Oriente Medio. Esto realmente es sorprendente, que refuerzan las tesis que indican de ciertas insatisfacciones de los poderes de este último país (Arabia Saudita), que estaría abriéndose hacia Rusia y China. Se dice que esto vendría desde finales de abril de 2021, captadas tras las declaraciones del Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MbS), cuando dijo: “Una relación buena y especial con Irán… No queremos que la situación de Irán sea difícil; por el contrario, queremos que Irán crezca… y empuje a la región y al mundo hacia la prosperidad”.

El apunte:

“Dado el odio de siglos entre los rivales regionales, Irán y Arabia Saudita, los comentarios de la semana pasada por parte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, de que ha habido cinco rondas de reuniones entre personal de alto nivel de Teherán y Riad en los últimos meses han llamado sorprendentemente poca atención. Esto es aún más sorprendente, dado que Raisi luego citó a Irak, que aparentemente desempeñó el papel de mediador entre las dos partes, y elogió: “Las iniciativas ofrecidas y las medidas tomadas por Irak para mejorar la cooperación entre los países de la región libres de intromisión extranjera [ jugará un papel efectivo en el refuerzo de la colaboración regional”…Los comentarios positivos hacia Irán por parte de MbS se produjeron casi al mismo tiempo que la principal compañía de petróleo y gas de Arabia Saudita, Aramco, hizo saber que estaba en proceso de ampliar y profundizar su relación con Beijing. China era en ese momento, y sigue siendo, el principal patrocinador de Irán a través del acuerdo de 25 años firmado en agosto de 2019, y también es el país más decidido a reemplazar a los EE. UU. como la superpotencia clave en el Medio Oriente. En este contexto, en marzo de 2021, el director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, dijo al Foro de Desarrollo de China 2021 que: “Garantizar la seguridad continua de las necesidades energéticas de China sigue siendo nuestra principal prioridad, no solo durante los próximos cinco años, sino durante los próximos 50 y más allá.»…Justo antes de eso, Arabia Saudita firmó una serie de acuerdos con el principal rival de poder mundial de EE. UU., China, luego de una serie anterior de reuniones en Beijing entre altos funcionarios del gobierno chino y ministros de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Kuwait, Omán, Bahrein, y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En estas reuniones, los principales temas de conversación fueron finalmente sellar un Acuerdo de Libre Comercio entre China y el CCG y “una cooperación estratégica más profunda en una región donde el dominio de EE. UU. muestra signos de retroceso”, según informes de noticias locales” (6).

Séptimo, también el 7 de septiembre de 2022, se conoció la realización por Estados Unidos de la segunda prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III. La carrera armamentística esta que se caldea cada vez más. Cada burguesía trata de superponerse sobre las demás. Sin embargo, esto ocurre cuando la paridad estratégica sigue siendo muy fuerte.

Veamos:

“Un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea se lanza durante una prueba operativa a la 1:13 a.m, el 7 de septiembre, en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California”, comunicó la institución militar estadounidense en su cuenta de Twitter. Durante el anuncio del ensayo, la Fuerza Aérea afirmó que se trata de una prueba de rutina programada con años de anticipación y tiene por objetivo validar y verificar la efectividad, la preparación y la precisión del sistema de armas” (7).

Octavo, los países europeos están camino al caos. Ciertamente la situación socio-economica-política de Europa es cada vez muy difícil. Algunos analistas han dicho que la imposición de la actual confrontación en Ucrania por parte de Estados Unidos es para hundir a Europa particularmente a Alemania. Ciertamente, el ciego seguidismo a la imposición estadounidense es contraproducente al desarrollo europeo. ¿Es que las dirigencias europeas no captan esta situación?

Veamos:

