Wallmapu. Diversas comunidades mapuche denuncian incremento de violencia del Estado y gobierno chileno contra resistencia indígena

A todo el pueblo nación mapuche y sus autoridades tradicionales

A todos los pueblos originarios en el mundo

A todas las personas concientes que simpatizan con nuestras demandas

A todos los Organismos de Derechos Humanos e indígenas en el mundo

Venimos a denunciar lo siguiente:

Las nuevas políticas represivas han dado rienda suelta a mayores niveles de violencia desatada y persecusión direccionada hacia expresiones de resistencia, de defensa de nuestra forma de vida y en forma muy de bajo perfil hacia expresiones de defensa de nuestra espiritualidad mapuche. Cuestión que hemos visto estos últimos meses en el hostigamiento a los peñi/lamngen defensores del Ngen Kintuante, a las detenciones arbitrarias en espacios públicos, a los megaproyectos que pretenden realizar en Puelo, a la discriminación vivida por una machi en un hospital público, y recientemente con el hostigamiento, represión y tortura vivido por los Presos Políticos Mapuche de la cárcel de Angol. Ante todo esto no podemos dejar de solidarizar con todos ellos, sus familias y comunidades.

Siguiendo la misma línea, queremos destacar lo sucedido en relación a la negación del permiso para realizar nuestro ngüllatun en el Cet de Vilcún. Situación que no es aislada, si lo miramos bajo la lógica de persecusión y represión que el Estado chileno y en particular este gobierno, que es un lobo con piel de oveja, ha venido impulsando en contra de nuestro pueblo nación mapuche. A simple vista pareciera algo menor la negación de derechos culturales que están consagrados en la ley indígena, el Convenio 169 y en otros tratados a nivel internacional sobre Derechos Humanos de los pueblos indígenas y que son obligación del Estado chileno resguardar; sin embargo, con el solo hecho, se está desconociendo lo anterior y además negando nuestra esencia como mapuche. Vulnerando nuestra identidad, integridad, la igualdad y la no discriminación frente a otros credos.

Ante lo anterior queremos hacer público la respuesta que gendarmeria, con el permiso del gobierno da en relación a nuestra solicitud de ngüllatun, demostrando una vez más la aparente ignorancia frente al tema y la ineptitud para resolver temas que tienen relación con derechos culturales. Pero al mismo tiempo, obran de mala fe al mezclar temas que tienen relación con el ejercicio de derechos y los juntan como si fuera lo mismo con el proceso de libertad condicional que estaba postulando nuestro machi Celestino Córdova al afirmar que sería un retroceso para su proceso de reinserción social autorizar nuestro ngüllatun.

El Estado y el gobierno de turno siguen en deuda en relación a la modificación del Reglamento Penitenciario, que en más de una ocasión hemos dicho que está obsoleto. Con lo sucedido recientemente a los Presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, se pueden realizar algunas reflexiones como esta: se constata la urgencia de ajustar el Reglamento penitenciario a estándares internacionales que respeten los Derechos consagrados de los privados y privadas de libertad perteneciente a pueblos originarios. Lo segundo, dudar si existe una real voluntad política de avanzar en materia de derechos en relación al pueblo mapuche o si más bien es conveniente seguir con el orden que ya está y lo otro, de iniciarse un proceso de modificación del Reglamento Penitenciario, entonces cómo llevarán un proceso de consulta indígena en condiciones donde se están vulnerando los mismos derechos que pretenden consultar. Ahí ya no hay buena fe. Entonces parte viciado.

Ante todas estas situaciones de persecusión, hostigamiento y represión que estamos viviendo bajo la lógica de guerra de baja intensidad, llamamos a la unidad en la acción, a estar atentos y vigilantes.

Llamamos a los otros credos en virtud de la libertad de culto a solidarizar con nuestro libre ejercicio espiritual.

Llamamos a todos los territorios a estar en disposición de solidarizar de la manera que estimen conveniente con los distintos sucesos que están ocurriendo en todo el territorio ancestral mapuche.

Por último, llamamos a defender y levantar como otra Bandera de lucha importante nuestro mapuche feyentun.

¡¡Libertad a todos los presos políticos mapuche!!

¡¡Libertad a la Machi Betiana y los presas políticas mapuche!!

¡¡Libertad a los presos mapuche!!

¡¡Basta de empresas extractivistas, forestales y megaproyectos en territorio mapuche!!

Lof Chicahual Córdova Notrüko

Lof Winkul Kusra

Lof Marta Cayulef

Lof Autonomo Juan Quintremil

Lof Roble Huacho – Ramón Railef

Lof Putrilawe

Lof Lafken Winkul Mapu. Relmu lafken.

Txaftun Lawentse Futa Willimapu mo

12 de mayo 2023