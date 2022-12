¿A quién beneficia la fuerza de la paridad estratégica?

por Enrique Muñoz Gamarra

Estados Unidos ha ocasionado entre 20 y 30 millones de muertos después de la Segunda Guerra Mundial. Solo en tres de sus agresiones, Corea, Vietnam y las dos masacres en Irak, los muertos han sido entre los 10 y 15 millones de personas. Luego en sus intervenciones en Afganistán, Angola, República Democrática del Congo, Timor Oriental, Guatemala, Indonesia, Pakistán y Sudán, fueron entre 9 y 14 millones.

Esto ocurrió en el curso de sus invasiones, ocupaciones, operaciones de inteligencia y golpes militares, ejecutadas en más de 37 países utilizando directamente a sus fuerzas armadas y/o sus fuerzas paramilitares fascistas. Se trata de crímenes de guerra de lesa humanidad y genocidios contra pueblos y países completamente desarmados.

Aquí algunos de ellos:

Afganistán (Estados Unidos es responsable de entre 1 y 1,8 millones de muertes en la guerra que dirigió contra el ex ejército soviético utilizando a sus paramilitares fascistas talibanes), Angola, Bolivia, Corea, China, Camboya, Laos (las muertes en Camboya y Laos fueron aproximadamente de 2,7 millones), Vietnam (7,8 millones de muertos), Chad, Chile, Cuba, Perú (1965, las guerrillas del MIR y en los años ochenta, contra las guerrillas maoístas alzadas en los andes de este país), República Democrática del Congo (antes Zaire), República Dominicana, Timor Oriental, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Indonesia, Irán, Irak, Palestina, Laos, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Filipinas, Sudan, Uruguay. La Operación Cóndor (América Latina) fue una operación conjunta de 6 gobiernos despóticos sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) para compartir información sobre sus oponentes políticos. Se estima que 13.000 personas murieron bajo este criminal plan (1).

Sus genocidios en Libia (convertido a la edad de piedra tras su agresión), Siria (con robo descarado de su petróleo a plena luz del día) y Yemen, conmueven profundamente el mundo. Últimamente, implicado en su estrategia del terror mundial, es responsable de la intervención militar de Rusia sobre Ucrania que hasta el momento han ocasionado cien mil muertos. Consecuentemente Estados Unidos es el mayor matón y carnicero fascista del mundo.

Cierto, la paridad estratégica establecida sobre la base del armamento nuclear en poder de las tres superpotencias imperialistas, tiene una enorme fuerza. Es una fuerza que estriba en el terror que sienten las viejas burguesías por aquellos armamentos que, en caso de un choque directo de sus fuerzas, sus privilegios de superpotencias opresoras y dueñas del mundo se esfumarían inmediatamente. Ninguna superpotencia imperialista ha podido resolver esto hasta ahora. Ni, China, ni Estados Unidos, ni Rusia.

En este curso, la actual guerra en Ucrania es especulado por el pentágono entre sus minusválidos vasallos como una prueba de fuego a la capacidad combativa y armamentística de Rusia para luego ser aplastada. Es una especulación basada en su insana brutalidad del ataque preventivo asentado en su más rancio programa, llamado PGS (Prompt Global Strike), que supuestamente podría atacar y destruir objetivos estratégicos con armas guiadas con precisión en cualquier parte del mundo en solo una hora, entre ellas las instalaciones del comando operativo del armamento nuclear ruso, esto cuando este país dispone los misiles hipersónicos de mayor velocidad. Así los fascistas estadounidenses pretenden poner en entredicho la fuerza de la paridad estratégica insinuándoles a sus vasallos (Gran Bretaña, Europa y Japón) a marchar al suicidio contra Rusia y China. Sin embargo, el fanfarrón y belicoso fascista estadounidense olvida que el gran catalizador de la paridad estratégica es la carrera armamentística que la está ganando Rusia, además de ser la primera potencia militar del mundo.

Pero al margen de estas oscuras pretensiones, Estados Unidos ha sido, tras la implosión de la ex URSS en 1991, el único beneficiario de la fuerza de la paridad estratégica. Lo vuelvo a recalcar, hasta aquí la fuerza de paridad estratégica solo ha servido al mayor matón de los imperialistas que es el decadente imperialismo estadounidense. Aquello ha corrido sobre la base de una maquiavélica estrategia de ofensiva permanente contra Rusia y China que hoy está concretada en la estrategia del terror mundial. Todo ha sido a base de triquiñuelas, bajo una estrategia de superposición y omnipotencia sin contemplaciones contra las dos superpotencias, Rusia y China, que le permitió avanzar hasta las fronteras de estos dos países e incluso darse el lujo de emitir sanciones económicas y militares directas con nombres y apellidos cuando ya ni siquiera estaba en tales condiciones. Pero, aun tras semejantes triquiñuelas, la fuerza de la paridad estratégica nunca fue vencida, siempre estuvo latente.

Por otra parte, se habla de 750 bases militares e incluso de 1000, lo cierto es que existe una suerte de engrandecimiento de aquellas bases militares que en un buen porcentaje son simples conglomerados de 50 o 100 matones. Por supuesto, existen grandes fuerzas manejadas desde sus células durmientes (barras bravas, movimientos de pandillaje y numerosas bandas de descerebrados manipulados por sus sectas religiosas) y enormes bases militares como la de kosovo (Camp Bondsteel, la principal base militar del Ejército de los Estados Unidos bajo mando de KFOR), Alemania la base de Ramstein con armamento nuclear y más de 50.000 soldados, Japón con 57.300 efectivos, Corea del Sur con 28.500. Esto ocurre cuando hay languidecimiento de la economía capitalista, entrampamiento geopolítico mundial, ofensiva del fascismo estadounidense y alzamiento de los pueblos.

