Brasil necesita radicales: ¡PSOL te necesita a ti!

Por Valerio Arcary

El coraje es la luz de la adversidad

dicho popular portugués

1.¿Cómo es ser de izquierda? ¿Qué es ser radical? Ser de izquierda es adherirse a una cosmovisión que considera intolerables las injusticias sociales de clase, raza, género y sexualidad. Significa apoyar las luchas de los movimientos obreros, populares y ambientalistas, negros y feministas, estudiantiles e indígenas, culturales y de derechos humanos. Ser de izquierda es estar en contra del capitalismo y el imperialismo. Es ser internacionalista. Pero no hay un solo partido de izquierda en Brasil. Realmente hay muchos. Esta división puede explicarse por muchas razones. No todas son buenas razones, desafortunadamente. Pero el monolitismo de un solo partido también era dañino, incluso peligroso. Ninguna clase social en el mundo actual puede expresar la defensa de sus intereses a través de un solo partido. Hay una división, en primer lugar, entre la izquierda más moderada y la más radical. La izquierda moderada apuesta por una estrategia de regulación del capitalismo a través de reformas progresistas. El radical defiende la lucha por las reformas como táctica justa, pero apuesta por una estrategia de lucha por el socialismo. Dentro de estos dos campos hay subdivisiones. Pero la inmensa mayoría de la izquierda radical se organiza en el PSol, en la pluralidad de sus corrientes internas.

2.Psol te necesita. La afiliación a un partido político es más un compromiso en un momento en que la vida de los de izquierda no es fácil, es cierto. Brasil sigue fracturado. Y, a pesar de la estrecha victoria electoral de Lula el año pasado, la presencia de la extrema derecha, especialmente de los neofascistas, es grande. Están en todas partes y no se han rendido. Acumulamos traumas durante años, y estamos heridos. Pero se necesita fuerza. El bolsonarismo no será derrotado sin luchar. Unirse a la izquierda radical y participar, según las posibilidades, en el gran desafío que tenemos por delante requiere valentía, pero también lucidez. La militancia es algo que cada uno hace de acuerdo a su disponibilidad. Puede ser más o menos intenso, pero siempre es útil. Juntos somos más fuertes. Necesitamos a todos. Te necesitamos.

3.La historia de los últimos cuarenta y cinco años, desde 1978, cuando se inició el gran ciclo de reorganización de la izquierda, tras la histórica derrota del golpe de Estado que instauró la dictadura militar en 1964, ha confirmado que es necesaria una izquierda más combativa. En la lucha contra los gobiernos de Geisel y Figueiredo, la izquierda se dividió en dos bloques. Los moderados defendieron la necesidad de no provocar los límites de la transición “lenta, gradual y segura”. Como resultado, aceptaron el liderazgo de la fracción liberal del MDB. Los radicales defendieron la necesidad de derrocar la dictadura a través de la movilización social. Como resultado, disputaron el liderazgo de la oposición al MDB, construyendo un partido de izquierda independiente de clase. Fue la fundación del PT en 1980, la CUT en 1983 y el MST en 1984 lo que allanó el camino para la campaña de Diretas en 1984, y la afirmación de Lula como vocero de la clase obrera. Tenían razón y fueron útiles.

4. Entre 1985 y 1989, la izquierda moderada apoyó la elección de Tancredo Neves en el Colegio Electoral de la dictadura, e incluso una parte se incorporó al gobierno de Sarney. La izquierda más combativa se negó a apoyar la “transición desde arriba”, negoció con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el PT se posicionó en oposición al gobierno de Sarney. La izquierda más combativa impulsó la resistencia obrera, popular, campesina y estudiantil que garantizó la primera huelga general nacional en Brasil. Ese lugar permitió la conquista de la autoridad moral y política que explica la presencia de Lula en la segunda vuelta de 1989 frente a Fernando Collor, y no la de Ulysses Guimarães del MDB, Brizola del PDT o Roberto Freire del PCB. Tenían razón y fueron útiles.

5. Durante los difíciles años noventa, la izquierda más moderada, ante el impacto de la derrota histórica que supuso la restauración capitalista en la antigua URSS y en Europa del Este, sufrió una fuerte presión para adaptarse políticamente al discurso del “fin de la historia”, “victoria final del capitalismo” y “muerte del socialismo”. Era un «Dios nos ayude». Una parte renegó del marxismo. La izquierda combativa estuvo al frente de Fora Collor, y defendió no participar en el gobierno de Itamar Franco. Digirió dos amargas derrotas de Lula, aún en primera vuelta, en 1994 y 1998. Pero no dejó de luchar en los movimientos sindicales y estudiantiles y permaneció pacientemente en la oposición a los dos mandatos de la FHC, preservando la defensa de los intereses populares. Esa perseverancia explica la primera victoria de Lula en 2002. Tuvieron razón y fueron útiles.

