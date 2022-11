Sigue imponiéndose reajuste capitalista entre fuertes rozamientos y en el curso del evolucionismo económico

por Enrique Muñoz Gamarra

Ciertamente, el conflicto en Ucrania, es un conflicto que corre entre previos acuerdos de los jurados enemigos. En esencia es un conflicto inter-imperialista previamente pactado entre las crueles burguesías a fin de no propasarse en el uso de ciertos armamentos. “¡Solo debe usarse el armamento convencional!”, habría gritado desesperada la cruel y cobarde burguesía estadounidense. Hace unas horas estaba produciéndose (11 de noviembre de 2022), según el Ministerio de Defensa de Rusia, el traslado de todas las unidades de las tropas rusas a la orilla izquierda del río Dniéper en la región de Jersón. El organismo castrense dijo: «No se dejó ni una sola pieza de equipo militar o armamento en la orilla derecha. (…) las formaciones y unidades militares de las Fuerzas Armadas rusas tomaron líneas defensivas y posiciones preparadas de antemano» (1). Así Rusia está enfrascada en un conflicto convencional pudiendo destriparlos a sus viles contrincantes en unos cuantos segundos. No olvidemos que es la primera potencia militar del mundo.

Sin embargo, todo conflicto asume sus momentos más pujantes. La concatenación de las leyes de la guerra es inevitable. Esto en el conflicto ucraniano, tras duras refriegas militares, ha llegado a finales de octubre de 2022, determinando que el uso del armamento convencional, según previo pacto, ha llegado a su límite máximo y con ello el impasse geopolítico, que ya estaba en curso desde un buen tiempo atrás, se vio elevado en su máximo nivel.

Entonces este máximo nivel al que ha asumido el impasse geopolítico mundial hace relucir la trascendencia de la paridad estratégica. Los sangrientos hechos recientes obligan a las crueles burguesías a observar el futuro de acuerdo a sus verdaderas posibilidades. La paridad estratégica es una variable que conjugándose con la gran crisis economica los zarandea terriblemente y clarifica la nueva situación mundial. Una variable que viene desde la fase histórica abierta al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el armamento nuclear. Este es el máximo explosivo creado por el hombre. Por sus enormes consecuencias destructivas, es considerado un armamento disuasivo que, aunque los criminales estadounidenses lo utilizaron para “quemar” a los pueblos de Hiroshima y Nagasaki (Japón), no puede ser utilizado como arma de combate. Consecuentemente es un armamento que frena la conflagración mundial (Tercera Guerra Mundial) y con ello impide la solución de las contradicciones inter-burguesas al estilo de las burguesías (con guerra frontal entre las máximas superpotencias), también alarga la fase depresiva en que se encuentra el sistema desde 1973 y finalmente conduce a una fenomenal acumulación de las contradicciones inter-imperialistas que lógicamente crea permanentes crisis políticas y militares como la que estamos sintiendo últimamente en Ucrania.

Consecuentemente, la paridad estratégica ha sido de enorme trascendencia desde 1949 en la construcción de las geo-estrategias militares entre las grandes burguesías que compiten por el control del mundo. Así fue en el curso de la llamada guerra fría entre Estados Unidos y la URSS y lo es actualmente entre Estados Unidos y China. Esto en la actualidad a obligado al antiguo hegemon mundial, Estados Unidos, deslizarse hacia el fascismo. En cambio, a China, la actual máxima potencia capitalista, le permite avanzar a la consolidación del nuevo poder mundial imperialista a su favor, envuelta en el evolucionismo económico y en el curso del actual reajuste capitalista. Son las geoestratégicas capitalistas dominantes de la actualidad mundial.

Esta es la razón por la que ahora los estadounidenses en Ucrania se escudan en los paramilitares fascistas que desde antes del 2014 habían ido construyendo en este país para no marchar a esta gran conflagración mundial. Pero hay que ser claros, lo vuelvo a recalcar, que el temor a la Tercera Guerra Mundial no solo es de estas facciones de burguesías occidentales encabezadas por la burguesía estadounidense, sino también lo es de las facciones de burguesías asiáticas encabezadas por la burguesía china. Ambas facciones entienden que la Tercera Guerra Mundial es guerra nuclear que de producirse llevaría a una incertidumbre total la continuidad de sus grandes privilegios como superpotencias y dueños de los destinos del mundo. Esa es la causa central por la que Estados Unidos no se atreve a semejante suicidio, por la que todas sus pantomimas de guerra-guerra, terminan siendo en simples fanfarronadas. A ver que se atreva a declararle la guerra a Rusia. No lo va hacer. Solo provoca y provoca hasta el cansancio utilizando como escudo a sus infelices vasallos. Sigue con su vieja táctica de la primera y segunda guerra mundial, de generar guerras en otras regiones para luego ingresar al final del conflicto. Ahora, esta táctica esta envejecida, todos los contendientes la conocen de pies a cabeza.

Sin embargo, no podemos negar la existencia de una enorme violencia en el mundo. Ciertamente, el mundo está conmocionado. Está presente ante nuestros propios ojos. Son miles de soldados y civiles mutilados y muertos en estos cobardes conflictos. Pero, hay que ser claros, se trata de conflictos previamente pactados entre burguesías ambiciosas, además, de alevosos ensañamientos militares contra pueblos que no pueden responder de la misma forma. Son feroces ensañamientos y crueles masacres con intervenciones militares. Es el fascismo, en este caso, el fascismo estadounidense en una gran ofensiva militar.

En este curso, hay una fuerte presión de la gran crisis economica y graves riesgos en las geoestratégicas imperialistas, que de hecho conducirán, por ejemplo, a Estados Unidos a enfrentar en lo inmediato al inminente riesgo de la perdida de su influencia en Europa y Oriente Medio. A Rusia, a pesar de sus avances en su operativo en Ucrania, a desear la conversación y el fin del conflicto. A China, ahora aferrada a su evolucionismo económico y esperanzada en el reajuste capitalista, a declarar como inconveniente la guerra. En el XX congreso del PCCH han reafirmado la vía pacífica en la reintegración de Taiwán. Sin embargo, ambos países (Rusia y China) observan la iniciativa estadounidense de Irán a cambio del Este de Ucrania y Taiwán como un reavivamiento de aquel cadáver geopolítico y, en consecuencia, al parecer persisten en la senda de sus propios derroteros, igual que los estadounidenses. En lo sucesivo deben emerger mayores elementos de juicio acerca de este punto.

Ahora bien, calibrando al milímetro la actual andadura geopolítica mundial, no puede pasarse por alto, lo latente que está, el gran riesgo de ocupación que pesa sobre el país persa (Irán). Lo demuestran las graves provocaciones que sufre este país en este mismo momento como consecuencia del avivamiento de las células durmientes y las bandas paramilitares que maneja el ejército estadounidense al interior de este país y los serios peligros de lanzamiento de armamento nuclear en su contra. Ese es el gran riesgo actual que sigue latente. Consecuentemente, el asunto para Irán, es la destrucción demoledora y sin contemplaciones de esas bandas paramilitares y el avance de su armamentística estratégica con alianzas militares precisas y firmes (Rusia y China).

Por supuesto, los pueblos están luchando en todas las regiones del planeta (Palestina, Siria, Yemen, América Latina, etc.) y de momento ya está ante nuestros ojos el alzamiento de un importante oleaje de resistencia mundial. La lucha de clases se desenvuelve de forma muy aguda. Algunos no lo ven o no quieren verlas.