Veamos cómo se procesa esto:

I.- La paridad estratégica y su fuerza histórica momentánea

Ante todo, quisiera incidir en la fuerza de la paridad estratégica. Como sabemos la paridad estratégica es una variable que se impuso en la fase histórica abierta después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es de conocimiento público que el primer artefacto nuclear explosionado fue el 16 de julio de 1945 por Estados Unidos (prueba Trinity) realizada en el campo de tiro y bombardeo de Alamogordo. En contraparte la URSS exploto su artefacto nuclear el 29 de agosto de 1949. Luego, la primera bomba atómica de hidrogeno se produjo el 1° de noviembre de 1952 por Estados Unidos. Y en contraparte la URSS hizo lo propio el 12 de agosto de 1953.

El armamento nuclear es el máximo explosivo creado por el hombre. Por sus enormes consecuencias destructivas, es considerado un armamento disuasivo que, aunque los criminales estadounidenses lo utilizaron para “quemar” a los pueblos de Hiroshima y Nagasaki (Japón), no puede ser utilizado como arma de combate. Consecuentemente es un armamento que frena momentáneamente la conflagración mundial (Tercera Guerra Mundial) y con ello impide la solución de las contradicciones inter-imperialistas al estilo de las burguesías (con guerra frontal entre las máximas superpotencias), también alarga la fase depresiva en que se encuentra el sistema desde 1973 y con esto conduce a una enorme sobreacumulación de las contradicciones inter-imperialistas que lógicamente crean permanentes crisis políticas y militares como la que estamos sintiendo últimamente en Ucrania.

Es esto lo que conduce a las tesis que a corto y a mediano plazo no hay Tercera Guerra Mundial. Lo recalco una vez más, no hay Tercera Guerra Mundial a corto y mediano plazo.

En este curso, a fin de avanzar en el análisis, es obligatorio resolver algunas interrogantes:

Primero: ¿El por qué, de las “provocaciones y nada más que provocaciones”, de los estadounidenses? Pues, porque no puede pasar a una guerra frontal con las fuerzas estratégicas de Rusia y China que son las otras dos super-potencias capitalistas/imperialistas que compiten por la hegemonía mundial.

Segundo: ¿Por qué Estados Unidos no puede medirse en un frontal choque con las fuerzas estratégicas de Rusia y China? Sencillamente porque hay equiparación de fuerzas entre ellas. Esto quiere decir que el potencial nuclear (ojivas y misiles balísticos intercontinentales) en estos tres países es muy fuerte que automáticamente en caso de una Tercera Guerra Mundial conduciría a una guerra nuclear. No hay que olvidar que este armamento en realidad es una efectiva arma disuasiva. Ninguna superpotencia puede saltarse por encima de ella. Esto es muy importante en la escena internacional actual.

Tercero: ¿Y las enseñanzas de la historia sobre todo aquella referida a la partera de la historia es la violencia? ¿También el carácter guerrerista de la burguesía? ¿Han quedado obsoletas? No. No han quedado obsoletas. Aquellas son actualidades completamente vigentes, leyes del materialismo histórico derivadas del análisis científico. Los cambios y transformaciones mundiales han avanzado siempre sobre la base de la violencia. Así ha sido en la comunidad primitiva, la sociedad esclavista, la sociedad feudal y así debe ser en la sociedad capitalista en la que ahora estamos viviendo. Tiene que cumplirse, sencillamente es inevitable y está completamente vigente. La revolución bolchevique, la revolución maoísta en china, a pesar de sus retrocesos, así lo han demostrado.

Cuarto. ¿Y la estrategia de guerra referida que a corto y a mediano plazo no hay Tercera Guerra Mundial, también está vigente? En principio debemos saber que esta estrategia es totalmente transitoria. Por el momento está vigente por la existencia de la paridad estratégica. La carrera armamentística aún no ha resuelto esta situación. Cuando eso ocurra, cuando lo resuelva, entonces de inmediato va estallar la Tercera Guerra Mundial sin pasarse ni un solo día.

Estas son las razones por las que Estados Unidos solo puede provocar y nada más que provocar. Una cuestión inevitable impuesta por la coyuntura. Ni Estados Unidos ni Rusia ni China están en esa posibilidad. En lo central su miedo, vuelvo a repetir, es perder sus privilegios imperialistas tras una confrontación de esa naturaleza. Por eso no pueden pasar a una fase mayor de confrontación. Ciertamente, por muy esquizofrénicas e inescrupulosas sean estas burguesías, sobre todo, la estadounidense, aquel riesgo lo vuelve de inmediato a su normalidad.

Consecuentemente, el temor a la Tercera Guerra Mundial no solo es de estas facciones de burguesías occidentales encabezadas por la burguesía estadounidense, sino también lo es de las facciones de burguesías asiáticas encabezadas por la burguesía china. Ambas facciones entienden que la Tercera Guerra Mundial es guerra nuclear que de producirse llevaría a una incertidumbre total la continuidad de sus grandes privilegios como superpotencias y dueñas de los destinos del mundo.

Así, la paridad estratégica ha sido de enorme trascendencia desde 1949 en la construcción de geo-estrategias militares entre las grandes burguesías que compiten por el control del mundo. Así fue en el curso de la llamada guerra fría entre Estados Unidos y la URSS y lo es actualmente entre Estados Unidos y China. Esto ha obligado ahora al antiguo hegemon mundial, Estados Unidos, deslizarse hacia el fascismo. En cambio, a China, la actual máxima potencia capitalista, le permite avanzar sin muchas preocupaciones a la consolidación del nuevo poder mundial imperialista a su favor, envuelta en el evolucionismo económico y en el curso del actual reajuste capitalista. Son las geoestratégicas capitalistas dominantes de la actualidad mundial.

Es en este marco que debe observarse la actual agudización de las contradicciones inter-imperialistas. Se entiende que Estados Unidos por ser el país más afectado por la gran crisis economica (bancarrota economica y su desplazamiento de la hegemonía mundial) ha devenido en el gran desestabilizador del mundo en una estrategia de mucha fuerza, firmeza y sin contemplaciones que ha sacudido el planeta desde sus cimientos.