6. La ironía de la historia fue que las posiciones moderadas que, durante veinticinco años, entre 1978 y 2003, se expresaron esencialmente fuera del PT, se volvieron dominantes dentro del PT. La izquierda moderada asumió la defensa incondicional de los gobiernos del PT, lo que significó apoyar a Meirelles en el Banco Central y a Levy en el Tesoro, entre otras negociaciones con sectores de la clase dominante. La izquierda radical terminó siendo expulsada del PT o escindida. Así nació el PSOL. Defendió reformas que fueran progresistas, como, por ejemplo, aumentos en el salario mínimo y cuotas para jóvenes negros e indígenas, pero fue oposición de izquierda entre 2004 y 2015. Por eso, una disputa en las jornadas de junio de 2013 fue posible. Tenían razón y fueron útiles.

7. La situación política cambió drásticamente cuando, desde finales de 2015, la mayoría de la clase dominante decidió apoyar un golpe institucional disfrazado de juicio político. La izquierda combativa volcó a la defensa del mandato legítimo de Dilma Rousseff, y salió a las calles contra el golpe de 2016. La prioridad fue la lucha contra el gobierno de Temer, Lava Jato y la construcción del Frente Único. La campaña de Lula Livre fue una expresión de esta unidad. Desde principios de 2018, el asesinato de Marielle Franco comprometió a la izquierda más combativa contra el peligro del crecimiento de la extrema derecha y la corriente neofascista, y de la candidatura de Bolsonaro en 2018. El PSol y Boulos fueron los apoyos más sólidos para la campaña de Haddad en la segunda vuelta. Durante cuatro años tomó la delantera en resistencia y, desde 2020, fue el primero en salir a la calle por Fora Bolsonaro. El Frente Pueblo Sin Miedo cerró filas con el Frente Popular Brasil, y el PSOL apoyó a Lula desde la primera vuelta, en 2022. Tenían razón y eran útiles.

8. La izquierda combativa ha hecho suya la lucha ambiental contra la devastadora amenaza del calentamiento global: ha denunciado incansablemente las quemas en la Amazonía. Al mismo tiempo, estuvo al frente de la lucha contra la opresión. El PSol tomó la bandera de la lucha contra el patriarcado y el sexismo, contra el racismo y la homofobia. Las candidaturas de líderes feministas, negras, LGBTQIA+ e indígenas ocuparon un espacio central en las campañas electorales, porque la militancia del PSOL siempre estuvo fraternalmente comprometida con las luchas de los movimientos sociales. Tenían razón y fueron útiles.

9. La izquierda radical estuvo a la vanguardia del internacionalismo. El PSOL estableció relaciones con la izquierda más combativa de América Latina y el mundo. Se mantuvo firme en la defensa de Cuba y Palestina. Defendió a Venezuela de los ataques golpistas orquestados en Washington. Se sumó a la lucha de los pueblos del Estado español que se expresa en el movimiento 15M Indignados desde 2011. Apoyó la lucha contra la dictadura de Mubarak en Egipto en 2012, hizo suya la resistencia del pueblo griego contra las imposiciones de la Unión Europea en 2013, estuvo activa con la explosión en 2019, contra la constitución heredada de Pinochet en Chile, en resistencia al golpe de Estado en Bolivia, en apoyo a las movilizaciones en Colombia que allanaron el camino para la victoria de Petro y Francia. Delegaciones de Psol marcharon junto al movimiento feminista en Argentina en defensa del derecho al aborto libre. El Psol defiende un alto el fuego inmediato en la guerra de Ucrania.

10. Hoy el PSol defiende como eje táctico la necesidad de unidad contra la extrema derecha, para el castigo del bolsonarismo. Participó en las grandes manifestaciones del 9 de enero contra el golpe de Estado al día siguiente de la semi-insurrección en Brasilia. El PSol no forma parte del gobierno de Lula y mantiene la independencia, porque cree que, dada la composición del Frente Amplio, con la presencia de Alckmin, Simone Tebet, ministros de la União Brasil y del PSD, la militancia de la izquierda radical es más útil en la organización y movilización de base de los movimientos sociales.

Fuente: https://esquerdaonline.com.br/2023/03/21/o-brasil-precisa-de-radicais-o-psol-precisa-de-voce/