Veamos cómo se procesa esto:

I.- Reajuste capitalista mundial entre fuertes rozamientos

No olvidemos que el sistema capitalista está en un importante reajuste desde el año 2008. Es un nuevo proceso de acumulación y reproducción capitalista que empuja al sistema a un reacomodo desde su estructura productiva hasta su superestructura política, en este caso, en el curso de la gran crisis económica, la paridad estratégica y la furibunda carrera armamentística, donde lo más importante es la bancarrota de la economía estadounidense y sobre esa base la asunción de una nueva estructura económica capitalista encabezada por China.

Por supuesto, el motor del reajuste capitalista es el constante desarrollo de las fuerzas productivas, que en las actuales condiciones históricas que se vive, se desarrolla en el curso de la gran crisis economica y en medio de fuertes tormentas en la economía mundial. Sin embargo, hay que ser muy claros, la gran crisis economica hasta aquí aun no tocado fondo. Esto, no hace sino, demostrar que aún queda un largo trecho por avanzar y, esa es la razón de la actual gran desesperación estadounidense que se juega en estos avatares sus últimos pataleos por recuperar su status de hegemonía mundial, perdido en 2010.

En esto han sido muy notorios los mínimos crecimientos e incluso los estancamientos al que han desembocado las regiones que históricamente siempre mantenían elevados crecimientos (Estados Unidos y Europa). Así, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 1992 y 2013, el PIB de Estados Unidos ha decrecido del 27% al 23%. De la Unión Europea también ha decrecido del 33% al 23%. En tanto en los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se han visto incrementados del 5 al 21%. Indudablemente siguiendo la lógica de esta tendencia del 2013 para adelante las cifras han ido en aumento.

En este marco desde 2010 empieza a aclararse el debilitamiento económico de los Estados Unidos e incluso su desplazamiento por China como máxima potencia capitalista. Cierto, desde 2012 China fue el primer país comercial e industrial, por ser la mayor fábrica del mundo. Y, desde el 2014, la primera potencia capitalista.

Pero en general la mejor muestra del estancamiento económico en los países imperialistas occidentales la encontramos en los anémicos crecimientos de los PBI tanto en Estados Unidos como en Europa. Por ejemplo, el crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre de 2016 fue nada menos de 0.8 %. Lo más sorprendente es que el crecimiento de los salarios reales en este mismo país, está estancado desde principios de la década de los años 1970. En tanto el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Unión Europea durante 2012-2014 alcanzó un 0,4% y en general en el período 2003-2014 aumentó apenas 0,3%.

Veamos esto:

«El Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe creció entre 2003 y 2014 a tasas mucho más elevadas que el de Europa, señala un informe preparado para la cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC). En el período 2003—2014, América Latina acumuló un crecimiento de 10,7% del PIB, mientras el de la UE aumentó apenas 0,3%» (2).

La consecuencia inmediata de la bancarrota de la economía estadounidense ha sido su pérdida de la hegemonía mundial en 2010. Cierto, Estados Unidos se había convertido en el centro supremo de la crisis económica y la desestabilización mundial. La burguesía estadounidense habiéndose peleado con la economía real, había pasado a una febril producción de billetes verdes sin valor, convirtiendo a Estados Unidos en el más grande paraíso fiscal de la historia capitalista.

Hay una cronología al que siempre recurro en mis análisis sobre el proceso de reajuste capitalista, aquí quisiera seguir utilizándola:

2010- 2011, estancamiento económico. Todo Europa crece al 0.5 %. Estados Unidos 0.3%.

2012 (julio), Estados Unidos fue desplazado por China en Europa de su condición de primer socio comercial.

2012, Estados Unidos fue superado por China como nación comercial más importante del mundo.

2014 (mayo), Según el FMI la economía china es la mayor economía capitalista del mundo. Ha superado a Estados Unidos en Paridad de Poder Adquisitivo. China representa el 16,479% del PIB mundial frente al 16,277% de Estados Unidos, según se desprende de las últimas estadísticas de la organización. Esto por supuesto a medida que ha ido transcurriendo el tiempo se ha vuelto en una tendencia que las agencias internacionales dependientes del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), las agencias informativas tipo Blomberg han empezado a distorsionarlas o por lo menos a restringirlas. Sus informaciones deben ser minuciosamente decodificados, sobre todo, tras los recientes acontecimientos en Ucrania, donde la manipulación de la información se ha convertido al cien por ciento, ejemplo, los datos de PBI de Rusia, China, Irán, etc., están completamente distorsionadas. Los buenos analistas económicos desechan aquellos datos o las manejan con sumo cuidado.

2014 (octubre), hay acuerdo de fundación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment Bank o BAII), una institución financiera internacional propuesta por el gobierno de China y con cargo de redacción de estatutos internos a finales de 2015, el mismo que se cumplió el 25 de diciembre de 2015 y, abierto oficialmente el 16 de enero de 2016. Es un banco que tiene mucha trascendencia en la geo economía mundial. Actualmente tiene 57 miembros (incluye a Alemania, Reino Unido, Australia y Corea del Sur).

2015 (01 de diciembre), el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el ingreso del yuan en la canasta de reservas –junto al dólar, el euro, el yen y la libra esterlina-, es decir, a las monedas que el FMI utiliza como activo internacional en lo que supone el reconocimiento del poder de China en la economía mundial. Esto significa que la cesta del FMI estará compuesta a partir de esa fecha por un 47,7 % de dólares, un 30,9 % de euros, un 10,9 % de renmimbis, un 8,3 % de yenes y 8,09 % de libras esterlinas

Luego empieza a relucir una estructura economica del sistema capitalista mundial: China es la primera potencia seguida de Estados Unidos, India, Japón, Alemania y Rusia. Esto sigue con pleno valor en la actualidad.

Consecuentemente, el duro proceso de reajuste capitalista mundial, tras la implosión de la arquitectura del imperialista occidental en 2016, ha continuado su curso. A partir de febrero de 2022 empieza a consolidar el nuevo poder mundial imperialista encabezada por China. Entonces, el centro del poder mundial se había ido de Washington a Pekín. Por eso en un apunte del 4 de julio de 2017 (3), sostenía que en el proceso de reajuste capitalista mundial lo mínimo era el reconocimiento del hundimiento económico de los Estados Unidos. Este es el fondo de los actuales conflictos que conmueven el mundo.

Por supuesto, la situación económica de Estados Unidos en 2022 sigue siendo muy complicada. Esto es inclusive aun de los efectos del sabotaje de los gasoductos Nord Stream del 26 de septiembre de 2022 en el Mar Báltico y el alza de las tasas en Estados Unidos, que supuestamente estaría conduciendo recientemente a importantes huidas de capitales e industrias hacia Estados Unidos. En esto hay que tomar nota de la total manipulación informativa en occidente que incluso alcanza a los datos estadísticos. Cierto, en el marco de las actuales pugnas de carácter bélico entre la totalidad de occidente contra Rusia y China, aquellas manipulaciones han sido cosa de todos los días. El asunto para occidente (Estados Unidos y Europa), Rusia (la tercera superpotencia mundial) debe ser mostrada a la opinión pública mundial como un país bananero, con un ridículo PBI. En realidad, se trata de descaradas manipulaciones que incluso han sobrepasado largamente el estilo sanguinario fascista de la dupla Hitler-Goebels. Y en esta están involucradas todas las organizaciones internacionales financieras y políticas. Entonces esto quiere decir que los datos de estas organizaciones deben ser minuciosamente investigadas y analizadas, no propalarlas, así como así, como hacen algunos. Tomar nota de esto es muy importante en la actualidad.