En cambio, Rusia y China sin la suficiente firmeza siempre han terminado en la estrategia defensiva. Así, por ejemplo, Rusia en su intervención en Ucrania mantiene una tenue ofensiva. Aunque en Oriente Medio, la zona más importante de la geopolítica mundial de estos últimos tiempos, sus acuerdos con Irán, India, Turquía y Arabia Saudita, son muy importantes. Tal vez esto nos esté indicando la ascensión de la política exterior de Rusia hacia una política de mayor firmeza.

Por su parte China, tras el XX congreso del Partido Comunista de China (PCCH), se puede notar que continua con sus planes de forma normal inmerso en su evolución economica. Según el conclave la integración de Taiwán es un asunto pacífico que de hecho descarta cualquier conflicto, el cual es aprovechado por Estados Unidos.

En este curso de hechos de persistente ahondamiento de la gran crisis economica capitalista e imposición de la paridad estratégica deviene el grave impasse y entrampamiento geopolítico mundial actual que empuja a un proceso de EVOLUCIONISMO POLÍTICO con tendencia a fortalecer las estructuras económicas, políticas y militares que están erigiéndose desde finales del año 2010 (perdida de la hegemonía mundial estadounidense y ascenso económico de China). Por ejemplo, se puede observar lo ocurrido el 4 de febrero de 2022 cuando se produce la consolidación de la alianza estratégica, se dice multilateral, entre Rusia y China. Se trata de un proceso de establecimiento de estructuras económicas y políticas para lo que queda de esta etapa histórica de la paridad estratégica que se inició después de la detonación del primer armamento nuclear por la URSS el 22 de agosto de 1949. En realidad, una etapa crucial para las burguesías financieras, especialmente, para la burguesía estadounidense que debe digerir la presencia de Rusia y China en la nueva estructura del poder mundial. Ciertamente, los hechos geopolíticos han estado corriendo e imponiéndose de acuerdo a la fuerza de la paridad estratégica.

Aquí algunos hechos recientes (2022) que corroboran la vigencia de la fuerza de la paridad estratégica:

Primero, antes del inicio de las operaciones de Rusia sobre Ucrania (24 de febrero de 2022), hubo entre las principales burguesías imperialistas, ratificación de la paridad estratégica a fin de no propasarse en lo que vendría en adelante. El 3 de enero de 2022, ha circulado la siguiente noticia: “Rusia, EEUU, Reino Unido, Francia y China se comprometen a impedir una guerra nuclear”. Se trata de una declaración conjunta de los cinco países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con armamento nuclear, publicada en la web del Kremlin. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, el documento habría sido elaborado por iniciativa de Rusia. Y luego, el 10 de enero de 2022, Estados Unidos y Rusia en las conversaciones sobre seguridad celebradas en Ginebra en las que nuevamente coincidieron en el posicionamiento de que no puede haber un ganador en una guerra nuclear y por lo tanto no debería ser peleada, tal como declaró la subsecretaria de Estado del país norteamericano, Wendy Sherman.

Veamos:

«EEUU y usa están de acuerdo en que nunca se puede ganar una guerra nuclear y en que no se debe librar», dijo la funcionaria en una rueda de prensa…Las delegaciones rusa y estadounidense estuvieron encabezadas por el vicecanciller Serguéi Riabkov y Sherman, respectivamente. La reunión se llevó a cabo en un formato cerrado en la Misión Permanente de EEUU ante la Oficina de la ONU en Ginebra” (2).

Segundo, recientemente a mediados de noviembre de 2022 cuando estaba caldeándose el conflicto en Ucrania ocurrió el lanzamiento de dos misiles balísticos sobre territorio polaco, exactamente fue el 15 de noviembre de 2022, que de hecho fue lanzado por los paramilitares fascistas estadounidenses asentados en Ucrania y que sus prensas monopólicas de inmediato responsabilizaron a Rusia, luego lo pensaron bien e inmediatamente tuvieron que desmentirlo por temor a la guerra nuclear que aquello podía conducir al haber explotado en un país miembro de la OTAN. Esto vino de boca del propio presidente de Estados Unidos y el jefe de la OTAN.

Veamos:

La desmentida oficial del presidente de la Estados Unidos, Joe Biden, sobrevino el 16 de noviembre de 2022.

El apunte:

“Biden convocó una reunión de varios dirigentes reunidos en la isla indonesia de Bali con motivo de la cumbre del G20 para tratar el incidente. Contó con la asistencia de los dirigentes de Alemania, Canadá, Países Bajos, España, Italia, Francia y Reino Unido, miembros de la OTAN, así como Japón, que no forma parte de la alianza, y representantes de la Unión Europea. Preguntado sobre si es demasiado pronto para decir si el misil fue disparado desde Rusia, Biden dijo: “Hay información preliminar que lo rebate. No quiero decirlo hasta que lo investiguemos por completo, pero es poco probable, por la trayectoria, que haya sido disparado desde Rusia, pero ya veremos” (3).

La desmentida por el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, también se produjo el 16 de noviembre de 2022.

El apunte:

«No tenemos indicios de que esto haya sido el resultado de un ataque deliberado y no tenemos indicios de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN», afirmó Stoltenberg, tras una reunión de emergencia del Consejo del Atlántico Norte, el principal órgano de toma de decisiones de la organización. Poco antes, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró en Varsovia es «es probable» que el misil que impactó el martes en su territorio y causó dos muertos «fuera lanzado por Ucrania» y agregó que «nada indica» que se tratara de un «ataque intencionado contra Polonia» (4).

