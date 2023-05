Ucrania: la guerra de los relatos

Periódico Alternativo

PorSergio Rodríguez Gelfenstein|20/05/2023|Mundo

Fuentes:Rebelión

El conflicto en Ucrania ha entrado en un terreno en el que la confrontación de los relatos cobra gran significación. Nunca antes como ahora, la mentira, la contradicción y el absurdo han tenido tanta vigencia.

Algunas situaciones rayan en el ridículo lo que es un tema no menor habida cuenta que el relato transmitido masivamente es aceptado o no por millones de ciudadanos que a partir de él, admiten una posición en general al esbozar la forma en que, desde los principios y los valores se asume la vida y en particular la posición que se adopta para entender y encarar este conflicto que está adquiriendo una dimensión transformadora para el planeta desde el punto de vista estructural y, existencial para miles de millones de ciudadanos.

De esta manera, instrumentos como las fake news, las afirmaciones sin prueba y las aseveraciones descontextualizadas…