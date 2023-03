Brasil. Idea de ‘dictablanda’ contribuyó a apología de la dictadura hoy, dice Eugênia Gonzaga

Carolina Oliveira

“Un presidente de la República como Bolsonaro solo fue posible por moderación con temas relacionados con la dictadura”

La idea de que la dictadura militar brasileña, que comenzó en 1964, fue un régimen político suave y moderado nació como una narrativa para desacreditar a los responsables de los crímenes de la dictadura. Como resultado, no hubo ruptura con el pasado, lo que permitió continuar con la apología de la tortura y la dictadura en las actitudes, por ejemplo, del expresidente Jair Bolsonaro (PL).

“La forma de transición que hizo Brasil de la dictadura a la democracia no fue una ruptura. Fue una transición completamente coordinada y controlada por los propios militares y, por lo tanto, mantuvieron el control de esta narrativa con la justificación de socavar la gobernabilidad del país. Eso convence prácticamente a todos los presidentes, en cierto modo incluso a la presidenta Dilma, durante sus gobiernos democráticos”, dice Eugênia Gonzaga, Fiscal Federal y expresidenta de la Comisión Especial de Muertes y Desapariciones Políticas (CEMDP), en entrevista con Brasil de Fato .

Para Gonzaga, “solo era posible que un presidente de la República dijera lo que dijo Bolsonaro por toda esta parsimonia con los temas relacionados con la dictadura. Se pensó que se podía dejar de lado la dictadura”.

Señala que en 2010, el Supremo Tribunal Federal (STF) votó en contra de la Ley de Amnistía de 1979, que indultó a representantes estatales acusados ​​de practicar actos de tortura durante el régimen militar. “Literalmente caminaron sobre los cuerpos, los cuerpos insepultos, las familias que perdieron a sus hijos, a sus seres queridos, pensando que después de eso podrían tener una democracia”. Lea la entrevista completa a continuación:

Brasil de Fato – ¿Qué explica la idea de que la dictadura militar brasileña fue una “dictablanda”? ¿A partir de qué elementos se produjo este discurso?

Eugênia Gonzaga – La forma de transición que Brasil hizo de la dictadura a la democracia no fue una ruptura. Fue una transición completamente coordinada y controlada por los propios militares y, por lo tanto, mantuvieron el control de esta narrativa con la justificación de socavar la gobernabilidad del país. Esto convence prácticamente a todos los presidentes, en cierto modo incluso a la presidenta Dilma, durante sus gobiernos democráticos.

Esta historia de que la dictadura brasileña fue la que menos mató en el continente comienza con la ley que creó la Comisión de Muertes y Desapariciones Políticas, que admite solo unas pocas muertes, pues ya no había forma de negarlo. Ciertas familias ejercieron mucha presión política, terminaron admitiendo que hubo muerte, pero no admitieron por qué esa gente murió. Nunca se dijeron las razones de estas muertes.

Admitieron que solo murieron aquellas personas que estaban conectadas con movimientos políticos. Para obtener el reconocimiento, las familias debían acreditar que esa persona había actuado, por ejemplo, en los movimientos de resistencia que existieron durante la dictadura. Este es un criterio completamente diferente al criterio de nuestros vecinos. Ninguno contó entre los muertos sólo a personas que eran militantes. Los demás países contaron todas las personas que murieron a causa de ese gobierno dictatorial.

Hoy, si vamos a hablar de un número de muertos en el país, vamos a hablar de por lo menos 10 mil personas. La dictadura brasileña no fue blanda en absoluto. La comisión de amnistía ya ha indemnizado a más de 30.000 personas que, individualmente, han sido probadas como víctimas de tortura directa, además de situaciones de tortura indirecta. La dictadura estaba muy extendida. Todas las comisarías del país se sintieron con derecho a «preservar la patria» para hacer cualquier cosa. Entonces todos torturados. El daño a los derechos fue generalizado y así se mantiene hasta el día de hoy.

¿Cómo se relaciona este discurso “ditablanda” con el genocidio indígena de la época?