II.- El matón fascista estadounidense y su estrategia de terror mundial en contraposición a las estrategias defensivas de Rusia y China

En primer lugar, hay que ponerse de acuerdo que la burguesía estadounidense es la burguesía más sangrienta, extremadamente angurrienta y belicosa que existe en la actualidad. Se trata de la burguesía que perdió el poder y de la que está siendo desplazada geopolíticamente. De hecho, esto va ser persistente en el futuro. En esto es determinante su exigencia de la perpetuidad de su status quo, es decir, su exigencia de la hegemonía mundial, por supuesto, sin olvidar su defensa del sistema. Una situación que está escrita en la tendencia general de la historia, que como sabemos, señala que aquello (provocar y provocar en el marco de su estrategia del terror mundial) es hasta su ruina final. Cierto, en esto es muy importante la dura presión que soporta de la gran crisis económica en la que debe ser determinante la gravedad de los hechos que hasta aquí viene acumulándose. Y para evitar esto debe ser persistente en su estrategia del terror mundial, sin parar para nada. Consecuente Rusia y China y por supuesto los pueblos del mundo entero están sobre avisados. La tendencia de la historia lo dice muy claramente que aquello es hasta su ruina final. Esta es, en lo esencial, la razón de fondo del escalonamiento de los hechos últimos. Allí está el quid del asunto de la actual estrategia del ejército estadounidense (persistencia en la estrategia del terror mundial). En realidad, una estratégica que lo está conduciendo a su ruina final. Y como sabemos, no puede darse el lujo de usar el armamento nuclear contra Rusia y China que en los hechos puede significarle un final abrupto. Lo que en los hechos significa que carece de perspectivas, que su historia está terminada.

1.- La matonería fascista estadounidense y su estrategia del terror mundial:

Aquí un breve itinerario de la matonería fascista estadounidense: ciertamente, la burguesía estadounidense es incansable, después de haberse enterado que la URSS también poseía el artefacto nuclear (1949), asimila la paridad estratégica. De 1991 hasta el 2001 ha dormido tranquilo, pues poseía el poder absoluto sobre el mundo, fue la máxima potencia mundial. En el 2001 siente un gran remezón, era el alzamiento económico de los países asiáticos. Lo sobresalta. Y bajo el cuento del ataque a las Torres gemelas (11 de septiembre de 2001) empieza a incendiar el planeta desde su vertiente oriental (las zonas asiáticas) precisamente a fin de contener el avance económico y militar de China y Rusia respectivamente. Esto era un gran movimiento que estaba inscrito en el curso de sus contradicciones inter-imperialistas. Pero esto no era la totalidad de sus preocupaciones. Lo más importante eran sus preocupaciones en el orden de sus contradicciones estratégicas (lucha de clases, confrontación con el proletariado) previamente habiendo estudiado el accionar de las corrientes maoístas, especialmente el alzamiento armado de las guerrillas maoístas en los andes del Perú, se impuso la importancia de sus secciones paramilitares que, en el fondo, no era otra cosa que el fascismo. Así iba marchando sus confrontaciones tanto inter-imperialistas como estratégicas contrarrevolucionarias hasta el año 2010. Pero en el año 2008 se había iniciado la gran crisis economica del sistema capitalista que había llevado a la ruina la economía estadounidense y aquel año (2010) se había producido la pérdida de la hegemonía mundial estadounidense. Esto empuja a la vieja burguesía estadounidense a agudizar sus dos confrontaciones (inter-imperialistas y estratégicas). El asunto era recuperar la hegemonía mundial a como dé lugar y aplastar a los pueblos. Esto es sangriento desde aquel año (2010). Entonces sus provocaciones y provocaciones se vuelven intensos. Toda una década sangrienta (2010-2019): Libia, Siria, Yemen, etc. Desde finales de la segunda década del siglo XXI se agudiza su estrategia de provocaciones y provocaciones y se convierte en una estrategia de terror mundial. Aquello se materializa con su gran ataque bacteriológico (COVID-19) desatado a finales de 2019 y afectando a la humanidad entera. El asunto ha sido sangriento. Pero los hechos han seguido corriendo. Después de los sucesos del 15 de agosto de 2021 cuando impuso su operativo de distracción mundial desde Afganistán (la entrega del poder en este país a sus criaturas paramilitares fascistas, los talibanes, es decir, la falsa retirada) como consecuencia de su endeblez político-militar fuertemente presionada por la gran crisis economica, el impasse y entrampamiento geopolítico mundial y la grave crisis político-militar, hay un reacomodo estratégico del fascismo estadounidense y con ello el fortalecimiento de sus secciones paramilitares que hoy está desembarcando en casi todas las regiones del planeta.

Pero los hechos fueron inflexibles.

Cierto, los cambios mundiales han sido indetenibles. Su quiebra geopolítica por la ascensión del nuevo poder de China, sigue su marcha inexorable. Y la tendencia mundial de la ascensión de las luchas del proletariado necesariamente deberá imponerse.

En este marco la cruel burguesía estadounidense sigue arrastrándose entre sus monumentales lastres desatando una estrategia de terror mundial, tensionando fuertemente el mundo. Observemos esto en los siguientes hechos recientes (2021-2022):

Primero, el sabotaje de Estados Unidos al acuerdo que mantenía Francia con Australia desde 2016, un jugoso contrato por valor de 65.000 millones de dólares para la construcción de 12 submarinos convencionales. En realidad, una pérdida cuantiosa para, Naval Group, la compañía francesa encargada de la construcción de aquellos submarinos, del cual Camberra se ha retirado para encargar esas naves a Estados Unidos. Esto ocurre exactamente con el nuevo pacto militar realizado a espaldas de la Unión Europea, denominado, Aukus (Australia-United Kingdom-United States, en inglés) entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Es un pacto por el cual Washington y Londres se comprometen a suministrar a Australia la tecnología necesaria para fabricar una flotilla de submarinos de propulsión nuclear, que se construirá en Adelaida, ciudad meridional de Australia. Se trata de un nuevo prototipo de destrucción masiva, que puede conducir a la fabricación del armamento nuclear por parte de este país (Australia).

