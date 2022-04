Las Fake News de la OTAN y los medios occidentales: ¿Qué pasó en Bucha?

El representante de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró este lunes que Moscú presentará pronto pruebas de que los soldados rusos no tienen nada que ver con la provocación en la ciudad ucraniana de Bucha.

«[Los militares rusos] no tienen nada que ver con las atrocidades contra civiles», afirmó el alto diplomático ruso durante una conferencia de prensa convocada para exponer la visión de Rusia sobre los civiles ejecutados en la localidad, ubicada a pocos kilómetros al noroeste de Kiev. «Tenemos pruebas fácticas que apoyan esta posición. Vamos a presentarlas al Consejo de Seguridad [de la ONU] lo antes posible», añadió.

Nebenzia subrayó que no hay pruebas de atrocidades después de que los militares rusos abandonaran Bucha. «En los cuatro días transcurridos desde que los militares rusos abandonaron Bucha, no hubo ninguna señal de atrocidades, ni se mencionaron», dijo. «En resumen, no hay informes de las atrocidades atribuidas a los militares rusos en Bucha», reafirmó.

Durante la rueda de prensa, el representante ruso demostró unos videos que según Nebenzia «no dan ninguna razón para dudar de que fue un montaje». «Presentaremos nuevas pruebas en este aspecto», agregó.

«La cuestión es quién llevará a cabo la llamada investigación independiente. Hemos visto muchas ‘investigaciones independientes’ que no lo eran en absoluto porque estaban motivadas políticamente», apuntó, comentando las peticiones de una «investigación independiente» sobre los sucesos en Bucha.

El 31 de marzo , el alcalde de Bucha, Anatoli Fedoruk, confirmó, en un video ampliamente difundido por la prensa ucraniana, que las Fuerzas Armadas de Ucrania retomaron el control de la ciudad. En el videomensaje, no hizo referencia a asesinatos de civiles.

, el alcalde de Bucha, Anatoli Fedoruk, confirmó, en un video ampliamente difundido por la prensa ucraniana, que las Fuerzas Armadas de Ucrania retomaron el control de la ciudad. En el videomensaje, no hizo referencia a asesinatos de civiles. La noche del pasado sábado , fueron difundidas varias imágenes de cuerpos tendidos en las calles de Bucha, algunos con las manos atadas. El asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Mijaíl Podoliak, declaró que los civiles «estaban desarmados», «no representaban ninguna amenaza» y «fueron matados a tiros por los soldados rusos». Por su parte, Fedoruk anunció el mismo día que en la ciudad habían sido enterradas ya 280 víctimas.

Lavrov: «Durante la operación militar en Ucrania muchas veces se lanzaron falsificaciones flagrantes y en ellas se basó una campaña de propaganda»

El canciller comparó la actividad de la prensa en el país con la de los Cascos Blancos en Siria.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, volvió a refutar este lunes las acusaciones contra Moscú por los asesinatos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, afirmando que se trata de una escenificación realizada por las autoridades de Ucrania.

«En cuanto a la campaña de desinformación, el último […] episodio tuvo lugar en la ciudad de Bucha. Esta campaña acompaña ahora a casi todos los conflictos, estamos acostumbrados a ella, sabemos cómo trabajan los llamados Cascos Blancos en Siria», indicó el canciller en una rueda de prensa, en Moscú.

Lavrov tacha de «un ataque de falsificaciones» la situación en la ciudad ucraniana de Bucha

«Ya durante la operación militar en Ucrania hubo muchos ejemplos en los que se lanzaron falsedades flagrantes basadas en una campaña de propaganda instantánea, condenas airadas, y luego, cuando se reveló la verdad unos días después, nadie en Occidente quiso seguir hablando de este tema. Expondremos esas falsedades, al igual que contaremos la situación de principios de marzo, cuando intentaron presentar como una tragedia los hechos que tuvieron lugar en una maternidad de Mariúpol», afirmó Lavrov.

En cuanto a lo sucedido en Bucha, el canciller declaró que cuando las tropas rusas dejaron la ciudad, en ella no hubo civiles asesinados.