“Josep Borrell, Alto Representante de Política Exterior de la UE, no solo anunció la suspensión de visados para los turistas rusos, asestando otro golpe al sector turístico italiano y europeo. En una reunión de ministros de defensa de la UE, dijo: “Los países de la UE han estado discutiendo la posibilidad de una misión de entrenamiento para las fuerzas ucranianas desde antes de la guerra: ahora es el momento de actuar”. Mediante el envío de armas y el entrenamiento de las fuerzas de Kiev, la UE se convierte en una unidad beligerante contra Rusia junto a la OTAN…Al mismo tiempo, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reitera que debemos: “acabar con nuestra dependencia de los sucios combustibles fósiles rusos”. Anuncia así la decisión de la UE de continuar por el camino que está provocando una devastadora crisis económica en Europa, debido al precio del gas que ha pasado de 15 euros a más de 300 euros el megavatio hora. La verdadera causa no es que Rusia ya no nos suministre gas, sino que la Bolsa de Ámsterdam, la que decide el precio del gas en Europa, pertenece a una empresa financiera estadounidense, que determina el precio en base a especulaciones y mecanismos políticos. La propia ENI, mientras compra gas ruso a bajo precio, lo revende a un precio alto según las cotizaciones de Amsterdam. Una verdadera estafa contra los italianos encubierta por el gobierno de Draghi” (8).

Noveno, el fascismo estadounidense está en ofensiva ideológica y militar muy fuerte. Existen diversas formas de coerción para mantener el poder y dominio de la burguesía sobre el mundo. Han sido ejercidas permanentemente. En lo militar, sus fuerzas están en Siria, Ucrania, Yemen, etc. Sus bandas paramilitares fascistas (células durmientes) están casi en todas las regiones del mundo, incluido, Rusia y China, solo a excepción de la gran RPDC. En lo ideológico aplastan la conciencia de los seres humanos a escala mundial, idiotizándolos y embruteciéndolos, utilizando en primer lugar sus prensas monopólicas fascistas. Últimamente el Internet juega un gran papel. Son verdaderos instrumentos de espionaje. También en esto se inscriben sus teorías ideológicas anticomunistas como las teorías idiotas del género (matrimonios de igual sexo, movimiento gay, feminismos fascistas, etc.) y una variedad de instrumentos políticos. Sus estados completos están a su servicio. Toda la cultura y la moral de occidente se basa en la más siniestra pornografía política. Ahora esta intensificada la persecución política sin control, atentando contra el derecho de opinión y prensa. Hay censores fascistas por todas partes, tipo la santa inquisición de antaño, han creado organizaciones represivas en los distintos niveles de su poder. Es una ofensiva descarada. Hay un proceso muy intenso de terror contra los intelectuales. Un proceso de silenciamiento. Asesinato de investigadores e intelectuales. Cierre de páginas webs. Google, Hotmail son instrumentos fascistas de control de la mente humana. Los pretextos son diversos. Hay que tomar nota de esto.

En este marco, recientemente (16 de septiembre de 2022), tuve noticias que el régimen fascista de Letonia ha prohibido la canción «Katyusha», una canción icónica de la Victoria Soviética sobre los nazis hitlerianos.

Veamos:

“Según el fascistizado régimen de Letonia, que ha desatado una feroz destrucción de monumentos y la persecución política contra todo lo soviético, lo comunista y lo ruso, la canción sería uno de los “símbolos del régimen totalitario ruso» y se prohibió cantarla en lugares públicos. Las autoridades de aquel lugar siguen pisoteando la Memoria Histórica y el corazón de millones de personas -entre ellas letones-, cuyos antepasados lucharon por liberar Letonia y el mundo de los nazis. La desobediencia a la prohibición se castiga: multa de 350€ a 2900€. La nazificación de Letonia y los países bálticos es casi tan dramática como la nazificación de Ucrania. La estrategia de la CIA y de las oligarquías retornadas fue fascistizar las ex repúblicas soviéticas para impedir el resurgimiento socialista en países empobrecidos por el capitalismo” (9).

Decimo, el 16 de septiembre de 2022, se tuvo conocimiento que Irán estaba convirtiéndose en miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) (aunque hay una nota recientemente filtrada que afirma que esto recién se produciría en 2023). Esto ha ocurrido en el curso de la 22.ª cumbre de la OCS efectuado en Uzbekistán. Las notas dicen que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha expresado su apoyo al proceso de la adhesión de la República Islámica de Irán, enfatizando el importante papel de Irán en la región. “La membrecía plena de Irán tendrá un impacto positivo en el trabajo de la organización, ya que este país juega un papel importante en la región de Eurasia y en el mundo en conjunto”, ha resaltado.