Veamos:

«Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU., por su parte, dijo que «Estados Unidos no dejará a Australia sola en el campo frente a estas tácticas de presión», refiriéndose al presunto enfoque cada vez más agresivo y nacionalista de Beijing hacia Taiwán, en el Mar de China Meridional, y hacia aliados estadounidenses como Australia…Esto parece especialmente cierto dado que Aukus contempla una importante transferencia de tecnología de Estados Unidos y el Reino Unido a Australia, en la forma de submarinos de propulsión nuclear para la marina australiana…Una transferencia que, además, presenta una amenaza a los esfuerzos de no proliferación nuclear: Australia se convertira el séptimo país en operar submarinos de propulsión nuclear luego de Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, India y Rusia…Francia rechaza acuerdo de EE.UU. con Australia sobre submarinos nucleares. «Esto constituye un comportamiento inaceptable entre aliados y socios; sus consecuencias afectan el concepto mismo que tenemos de nuestras alianzas, nuestras asociaciones y la importancia del Indo-Pacífico para Europa», dijo Jean-Yves Le Drian, el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, en un comunicado. «Hablando cortésmente, es una verdadera puñalada por la espalda», agregó» (5).

Segundo, ahora ya en el curso del actual conflicto en Ucrania, el atentado del 20 de agosto de 2022 en las afueras de Moscú dirigido contra el filósofo ruso, Aleksandr Dugin, se dice aliado del presidente Vladimir Putin, en la que murió su hija Darya Dugina. Luego, el sabotaje contra los gasoductos de Nord Stream I y II ocurrido el 26 de septiembre de 2022 en el Mar Báltico, una región marítima completamente controlada por la OTAN y repleta de infraestructuras de esta organización criminal. También, la detonación de un camión cargado con explosivos en el puente de Crimea que conecta esta península con el continente ruso, ocurrida el 8 de octubre de 2022, la misma que ha provocado el colapso parcial de dos tramos de la autopista.

Tercero, finalmente, en el conflicto de Ucrania, los fascistas estadounidenses porfiando el límite máximo al que ha llegado aquí el uso del armamento convencional, han ido a asustarle a Rusia con sus planes de enviar los obsoletos y desfasados sistemas de defensa antimisiles Patriot (sistemas SAM, misiles tierra-aire) a Ucrania a sus fantoches de Kiev.

Veamos:

“La administración Biden está finalizando los planes para enviar el sistema de defensa antimisiles Patriot a Ucrania que podría anunciarse esta semana, según dos funcionarios estadounidenses y un alto funcionario de la administración. Los tres funcionarios le dijeron a CNN que se espera la aprobación” , afirma el informe. Si los informes son ciertos, la medida podría desencadenar una escalada más amplia. Hasta ahora, los sistemas SAM enviados por la OTAN eran en su mayoría de corto a medio alcance y en gran medida intrascendentes, ya que brindan poca o ninguna protección contra los misiles de crucero rusos de largo alcance. Sin embargo, los misiles Patriot, aunque no son armas innovadoras, son mucho más avanzados, ya que sus capacidades son más cercanas a las de las variantes S-300 más antiguas que las fuerzas del régimen de Kiev ya operan” (6).

Sin embargo, hay que tomar nota:

Tal como hemos señalado en un apunte anterior, las provocaciones estadounidenses han ingresado a un periodo de auto liquidación. Se han tornado absolutamente en contraproducentes. Cierto, en la actualidad toda provocación estadounidense es un completo suicidio. Esto sobrevino tras ocupar completamente Ucrania e imponer allí un régimen abiertamente fascista. Rusia respondió iniciando sus operaciones sobre Ucrania (24 de febrero de 2022) con las que quebró el monopolio de la permanente ofensiva militar estadounidense. Así, cada provocación acelera el desmoronamiento de occidente. A tal punto que pueden ser comparadas las carcajadas de Bill Clinton en un encuentro público con el inefable Boris Yeltsin en 1993 cuando la ex URSS estaba implosionando (7) con las sonoras carcajadas del presidente ruso, Vladimir Putin, cuando el 28 de septiembre de 2022 estaba estampando su rúbrica en el documento de adhesión de cuatro regiones de Ucrania a Rusia (8).

2.- El accionar defensivo de Rusia:

Aunque Rusia en sus confrontaciones inter-imperialistas ha mantenido cierto nivel de fuerza, sobre todo, en el nivel de la carrera armamentística, en lo central su estrategia es defensiva. Hay que ser claros en esto. En su intervención en Ucrania permite que Estados Unidos intervenga directamente en el conflicto. Por ejemplo, es público que en este país (Ucrania) hay fuerzas militares de Polonia, Gran Bretaña y de Estados Unidos. Cuando los fascistas ucranianos lanzan misiles de procedencia estadounidense que impactan incluso a 200 kilómetros de su propia capital (Moscú), que realmente es muy grave, el ejército ruso queda satisfecho con haberlos abatido. Esto, ni más ni menos, es una estrategia defensiva. Por qué no para toda esta carnicería enfrentando directamente a Estados Unidos, llamándolo al combate nuclear que, por supuesto los matones de paja estadounidenses nunca lo van aceptar, tal como lo hizo la gran RPDC en octubre de 2017 hasta expulsarlo de la península coreana. Al no hacerlo permite que aquel siga envalentonándose con sus graves provocaciones incluso ya en su propio territorio. Hay que estar claros que la matonería de los estadounidenses viene desde 1991 cuando implosiono la ex URSS.

Pero veamos como ocurre esto:

Primero, Rusia conjuntamente con Bielorrusia han desplegado del 10 al 16 de septiembre de 2021 el importante ejercicio militar denominado ZAPAD-2021, como un claro mensaje de fuerza a la OTAN que insistentemente desarrolla graves provocaciones muy cerca de sus fronteras, sin ningún respeto a las leyes internacionales.

El apunte:

«Desde el 10 al 16 de septiembre, los ejercicios militares conjuntos ruso-bielorrusos Zapad-2021 (Occidente 2021) se llevaron a cabo en un área de más de 2000 kilómetros cuadrados en 14 campos de entrenamiento en Rusia y Bielorrusia. En estas maniobras participaron unos 200 000 efectivos, más de 80 aviones y helicópteros, hasta 760 unidades de equipo militar, incluidos más de 290 tanques, más de 240 cañones, sistemas de lanzacohetes múltiples y morteros, así como hasta 15 buques. Además de unidades rusas y bielorrusas, también fueron involucrados en el ejercicio unos 2000 militares de países amigos. El viceministro ruso de Defensa, el general Yunus-Bek Yevkurov, afirmó el miércoles que el ejercicio Zapad-2021 demostró que su país tiene la capacidad de planificar cualquier operación en cualquier dirección y detener cualquiera agresión» (9).

