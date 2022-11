Revista El Derecho de Vivir en Paz N°19

Editorial: Por un Mundo con Justicia y Paz

En este nuevo número de la Revista El Derecho de Vivir en Paz compartimos sobre la vida de luchadores de ayer, como Olga Poblete, y de luchadores de hoy como Alicia Lira y Carlos González.

PDF: RevistaN°19

Celebramos el triunfo de Lula en Brasil, esperando que su pueblo pueda vivir con más dignidad y derechos.

Compartimos un discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que llama a poner fin a la guerra contra la droga de EEUU que ha tenido consecuencias fatales.

En este número también, Hervi Lara recuerda el autoproclamado “destino manifiesto” de EEUU y hace un recorrido por sus criminales acciones con el fin de imponer su hegemonía. Acabar con un mundo unipolar y construir un mundo multipolar es lo que necesita la humanidad.

Otros artículos hablan de las guerras secretas de EEUU, del peligro nuclear, y de la necesidad de que la guerra entre Rusia y Ucrania, la que es apoyada por EEUU y la OTAN, termine y se busque un acuerdo de paz entre todos estos actores.

La guerra entre Rusia y Ucrania, las sanciones comerciales, como el uso del dólar como moneda de pago, impuesto por los EEUU, son factores que han empujado a una fuerte inflación en todo el mundo. Las consecuencias las están pagando nuestros pueblos y su gente.

En esta revista también compartimos un extracto de la propuesta de Seguridad Común realizada por organizaciones de paz europeas. Un mundo con justicia y paz necesita de decisiones políticas que centren su objetivo en proteger a las personas y de mantener relaciones de respeto entre todas las naciones. Un mundo nuevo llegará sólo cuando seamos capaces de poner fin a la guerra, de respetarnos unos a otros, y de poner fin al hambre.

Bertolt Brecht decía que “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato, del alquiler y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el niño abandonado, y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.

Comparte esta revista, para sembrar conciencia.

PDF: Mujeres Inolvidables: Alicia Lira – Olga Poblete

PDF: Entrevista a Carlos González: Todos podemos aportar para un mundo mejor

PDF: Martín Almada: El hombre que descubrió los Archivos del Terror

Algunos contenidos los puede leer en nuestra página:

EEUU contra las reformas económicas claves de Honduras

Luchando por lo imposible es como llega lo posible

El mundo en peligro de una guerra nuclear (+ Video)

Mundo: La crisis de los misiles y la guerra de Ucrania

Las Guerras Secretas de Estados Unidos

Seguridad común 2022: Por nuestro futuro compartido

China en la Mira de EEUU