El apunte:

“Irán, que estuvo como miembro observador de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), ya se convierte oficialmente en miembro de pleno derecho del organismo. El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, cuyo país alberga la 22.ª cumbre de la OCS, ha anunciado oficialmente este viernes la membrecía de pleno derecho de la República Islámica de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái. Por su parte, el presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, quien ha participado en la cumbre por invitación de su homólogo uzbeko, ha expresado su agradecimiento a los miembros del organismo regional por su decisión, y ha subrayado que “la máxima interacción y unidad” con los países de la región, incluidos los países miembros de la OCS, están en el centro de la política exterior de la República Islámica de Irán. En su intervención en la 22.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Raisi también ha calificado la firma del memorando de obligaciones del club de Shanghái y la membresía de pleno derecho de la República Islámica en el organismo como un paso importante en el campo de la política regional e internacional de Irán. “Con la presencia activa y efectiva de Irán en las actividades de la Organización de Shanghái, esta afiliación quedará registrada como uno de los acontecimientos importantes en la historia de esta organización”, ha señalado” (10).

Décimo primero, ante esto, por supuesto, la burguesía estadounidense enojada. Según una nota que capté este mismo día, 16 de septiembre de 2022, el pentágono estaba preparándose para una intervención más agresiva en la Guerra de Ucrania. Al parecer el asunto para este país es presionar aún más en esta región a fin de lograr sus objetivos en Oriente Medio. Por supuesto puede atacar con armamento nuclear contra los países que no tienen este dispositivo y aquel, como hemos señalado en apuntes anteriores, no significaba una guerra nuclear, sino, una flagrante agresión. Esto va ocurrir. De hecho, va ser así. Es inevitable. Va empezar en cualquier momento. No hay que ser ingenuos. Estamos frente a una burguesía estadounidense verdaderamente inescrupulosa, corsaria y más sanguinaria que el fascismo hitleriano. Ya estamos viendo el robo del petróleo sirio a plena luz del día (algo totalmente comprobado, el mundo lo sabe). Se burla descaradamente de todos. Por eso hay en mí, cierta simpatía por la acción de Rusia contra los nazis del Maidan en Ucrania. Entonces los pueblos, por supuesto, deben estar preparados. Las dirigencias comunistas deben tomar nota. De allí que ahora el cien por ciento de la población mundial odia al imperialismo estadounidense.

Veamos:

“La guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia fue instigada por las grandes potencias para incorporar a Ucrania a la Alianza militar. La guerra ya ha provocado la muerte de decenas de miles de soldados y civiles ucranianos, la muerte de decenas de miles de soldados rusos, el colapso total de la economía ucraniana y la pérdida de más de una cuarte parte de su territorio…A pesar del desastre económico que amenaza a Europa, Estados Unidos y la OTAN no hacen más que intensificar su compromiso con la guerra. El lunes la Casa Blanca pidió al Congreso que asigne 11.000 millones de dólares adicionales a la guerra en Ucrania, además de los más de 50.000 millones ya asignados hasta la fecha. Biden está eliminando casi todas las restricciones que quedaban a la participación de Estados Unidos en la guerra. En un artículo titulado “Por qué Estados Unidos se está volviendo más descarado con su apoyo a Ucrania”, The Hill asegura de que “Biden está armando a Ucrania con armas que pueden causar graves daños a las fuerzas rusas y, a diferencia del comienzo de la guerra, los funcionarios estadounidenses no parecen preocupados por la reacción de Moscú”…El artículo señala que el mes pasado “funcionarios de defensa dijeron que Estados Unidos enviaría por primera vez a Ucrania drones de vigilancia ScanEagle, vehículos MaxxPro fuertemente blindados y sistemas de misiles guiados antitanque Tow, así como una variedad de nuevas municiones”. Esto se suma a los misiles antirradiación de alta velocidad AGM-88, así como a un aumento masivo del número de Himars (Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad) de largo alcance enviados a casa” (11).

III.- Entonces, si revientan en Irán, es porque Rusia y China han cedido

Ante todo, hay que tener en cuenta que hoy asistimos en el mundo a la consolidación del poderío de China. Se engarza a plenitud con el actual reajuste capitalista y se produce en el curso del proceso de evolucionismo económico. Los hechos siguen avanzando. La actual dirigencia china, despreciando los nuevos hitos que aún pueden sobrevenir en el curso de las tempestades que siguen agitándose sobre la economía mundial, esta aferrada a este proceso.

