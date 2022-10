Argentina-Puel Mapu. Exigen libertad de Machi Betiana Colhuan Nawel, de Presas Políticas Mapuche y fin del racismo

Desde Meli Witran Mapu (todos los territorios), desde cada punto de la tierra y el mundo que despierta en consciencia para defender nuestro derecho a vivir y morir dignamente, pacientes mapuche y no mapuche de la Machi Betiana Colhuan Nawel, gente mapuche no paciente de la Machi, autoridades mapuche y no mapuche del Puel Mapu y del mundo y organizaciones afines a este pedido de justicia:

En absoluto conocimiento de las maldades e ilegalidades que el Estado argentino está perpetrando para con el Pueblo Nación Mapuche y en particular hoy con el Lof Lafken Winkul Mapu y la Machi Betiana Colhuan Nawel; a pocos días del brutal desalojo y atropello voraz para con mujeres y niñxs, que no hacen más que retroceder en derechos universales, humanos y de infancias, hoy:

Nos declaramos en rebeldía para con la injusticia, el matrato a la Mapu toda y en plena consciencia, rechazamos las estrategias macabras del poder hegemónico mundial que, a través de los gobiernos estatales y un amplio sistema perverso que incluye medios de comunicación, educación, redes sociales y la vulneración de los derechos de trabajadores, solo traen más hambre, violencia e injusticia social en millones de personas en el mundo.

Somos muchxs lxs que nos hemos atendido con la Machi Betiana Colhuan Nawel desde su levantamiento en el territorio del Relmu Lafken Winkul Mapu (hoy Provincia de Río Negro) junto al REWE e incluso desde antes.

Sabemos que nuestra sanación comenzó en una charla con ella, continuando con la toma de lawen preparado y recolectado por ella misma y siguiendo los consejos que nos da.

Pero también sabemos que ella sigue su trabajo diariamente justamente en el REWE que es donde confluyen todas las fuerzas y pedidos para un mejor estar.

Ese proceso hoy está desconectado, interrumpido, profanado y nos afecta de manera directa en nuestro bienestar y procesos como personas que buscan evolucionar, crecer, en un todo más armonioso con la Mapu, nuestras familias y nuestro entorno directo social, cultural y evolutivo cómo che (persona).

Por ello DECLAMAMOS:

– La inmediata absolución y liberación de todas las pu lamgen! Algunas de ellas que ayudan a este proceso de armonización natural para con la tierra; y otras, pacientes en proceso, ya sea por internación o ambulatoria.

– NO TOCAR EL REWE! Defendemos nuestro derecho a la salud y elección de buscar, promover y tomarlo desde nuestra cosmovisión ancestral y/o individual.

– Devolución del territorio ancestral del Lof Lafken Winkul Mapu y respeto por nuestra espiritualidad!

– Respeto desde el Estado argentino y todos sus estratos a SUS MISMAS LEYES! Las pu lamgen han sido y son tratadas de manera discriminatoria y racista.

– Basta de racismo!

– Libertad a la Machi Betiana Colhuan Nawel y todas las ppm!

– No a la violencia estatal y mediática!

– Fuera Lewis, Benetton y todos los wigka que están atentando, con sus negociados, a todo el ecosistema planetario y a millones y millones de personas que viven bajo la línea de pobreza!

Somos hijxs de esta tierra y merecemos vivir y morir dignamente! Marici weu!!

Adhieren:

– Radio Asamblea Epuyen

– Claudia Elisabet Sastre 17955877 – Wenuy del PNM (Pueblo Nación Mapuce) -Epuyen

– Alberto Óscar Rodríguez 10833323 – Wenuy del PNM (Pueblo Nación Mapuce) -Epuyen

– Cristina Mackern – Wenuy del PNM (Pueblo Nación Mapuce) -Esquel

– Inan Kuyen Millán – Mapuche zomo

– Vero Azpiroz Cleñan – Comunidad Mapuche Epu Lafken – Los Toldos – Buenos Aires

– Carlos Daniel Herrera – Activista – Integrante de la Asamblea El Famatina no se toca

– Famatina – La Rioja

– Elena Cedron – Activista – Integrante de GQG y otras organizaciones afines – CABA – Buenos Aires

– Comunidad Sikiman (Punilla Sur Córdoba) de la Organización Territorial Kami Henen / pueblo Kamiare Camichingon – Sanavirón – Ranqül – Córdoba

– Comisión por el Agua – Las Rabonas.- Córdoba

– Muriel Molina – Mapuce zomo – Eskel warria – Puel mapu

– Marina Feldman – 31089579 – Paciente de la Machi Betiana – Artista – Trevelin

– Sofía Calvo – Artista plástica – Paciente de la Machi Betiana – Trevelin – Chubut