Segundo, también Rusia, en el curso de la cruenta carrera armamentísticas en que están incursas las principales potencias imperialistas, ha completado con éxito las pruebas de su sistema antimisiles S- 500 Prometei, también conocido como Triumfator, se dice, que este avanzado armamento ya estaría incorporándose a sus fuerzas armadas.

El apunte:

«Las pruebas estatales [del sistema de misiles S-500 Prometei] apenas acaban de finalizar y ya han comenzado las primeras entregas de este sistema. Aunque aún no en su nomenclatura completa, tal y como debe ser realizada por el cliente, el [consorcio estatal] Almaz-Antéi», afirmó el jueves el vice primer ministro ruso, Yuri Borísov. El sistema antimisiles S-500 Prometei, también conocido como Triumfator, pertenece a una nueva generación de sistemas de misiles tierra-aire y es capaz de detectar y dar seguimiento simultáneamente a hasta diez blancos supersónicos que vuelen a una velocidad de hasta 7 kilómetros por segundo» (10).

Tercero, en este mismo curso de hechos en el mes de diciembre de 2022, Estados Unidos ha seguido siendo muy belicosa. El 5 de diciembre el Ministerio de Defensa de Rusia denunció que el Ejército ucraniano llevó a cabo dos ataques con aviones no tripulados (drones) contra los aeródromos de Diáguilevo en la región de Riazán y Sarátov a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú (semejante provocación), y de Enguels, en la región de Sarátov, al suroeste de Rusia, que albergan bombarderos estratégicos. Un operativo que no se hubiera concretado sin los datos suministrados por satélites de Estados Unidos.

Veamos:

“Al respecto, en una reunión del Consejo de Seguridad para abordar la crisis de Ucrania celebrada el viernes, el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, reveló citando a los recientes informes que los drones utilizados en estos dos ataques fueron guiados por datos satelitales obtenidos de Estados Unidos. Los drones mejorados de fabricación soviética Tu-141 Strizh fueron guiados por el sistema satelital global GPS estadounidense”, aseguró el representante ruso. De acuerdo con las autoridades rusas, a causa de los referidos ataques, tres militares del equipo de mantenimiento técnico perdieron la vida, mientras que otros cuatro resultaron heridos y fueron hospitalizados” (11).

Cuarto, el 16 de diciembre de 2022 el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado en una cumbre de la EAEU (Unión Económica Euroasiática) en Bishkek, Kirguistán, que Rusia podría adoptar una doctrina de ataque preventivo al estilo estadounidense, pues, entiende que su país está en posesión de armas avanzadas para llevar a cabo tales operaciones.

Veamos:

“Hablando de un ataque de desarme, tal vez valga la pena pensar en adoptar las ideas desarrolladas por nuestros homólogos estadounidenses, sus ideas de garantizar su seguridad”, agregó Putin, y señaló que tales ataques tienen la intención de destruir las instalaciones de comando. Putin también afirmó que Rusia ya está en posesión de armas hipersónicas adecuadas para llevar a cabo este tipo de operaciones, mientras que Estados Unidos aún no ha desplegado sus propios equivalentes. El presidente ruso también agregó que Moscú tiene misiles de crucero de largo alcance que superan a los análogos estadounidenses, probablemente refiriéndose al misil de crucero hipersónico «Zircon» impulsado por scramjet de última generación. Putin señaló que las armas de largo alcance de Rusia serían sin duda PGM (municiones guiadas de precisión) convencionales, mientras que EE. UU. nunca descartó la posibilidad del primer uso de armas termonucleares. “Si el adversario potencial cree que puede usar la teoría de un ataque preventivo y nosotros no, nos hace pensar en las amenazas que representan tales ideas en la postura defensiva de otros países”, dijo el presidente ruso (12).

Quinto, el 19 de diciembre de 2022 se tuvo conocimiento desde HispanTV que Rusia había derribado cuatro misiles estadounidenses HARM disparadas sobre la provincia rusa de Bélgorod. Esta nota, entre otras, demuestra lo preocupante que es la temeraria provocación estadounidense y la continua estrategia de pasividad de Rusia frente a estos graves hechos, aun de sus avances innegables en su operativo en Ucrania.

Veamos:

“Mediante un comunicado emitido este lunes en Telegram, el Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado que, además de derribar los misiles HARM de fabricación estadounidense, el Ejército ruso ha logrado interceptar seis proyectiles de lanzacohetes múltiples HIMARS y Uragán, ambos de EE.UU. al servicio de los ucranianos en dos localidades de la República Popular de Donetsk y Lugansk, este de Ucrania. Por su parte, el portavoz de la Cartera de Defensa rusa, Igor Konashenkov, ha afirmado que, durante las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa aérea rusa derribaron ocho aviones no tripulados (drones) ucranianos en el este y sur del país eslavo” (13).

3.- La tendencia defensiva de China:

Primero, sobre China hemos explicado largamente acerca de su estrategia defensiva. China está muy complacida por el curso del reajuste capitalista actual en concordancia de la evolución capitalista. Por supuesto es innegable su involucramiento en la carrera armamentística a fin de modernizar su armamentística. Consecuentemente, China ha avanzado en la construcción de numerosas armas, entre ellas figuran aquellas armas para destruir o inutilizar satélites enemigos. Son armas anti satélites con capacidad de ‘cegar, bloquear y destruir naves espaciales tanto desde la superficie como en órbita. Según el espionaje estadounidense los avances chinos representan «el mayor reto para la planificación de la defensa norteamericana». Pero en lo general se sabe que las tres superpotencias imperialistas siguen gastando enormes cantidades de dinero en el desarrollo de nuevas armas secretas, entre medidas y contramedidas. Así, la carrera armamentística es muy intensa.

Veamos.