En este curso de duro proceso de reajuste capitalista, aquí algunos hechos recientes que muestran lo enormemente conflictivo que es este proceso:

Primero, la pugna por el control de la información es muy fuerte. Aquí fundamentamos lo que hemos señalado más arriba. Cierto, tras el férreo control de las prensas escritas, televisión y teléfonos tanto en los países imperialistas occidentales (Estados Unidos, Unión Europea, etc.) como orientales (Rusia, China, etc.), el control del internet y recientemente el desarrollo del programa 5G, es crucial entre las decadentes burguesías financieras. Se entiende que la guerra actual en Ucrania es una continuación de la fuerte pugna sostenida entre los monopolios estadounidenses y chinos en 2018 (e incluso viene desde más atrás) por el desarrollo del programa 5G que en aquel entonces se saldó con la proscripción (prohibir o echar) de la compañía china Huawei de Europa y, finalmente, la detención en Canadá de su directora ejecutiva, Meng Wanzhou. Por supuesto esto tiene que ver con la fuerte pugna por el control del espionaje que sirve a los intereses de las burguesías que compiten por el control del mundo.

Veamos:

“…Las participaciones más importantes en la Internet física –las infraestructuras operativas informáticas de una escala verdaderamente industrial y el millón largo de kilómetros de fibra óptica que recorren el planeta– son propiedad de empresas estadounidenses, que mantienen relaciones estrechas con Washington, Wall Street y las agencias militares y de inteligencia estadounidenses. Aproximadamente el 95 por 100 del tráfico en línea fluye por cables submarinos, haciéndolo una pequeña parte a través de satélites; el nodo que conecta América del Sur se halla localizado en Miami. La mayor compañía de cableado submarino del mundo sigue siendo at&t y aunque las empresas chinas están expandiendo rápidamente su cuota, Google y Facebook compiten fieramente con ellas en el Pacífico occidental y en los archipiélagos de Asia sudoriental, así como en África y Oriente Próximo. Más de la cuarta parte de los cables submarinos pertenecen en la actualidad a uno u otro de estos gigantes del big data. El control de los cables significa el control de lo que fluye por ellos, lo cual explica en parte las protestas de Trump contra Huaewi y la aquiescencia de Canadá a proceder a la detención de su directora ejecutiva Meng Wanzhou en 2018, así como la conformidad de la Unión Europea, obtenida bajo presión estadounidense, de proscribir la presencia de la compañía china en el programa de desarrollo del 5G. Si un Estado rival como China puede competir en una o dos áreas, ninguno de ellos puede responder simultáneamente de la forma en que puede hacerlo Estados Unidos, que sincroniza dominio del ciberespacio con el dominio de los mares, la vigilancia, el espionaje internacional y el control sobre los flujos de capitales: se trata de la nueva «infraestructura del imperio», que trae consigo un nuevo modelo de dominación” (4).

Segundo, un ejemplo clásico sobre la dura refriega en el proceso de reajuste capitalista, surgió recientemente con el atentado a los gasoductos Nord Stream I y II, ocurrido el 26 de septiembre de 2022 en el Mar Báltico. La responsabilidad de aquel ataque se hizo muy claro el 3 de noviembre de 2022 cuando se conoció con pruebas irrefutables lo que todo el mundo ya sabía, que el responsable del ataque a los gasoductos Nord Stream era Estados Unidos. El titular de la impactante noticia que sobrevino desde Global Research y con la autoría de, Niels K. Eriksen, fue el siguiente: “Exclusivo: Torpedo estadounidense apareció en el lugar de la explosión del Nord Stream”.

Veamos:

“Según fuentes confiables, se encontró un torpedo estadounidense en el lugar de la explosión del gasoducto Nord Stream. Era el tipo de torpedo que llevaba el destructor de misiles guiados USS Paul Ignatius (DDG 117) de la clase Arleigh Burke, misil arpón RGM-84. El Harpoon ha sido el principal arma antibuque de la Marina de los Estados Unidos, tiene un alcance de 300 km y se lo conoce como «asesino de barcos». Estados Unidos proporcionó a las fuerzas ucranianas los misiles antibuque Harpoon a fines de mayo de este año, y luego Ucrania usó misiles Harpoon para hundir el remolcador Vasiliy Bekh de la Armada rusa alrededor del 17 de junio. En realidad, la Armada de los Estados Unidos probó el poder destructivo de Harpoon. misiles en el campo de batalla en Ucrania. Casi al mismo tiempo, la Sexta Flota de EE. UU. comenzó a recopilar mapas precisos de las inmediaciones del oleoducto Nord Stream para realizar un sabotaje remoto…El 15 de septiembre, el USS Paul Ignatius llegó a Riga, Letonia para una visita programada al puerto. El 26 de septiembre, este destructor atracó en el puerto de Gdynia, Polonia, después de completar su “misión”, el mismo día se produjeron explosiones en los oleoductos de Nord Stream. Después de eso, Paul Ignatius fue enviado inmediatamente de regreso a la Estación Naval de Rota, España, para escapar del lugar del accidente” (5).

Tercero, la burguesía estadounidense no ha dudado un instante en utilizar los mecanismos financieros en apropiarse capitales ajenos. En este caso procediendo a la incautación de las reservas de divisas y de oro de Rusia tal como había procedido antes con los de Iraq, Libia, Afganistán y Venezuela.

Un apunte:

“El dominio de los mecanismos financieros del mundo le ha permitido a Estados Unidos la incautación de las reservas de divisas y de oro de Rusia (y antes las de Iraq, Libia, Afganistán, Venezuela) arrebatándoles recursos y creando serias dificultades a sus economías, pero, al mismo tiempo, esos robos han puesto de manifiesto que el mundo no puede confiar en el actual sistema financiero ni en la función del dólar como moneda de intercambio comercial y de reserva internacional, por lo que se ha abierto paso con fuerza, en Rusia y otros países, la propuesta de construir nuevos mecanismos financieros globales y utilizar otras monedas para el comercio mundial” (6).

Cuarto, Estados Unidos es persistente en frenar el libre desarrollo de las fuerzas productivas, en este caso bloqueando el ingreso de alta tecnología a China. Esto llego a su máximo nivel cuando a principios de octubre de 2022 Estados Unidos estableció férreos controles a la exportación de microprocesadores a China. Esto, teniendo en cuenta que China es el mayor mercado (primera potencia economica del mundo) de microprocesadores por valor de unos 400.000 millones de dólares, que significa casi el 60 por cien del mercado mundial. Esto en los hechos significa la quiebra de las 15 mayores empresas estadounidenses de microprocesadores.

Veamos:

“Las maniobras imperialistas de Estados Unidos tendrán un coste muy alto para las empresas de alta tecnología. El fabricante de estadounidense microprocesadores Lam Research advirtió la semana pasada de una posible pérdida de ingresos de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares el año que viene debido a los últimos controles de exportación que ha impuesto la Casa Blanca a los equipos avanzados exportados a China, una pérdida que supone alrededor del 30 por ciento de las ventas de la empresa estadounidense. Lam Research es la última empresa de microprocesadores que prevé una pérdida de ventas debido a la prohibición estadounidense de las exportaciones a China. La semana pasada, Applied Materials estimó un descenso de las ventas netas de entre 250 y 550 millones de dólares para este trimestre, y se espera un mayor impacto en los próximos meses… China es el mayor mercado mundial de microprocesadores, ya que importará semiconductores por valor de unos 400.000 millones de dólares, lo que supone casi el 60 por cien del mercado mundial de microprocesadores. Las empresas estadounidenses de alta tecnología son las mayores beneficiarias de esta demanda masiva de China, por lo que es su mayor fuente de beneficios. Es impensable que un fabricante de microprocesadores pierda un mercado tan importante. Esto afectaría en gran medida a sus planes de gasto y, a su vez, supondría una pérdida indirecta de ventas para los proveedores de equipos de semiconductores como Lam Research y Applied Materials” (7).

