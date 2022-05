Chile. Bloque de Organizaciones Populares convoca a Protesta Popular contra las Alzas el 1º de Junio

Las cosas no se ven bien para las y los trabajadores, eso está a la vista de todos y todas y la cosa anda peor para las familias de sueldos bajos y trabajos precarios. Estamos cada vez más endeudados y hacemos malabares para que la plata nos alcance, hay cosas que ya no pagamos y otras que ya no compramos. Las alzas comenzaron a notarse con la pandemia, pero se han hecho sentir con más fuerza estos últimos meses haciendo cada vez más crítica la economía popular.

Muchas son las causas que justifican a empresarios y gobernantes: guerras, crisis económica internacional, pandemia y recesión; aumentan el combustible y el costo del transporte, suben el gas y la luz. Hay crisis de eso no hay dudas, pero no la pagan ricos, por el contrario, hacen retiros millonarios, inversiones trasnacionales y de paso le recuerdan al gobierno títere de Boric y compañía que no pueden olvidar quien manda: las y los mismos poderosos de siempre.

Es evidente que manda el empresariado y eso se nota en el precio de las carnes y se sufre en la compra del pan; dueños de supermercados y retail especulan con nuestras necesidades de un modo brutal. No podemos olvidar que cuando no tenían “razones” externas para las alzas se coludieron para aumentarlos igualmente y sin vergüenza subieron los precios de medicamentos, pollos y confort, recibiendo penas ridículas una vez que quedaron en evidencia. Las alzas tienen un origen claro que es el egoísmo empresarial, la colusión y un gran cómplice que es el gobierno de turno.

Las organizaciones sociales, populares y clasistas, hemos dado cara en los momentos difíciles de la pandemia multiplicando ollas y centros de abastecimiento popular, seguiremos siendo parte de este esfuerzo solidario y cotidiano, pero ante a la actual coyuntura donde la debilidad del gobierno y el oportunismo de empresarios ha desatado alzas que no habíamos visto en años debemos movilizarnos y protestar.

Desde el Bloque de Organizaciones Populares nos sumamos a los llamados a movilizarse contra las alzas y la colusión. Invitamos a las organizaciones sociales, a las vecinas de los círculos de mujeres y compañeras que mueven la economía y sus familias, a los sin casa y los comités de vivienda, a las ollas comunes y centros de abastecimiento popular, a los colectivos y organizaciones clasistas y a toda la población a apoyar estas movilizaciones y sumar fuerzas para el 1 de junio en una jornada de protesta popular para exigir:

Fin a las deudas en UF.

Igual trabajo – igual salario.

Igual salario – igual pensión.

Reajuste automático del sueldo cuando el IPC alcance un acumulado del 4%.

Congelamiento de los precios de bienes y servicios básicos para la vida.

Disminución del IVA a los productos básicos y culturales.

Aumento del presupuesto para la alimentación de la totalidad de las y los jóvenes y estudiantes.

Disminución del valor del transporte público y gratuidad para estudiantes y adultos mayores.

Alimentación en todos los puestos de trabajo.

Además de seguir exigiendo salud y educación sin lucro, pública, de calidad e integral, nacionalización de los recursos naturales, libertad a todas y todos los presos por luchar, fin a la militarización del Wallmapu entre todas las demandas que tenemos como pueblo y clase trabajadora. Las y los llamamos a manifestarnos de todas las formas y en todos los espacios con cacerolas, corta calles, lienzos, pancartas, funa a supermercados a ministerios, en fin, el llamado es a desplegar nuestra creatividad popular. Que la rabia contra la injusticia, los abusos, la precarización de la vida y las alzas se transforme en rebeldía organizada en las calles.

¡En las Luchas del Pueblo, Construimos Poder Popular!

BLOQUE DE ORGANIZACIONES POPULARES