Cuando hablamos de al menos 10.000 muertos, ya estamos tomando en cuenta que entre estos, al menos, hay alrededor de 8.000 indígenas. Este es un número calculado por el Consejo Mundial Indígena e incluido en los informes adjuntos al informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV).

Lamentablemente, el genocidio indígena siempre ha ocurrido en este país y, durante la dictadura, fue uno de los momentos en que se intensificó. Incluso la propia Comisión Nacional de la Verdad constató que existen órdenes de tomar las medidas necesarias en caso de que hubiera resistencia indígena durante la construcción de la Carretera Transamazónica.

Pero no hay tantos registros. Nadie sabe qué pasó en ese país durante ese período. Es una historia que aún necesita ser muy bien investigada y contada. Entendemos que este fue un capítulo de la Comisión Nacional de la Verdad que mantuvo el criterio de la militancia política y, por tanto, termina avalando esta cifra de 434 muertos. Pero deja abierta esta necesidad de continuidad de la investigación y eso es lo que tenemos que hacer en este momento.

¿Cómo se relaciona este discurso de «dictablanda» y omisión de un número significativo de muertes con el escenario actual de negación y relativización de los hechos históricos?

Todo está interconectado. Creo que solo era posible que un Presidente de la República dijera lo que dijo Bolsonaro por toda esta parsimonia con los temas relacionados con la dictadura. Se pensó que se podía dejar de lado la dictadura. Se hizo un acuerdo. Está escrito en la decisión del Supremo Tribunal Federal de 2010 que hubo un acuerdo en 1979 de que, para retomar la democracia, dejaríamos de lado los crímenes cometidos por agentes de la dictadura.

Literalmente caminaron sobre los cuerpos, los cuerpos insepultos, las familias que perdieron a sus hijos, a sus seres queridos, pensando que después de eso podrían tener una democracia.

Mucho antes de que Bolsonaro pensara en convertirse en candidato, ya practicaba actos de apología de la tortura y la dictadura, pero nunca fue cuestionado al respecto. No se hizo nada. Practicó numerosos actos jurídicos que acarrearían la pérdida del mandato de Presidente de la República, pero esto no se volvió a hacer. Y llegó donde llegó, que culminó el 8 de enero.

¿Cree que ese movimiento de negar la dimensión de la dictadura y estos efectos también se extendió a otros poderes, ya que en 2010 el Supremo Tribunal Federal tuvo la oportunidad de revisar la Ley de Amnistía, pero decidió mantenerla?

El poder judicial está repleto de personas pertenecientes a clases sociales que apoyaron la dictadura. Me atrevo a decir que para mucha gente de este tipo no solo era «dictablanda» sino que era «dictaboa», porque se lucran con ello. La prensa, durante la mayor parte del período, colaboró ​​con la narrativa de la dictadura.

En una tierra que no tiene ley, pero tiene autoritarismo, nadie está a salvo, porque puedes pensar que no eres víctima de persecución, pero mañana podrías serlo. Si las leyes que querían aquellos defensores del 8 de enero estuvieran vigentes en el país, los que ahora están presos no tendrían ningún derecho. Verían en las cárceles los mismos carteles que vieron los perseguidos políticos de la época: “Contra la patria, no hay derechos”.

¿Se puede explicar la conducta de Bolsonaro, como el intento de extinguir la Comisión Especial sobre Muertes y Desapariciones Políticas, por el hecho de que Brasil nunca esclareció los crímenes cometidos durante la dictadura? ¿Qué motiva este comportamiento y este discurso? ¿Cuál es el interés?

Creo que fue realmente una política de trastocamiento de todo lo que garantizaba este estado social de derechos. La comisión es una entidad estatal creada por ley. Entra gobierno, sale gobierno, ahí está la comisión. No hay intercambio porque cambió el gobierno como en los ministerios, por ejemplo. Y eso me molestó mucho. Entonces, ¿cómo fue la manera de frustrar la comisión? Era poner allí a una mayoría de gente que estaba en contra de los objetivos de la comisión.

A partir de entonces, no se buscaron más cuerpos. No se emitieron más certificados de defunción. Nadie más fue reconocido como víctima de la dictadura. Así que la comisión ha estado paralizada desde entonces.

