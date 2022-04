¿Por qué se produjo la victoria revolucionaria del 13 de abril de 2002

A partir del criminal golpe de Estado de 1954 orquestado por la CIA contra el gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala que tanta indignación le produjo al testigo presencial joven médico argentino Ernesto Guevara, la CIA salió vencedora de todos los sucesivos golpes de Estado contra gobiernos latinoamericanos, caribeños, europeos y asiáticos que organizó. Recuérdense los golpes sangrientos de Chile, Indonesia, Grecia, Turquía, Bolivia, Brasil, Argentina, El Salvador, Haití, Granada, Panamá, la propia Venezuela con Pérez Jiménez, Serbia y muchos otros ¿Por qué el pueblo venezolano derrotó el golpe de 2002 claramente organizado por la CIA que movilizó secretamente a todas las fuerzas reaccionarias venezolanas, desde la alta patronal, el sindicalismo corrompido, la cúpula eclesiástica, la prensa mentirosa y la parte antinacional del mando militar, es decir la “sociedad civil” como la llama la politología burguesa? En nuestra opinión porque el liderazgo y la actividad conspirativa político-militar del Comandante Chávez pudieron despertar la conciencia patriótica del pueblo que permanecía dormida a partir de la derrota sufrida por el movimiento popular en la guerra de guerrillas de los años 60. Derrota que además desarticulo a la izquierda y a su vanguardia, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), según señala Eduardo Gallego Mancera en su libro de entrevistas “Comunista por siempre”. El joven oficial Hugo Chávez desde el inicio de los 80 pudo dar con las herramientas organizativas e ideológicas apropiadas para despertar dicha conciencia patriótica también presente en las fuerzas armadas que se había manifestado en la vinculación con el Partido Comunista de un sector de su oficialidad, su participación en el derrocamiento del dictador Pérez Jiménez y su vinculación a la lucha guerrillera. Como señala Víctor Afanasiev en su obra “Fundamentos del comunismo científico” al estar neutralizada la clase trabajadora para liderar el proceso revolucionario que la realidad venezolana requería, tuvo que ser la pequeña burguesía popular representada por la oficialidad joven la que asumiese el liderazgo de dicho proceso. El despertar político, la capacidad organizativa y la confluencia militar y popular llevaron a una respuesta democrática contra el golpe que los servicios de inteligencia de las potencias imperialistas no fueron capaces de avizorar como no han sido capaces de entender la capacidad del mismo pueblo revolucionario de confrontar heroicamente y derrotar el salvaje plan agresivo económico/comercial/diplomático/financiero/eléctrico/terrorista lanzado contra la Revolución desde enero de 2019. Chávez levantó a un pueblo primero electoralmente y luego jugándose la vida en las calles convirtiendo un cambio electoral en una verdadera revolución democrática, antimperialista y antioligárquica. La lección que recibió la oligarquía patronal/mediática/eclesiástica no le fue suficiente para entender que tiene frente a sí a un pueblo invencible. Ha seguido desde el 13 de abril de 2002 conspirando, desestabilizando y subvirtiendo el orden constitucional sin otro resultado que destruir en dos ocasiones la economía, hacer sufrir extraordinariamente a las masas populares y cosechar su rechazo más profundo. Ciertamente la situación política creada por la victoria militar popular patriótica hubiese permitido ir más lejos en aquel momento en la desarticulación de los instrumentos creados por la clase dominante para oprimir al pueblo: la prensa corrupta, las agrupaciones empresariales golpistas, los partidos anticonstitucionales, los sectores traidores de algunos cuerpos de seguridad. Chávez en su generosidad optó por ofrecer un diálogo en el que la oligarquía no creía entonces y si hace como que cree hoy es porque no tiene más remedio. Pero Chávez en su grandeza moral reconocía autocríticamente en público que “ya no soy el pendejo” que era el 13 el 14 de abril de 2002 cuando ofreció un crucifijo de reconciliación a quienes habían tratado de matarlo y de aplastar al pueblo bajo una dictadura militar pro imperialista. Como me dijo la profesora Johanna Rivero “si Chávez entonces da la orden de arrasar con ellos” el pueblo hubiese aplaudido. Los procesos sociales tienen sus complejidades y aquí está la Revolución Bolivariana vencedora, serena y experimentada tras tanta lucha, sacrificio y dolor dando ejemplo al mundo que un pueblo unido por convicciones justas e ideas avanzadas y nobles, conducido por una vanguardia probada y bien organizado puede enfrentar y superar cualquier circunstancia por difícil que esta sea. Que aprendan los pueblos del Mundo la lección permanente que da esta Revolución, su liderazgo y su pueblo que tanto amo.

Jose Antonio Egido.

14 abril 2022.