«Studeman (contraalmirante de la armada estadounidense) afirma que habrá una «carrera de medidas, contramedidas y contra-contramedidas». El Pentágono, dice, ya ha identificado el desarrollo de sistemas láser terrestres con la capacidad de «dañar o destruir sensores sensibles en órbita de baja altitud». De hecho, lo más grave para el Pentágono es que admite no tener defensa contra esa arma, que inutilizaría sus ‘ojos’ en el espacio en caso de conflicto bélico, dejándoles parcialmente ciegos. China no sólo quiere limitarse a este tipo de armas de defensa pasivas, sino desarrollar armas orbitales con capacidad de lanzar proyectiles que destruyan naves enemigas. Al contrario que en películas como Star Wars, la guerra espacial no sucederá con cazas de combate ni entre destructores a corta distancia, sino con proyectiles sólidos lanzados desde miles de kilómetros de distancia para atravesar el blindaje de cualquier nave y destruirla sin posibilidad de defensa alguna (por ahora). El aumento de la actividad ofensiva espacial china no ocurre en el vacío» (14).

Segundo, a finales de julio de 2021 CNN estuvo muy alarmado. Uno de sus titulares del 28 de julio de 2021 decía: «China parece estar ampliando otra vez su capacidad nuclear, según un nuevo informe de investigadores de Estados Unidos». Según la nota, China estaría construyendo una segunda base de silos para misiles en sus desiertos occidentales, lo que en términos de aquella nota sería una gran expansión de China en lo que refiere a sus arsenales nucleares. Realmente las prensas estadounidenses estuvieron muy preocupadas por la extensa red de silos para misiles en la que estaba avocada China. Siempre de acuerdo a CNN, China en su defensa habría dicho en una nota de «Global Times», del 2 de julio de 2021, después de que se revelara el campo de silos en Gansu: «El editorial, titulado «El aumento de la disuasión nuclear de China no puede ser controlado por los EE.UU.», también abogaba por que China aumentara su disuasión nuclear a la luz de lo que denominaba «la presión militar de los EE.UU. sobre China», señalando que los Estados Unidos tienen «al menos 450 silos».

Veamos.

«Identificada a través de imágenes de satélite, la nueva base de misiles en la región china de Xinjiang puede llegar a incluir 110 silos, según el informe publicado el lunes por la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, por sus siglas en inglés)…Se trata del segundo campo de silos aparentemente descubierto este mes por los investigadores, que se suma a los 120 silos que parecen estar en construcción en la vecina provincia de Gansu, según detalla el Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación. Juntos, los dos sitios significan «la expansión más significativa del arsenal nuclear chino de todos los tiempos», según el informe del FAS…Adam Ni, director del Centro de Política China, con sede en Canberra, dijo que el descubrimiento de los aparentes campos de silos es «una prueba bastante convincente de la intención de China de ampliar significativamente su arsenal nuclear, de una manera más rápida de lo que muchos analistas han predicho hasta ahora» (15).

4.- El epilogo a esta situación:

Cierto, hasta aquí Estados Unidos ha sido el único beneficiado de la fuerza de la paridad estratégica. Aquello, como hemos sostenido más arriba, provino de su estrategia de ofensiva constante que en la actualidad es simple y llanamente de terror mundial. Con este posicionamiento ha llegado hasta las fronteras de Rusia e incluso de China. Sus provocaciones y nada más que provocaciones son extraordinariamente muy sanguinarias, letales y sin contemplaciones. Pareciera que la fuerza de la paridad estratégica fuera propiedad de este país (Estados Unidos).

China es el país que más está involucrada con la estrategia defensiva. Incluso se puede afirmar que existe en este momento colusión entre Estados Unidos y China. Por eso sus tibias reacciones ante los capitales problemas mundiales. Ya hemos explicado en otras notas que en las contradicciones inter-imperialistas priman las pugnas y las colusiones y en el curso de ellas puede suceder cualquier cosa.

Entonces: ¿En este marco, es posible seguir sosteniendo el llamamiento de “firmeza, firmeza y firmeza para aplastar las provocaciones del ejército estadounidense”?

Por supuesto, que sí. Y todo incluso a cuenta de que algunos puedan tildarnos de belicistas, pues, sencillamente, mientras exista la paridad estratégica, la Tercera Guerra Mundial estará retrasada, convirtiendo las provocaciones estadounidenses solo en provocaciones y nada que provocaciones. Una cuestión inevitable impuesta por la coyuntura. Así, la paridad estratégica, transitoria y no resuelta aún por la furibunda carrera armamentística, acogota a la burguesía estadounidense a no entrar en combate directo con las fuerzas estratégicas de Rusia y China.

Y la conclusión más importante de la fuerza de la paridad estratégica que se da entre las potencialidades imperialistas, es que aquella aun de las brutalidades del fascismo estadounidense, sigue latente.

III.- Por eso el impasse y entrampamiento geopolítico mundial sigue siendo latente: el imperialismo estadounidense es un tigre de papel

1.- Persistente impasse y entrampamiento geopolítico:

No podemos negar que las incapacidades geopolíticas de la burguesía estadounidense, han sido muy claras que, en el fondo fueron sendas derrotas militares y claros signos de temor a las potencialidades militares de sus más mortales enemigos (Rusia y China). En este sentido, las incapacidades de la burguesía estadounidense después del 2008 han sido numerosas: así, por ejemplo, su incapacidad por ingresar a Irán, su incapacidad por derrocar el gobierno de Bashar Al Asad en Siria, su incapacidad por ocupar Irán, su incapacidad por aniquilar el gobierno del Comandante Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro y consecuentemente su incapacidad por ingresar a Venezuela. Incluso el ataque bacteriológico es parte de esta incapacidad por confrontarse directamente con Rusia y China. Son incapacidades que en realidad constituyen sendas derrotas militares del letal ejército estadounidense. Incapacidades que geopolíticamente muestran su temor a la fuerza de la paridad estratégica, es decir, su miedo a una confrontación frontal con las potencialidades militares (armamento nuclear) de sus más mortales enemigos, que al final podían dejarlo sin su privilegio de gran potencia. Al fin y al cabo, incapacidades que se asoman por su declive estratégico como máxima potencia mundial. Por supuesto, aquello no le ha quitado su derecho a fanfarronear, de encubrirse de una inmunda agresividad (triquiñuelas) tal como fueron sus graves provocaciones y que en los últimos años han estado representadas por la «ferocidades» de sus monigotes, Donald Trump y Joe Biden.

