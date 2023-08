Chile. A solidarizar con las y los trabajadores de la educación

Estas semanas ha habido una serie de movilizaciones, paros y protestas por parte de las y los trabajadores de la educación por diferentes reivindicaciones, en su mayoría debido al incumplimiento de acuerdos, el despojo de derechos básicos y respuestas insuficientes por parte de las autoridades respecto de las necesidades de trabajadores y comunidad de una educación de calidad. Es así que han dado un ejemplo de lucha y organización, demostrando que el camino es la paralización y la protesta organizada. Y es que la educación de mercado como la

que tenemos hoy, no solo no está exenta de explotación hacia nuestra clase, sino que la fomenta y reproduce.

Saludamos la paralización que llevan a cabo 41 colegios públicos de la comuna de San Bernardo a raíz del no pago de cotizaciones previsionales ni de salud, así como el cese del pago de sus asignaciones. Se encuentran hace 23 días movilizados, tomándose la municipalidad en una ocasión y enfrentándose a la represión con que este supuesto gobierno del pueblo le responde a las y los trabajadores que luchan. Asimismo, el alcalde de la comuna, militante del Partido “Socialista” y ex dirigente del Colegio de Profesores, Christopher White, no ha dado respuesta alguna a sus ex colegas, demostrando una vez más que las y los políticos de esta institucionalidad podrida, no les interesa el bienestar de nuestra clase.

Reivindicamos también a las trabajadoras y trabajadores de Fundación Integra, red de jardines infantiles que se encuentran movilizados a nivel nacional debido a que el empleador desconoció los acuerdos sostenidos por negociación que consistían en la homologación de sueldos al interior de la fundación, incrementar el personal para reducir la sobrecarga laboral que hoy sufren y la falta de herramientas y profesionales para atender el aumento de demanda de niños/as con necesidades especiales.

Así también el Colegio de Profesores, que fuera de la movilización ritual de todos los años impulsada por dirigentes patronales para mantener una imagen de consecuencia, destacamos la motivación y claridad de sus bases, movilizándose ahí donde sus dirigentes patronales acuerdan a sus espaldas, como pasó en San Bernardo.

La situación actual de la educación tanto para estudiar como para trabajar, no tiene otra solución que la movilización. Hacemos un llamado a los demás sindicatos y trabajadores de la educación a solidarizar con la lucha que están llevando sus colegas en San Bernardo y las trabajadoras de Integra, así como también a los estudiantes a unirse en un solo puño con sus profesores y asistentes de la educación.

A su vez, denunciamos al Ministro de Educación Marco Antonio Ávila como responsable del desconocimiento de acuerdos y de la falta de recursos que se dispone para la educación. Lejos de cumplir sus responsabilidades, es un perpetuador de la educación de mercado, cumpliendo el mismo rol de los anteriores y pavimentando el camino a que el mercado y la precarización laboral se profundice en nuestra educación.

Saludamos estos ejemplos de lucha, creemos firmemente que ese es el camino hacia un sindicalismo clasista y combativo. A romper con el gremialismo y luchar por el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación, a unificar las demandas de la educación parvularia, básica, media y universitaria. A avanzar en la articulación entre trabajadores y estudiantes.

A luchar por una educación al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.

Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas- AIT