Colombia. Campesinado se empeña en la realización de una reforma agraria integral

Los campesinos y campesinas de la región caribe reunidos los días 19 y 20 de noviembre, en el corregimiento de Segovia municipio de Sampues Sucre; declaramos ante la opinión pública de la región caribe y el país, la necesidad de avanzar en una reforma agraria integral que supere la pobreza del campo colombiano y el conflicto que por décadas nos ha azotado.

Valoramos como positiva la ratificación de los acuerdos de La Habana, la propuesta y los esfuerzos de diálogos para la paz total con los diversos grupos vinculados al multicrimen, las disidencias de las Farc y ELN, así como la propuesta de reforma agraria integral, que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado al movimiento agrario nacional. La compra de tres millones de hectáreas y el incremento del presupuesto al ministerio de agricultura a 4 billones de pesos, son claros mensajes de la intencionalidad política de este gobierno de reconocer al campesino como sujeto de derechos y hacerle el reconocimiento histórico que siempre le fue negado.

A pesar de estas acciones, existen preocupaciones al interior del movimiento campesino, lo pactado con Fedegan, para la compra de tierras por un periodo de doce (12) años, los nombramientos como el del banco Agrario de Colombia que no va encaminado a generar confianzas en el campesinado, el hecho de no existir claridad frente a la procedencia de tierras que serán entregadas al campesinado, ni el número de hectáreas reales, puesto que las cifras dadas de tres millones de hectáreas (las cuales no son suficientes) se han ido diluyendo hasta quedar en un millón y medio de hectáreas, según la ministra de agricultura, la financiación para estas no está garantizada. Pedimos al gobierno nacional la ampliación en política de adquisición de tierras y del presupuesto para garantizar la integralidad de la política agraria y los derechos del campesinado.

Este evento convocado por diversos sectores campesinos de la región y con la participación activa de los campaneros de la Madre Tierra del Dpto. del Cauca, arroja la decisión de constituir una coordinación regional abierta, para que otros sectores agrarios que por diferentes razones no pudieron participar y acompañarnos, se sienta recogidos en esta coordinación, que propende por la unidad de acción como mecanismo de juntar las luchas.

Saludamos y nos sentimos recogidos en la convocatoria conjunta, gobierno – organizaciones campesinas, a la convención nacional del 2,3 y 4 de diciembre. Estos caminos forjados conjuntamente, deben conducirnos a puntualizar las propuestas del gobierno y la construcción de una agenda colectiva y los mecanismos necesarios para su concreción.

Por último, hacemos un llamado al movimiento campesino de la regional y nacional a mantener en alto nuestras banderas de lucha, afianzar la organización y su capacidad de movilización para ser partícipes activos en este proceso. Igualmente, a mantenernos alerta ante los engaños de politiqueros que vienen haciendo ofrecimientos de tierra y estafando a los campesinos.

UNIDAD Y LUCHA SON CAMINOS DE UNIDAD

POR LA DEFENSA DE LA RECUPERACIÓN DEL CAMPO COLOMBIANO, VIDA DIGNA Y SOBERANÍA POPULAR.

Teléfonos de Contacto: 302 442 7895 I 317 486 6912 I 310 669 7098 I 305 402 8893

Encuentro Campesino de Colombia