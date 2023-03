Brasil. ¿Debe Lula gobernar “frío” o “caliente”?

Por Valerio Arcary

Nunca confíes en quien una vez te engañó

No reclame la victoria antes de tiempo.

Una palabra antes es mejor que dos después.

Dichos populares portugueses.

1. La orientación del gobierno de Lula, incluso antes de asumir el poder a fines de 2022, cuando se negoció la aprobación de la PEC de Transición, fue la búsqueda de una concertación con Artur Lira y Centrão para garantizar la gobernabilidad. Lo que podría haber sido una maniobra táctica plausible, dada la emergencia impuesta por la necesidad de garantizar fondos para la Bolsa Familia que estaban ausentes en el presupuesto público dejado por el gobierno de Bolsonaro, se consolidó como una opción estratégica. Es cierto que hay realidades que se imponen y no dependen de nuestra voluntad. Pero también es cierto que, tras la victoria electoral de 2022, aunque ajustada, hay nuevas posibilidades. Tenemos una mayoría reaccionaria en el Congreso Nacional. Pero es posible presionarlo desde «afuera hacia adentro».

2. Un análisis lúcido necesariamente debe evaluar que cualquier acuerdo con Lira y Centrão es frágil, por lo tanto, transitorio. Incluso si consideramos que el proyecto del gobierno de Lula debe centrarse, en la coyuntura actual, en combatir el peligro del bolsonarismo, y en la necesidad de evitar una recesión impuesta por la política monetaria de tasas de interés reales exorbitantes, lo que está en juego es más grave. La gobernabilidad “fría” se basa en el deseo de construir una mayoría en el Congreso Nacional, lo que tiene un costo muy alto.

3. El precio más inmediato de la concertación son las enmiendas parlamentarias y de comisión que sustituyen a las del ponente, pero son de la misma naturaleza. El problema no se reduce a las decenas de miles de millones de reales distribuidos a diputados y senadores. Aunque este gasto no es irrelevante, el problema de fondo permanecerá intacto e inevitable. El gobierno estará bajo el chantaje permanente de Artur Lira, buscando imponer un veto a cualquier propuesta de reforma que vaya en contra de los intereses de clase que representa Centrão.

4. ¿Es posible pensar en una estrategia diferente? ¿Hay otra manera? Sí, la hay, pero tendría que ser una gobernabilidad construida sobre la conquista de una mayoría social, no sólo parlamentaria. Una mayoría social sólo se puede forjar con mucha lucha. Lucha pública que exige que el gobierno tenga un papel protagónico para impulsar la movilización masiva, por ejemplo, para que se aísle, se investigue a la extrema derecha y se castigue a Bolsonaro, también por el escándalo de las joyas. Lucha pública para que no se reduzcan a multas los castigos a las empresas que aprovecharon la desregulación de la reforma laboral para contratar trabajadores tercerizados que utilizan mano de obra esclava. No pueden ser sólo los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, o las centrales sindicales, para apoyar la salida a las calles.

5. La conclusión es que la derrota electoral de Bolsonaro cambió favorablemente el equilibrio político de fuerzas, pero aún no alteró, cualitativamente, el equilibrio social de fuerzas. El primero se refiere a las condiciones de disputa entre instituciones, y la lucha de partidos. Mejoró, porque el gobierno es la principal institución del régimen. Tiene mayor peso que las Cortes Superiores, los órganos no electivos y el Congreso, donde el poder está disperso. Pero el segundo, que necesita ser evaluado en un nivel más alto de abstracción, se refiere a las respectivas posiciones de fuerza de las clases, fracciones de clase y grupos sociales. En este terreno, la lucha de clases desnuda, cruda y dura, todavía no hemos salido de una situación defensiva.

6. El desafío más complejo es encontrar el camino hacia la reunificación de la clase obrera. Salimos del proceso electoral con una gran parte de los que viven del trabajo divididos. La mayoría de los asalariados que ganan hasta dos salarios mínimos, mujeres y LGBT, jóvenes y nordestinos votaron por Lula. Pero la extrema derecha tuvo la mayoría de votos de quienes ganan más de dos salarios mínimos, del voto masculino, y del sur y sureste. Esta división es una tragedia. Sin superarlo, no es posible alcanzar un nivel superior de voluntad de lucha.

7. Sin elevar la “moral” o el estado de ánimo de la clase obrera, no es posible una nueva mayoría social que garantice el apoyo a la movilización de masas. Los actos de “vanguardia”, incluso en la escala de decenas de miles, son útiles y juegan un papel, pero no son suficientes. “En el frío”, Brasil no cambia. Sin el compromiso del gobierno y, en particular, de Lula, no son posibles acciones de la magnitud necesaria para cambiar la relación social de fuerzas. ¿Serán posibles? Solo podemos saber probando. Habrá que confiar en la clase obrera, los movimientos sociales populares y rurales, de mujeres y negros, estudiantes e indígenas, movimientos ecologistas y culturales.

8. Debemos aprender las lecciones de Chile y Colombia. Hasta ahora, Boric ha hecho una apuesta, Petro ha hecho otra. Boric decidió intentar gobernar “fríamente” para no provocar a los enemigos de clase y a las Fuerzas Armadas. Como resultado, el gobierno chileno sufrió una grave derrota política porque no se aprobó la nueva Constitución, que bebía del ímpetu de cambio de las imponentes movilizaciones de 2019. Petro decidió gobernar “en caliente”. El gobierno colombiano tomó la iniciativa de destituir a la cúpula de las Fuerzas Armadas, fue “hacia arriba” y ha venido convocando sucesivas manifestaciones multitudinarias a las calles pidiendo apoyo a reformas que van en contra de los intereses empresariales. Hay dos caminos tácticos distintos.

9. Tampoco podemos olvidar las lecciones del segundo mandato de Dilma Rousseff. Cuando la mayoría de la clase dominante se unificó, entre fines de 2015 y 2016, y decidió convocar movilizaciones reaccionarias a las calles, el gobierno tardó en reaccionar y, aun acosado por el peligro real e inmediato de un golpe parlamentario disfrazado de juicio político, no llamó a su base social a las calles. Había una “división de tareas”. Dependía esencialmente del PT y la CUT tratar de responder a los millones en las calles que gritaban “nuestra bandera nunca será roja” y “vete a Cuba”. Fue un grave error de estrategia. No podemos saber si el resultado hubiera sido diferente, por supuesto. Pero habríamos resistido en mejores condiciones.

10. Hoy, no existe un peligro real e inmediato similar, especialmente después de la derrota del levantamiento golpista del 8 de enero, pero Bolsonaro, aunque derrotado, mantiene una gran audiencia. El bolsonarismo no es un tigre sin dientes. El gobierno de Lula necesitará movilización social. “En el frío”, Brasil no cambia.

