Ecuador. Militantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad hablan tras 6 meses de prisión política

El 19 de noviembre cumplimos ya medio año de estar tras las rejas en esta prisión política, seis meses que se cumplen en medio de un nuevo amotinamiento ocasionado por la ineptitud del gobierno.

Como las horas, los días y los meses que hemos estado encerrado, contamos uno, dos, tres… esta vez llegamos a 10 los muertos, carne y sangre que como siempre los pone el pueblo, y entre los cuerpos, un operativo policial y militar que arremete contra todos nosotros con balas de goma y con bombas lacrimógenas, arrasan todas las celdas, las desbaratan, rompen todo, se llevan o destruyen incluso aquellas cosas que hemos ido juntando de a poco y que nos permiten dignificar la vida miserable a la que nos condena el Estado al pueblo en el interior de la cárcel.

Este medio año hemos aprendido mucho del pueblo privado de la libertad, PPL; vemos lo injusta que es la “justicia” porque la palpamos y la vivimos en nuestra propia carne y en la cotidianidad de la cárcel.

La gran mayoría de quienes comparten diariamente las celdas y los pasillos de los pabellones con nosotros, no tuvieron oportunidad de elegir. Fueron obligados a transitar el camino de la ilegalidad porque no tuvieron o no tienen otra alternativa en este sistema tan desigual, donde el único camino a elegir es el de vincularte a una banda o a algún grupo donde encuentran unas veces una familia en medio de la violencia, un pan en medio del hambre, un reconocimiento en medio de la invisibilidad y el amparo en medio de un Estado que les ha negado todo. Lamentablemente el precio de esto es muy alto, la delincuencia, la cárcel y a muchas veces hasta la muerte.

A lo largo de estos meses, conviviendo el día a día en esta prisión, afianzamos nuestro compromiso, atemperamos nuestra moral y disciplina revolucionaria, acá estamos los olvidados por la sociedad.

Estos 6 meses nos han servido, también, para madurar muchas ideas y propuestas, que las estamos ejecutando de a poco en esta cárcel, 6 meses que esperamos sirvan de ejemplo para nuestra militancia y para la militancia revolucionaria. Sepan que ni la cárcel debe doblegarnos o amedrentarnos para seguir en la construcción de una sociedad diferente bajo un proyecto revolucionario, donde podamos todos y todas tener una sociedad más justa, igualitaria, donde podamos vivir con dignidad.

Prisioneros Políticos del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad del Ecuador