II.- Las burguesías, aplastadas por la gran crisis economica y la paridad estratégica, empiezan a marchar por la senda de sus propios derroteros, lo cual convierte la confrontación inter-imperialista en muy enconada

Aun de los tres hechos que han emergido recientemente en la palestra internacional: primero, el viaje del canciller alemán a China, el 4 de noviembre de 2022. Segundo, los rumores de ciertas conversaciones secretas entre Estados Unidos y Rusia. Y tercero, la retirada del ejército ruso de la ciudad ucraniana de Jersón, el 10-11 de noviembre de 2022, para mí la situación mundial sigue siendo muy tensa y consecuentemente la paz o el fin de la guerra en Ucrania, aún no está definida, pues, los hechos siguen batiéndose aceleradamente con unas burguesías que han empezado a aferrase a sus propias posiciones.

En este curso, inicio este subcapítulo señalando en primer lugar lo trascendental que es la paridad estratégica. Es una variable que se impone en la fase histórica abierta después del final de la Segunda Guerra Mundial. Como es de conocimiento público el primer artefacto nuclear explotado fue el 16 de julio de 1945 por Estados Unidos (prueba Trinity) realizada en el campo de tiro y bombardeo de Alamogordo. En contraparte la URSS exploto su artefacto nuclear el 29 de agosto de 1949. Luego, la primera bomba atómica de hidrogeno se produjo el 1° de noviembre de 1952 por Estados Unidos. Y en contraparte la URSS hizo lo propio el 12 de agosto de 1953.

El armamento nuclear, como hemos señalado más arriba, es el máximo explosivo creado por el hombre. Por sus enormes consecuencias destructivas, es considerado un armamento disuasivo que, aunque los criminales estadounidenses lo utilizaron para “quemar” a los pueblos de Hiroshima y Nagasaki (Japón), no puede ser utilizado como arma de combate. Consecuentemente este armamento es un verdadero freno a la próxima conflagración mundial (Tercera Guerra Mundial), impidiendo con ella la solución de las contradicciones inter-burguesas al estilo de la burguesía (guerra frontal entre las máximas superpotencias capitalistas), prolongando terriblemente la fase depresiva al que había ingresado el sistema capitalista en 1973 y conduciendo a una fenomenal acumulación y agudización de las contradicciones inter-imperialistas que lógicamente terminan originando continuas crisis políticas y militares como está sintiéndose ahora mismo en Ucrania.

Esto, sinceramente, en las actuales condiciones históricas abiertas tras la gran crisis economica del 2008, empuja a las tres principales burguesías actuales (China, Estados Unidos y Rusia) a asumir determinadas geo-estrategias, ejemplo, al antiguo hegemon, Estados Unidos, a deslizarse hacia el fascismo. Y a China, la actual máxima potencia capitalista, avanzar hacia la consolidación del nuevo poder mundial imperialista, inmersa en el reajuste capitalista en que está envuelto actualmente el sistema capitalista en el curso del evolucionismo económico. Esto quiere decir que la paridad estratégica es un gran calibrador de la nueva situación mundial.

Es en este marco que debe observarse la actual agudización de las contradicciones inter-imperialistas. Se entiende que Estados Unidos por ser el país más afectado por la gran crisis economica (bancarrota economica y su desplazamiento de la hegemonía mundial) ha devenido en el gran desestabilizador del mundo. Últimamente (2022) el análisis geopolítico ha tomado nota de la pretensión de Estados Unidos del cambio de Irán por el Este de Ucrania y Taiwán. Sin embargo, según los recientes hechos mundiales, al parecer la respuesta de las dos superpotencias contendientes (Rusia y China) ha sido marchar por la senda de sus propios derroteros y consecuentemente al rechazo de semejante pretensión.

Así, por ejemplo, Rusia mantiene la ofensiva en su intervención en Ucrania. Esta misma línea adopta en el contexto de Oriente Medio donde está ubicada la zona más importante de la geopolítica mundial de estos últimos tiempos. Sus acuerdos y conversaciones con Irán, India, Turquía y Arabia Saudita, han sido muy importantes. Tal vez esto nos esté indicando la cercanía del cisma total de las alianzas occidentales, soportes del imperialismo estadounidense.

Por su parte China, tras el XX congreso del Partido Comunista de China (PCCH), se puede notar que continua con sus planes de forma normal inmerso en su evolución economica. Según el conclave la integración de Taiwán es un asunto pacífico que de hecho descarta cualquier conflicto.

Pero veamos en este contexto el desplazamiento de cada uno de las tres superpotencias capitalistas:

1.- Estados Unidos, ante la aplastante crisis economica y la paridad estratégica y el fracaso de su petición de Irán por el Este de Ucrania y Taiwán, juega a una mayor desestabilización, pero, esto puede conducirlo en lo inmediato a la pérdida de su influencia en Europa, Oriente Medio y la total implosión de la arquitectura del dominio imperialista occidental:

La opción en la que esta encarrilada Estados Unidos, es persistir en su ofensiva militar a fin de recuperar la hegemonía mundial que lo había perdido en 2010. De acuerdo a su concepción, su pobre concepción manejada por sus ‘think tanks (tipo, Brookings Institution, Council on Foreign Relations, Carnegie Endowment for International Peace, etc.) y sus apologistas, sus planes estratégicos serian exitosos. ¡Cuánto ha hecho para destruir las fuerzas productivas a fin de cerrar la fase depresiva y mantener en el curso de ella la hegemonía mundial! El ataque bacteriológico no ha sido cualquier cosa. Ha sido el mayor ataque a las fuerzas productivas realizada por burguesía alguna. La burguesía estadounidense es una burguesía fascista. Sabe que su Estado y su ejército, muy a pesar de su decadencia, aún mantienen enorme fuerza.

En este marco, tras haberse aclarado la enorme importancia geoestratégica de Oriente Medio, su pretensión es ocupar Irán. Todas sus acciones político-militares últimamente han servido para el logro de este vil propósito. Incluso se había planteado Irán por el Este de Ucrania y Taiwán. Sin embargo, de acuerdo a los últimos hechos sucedidos en la palestra internacional, Rusia y China, al parecer habrían rechazado semejante pretensión, pues, ambas superpotencias últimamente están fortificando sus acuerdos comerciales y militares con el país persa (Irán), que ciertamente choca con aquellas viles pretensiones. Esto como consecuencia del aparente encaminamiento de Rusia y China por la senda de sus propios derroteros. Sin embargo, aun así, la ocupación de Irán por Estados Unidos, sigue latente.

Innegablemente Estados Unidos como potencia militar en decadencia es extremadamente peligroso. La catadura moral fascista de su burguesía empuja a esta situación. De hecho, jamás retrocederá por sí solo. Y no lo hará, aunque lo deseara. Sin embargo, la concatenación de los hechos que avanza sobre el planeta, la gran crisis económica, la paridad estratégica, la carrera armamentística, la pesada carga militar que implica sus numerosos bases militares y el envejecimiento de su armamentística, al final pondrán su parte. Esta es la tendencia al que se sumerge el sistema imperialista.

