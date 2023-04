Ecuador. Para nosotras, las y los guevaristas, las victorias solo pueden ser colectivas

Las investigaciones al Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, MGTL, iniciaron en abril del año 2021. Ese mismo año en el mes de octubre la Ministra de Gobierno Alexandra V. en cadena nacional afirmó que el Movimiento Guevarista es una organización de izquierda radical, violenta y los medios de comunicación sostuvieron ese discurso, mencionando además que el MGTL tiene prácticas proletarias que generan caos y destrucción, que usa los colores rojo y negro, que sus militantes son herederos de Alfaro Vive Carajo e irónicamente afirmaron que los “grupos violentos” como el MGTL, estaban monitoreados por las FF.AA.

El 19 de mayo del 2022 se allanaron 11 casas, incluido nuestro espacio de trabajo colectivo, se detuvieron a 8 personas, a quienes se dictó prisión preventiva y en julio se vinculó a un nuevo militante del MGTL. Las evidencias que se llevó fiscalía para fundamentar su proceso legal fueron: libros, banderas, ropa, pañoletas, revistas, celulares y computadoras.

Desde el 19 de mayo la lucha del frente de abogados/as, logró el habeas corpus para Gaby y Alexis, medidas sustitutivas para Cristian y Ernesto.

Después de 11 meses se instaló la audiencia de juicio y el tribunal de garantías penales. Frente a la mediocridad y falta de profesionalidad de los representantes de fiscalía, testigos y peritos de la policía; se exigieron respuestas razonables y un poco inteligentes. La jueza se acogió únicamente a un testimonio de tres que se presentó en inicio la fiscalía. Al segundo testimonio lo descartaron por las innumerables contradicciones; el tercero nunca se presentó, y dijo acogerse al primero porque no creía que el señor (presunta víctima), mentía porque se lo veía sensible, con profundas creencias católicas y cree que por todo eso dijo la verdad, aunque su testimonio resulta incluso no solo contradictorio, sobre todo fantasioso, pues afirmó que R, Correa y A. Arauz se entrenaron en la guerrilla colombiana, además de llamar terroristas y narcotraficantes a quienes participamos activamente de las jornadas de protesta y movilización.

La jueza reconoció que la fiscalía no ha logrado comprobar el tipo penal por el que se los acusa, sin embargo, configuró el “delito” anulando las contradicciones, la falta de estructura en el caso, los vacíos, nulidades, irregularidades, la falta de pruebas, y ayer el tribunal de garantías penales sentencio a 16 años de prisión a Omar Campoverde, dirigente social, además de pagar 300 salarios básicos, a 13 años de prisión a Carlos Carguachi, dirigente indígena, además de pagar 100 salarios básicos y a 5 años con 4 meses a Gabriela Gallardo, defensora de DD.HH, además de pagar 100 salarios básicos, sumado a esto tendrán que cubrir una indemnización de 10.000 a la presunta víctima.

La justicia dominada por la burguesía, es asquerosamente corrupta, nadie absolutamente nadie que esté de lado del pueblo dudaría de esto. Las mentiras desperdigadas por los medios de información oficiales, argumentan en defensa del modelo económico. Sus misiles informativos los apuntan hacia el carácter vandálico y antisocial de la organización popular.

Nos encarcelan por comunistas, por nuestra ideología y quehacer político, solidario y colectivo, en un país donde abunda la miseria y el hambre, nos llaman violentos en un país donde el gobierno promueve el libre porte de armas, nos llaman terroristas y son ellos quienes asesinan a defensores de la tierra, llaman a la organización política y social, banda criminal cuando los casos de corrupción se concentran en el gobierno, NOS CONDENAN POR PRESUNTA TRATA DE PERSONAS en un país donde el Estado no ha respondido por 392 desapariciones solo en el año 2022.

Si pretenden castigar a quienes luchan, si encarcelan a quienes luchan no esperen respuestas frágiles, temerosas y pasivas, los y las guevaristas nos mantenemos firmes y dignos pues sabemos que la fuerza del pueblo es una fuerza que aún va madurando, cobrando formas superiores de organización, y nuestro objetivo es sin duda el Poder Popular.

¡LA RESISTENCIA POPULAR SE FORTALECE Y LA LUCHA SIGUE!

¡LIBERTAD PARA OMAR, GABY Y CARLOS!

Movimiento Guevarista Tierra y Libertad

#LibertadParaLosPresosPoliticos

#LibertadParaOmarGabyCarlos

#LibertadParaTodxs