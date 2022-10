Oficial: en Año Nuevo Ana Belén Montes será una mujer libre

Prensa sin censura

Cuba y sectores de Puerto Rico, incluida la diáspora boricua en Estados Unidos, celebrarán la liberación de Ana Belén Montes, cuya fecha de excarcelación será el 8 de enero de 2023.

La liberación de Ana Belén Montes se esperaba a finales de 2021 por comportamiento ejemplar. Una agencia federal declinó su autorización para permitir la media casa o el hogar de transición a su libertad.

Se recordará que en años recientes se organizó la Mesa de Trabajo Ana Belén Montes, que ayudó en distintas instancias. Ahora los interesados podrán colaborar facilitando de distintas maneras su reinserción a la libre comunidad.

Ana estuvo encarcelada en el Federal Medical…