Veamos:

“los portaviones tipo Nimitz fueron lanzados hace cuarenta y siete años, mientras que los B‑52 («la fortaleza voladora») han estado en funcionamiento durante las últimas siete décadas. De la actual flota de veinte portaviones estadounidenses, tan solo once cuentan con armamento nuclear. Pero aunque, contrariamente a lo creído habitualmente, el gasto militar representa una cuota a la baja del pib estadounidense –en la actualidad asciende al 3,4 por 100 de este frente al 9,3 y al 6,8 por 100 registrados respectivamente en 1962 y 1982 – , en un solo año, sin embargo, Estados Unidos gasta en torno a 778 millardos de dólares en sus fuerzas armadas, lo cual excede a la suma de lo gastado por los nueve países que más invierten en este concepto18” (8).

En este marco su persistente ofensiva militar que empuja a una mayor desestabilización mundial, puede conducirlo a perder su influencia en Europa, Oriente Medio y otras regiones del planeta. Consecuentemente la suerte de Estados Unidos esta inevitablemente echada.

2.- China es persistente en su evolucionismo económico:

Ante todo, veamos la composición del poder en China para este último periodo, emergida tras los acuerdos del XX congreso del PCCH inaugurado el 16 de octubre y finalizado el 22 de octubre de 2022, que en su primera sesión plenaria (domingo 16 de octubre de 2022), según un comunicado, designa la continuidad en el poder de Xi Jinping, como secretario general del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), también presidente de la Comisión Militar Central del PCCh. De igual modo es bueno tomar nota de la composición de su Comité Central (CC, actualmente 200 miembros de pleno derecho y 170 suplentes), así como la composición del Buró Político (BP, actualmente 25 miembros), que a su vez ratifica la composición de su Comité Permanente (CP, actualmente 7 miembros). Este último es el verdadero núcleo duro del poder en China. (9).

En este marco, los objetivos de China planteados en este XX congreso del PCCH son los siguientes: primero, finalizar la “modernización socialista” de 2020 a 2035. Segundo, construir China, a través de la modernización pacífica, como un país socialista moderno que sea «próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso» hasta 2049, señalando el centenario de la fundación de la República Popular China (RPC).

A continuación, es necesario anotar que, aunque la inversión en China sigue creciendo, su economía esta ralentizada, incluso se percibe una importante fuga de capitales por las alzas de tasas de interés del dólar comparado con las tasas en los demás países (10), por lo que el crecimiento de su PIB en 2022 será el más bajo de las últimas décadas. No olvidemos que estamos ante una economía capitalista.

Aquí un apunte que viene de una fuente china, spanish.peopledaily (Diario del Pueblo), que dice lo siguiente:

«Esto significa que la reciente desaceleración del crecimiento en China también está pesando sobre el crecimiento global», destacó Kang durante una entrevista con China Daily. En las Perspectivas de la Economía Mundial, publicadas este martes, el FMI pronosticó que el PIB real de China crecerá un 3,2 por ciento este año y un 4,4 por ciento en 2023. En la última perspectiva publicada en julio, las cifras fueron de 3,3 por ciento y 4,6 por ciento, respectivamente. También se pronostica que el crecimiento mundial se desacelerará del 6 por ciento en 2021 al 3,2 por ciento en 2022, y al 2,7 por ciento en 2023, lo que demuestra el perfil de crecimiento más débil desde 2001, a excepción de la crisis financiera mundial en 2008 y la fase aguda de la pandemia de COVID-19 en 2020” (11).

China, después de haber logrado la culminación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada, ahora, según los acuerdos del XX congreso del PCCH tiene dos prioridades en el futuro.

Veamos:

“El Congreso señala que el arreglo estratégico general de culminación de la construcción integral de un poderoso país socialista moderno se desglosa en dos fases: de 2020 a 2035, cumplimiento básico de la modernización socialista; de 2035 a mediados de siglo, transformación de nuestro país en un poderoso país socialista moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello” (12).

Y lo más importante aquí es el posicionamiento del XX congreso del PCCH respecto a Taiwán que debe ser observado desde las palabras de su máximo líder: Xi Jinping.

Veamos:

“Xi Jinping aseguró hoy domingo (16 de octubre de 2022) que el Partido Comunista de China (PCCh) aplicará la estrategia general del Partido de resolución del tema de Taiwán de la nueva era, e impulsará invariablemente la causa de la reunificación nacional (13).

Como sustento de lo anterior, las palabras del portavoz del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Sun Yeli:

“Realizar la reunificación nacional por medios pacíficos es nuestra primera opción para resolver la cuestión de Taiwan, dijo hoy sábado Sun Yeli, portavoz del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, quien añadió que los medios no pacíficos seguirán siendo el último recurso. Sun hizo estas declaraciones en la víspera de la apertura del congreso. «Estamos dispuestos a seguir trabajando con la mayor sinceridad y esforzándonos al máximo para lograr la reunificación pacífica», afirmó el vocero. Al no prometer la renuncia al uso de la fuerza, no nos dirigimos en modo alguno a nuestros compatriotas de Taiwan sino a las injerencias extranjeras y a un número extremadamente reducido de elementos de la «independencia de Taiwan» y sus actividades separatistas, explicó Sun, para luego agregar que el objetivo es avanzar en el proceso de reunificación pacífica de China. Sun instó a los compatriotas entre ambos lados del estrecho de Taiwán a que se unan para oponerse resueltamente a las fuerzas de la «independencia de Taiwan» y a la injerencia extranjera, y a que abran brillantes perspectivas para la reunificación pacífica” (14).

Esto demuestra que China marcha por la senda de su propio derrotero.

3.- Rusia mantiene su firmeza:

El 19 de julio 2022, hubo una reunión en Teherán entre los presidentes de Rusia, Turquía e Irán. El objetivo era el fortalecimiento de los nexos económicos y políticos de estos tres países. Según trascendió, se le denominó una cumbre trilateral que busca mejorar la estrategia de las influencias de estos tres países en la región y hacer contrapeso a la última visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Oriente Medio.

Veamos:

“La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, aseguró que la reunión que sostuvo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, con Vladímir Putin y Ebrahim Raisi, envía un mensaje retador a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante la cumbre trilateral entre Rusia, Irán y Turquía, los mandatarios de estas tres naciones señalaron a Occidente y el expansionismo de su brazo armado, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de ser los causantes de la crisis que actualmente se vive en Ucrania, un fenómeno que ha acentuado problemas globales como la inflación, el alza de precios de los combustibles y la inseguridad alimentaria” (15).

El 27 de octubre de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su discurso en la sesión plenaria del Foro Internacional de Discusiones Valdái, celebrada del 24 al 27 de octubre en Moscú con su lema: “El mundo pos hegemónico: justicia y seguridad para todos”, ha señalado que el derecho internacional ha sido sustituido por algunas reglas propias del unipolarismo y ha denunciado a occidente encabezada por Estados Unidos por el «juego sangriento, peligroso y sucio», así como una serie de pasos hacia la escalada como «la incitación a la guerra en Ucrania, provocaciones en Taiwán y la destrucción de gasoductos europeos [de Nord Stream]».