También encontraron que un vacío en la ley dicta la producción y entrega de un informe final cuando ha terminado de cumplir con sus propósitos. Se apresuraron a hacer esto en el mes de diciembre. Aprobaron el informe final de improviso, en una reunión convocada apresuradamente.

¿Cómo se puede decir que esta comisión cumplió con sus propósitos, si entre esos 434 tenemos al menos 160 cuerpos que no han sido localizados? No tenemos los certificados de defunción de todas estas personas. Aun así, decretaron que la comisión había cumplido su propósito.

Todas y cada una de las decisiones de la comisión deben ser ratificadas por un decreto presidencial. La aprobación del informe tendría que ser ratificada por el Presidente de la República, quien no lo hizo. El 30 de diciembre partió hacia Estados Unidos. Pero al día siguiente se emitió un decreto aprobando el informe, pero sin firma. A mi modo de ver, esta ley de extinción es completamente nula y, por tanto, creo que es muy fácil para el actual gobierno redistribuir la comisión y nombrar a los integrantes.

Existe la expectativa de recrear la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos. Usted, quien presidió la comisión, ¿cómo cree que se debe trabajar a partir de ahora, frente al desmantelamiento que se implementó durante el gobierno de Bolsonaro? Además del trabajo dentro de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos, ¿cómo puede y debe actuar el gobierno de Lula en relación al negativismo que existe en relación a la dictadura desde las Fuerzas Armadas, por ejemplo?

Esperamos señales muy claras de la Presidencia de la República. Las Fuerzas Armadas son cuerpos muy importantes, pero necesitan colaborar, entregar estos documentos que cuentan esta historia real. Estos documentos existen.

Tuvimos una subasta de una declaración notarial de una persona que participó en los actos de asesinato de Stuart Angel, que terminó en manos de un subastador. Este documento fue firmado en un notario. ¿Como llegó eso ahí? ¿Cómo terminó eso en una subasta?

Esos documentos tienen que ser entregados por militares, por jubilados que ocasionalmente tienen este tipo de cosas. Ya no se puede negar a las familias el derecho a saber exactamente qué sucedió. Creo que esto tiene que ser una prioridad para el gobierno en relación con todo tipo de desapariciones.

Tiene que ser un mensaje claro para estas lesiones graves del pasado y las lesiones graves del presente, porque la gente sigue desapareciendo hoy. La desaparición sigue siendo una forma de encubrir los crímenes de Estado. No olvidemos ahora el asesinato de Bruno y Dom. Era una situación preparada para la desaparición del cuerpo. Debe haber una política clara de memoria de la verdad, de preservación de la evidencia. Para ello se necesita una señalización muy clara, sobre todo por parte del poder ejecutivo.

¿Alguna noticia sobre la recreación de la comisión?

La información que tengo del Ministerio de Derechos Humanos es que ya está listo el decreto de restitución de la comisión. Me imagino que con este viaje a China y los problemas de salud del Presidente de la República, el asunto está entre los próximos temas a resolver.

Este año se realizará la tercera Caminata del Silencio por las Víctimas de la Violencia de Estado. ¿Cuál es la expectativa?

Nuestros países vecinos realizan las denominadas caminatas del silencio, en las que la gente sale a la calle, generalmente el día de sus golpes militares, llevando velas, fotos y flores para honrar la memoria de aquellas personas que fallecieron a consecuencia de estos actos de barbarie. En Brasil, hicimos este viaje a partir de 2019, tuvo que ser interrumpido por la pandemia, pero ahora vamos a hacer su tercera edición. Será este domingo 2 de abril, a partir de las 15 horas, en Ibirapuera.

Es una «desconmemoración» del golpe militar en Brasil. Desde el primer paseo me impresionó que la gente dejara cartas y rezara. Le comenté esto a un familiar de una persona desaparecida y me dijo: “Eugênia, no tenemos lápida, no tenemos lugar para el duelo”. Entonces, en este tipo de oportunidad, las personas aprovechan para expresar su espiritualidad, para elevar su pensamiento, para hablar en nombre de la persona.