«Las Fuerzas Armadas rusas, como parte de una reconfiguración de su presencia, abandonaron la zona de Bucha el 30 de marzo, y durante los tres días siguientes el alcalde habló allí en la televisión, diciendo que la ciudad estaba volviendo a la normalidad. Las Fuerzas Armadas ucranianas aparecieron allí, mostraron las calles donde no había cadáveres, y tres días después probablemente decidieron organizar una escenificación similar», dijo Lavrov.

Glenn Greenwald sobre Bucha: «Es alarmante que gente vea imágenes publicadas por un país en guerra y declare que es hora de la Tercera Guerra Mundial»

El periodista destacó que «el mundo sería muy diferente» si las guerras «libradas por EE.UU. y sus socios recibieran la misma cantidad de atención mediática» que recibe Ucrania.

El periodista estadounidense Glenn Greenwald señaló este domingo que las imágenes de la localidad de Bucha, en las proximidades de Kiev, podrían constituir una «manipulación» lanzada en redes sociales e instó a pensar de manera racional en lugar de ceder ante las emociones.

«Me parece muy alarmante ver cómo la gente ve unas fotos y videos publicados por uno de los Gobiernos involucrados en la guerra y dejan que su repulsión emocional válida les lleve a declarar que ha llegado la hora de la Tercera Guerra Mundial», escribió Greenwald en Twitter, y lamentó que «nadie sea inmune a manipulaciones en las redes sociales».

Cancillería rusa: Los «crímenes del régimen de Kiev» en Bucha están concebidos para «frustrar las negociaciones de paz y escalar la violencia»

En este contexto, el periodista llamó a abordar las afirmaciones con «escepticismo» como, por ejemplo, el periódico estadounidense The New York Times que agrega en sus artículos que «no ha podido verificar las declaraciones de manera independiente».

De acuerdo con Greenwald, la tendencia que se observa actualmente en las redes sociales occidentales convierte a todo aquel que se oponga a la participación de otros países en el conflicto en un «agente del Kremlin». Asimismo, advirtió que los últimos 20 años enseñaron al mundo que los «resultados monstruosos son inevitables cuando la propaganda de guerra no puede ser cuestionada o desafiada«.

Por otra parte, recordó que, en caso de otros conflictos, incluso los números de fallecidos oficialmente confirmados no despertaron reacciones de este tipo, por lo que «llamamientos a la Tercera Guerra Mundial» también «necesitan sobriedad». En particular, recordó que el número oficial de civiles que murieron en las primeras seis u ocho semanas de la invasión de Irak por parte de EE.UU. superó las 8.000 personas.

«Si tuviera un deseo político, sería que todas las guerras —especialmente aquellas libradas por EE.UU. y sus socios— recibieran la misma cantidad de atención mediática como recibe Ucrania y que sus víctimas recibieran la misma cantidad de empatía», enfatizó. «El mundo sería muy diferente«, opinó Greenwald.

«Ningún residente local fue víctima»

Este domingo, el Ministerio de Defensa de Rusia tachó de «provocación» las imágenes que muestran cadáveres de civiles en las calles de dicha localidad ucraniana y denunció que se trata de una «escenificación» creada «para los medios de comunicación occidentales».

«Mientras esta localidad estaba bajo control de las Fuerzas Armadas rusas, ningún residente local fue víctima de acciones violentas», subrayó. Asimismo, destacó que los rusos no bloquearon las salidas de Bucha en ningún momento y que «todos los residentes tenían la oportunidad de salir libremente de la localidad en dirección norte, incluso hacia Bielorrusia».

El Ministerio aclaró que todos los militares rusos abandonaron Bucha el pasado 30 de marzo, mientras que las imágenes se difundieron cuatro días después, cuando los miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania y la televisión local llegaron al lugar.

Según la parte rusa, los hechos «confirman de forma irrefutable que las fotos y los videos de Bucha son otra escenificación del régimen de Kiev para los medios de comunicación occidentales, como ocurrió en Mariúpol con la maternidad, así como en otras ciudades».

Las imágenes de cuerpos tendidos en las calles de Bucha, algunos con las manos atadas, fueron difundidas la noche de este sábado. El asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Mijaíl Podoliak, declaró que los civiles «estaban desarmados», «no representaban ninguna amenaza» y «fueron matados a tiros por los soldados rusos».