Veamos el apunte:

“En cuanto a la crisis doctrinal del ‘modelo norteamericano’, el mandatario comentó que «no tienen nada más que ofrecer al mundo. Afirmó que no solo Europa y EEUU tienen derecho a elegir su propio camino geopolítico, sino también Asia, y por supuesto, Rusia. «Si EEUU y los países de la UE tienen este derecho, los países asiáticos, los estados islámicos, las monarquías del golfo Pérsico, los Estados de otros continentes también lo tienen. Por supuesto, nuestro país, Rusia, también tiene este derecho, y nadie podrá dictar a nuestro pueblo qué tipo de sociedad y sobre qué principios debemos actuar», dijo Putin…Putin declaró también que la dominación de Occidente está llegando a su fin y que el mundo unipolar se estaba convirtiendo en algo del pasado. Se avecina la década más imprevisible y peligrosa «desde la Segunda Guerra Mundial». «El cambio de hitos es un proceso doloroso pero inevitable, el futuro orden mundial está tomando forma ante nuestros ojos, y debemos escuchar a todos sin imponer una sola verdad a nadie», enfatizó Putin. Concluyó su discurso diciendo que solo juntos se puede construir una «sinfonía de la civilización mundial» (16).

Este mismo día, 27 de octubre de 2022, Rusia ha denunciado la pretensión de Estados Unidos de utilizar una “Bomba sucia” en el conflicto de Ucrania, por medio de sus paramilitares fascistas de este país. Los estadounidenses han tenido siempre esas intenciones: avanzar a una escalada mayor a fin de facilitar su intervención en Irán.

Veamos:

“El pasado 23 de octubre, el ministro de Defensa ruso, Sergey Shoigu, emitió un comunicado a las autoridades estadounidenses, francesas, británicas y turcas advirtiendo sobre los resultados de las investigaciones realizadas por las fuerzas de seguridad de Moscú que apuntan a la existencia de bombas sucias en territorio ucraniano, que estarían a punto de ser utilizado por Kiev. Como era de esperar, los funcionarios de la OTAN ignoraron la alerta y trataron el asunto como irrelevante o “no comprobado”. En Kiev tampoco hubo pronunciamiento oficial, permaneciendo la sociedad internacional en silencio ante esta grave amenaza… El uso de tales armas “sucias” ni siquiera representaría una posibilidad de revertir el escenario militar a favor de Kiev. Estas armas tienen un bajo impacto en combate, siendo su único propósito causar terror y contaminación. (17).

Hay un hecho muy importante que encoleriza terriblemente a la burguesía fascista estadounidense. Este hecho es el pedido que habría realizado Arabia Saudita a ser miembro de los BRICS. Últimamente hay profundos cambios en Oriente Medio. La nueva orientación de este país (Arabia Saudita) realmente es mortífero para el dominio de occidente. Cierto, últimamente hubo alineamiento entre la OPEP (con fuerte presencia de Arabia Saudita) y Rusia, en particular, para reducir la producción del petróleo en 2 millones de barriles por día a partir de noviembre y hasta 2023.

El apunte:

“El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, confirmó a la prensa el interés del Reino de Arabia Saudita de formar parte del bloque BRICS, afirmando que «la incorporación de Arabia Saudita a los BRICS sería un cambio significativo en los países que forman el bloque». Este importante punto será discutido en la próxima cumbre de la plataforma internacional en 2023. Solo con cinco países, la alianza tiene un peso internacional significativo. Agregar a un miembro como Arabia Saudita sería un hecho sin precedentes en la historia geopolítica contemporánea. Solo el Reino y Rusia sumarían más de 20 millones de barriles de petróleo al día, es decir, este bloque uniría a los máximos compradores de petróleo, China e India, con los máximos productores de petróleo, Arabia Saudita y Rusia (18).

El 28 de octubre de 2022, después de haber identificado a los autores del sabotaje de los Nord stream, I y II, Rusia lanzo una seria advertencia a Ucrania de dejarlo sin acceso al Mar Negro. Esta fue la muestra más importante del rechazo de Rusia a la imposición de Estados Unidos de Irán a cambio del Este de Ucrania y Taiwán.

Veamos.

“Con los ukronazis “muriendo en la playa” en Kherson, “hasta el último ucraniano” y el invierno llamando a la puerta de una Ucrania empujada a la “desenergización”, la Federación Rusa está ahora, más tentada que nunca, de hacerse cargo de la toda la costa del Mar Negro al régimen golpista, usurpador y terrorista instalado por la “democracia”, el Pentágono y la OTAN en Kiev…¡Rusia tiene razones más que suficientes para hacerlo, en el contexto de la liberación antiterrorista! La liberación de Ucrania va más allá de la liberación de Donbass y mientras los títeres de la “democracia”, el Pentágono y la OTAN estén instalados en Kiev, ¡Rusia no podrá descansar!” (19).

III.- El uso del armamento convencional en el conflicto de Ucrania ha llegado a su límite máximo y el entrampamiento e impasse geopolítico está en su máxima tensión

La tensión está muy elevada. Los paramilitares fascistas de Ucrania, secciones del ejército estadounidense, en los últimos tres meses (agosto, septiembre y octubre de 2022) estuvieron muy tensionados. Cierto, el 20 de agosto de 2022, desataron un atentado en las afueras de Moscú dirigido contra el filósofo ruso, Aleksandr Dugin, se dice aliado del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que murió su hija Darya Dugina. El 26 de septiembre de 2022, desarrollaron a través de su amo occidental (Estados Unidos) el sabotaje contra los gasoductos de Nord Stream I y II ocurrido en el Mar Báltico, una región marítima completamente controlada por la OTAN. El 8 de octubre de 2022, detonaron un camión cargado de explosivos en el puente de Crimea que conecta esta península con el continente ruso.

Los fascistas estadounidenses han continuado escalando la guerra en Ucrania. En primer lugar, han sido persistentes en su envió de armas de primer nivel y desarrollando ejercicios militares incluso con armamento nuclear cerca de las fronteras de Rusia. Esto ha sido aun con mayor saña tras las serias advertencias del ministro de Defensa ruso a sus homólogos de la OTAN efectuado el 23 de octubre de 2022, que Kiev puede estar preparando un ataque de bandera falsa contra sí mismo utilizando una «bomba sucia» para luego acusar a Moscú de terrorismo nuclear.

El 29 de octubre tuve conocimiento desde el portal mpr21 que Estados Unidos viene acelerando el despliegue de armas nucleares tácticas con dirección de Europa.

Veamos

“Según los planes originales, la B-61-12 LEP debía empezar a entregarse a los países miembros de la OTAN a partir de 2024. Sin embargo, la Guerra de Ucrania ha acelerado los planes del Pentágono. Los primeros B-61-12 se entregarán el próximo mes de diciembre. En buena medida también es una campaña publicitaria que no cambiará la correlación estratégica, ya que sólo el F-15 Strike Eagle, el bombardero B-2 Spirit y el F-35A están cualificados -o en proceso de serlo- para llevar esta nueva bomba nuclear y son las únicas aeronaves capaces de lanzarlo en modo guiado. En otras palabras, no basta tener la bomba nuclear sino que también es necesario el avión capaz de transportarla. Los países europeos tienen que comprar esos aviones a Estados Unidos. De los cinco países anfitriones, Italia y Países Bajos están recibiendo progresivamente los F-35A y F-35B que han comprado. Es un negocio redondo porque los F-35 son aviones que funcionan peor que una escopeta de feria y Estados Unidos no habría logrado vender ninguno… salvo para el trasporte de bombas nucleares” (20).

Ese mismo día, 29 de octubre se produce el ataque con drones en el puerto de Sebastopol en Crimea. Fue un ataque a tres barcos de la flota rusa en el Mar Negro. Esta fue una de las acciones muy graves, equiparable a los ataques del puente de Crimea y los gasoductos de la Nord Stream I y II, efectuada por las fueras fascistas estadounidenses contra Rusia utilizando a sus fantoches paramilitares de Ucrania.

