Chile. A un mes de tu muerte, Francisca Sandoval, no tenemos conformidad ni consuelo

En Peñalolén, el 1 de Junio del 2022.

Querida Hermana Francisca Sandoval Astudillo:

Hace 30 días que te mataron y aún cuesta creer…!!

Quisiera tener la varita mágica para retroceder el tiempo, y así, listo, cambiamos la historia, pueden ser mil versiones, lo importante será que te salves de la muerte por una bala disparada por un ser humano delincuente, que poco antes, junto con sus pares, coordinaban con carabinero que conducía un carro de combate para gasear y reprimir a cuanta ciudadanía estuviera recordando el 1 de mayo, día que no es de fiesta, sino que recordamos a lxs miles de trabajadorxs que perdieron la vida por exigir justas y mínimas condiciones de dignidad en el trabajo, y les mataron, como a ti….

Querida Francisca, no tenemos conformidad, ni consuelo, no hay caso, no podemos acostumbrarnos a la Violencia Política, ni la de antes, ni la ejercida contra ti, ni tampoco la que vendrá, engrosando una lista interminable de Víctimas de la Violencia Política. Me dirás que no dejemos de mencionar que hay otras múltiples formas de violencia, cierto: intrafamiliar, de pareja, en el trabajo y le llaman mobbing, y en la escuela, bullyng, xenofobia, homofobia, racismo, hacia la vejez, la discapacidad; tú estabas en contra de toda forma de violencia, yo igual, sin embargo, no podemos frenar la Violencia, qué desgracia e impotencia.

Cuando estabas en la Posta Central, fui a presentar mis respetos, afecto, empatía y solidaridad, a tu familia, conversé con tu Madre Mireya, Hermano, prima y amigxs, que hacían guardia y apañe. En tan dramático momento, se produjo una particular y fluida comunicación, quizá fue porque les informé que iba como papá de Luciano, nuestro hijo, Víctima de Violencia Política, en Peñalolén, debido a que a las Autoridades, Orrego y Leitao, les gustaba violar a gusto la ley electoral, propiciando, favoreciendo, amparando y ejecutando así campañas ilegales y violentas. Tuvieron cero responsabilidad y Ética, como el carabinero que se bajó del carro de guerra para orientar, arengar e impulsar a los delincuentes para que atacaran con furia, uno de los cuales, hizo puntería, disparó, y te mató.

Carabineros hizo como que hizo un sumario, y un grado importante del alto mando institucional informó que, concluida la investigación sumaria, se logró determinar fehacientemente que: NO Había Responsabilidad alguna de Carabineros…!! …imposible de creer, increíble, pero cierto, en serio, es así, comprenderás Querida Francisca por qué NO Creemos en la Justicia en Chile, no, para nada, es un puro cuento cuando las víctimas corresponden a cualquier ciudadanx de a pie, o a cualquier Patipeláo, como decía una ex-senadora. Paradoja político-legislativa, estaba con Nuestra Senadora Fabiola Campillai, el 12 de mayo, cuando a las 11 am aproximadamente, le informan de tu muerte oficial, partiendo a la Posta, sin demora, para abrazar a Tu Familia. Mira cómo nos junta y hermana de manera macabra la Violencia Política, en Jerusalén, lejos, en ese mismo momento, se realizaba el funeral de nuestra otra hermana periodista Shireen Abu Akleh, asesinada de un tiro en la cabeza mientras reporteaba la dura represión a habitantes de Cisjordania, por parte del ejército de Israel, su ataúd cargado en hombros por los dolientes, mostraba el horror de la policía de Israel, quienes golpeaban a diestra y siniestra a quienes llevaban su cajón mortuorio, haciendo que cayera al piso, muestra de que la violencia política NO tiene freno, ni límite.

Sofía es el nombre de tu hermosa hija, que deberá ir caminando sin Su Madre, doloroso, triste, difícil de sobrellevar. Es cierto, hay una familia que le ha dado una doble y triple ración de cariño, pero no es lo mismo que Su Madre, le harás falta, como a nosotrxs. Querida Hermana Francisca Sandoval Astudillo sigue haciendo periodismo allá en el cielo, y por favor, habla con Dios para que nos libre de tanto mal, y así poder caminar hacia un mundo sin violencia, donde la Utopía se haga realidad y vivamos la Vidabuena y Positiva, y la #sociologiadelaesperanza pueda regarse por la faz de la tierra.

Pensando en Ti, tu ausencia y hermosa sonrisa.

Miguel Ángel Rendón Escobar

Papá de Luciano, Víctima de Violencia Política

Fundación POSITIVA