– Colectiva Artivista Tierra Viva

– Lagua – Vjkantufe mapuce – Paciente de la Machi Betiana – Puelmapu

– Organización Kume Rakizuam Compuche – Esquel

– Eusebio Antieco – Primer Kona – Costa del Lepá

– Lof Newentuaiñ iñchiñ – Costa del Lepá

– Eduardo Luis Bjerring – DNI N* hy5.387.634 -Jubilado – Trevelin

– Amadeo Gaitan – Wenuy del PNM – Bariloche

– Celeste Palavecino DNI 23615271- Wenuy del PNM – Integrante de APDH y Red Ni

una menos – Esquel

– Red Jarilla – Esquel y alrededores

– Nina D’Orazio – Integrante del No a la mina de Esquel y otras organizaciones afines –

Esquel

– Red Ni una menos – Esquel

– Secretaría de Género y Diversidad de CTA Autónoma de Chubut

– Secretaría de Género y Diversidad de CTA Autónoma – Puerto Madryn

– Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides

– Pía Rius – Asamblea de Trelew

– Gustavo Romeo – DNI 31637802 – Asamblea No a la mina Comodoro Rivadavia

– Paula Likan – Mapuce zomo – Paciente de la Machi Betiana – Esquel

– Vilma Pérez – No a la mina Trelew

– Pablo Santiago Oroza Coliqueo DNI 26525016 – Músico, integrante de Che Joven – Los Toldos – Buenos Aires

– Ana Dumrauf – Docente – Investigadora -Universidad Nacional de La Plata

-CONICET – La Plata – Buenos Aires

– Amalia Vargas – Activista – Comunicadora – Mujer Quechua Mapuche – Buenos Aires

– Omaguaca Warmikuna – Organización de mujeres voluntarias – Jujuy

– Juan Carlos Trejo – DNI 25.138.386 – Docente – Paciente de la Machi Betiana – Trevelin

– Multisectorial Esquel y Trevelin

– Asamblea Permanente del Comahue por el Agua – Allen – Río Negro

– Desvio a la Raíz- Agricultura Ancestral – Santa Fe

– Red de Agricultura Ancestral – Santa Fe

– MujeRaiz – Espacio de Mujeres Rurales – Santa Fe

– Lof Carrilaf – Puel ka Ngulumapu – Hoy límite impuesto por los Estados Argentino y Chileno

– Partido Guevarista

– Juventud del Partido Guevarista

– Movimiento Brazo Libertario

– Colectiva Antipatriarcal Brujas en Resistencia

– APDH – Esquel

– Cátedra Libre Virginia Bolten: construyendo feminismos populares en nuestramérica

– Universidad Nacional de La Plata

– Familiares de detenidos -desaparecidos por razones políticas y gremiales

– H.I.J.O.S en la RED por la defensa de los DD HH – Salta

– UAC (Unión de Asambleas de Comunidades) – Trelew

– Programa de radio FÉNIX FM100.3 » QUE VES»

– Mirta Baravalle – Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora – Cofundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

– Nora Cortiñas – Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

– Asamblea de Lucha socio ambiental – Salta

– Red Gemas

– Wizufe Marilin Moraga – Esquel

– MTE Chubut

– UTEP Chubut

– Frente Patria Grande Chubut

– Partido Municipal Por Trelew

– Comunidad mapuche-tehuelche Meli witral mapu kimun – Comodoro Rivadavia – Territorio Lafkenche

– Uac Trelew

– Lof Katrawletuaiñ – Rawson

– Lof Fentren Kimun – Gualjaina

– La dignidad confluencia – Trelew

– UAC-CH – Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut

– Clara Gotelli – Artista – Activista feminista – Mujer Mapuche Calchaquí – Paciente de la Machi Betiana – Lago Puelo

– Elba Nievas – DNI 16.923.368 – Mapuce zomo – Comodoro Rivadavia

– Delia Coifin – DNI 22.255.223 – Mapuce zomo – Comodoro Rivadavia

– Yamila Huillen Peña – Mapuche vllchazomo – Paciente de la Machi Betiana – Comodoro Rivadavia

– Joaquín Peralta – Artista – Paciente de la Machi Betiana – Eskel Waria

– Junta Interna de ATE Trabajo

– Michelle Aslanides – DNI 20231125 – Ergónoma – Port Vendres – Francia

– Asamblea Comarcal Contra el Saqueo – Lago Puelo

– María Graham – DNI 14756093 – Arquitecta – Puerto Madryn – Chubut