Por supuesto, la respuesta de Rusia fue inmediata, se produjo el 31 de octubre de 2022. Las fuerzas rusas han atacado las instalaciones de energía de Ucrania con el lanzamiento de «más de 50 misiles», provocando apagones y cortando el suministro de agua en algunas partes de este país (Ucrania).

Veamos.

“Se han producido varias explosiones en Kiev, Jarkov, Zaporiyia y Cherkasy. «Los terroristas rusos han lanzado nuevos ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania», ha afirmado el jefe de la oficina de la Presidencia, Kyrilo Tymoshenko en su cuenta de Telegram. Mientras, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó en su parte de guerra el «ataque con misiles de alta precisión» contra objetivos de la infraestructura energética y ha precisado que «todos los objetivos de los ataques fueron alcanzados». Ucrania asegura haber tumbado el 90% de los misiles, 44 de 50. Esta gente es literalmente increíble. Los resultados de los ataques con misiles rusos a las 11:00 (hora de Moscú) el 31 de octubre de 2022: Las siguientes regiones y ciudades fueron afectadas: Kiev, Dnepropetrovsk, Vinnitsya, Zaporozhye, Poltava, Járkov, Kirovogrado, Lvov” (21).

El 2 de noviembre de 2022 continuaba la fuerte ofensiva de Rusia sobre Ucrania en respuesta a aquellos atentados. Ese día la agencia rusa de noticias Ria Novosti dio cuenta que bombarderos rusos de largo alcance habían lanzado repetidos ataques de alta precisión contra objetivos militares ucranianos con los nuevos misiles de crucero KH-32, también conocidos como «asesinos de portaaviones». Hay que tener en cuenta que el KH-32 fue puesto en servicio en 2016 y está destinado a una versión profundamente modernizada del Tu-22M3-Tu-22M3M. La velocidad máxima del cohete es cercana a la hipersónica, es decir, de Mach 5, y el rango de alcance es de 1.000 kilómetros.

El apunte:

“El objetivo principal del KH-32 es la destrucción de barcos de superficie. El misil tiene características mejoradas para atravesar el sistema de defensa aérea de los grupos de portaaviones, por lo que fue apodado «asesino de portaaviones»…El KH-32 fue puesto en servicio en 2016 y está destinado a una versión profundamente modernizada del Tu-22M3-Tu-22M3M. Este avión aún no ha entrado en servicio con las Fuerzas Aeroespaciales, pues las pruebas de vuelo continúan, pero el misil ya ha sido probado en aviones Tu-22M3 modernizados. El nuevo misil fue desarrollado para reemplazar al X-22 y heredó un fuselaje ligeramente modificado. Según datos públicos, recibió un motor modernizado con mayor empuje, nuevos equipos electrónicos digitales, incluido un complejo informático, una estación de radar activo-pasivo protegida contra interferencias, y sistemas electrónicos de contramedidas. La velocidad máxima del cohete es cercana a la hipersónica, es decir, de Mach 5, y el rango de alcance es de 1.000 kilómetros.” (22).

Esto demuestra que el impasse geopolítico había llegado a su momento más álgido, de máxima tensión. Entonces lo anterior indicaba que las burguesías ahora estaban encaminadas en sus propios derroteros, cada una de ellas necesita cumplir sus propios planes. Esto por supuesto eleva las contradicciones inter-imperialistas en muy agudas que a su vez lleva el impasse geopolítico a una máxima tensión. El Foro de Belgrado, dice a este respecto: “…recrudecimiento de la confrontación global que va acompañada de una profunda crisis económica y social en Europa y en todo el mundo. Esta crisis, que se agrava día a día, constituye una amenaza para la vida, la paz y la seguridad mundiales” (23).

Entonces, Rusia y China habían observado con alguna claridad el gran riesgo que significaba asentir a las presiones y exigencias estadounidenses respecto a Irán por el Este de Ucrania y Taiwán, planteadas precisamente en una coyuntura de afianzamiento del nuevo poder mundial imperialista encabezada por China y que, entre otras, significaría el reavivamiento de un cadáver geopolítico, que es Estados Unidos. Un riesgo, aunque sea momentáneamente, aquel era extremadamente peligroso. Oriente Medio, la mayor zona estratégica del planeta, pasaría por completo a poder de aquel país (Estados Unidos), lo cual era inconcebible.

IV.- Se inicia oleaje de alzamiento de los pueblos

El alzamiento de los pueblos es una consecuencia a la ofensiva de la burguesía decadente. Los pueblos no soportan la opresión y la explotación capitalista y se alzan. Se inscribe en el marco de la tendencia histórica. Como resultado de los recientes hechos que han venido sacudiendo el planeta (la imposición estadounidense al suicidio de Europa enfrentándola con Rusia), los pueblos europeos han empezado importantes jornadas de protesta. Hay una creciente ola de descontento en toda Europa. En las últimas semanas se han producido fuertes manifestaciones en Alemania, Austria y Bélgica.

El 27 de octubre de 2022, miles de personas se manifestaron en Francia para exigir un aumento de los salarios que compense el aumento del coste de la vida, entre ellos profesores, personal sanitario y trabajadores ferroviarios en huelga.

Veamos:

“Decenas de miles de personas han marchado a través de áreas metropolitanas en Francia, Bélgica, la República Checa, Hungría y Alemania, muchas de ellas están hartas de las sanciones a Rusia que han provocado la ruina económica de muchos hogares y empresas…Ha habido una creciente conciencia y disenso entre los europeos acerca de que los líderes de sus países priorizan las ambiciones de la OTAN en Ucrania sobre sus propios ciudadanos. La priorización ha sido en forma de sanciones contra Moscú, desencadenando una hiperinflación energética y suministrando armas a Ucrania, lo que ha hecho que Moscú esté descontento con cualquier país que lo haga. Algunos europeos ahora exigen que la OTAN negocie con Moscú para poner fin a la guerra para que la agitación económica pueda disminuir…Recientemente escribimos dos artículos, el primero «Lo peor aún está por venir»: los disturbios civiles aumentarán en todo el mundo a medida que aumenta la presión socioeconómica, advierte un informe» y «Jefe de la AIE advierte que el escenario energético del «salvaje oeste» podría desmoronar a Europa» que describen el riesgos crecientes de malestar social en Europa si la inflación se mantiene alta y la crisis energética no disminuye” (24).

Se dice que en la República checa las manifestaciones son casi diarias. El 28 de octubre de 2022 decenas de miles de manifestantes checos salieron a las calles a fin de protestar contra el alza de los precios de los alimentos, la energía y la vivienda, exigiendo además la dimisión del primer ministro Petr Fiala, la salida de la OTAN y el rechazo de las sanciones a Rusia. Las prensas internacionales han dicho que las manifestaciones en este país son casi diarias

Veamos:

“Las manifestaciones tuvieron lugar tanto en la capital, Praga, como en la segunda ciudad checa, Brno, organizadas bajo el lema “La República Checa primero”. “Rusia no es nuestro enemigo, el gobierno belicista es el enemigo”, dijo un orador. La República Checa ha donado tanques y otras armas pesadas a Ucrania y ha proporcionado casi medio millón de visados a los refugiados ucranianos, así como otros beneficios. La manifestación fue la tercera de una serie organizada por un grupo que exige la salida de la República Checa de la OTAN y la mejora de las relaciones con Rusia…En un momento en que tres cuartas partes de los hogares alemanes están reduciendo su consumo de energía, sólo el 9 por cien cree que el canciller Olaf Scholz tiene una buena estrategia para superar la crisis energética. Mientras que las protestas francesas no tenían como objetivo el régimen de sanciones de Occidente contra Rusia, los manifestantes alemanes pedían su fin” (25).