Entonces la fuerza de la paridad estratégica sigue siendo muy fuerte. Sigue siendo muy avasalladora, que por el momento ni Rusia ni Estados Unidos ni China pueden vencerla. Es un freno al libre desplazamiento geopolítico. Esto quiere decir que China, Estados Unidos y Rusia están en un impasse y entrampamiento geopolítico mundial difícil de remontar.

Cierto, esto es incapacidad de las burguesías por resolver sus asuntos estratégicos. Esto se ha llegado en el curso del evolucionismo económico y el duro proceso de los acontecimientos mundiales (carrera armamentística y paridad estratégica). En realidad, se trata de una etapa de convivencia de las burguesías parasitarias que, vuelvo a repetir, no tienen capacidad de resolver sus asuntos estratégicos. Esto significa para los pueblos, duros tiempos de penurias como consecuencia del ahondamiento de la gran crisis economica que aplasta fundamentalmente al proletariado, sumiéndola en el hambre y la miseria al impulso de la hambruna que empieza azotar el planeta agolpado por las ambiciones de las parasitarias y moribundas burguesías, es decir, languidecimiento de la economía capitalista mundial y alzamiento del fascismo estadounidense.

Pero, este entrampamiento geopolítico es momentáneo instalado como producto de una gran derrota militar estratégica de Estados Unidos que no le permite avanzar más allá aplastada por la paridad estratégica en el curso de una fuerte colisión con la ley de los monopolios y la carrera armamentística y asentada fundamentalmente en la imposición del carácter lento y evolutivo del sistema capitalista. En realidad, una etapa de contención de la guerra frontal entre las superpotencias capitalistas por dirimir la gran crisis economica al estilo de este sistema. Su duración, es probablemente a un mediano plazo (tal vez se defina de acá a 20 y 30 años), porque a largo plazo está completamente garantizada la guerra con armamento nuclear. Esto para algunos es algo complejo que, sin embargo, sería absolutamente claro, si aquellos pudieran observar con detenimiento la esencia de la paridad estratégica.

2.- Alzamiento de los pueblos:

El asunto es que el mundo no está paralizado. El análisis debe efectuarse siempre sobre un mundo en movimiento. Jamás sobre un mundo inmovilizado. En el fondo, la cruenta etapa de disminución de las ganancias capitalistas, era una época en que la ley de la producción social y la apropiación privada se habían vuelto insostenibles, una época en que las injustas relaciones de producción capitalistas estaban terriblemente aplastadas, empujando con ello a la rebelión de las fuerzas productivas. Una etapa de evolucionismo y languidecimiento económico de hambre y miseria para la humanidad que obligatoriamente debe conducir a los pueblos al alzamiento armado y con ella, a la definición de las perspectivas señaladas por la historia, captadas magistral y científicamente por la ideología de la única clase capaz de resolver esta inicua situación, el proletariado.

Por supuesto el imperialismo estadounidense y su armamento nuclear son tigres de papel. Lo han demostrado sus incapacidades militares, es decir, su miedo a la guerra nuclear. La vieja burguesía estadounidense sabe que será aplastada por las leyes de la guerra nuclear.

Bien sabemos que desde finales de 2016 está abierta una nueva situación mundial. Entonces dijimos que estaba abriéndose una nueva Era, pero, aquella no era, la Era de la robotización, tampoco de la digitalización, ni mucho menos del neo-imperialismo, sino, la Era de la lucha de los pueblos. Así lo entendimos. El análisis nos condujo a esta conclusión. Fuimos muy claros. Desde entonces nuestra observación no está paralizada. La estamos siguiendo con detenimiento. Ahora aquella nueva era empieza a aclararse cada vez más. Es que la lucha de los pueblos empieza a propagarse por el conjunto del planeta. Se trata de la efervescencia revolucionaria de los pueblos del mundo.

Entones aquello nos enseña que la única opción que queda a los pueblos, es la lucha. No tienen otra salida. Estados Unidos con el ataque bacteriológico ha sobrepasado todos los límites rojos contra el proletariado y en general contra los pueblos del mundo entero. El ataque ha sido mortífero. El genocidio, las olas de despidos, reducciones salariales e imposición de miserables condiciones de trabajo, son claves para entender esta situación.

Los planes imperialistas de aplastar la ola revolucionaria no tienen asidero. Las corrientes seudo-izquierdistas de esencia anticomunista en las que se sostienen aquellos criminales planes terminaran sin duda esfumándose.

El proletariado, la clase encargada de liberar a las demás clases de la opresión capitalista, está muy claro que en primer lugar debe luchar por la transformación revolucionaria, pero, aquello debe avanzar desenmascarando a los traficantes de su programa y su ideología. A todas las organizaciones que se dicen ser comunistas que no asimilan la transformación revolucionaria como su suprema tarea se les debe confiscar aquel título. No hay que olvidar que todas las revoluciones en la sociedad capitalista son revoluciones comunistas. Sin el marxismo no existen revoluciones. Pueden ser cualquier cosa, menos revoluciones.

En la actualidad está abriéndose la gran era de la lucha y victoria de los pueblos oprimidos. Esto es como parte de la tendencia general de los pueblos que entre otras significa una nueva época en sus luchas que concuerda plenamente con la tesis que, tras el impasse de la fase depresiva y el entrampamiento histórico del sistema capitalista, se ha ingresado a una nueva coyuntura de definiciones históricas.

Así el devenir histórico es implacable. Aquello marca con fuego el accionar de las crueles burguesías. Esto es determinante en el curso de la historia que se aproxima.

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 260 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org