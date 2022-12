Condena e Inhabilitación a CFK: Atilio Borón, Eduardo Barcesat y Carlos Rozanski – Desiguales. (Vídeo)

Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

Tras el veredicto de los jueces en la Causa Vialidad, el cual condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos, Desiguales abre el debate en una emisión especial. Diferentes invitados dieron su punto de vista sobre el fallo y el impacto político luego de las palabras de la Vicepresidenta.

Atilio Borón es sociólogo, politólogo y escritor; Maximiliano Rusconi es abogado penalista y fue Fiscal General de la Procuración General de la Nación; Daniel Catalano es Secretario General de ATE Capital y Secretario Adjunto de CTA; Eduardo Barcesat es un abogado constitucionalista y un reconocido defensor de los Derechos Humanos; Eduardo Valdés es Diputado de la Nación Argentina por el FDT; Carlos Rozanski es ex Juez de Cámara Federal y ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata; Gabriel Mariotto es ex vicegobernador de la Provincia…