Sin embargo, debe tomarse nota que, aunque por el momento este oleaje de protestas es aun espontaneo, de hecho, esto está inscrito en el nuevo oleaje de la lucha clases que empieza a desatar el proletariado a través de lo mejor de sus pensamientos que remecen el mundo. El 9 de julio de 2022 hubo movilizaciones en varias ciudades del planeta en apoyo a la guerra popular en la India. El 12 de agosto de 2022, han hecho un llamamiento para el encuentro anti-imperialista internacional, bajo el lema: ¡Demos un paso más en la unificación de la lucha antiimperialista a nivel mundial! Y recientemente, los primeros días de noviembre de 2022, han estado conmemorando el 105 aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre, en la que el proletariado tomó por primera vez de la historia el poder en sus manos. Así, los comunistas están forjando la internacional comunista teniendo en cuenta que el Movimiento Comunista Internacional es la vanguardia del proletariado internacional. Esta es la orientación estratégica más valiosa que avanza en lo más profundo de los cambios que se dan en el mundo, desbrozando en el curso de ella, un luminoso futuro para la humanidad.

NOTAS:

1.- “Las tropas rusas culminan sin bajas el repliegue de la ciudad de Jersón y sus alrededores”. Nota publicada el 11 de noviembre de 2022, en: Sputnik: https://sputniknews.lat/20221111/todos-los-militares-rusos-cruzaron-a-la-orilla-izquierda-del-rio-dnieper-1132344232.html?fbclid=IwAR0kVBFdIZ5qP2p-nMJOzKeCHWtieAp1WS6u-HYzxsDXy6AdLg_PKTfmWak

2.- «PIB latinoamericano creció mucho más que el de la UE en la última década». Nota publicada el 09.de junio de 2015, en: Sputnik.

3.- “El duro proceso del reajuste capitalista mundial”: https://www.enriquemunozgamarra.org/Articulos/174.pdf

4.- “¿Declive estadounidense?”. Boltxe 2022-10-25 https://www.boltxe.eus/2022/10/25/declive-estadounidense/

5.- “Exclusivo: Torpedo estadounidense apareció en el lugar de la explosión del Nord Stream”. Por Niels K. Eriksen. Investigación global, 03 de noviembre de 2022 https://www.globalresearch.ca/exclusive-us-torpedo-appeared-explosion-site-nord-stream/5797989

6.- Higinio Polo: Articulo del 1 de noviembre de 2022 en: Rebelión.

7.- “El bloqueo de Estados Unidos a China hunde a las empresas de alta tecnología”. Oct 24 de 2022 https://mpr21.info/el-bloqueo-de-estados-unidos-a-china-hunde-a-las-empresas-de-alta-tecnologia/

8.- “¿Declive estadounidense?”. Boltxe 2022-10-25 https://www.boltxe.eus/2022/10/25/declive-estadounidense/

9.- “Xi Jinping elegido secretario general del Comité Central del PCCh, según comunicado”. Xinhua 2022:10:23 http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1023/c31621-10162400.html

10.- “Atentado al NordStream desde Occidente”. La OPEP+ contra Occidente”. Wim Dierckxsens y Walter Formento. 21.10 de 2022 http://nuevaradio.org/mariwim/b2-img/WimAtentadoNordStreamOPEP.pdf

11.- “FMI: China puede manejar los vientos en contra del crecimiento económico”. DIARIO DEL PUEBLO digital 2022:10:12. http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1012/c31620-10157425.html

12.- “(Congreso PCCh) Texto íntegro de resolución sobre informe del XIX Comité Central del PCCh”. Xinhua 2022:10:23 http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1023/c31621-10162401.html

13.- “(Congreso PCCh) PCCh impulsará invariablemente causa de reunificación nacional, asegura Xi”. Nota publicada el 16 de octubre de 2022, en: Xinhua http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1016/c31621-10159527.html

14.- “(Congreso PCCh) Medios pacíficos son primera opción para resolver cuestión de Taiwán: Portavoz”. Nota publicada el 16 de octubre de 2022, en: Xinhua: http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2022/1016/c31621-10159041.html

15.- “La reunión entre Rusia, Irán y Turquía comienza a generar incomodidad en Occidente”. Nota publicada el 23 de julio d 2022, en: Sputnik: https://sputniknews.lat/20220723/la-reunion-entre-rusia-iran-y-turquia-comienza-a-generar-incomodidad-en-occidente-1128645039.html

16.- “Putin participa en la sesión plenaria del Club de Debates Valdái”. Nota publicada el 27.10.2022, en Sputnik: https://sputniknews.lat/20221027/putin-participa-en-la-sesion-plenaria-del-club-de-debates-valdai-1131880702.html

17.- “Moscú denuncia plan ucraniano para usar “bomba sucia” contra su propio pueblo”. Por Lucas Leiroz de Almeida. Investigación global, 27 de octubre de 2022 https://www.globalresearch.ca/moscow-denounces-ukrainian-plan-use-dirty-bomb-against-its-own-people/5797258

18.- “ARABIA SAUDITA EN LA DISPUTA MULTIPOLAR POR LOS RECURSOS”. Nota publicada el 21 de octubre de 2022: https://misionverdad.com/globalistan/arabia-saudita-en-la-disputa-multipolar-por-los-recursos

19.- “UCRANIA PUEDE QUEDAR SIN ACCESO AL MAR NEGRO. Nota publicada el 30 de octubre de 2022: https://frenteantiimperialista.org/ucrania-puede-quedarse-sin-acceso-al-mar-negro-martinho-junior/?fbclid=IwAR1-tmmBaTUS9Qa5Qw4ZaeQOo3eJ409TIkiiGkTEUIiL9sa2kAGwCyWUjCo

20.- “Washington acelera el despliegue de armas nucleares tácticas en Europa”. Redacción29 de octubre de 2022: https://mpr21.info/washington-acelera-el-despliegue-de-armas-nucleares-tacticas-en-europa/

21.- TOM del 31 de octubre de 2022: Elena Comatches.

22.- “MISILES ASESINOS DE PORTAAVIONES”. Augusto Zamora Rodríguez (Internet. 2 de noviembre de 2022.

23.- “Llamamiento del Foro de Belgrado para respaldar el diálogo, la diplomacia y la distensión como el único camino posible para prevenir un conflicto global que amenaza el futuro de la humanidad”. Por Foro de Belgrado. Investigación global, 27 de octubre de 2022 https://www.globalresearch.ca/belgrade-forum-appeal-endorse-dialogue-diplomacy-detente-only-possible-path-preventing-global-conflict-threatens-future-humanity/5797251

24.- “Salgamos de la OTAN”: el descontento se dispara en toda Europa mientras las sanciones rusas resultan contraproducentes”. por Zero Hedge. Investigación global, 01 de noviembre de 2022 https://www.globalresearch.ca/lets-get-out-nato-discontent-soars-across-europe-russian-sanctions-backfire/5797745

25.- “Las manifestaciones son casi diarias en la República checa”. Oct 31 de 2022 https://mpr21.info/las-manifestaciones-son-casi-diarias-en-la-republica-checa/

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 260 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org