Entonces, esto le ha obligado a Estados Unidos (desesperado por recuperar la hegemonía mundial perdida en 2010) a enfilar sus provocaciones contra Rusia y China, aun cuando no puede ingresar ni a Irán ni a Venezuela, incluso sus ejércitos han llegado hasta las mismas fronteras de estos países llevando sus obsoletas armas. Las primeras planas de CNN y todas las prensas monopólicas fascistas de occidente (prensas basuras), entre farsas y mentiras al estilo hitleriano, honran aquellas provocaciones. Sin embargo, el mundo sabe que Rusia y China pueden pulverizarlo en unos cuantos segundos.

Y los pueblos del mundo entero, ante tanta brutalidad de la opresión imperialista, empiezan a alzarse. Hay una nueva ola de la lucha de clases que está abriéndose en el mundo. Su gestor: el proletariado.

En este curso, el tiempo empieza a relucir como el peor enemigo para la burguesía estadounidense. Esto lo empuja a apurar el reparto de las regiones más estratégicas antes de que el poder mundial sea tomado por completo por China. Pues, entiende que aquello luego sería muy difícil. Así lo han instruido sus “doctorcitos”. Entonces, Estados Unidos prácticamente está presionando a estos dos países (Rusia y China) a completar el reparto. Esta desesperada. En este curso ha soliviantado a las potencias capitalistas de segundo orden (Gran Bretaña, Japón, Canadá, etc.) poniéndolas contra Rusia y China. En concreto trata de apurar el asalto de Irán a cambio del Este de Ucrania y Taiwán. Así, el pentágono pretende que Rusia y China se queden con estos territorios mientras él toma el control de este país (Irán).

Cierto, recientemente, el 15 de septiembre de 2022, Irán ha sido aceptado como miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en su 22.ª cumbre efectuado en la ciudad uzbeka de Samarcandae. Hay que tomar nota que, así como este país (Irán), hay otros países que han tomado interés en ser admitidos como socios de la OCS, entre ellos, Bielorrusia, Arabia Saudita, Egipto y Qatar, Barhein, Emiratos Árabes Unidos, Maldivas y Siria, pero, sus trámites están empantanados y aplastados por los trámites burocráticos. Esto a estas alturas es inaudito. Se entiende que en la confrontación de países imperialistas puede ocurrir cualquier cosa: pugnas y colisiones. Por lo pronto se conoce que el memorando de ingreso de Irán a la OCS prevé el cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellos, Teherán será miembro de pleno derecho recién en 2023, ¿Por qué? (12).

Entonces, si aquello ocurriese, es decir, si Estados Unidos revienta en Irán, automáticamente esto significaría que Rusia y China habrían cedido a las presiones y exigencias de aquel país (Estados Unidos) y, con ello, ciertamente habrían conducido al reavivamiento de un cadáver geopolítico, que es Estados Unidos. Oriente Medio, la mayor zona estratégica del planeta, pasaría por completo a su poder. No es ninguna casualidad que el sionismo israelita, puntualmente instruido y armado por Estados Unidos, sea persistente en mantener la región bajo constante ataque, en este caso apuntalando contra Siria y la Franja de Gaza.

Aquí un apunte de hace solo unas horas (17 de septiembre de 2022, vía Internet), viene de mis amigos, “Siria Vencerá”.:

“Según los informes, múltiples misiles apuntaron al aeropuerto de Damasco y áreas al sur de la capital. Al menos cinco militares sirios murieron en una “agresión aérea israelí” después de la medianoche del sábado, informó la agencia estatal de noticias SANA citando una fuente militar.“A las 0:45 am de esta mañana, el enemigo israelí llevó a cabo una agresión aérea con cohetes desde la dirección noreste del lago Tiberíades (Mar de Galilea), apuntando al Aeropuerto Internacional de Damasco y algunos puntos al sur de Damasco”, dijo una fuente a SANA, reconociendo varias muertes de al menos cinco “militares y algunas pérdidas materiales” en el terreno” (13).

Y así las perspectivas para las burguesías han devenido en muy inciertas. Están aplastadas por la gran crisis economica que ha ido ahondándose e imponiendo el languidecimiento económico que afecta principalmente a las masas más pobres del planeta. Las potencias capitalistas seguirán entre pugnas y colusiones acogotadas por el entrampamiento geopolítico. Esto, aunque aún no está muy claro tal vez se mantenga, como lo hemos señalado en notas anteriores, por espacio de unos 20 o 30 años. El análisis debe ir profundizándose.

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 250 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org