Chile. Libertad Inmediata y Sin Condiciones para el Weichafe Héctor Llaitul

Como Organización Comunista Revolucionaria, OCR, repudiamos la detención del dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul, y la persecución político – militar de la cual es víctima dicha organización y el conjunto de las organizaciones Mapuche que hoy se enfrentan al gran capital, a sus fuerzas policiales y al gobierno patronal del socio liberal Boric y compañía.

El pueblo Mapuche y sus organizaciones combativas se han puesto en la primera línea de lucha y organización contra el capitalismo desde hace decenios, las y los comunistas reconocemos el importante aporte que realizan y solidarizamos, con las fuerzas que tenemos. Quisiéramos que esta solidaridad se expresara con mayor fuerza (la decisión la tenemos), sin embargo representa lo que hasta ahora hemos podido construir.

Solidarizamos con todos quienes se enfrentan al capitalismo, particularmente en su forma rentista extractivista, que depreda la naturaleza y aniquila a los pueblos; denunciamos el fortalecimiento del Estado contrainsurgente, que a costa de encarcelamientos, militarización, criminalización y represión intenta contener la energía transformadora del pueblo en lucha para así implementar el pacto de dominación resultado del acuerdo del 15 de noviembre.

El encarcelamiento de Llaitul, sin lugar a duda, obedece a la decisión política del gobierno de Boric, del Frente Amplio, el Partido Socialista y del Partido Comunista y desde luego de Lucia Demmert y del imperialismo, para lograr revertir el escenario negativo que enfrentará en las próximas elecciones del 4 de septiembre, incluso triunfando el apruebo. Circo y farsa frente al cual nosotros, la Organización Comunista Revolucionaria, hemos decidió no ser parte y en consecuencia no votaremos y hacemos un llamado abierto a boicotear el circo electoral y la farsa constituyente no asistiendo a sus urnas.

Denunciamos también a las y los oportunistas y vacilantes que hoy desde distintas vertientes apoyan a este gobierno espurio y que son cómplices de su política antipopular y represiva, quienes se han sumado a la campaña del apruebo a cambio de las migajas del poder.

Se hace urgente que las y los anticapitalistas, antiimperialistas y antipatriarcales forjemos espacios de articulación y lucha para enfrentar decididamente al capitalismo y al gobierno y de forma concreta unificar la lucha del pueblo Mapuche y de la clase trabajadora chilena por derrotar el capitalismo y construir una nueva sociedad, sin explotación ni opresión.

Desde esta columna de comunistas declaramos nuestra solidaridad y apoyo a quienes desde el wallmapu enfrentan al gran capital y a las fuerzas represivas del Estado y además exigimos:

La libertad inmediata y sin condiciones para el weichafe Héctor Llaitul

El fin de la militarización y la criminalización de los territorios y los pueblos en lucha

Fuera forestales y demás empresas extractivistas del wallmapu y de todo el territorio

La libertad de todas y todos los presos por luchar

Rebelémonos Contra el Pacto de Dominación

Ni Farsa Constituyente Ni Circo Electoral

Único Camino: Poder Popular, Revolución y Socialismo

Organización Comunista Revolucionaria