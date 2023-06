Doctrina Monroe: un espectro de contención para la multipolaridad de Hispanoamérica

Cristian Fuentevilla

En 1823 EE.UU dio impulso a lo que por 200 años se ha denominado la Doctrina Monroe 1 con propósitos que prístinamente estaban llamados a ser mecanismo de contención de un denominado colonialismo por parte de las potencias europeas en la etapa de pos- emancipación de las regiones hispanoamericanas. Esto de facto instaló el imperialismo protestante en la región de América del norte bajo la premisa de una justificación mesiánica para la intervención de un “Destino manifiesto” en lo que en adelante se denominó como Latinoamérica. Y generó un primer expolio pues el mundo comenzó a conocer a los Estados Unidos como “americanos” y los descubridores y fundadores de la civilización hispanoamericana como “latinos”. Hasta acá se entiende el principio geopolítico que impulsó las relaciones y la subordinación de los nuevos Estados nacionales de la región hispanoamericana en la lógica de los Estados tapón con el angloamericanismo y el panamericanismo.

Este proceso no solo da curso a una relación subordinada de “América para los americanos”, sino que aclara que la condición de imperio de Hispanoamérica respondía con claridad a la condición de territorios anexados mediante una conquista, independientemente que en esta conquista el 90% de los conquistadores fuesen indígenas 2 . Lo que generó de manera pactada un desarrollo civilizatorio basado en el mestizaje y organizado en virreinatos. De aquí que sea imposible concebir la civilización hispanoamericana sin la existencia de indios. Pero el punto de inflexión que comienza a dar curso a la existencia del imperialismo se produce en razón primero a las diferencias civilizatorias entre las relaciones de dominación protestante de EE.UU, bajo una ética del mismo cuño que permitió la esclavitud y el exterminio de los pueblos indígenas hasta el siglo XIX.

La segunda razón, tan importante como la primera, es que los esclavistas ingleses enriquecidos por siglos de esclavitud, promovieron con su banca financiar el abolicionismo en razón al costo de manutención de los esclavos, para dar curso en términos liberales a solo tener que pagar por la fuerza de trabajo. Ha nacido el capitalismo y como sistema de producción impulsó el imperialismo, como fase superior del capitalismo de acuerdo a Vladímir Lenin en 1916. Lo que permite aclarar que en el proceso de balcanización de Hispanoamérica y en la emergencia de los Estados nación es donde aparece representada la dominación imperialista, lo que por cierto se suele encubrir en la narrativa liberal independentista por el origen imperial de la civilización hispanoamericana. De aquí que para los mexicanos les sea más fácil exigir disculpas a España por sus propias contradicciones, que exigir la devolución de los dos tercios de sus territorios anexados por EE.UU.

La multipolaridad puede ser un declarado estado del sistema mundo, que hace que países como Honduras sean capaces de visionar el comercio en la lógica Sur-Sur y con la soberanía estatal nacional eludir la Doctrina Monroe 3 . Sin embargo no existe una homogeneidad en razón a la complejidad de las alianzas políticas de la región hispanoamericana acerca de cómo confrontar los intereses oligárquicos de los Estados nación. Lo que hace de la multipolaridad una declaración de principios para los pueblos, si consideramos el subimperialismo de Brasil tratando de mediar en el conflicto de Ucrania o de derecha confrontación con la realidad multipolar en un Chile remanente de la unipolaridad 4 , tanto como Perú o Ecuador. Como sea, la multipolaridad de los pueblos no se avizora en el corto plazo sin la incorporación de la civilización fundante, dada la ética protestante que subyace en los Estado liberales de la región. Un quiebre con la realidad que se manifiesta claramente en los graves problemas de seguridad de la región. En donde más estrecha es la influencia de Estados Unidos, más graves son los problemas de seguridad en sus variantes multidimensionales.

Para entender este fenómeno con ejemplos recientes, podemos tomar como el caso de El Salvador, con el presidente Nayib Bukele y su régimen de excepción contra el “crimen organizado”, mientras compra divisas a través de criptomonedas en su particular proyecto de financiarización económica basado en la especulación. Una apuesta sin futuro por el globalismo liberal en el ya evidenciado proceso de desdolarización. Este compromiso por la seguridad compartido por otro presidente de la región como G. Boric en Chile, teniendo como aliados a las fuerzas globalistas liberales de Biden, también tiene en común el carácter reñido con la civilización en sus planteamientos liberales de la seguridad. Puede ser la crisis de la democracia representativa, pero llegó a ser gobierno con una muchedumbre electoral que tenía expectativas muy coloniales, como cualquier revolución de colores. Pero con un umbral muy por debajo de la civilización, de hecho planteo literalmente al Estado como una definición de civilización 5 . Desconociendo el hecho de que el Estado de derecho es resultado de la Constitución actual y es generada por un Estado pregonero del derecho, bajo un régimen de excepción implantado por EE.UU en el contexto de la guerra fría del siglo XX por el control hemisférico.

En Chile, por ejemplo, la profundidad de este proceso radica en el hecho de que desde 1810 el proceso de construcción del Estado liberal, carece de legitimidad, lo que fue poniendo fin paulatinamente a la civilización en términos políticos. El golpe de Estado de J. M. Carrera terminó con el primer congreso, que al ser contenedor de una mayoría realista, supuso un intolerable exceso de democracia para la aristocracia que desató y financió la guerra civil con sus aliados ingleses. Desde este punto de vista, la burguesía que construyó el mito de los “libertadores” se hizo clase nacional bajo el monopolio de la fuerza, pero a diferencia de los conquistadores no tuvo legitimidad en la construcción del Estado nación. Al carecer de legitimidad se explican los infundios de la historia de los nacionalistas y los extravíos de la civilización en la educación y lo político. Un buen ejemplo de esto resulta el barroco en América, ¿porque algo tan trascendente en el humanismo de occidente aparece negado? Y

por el contrario se construyen mitos ajenos a la ciencia como resultado de las guerras de secesión y la propaganda independentista de la época. Ya que por cierto los realista de monarquistas no tenían nada.

Puede ser la ideología un recurso de persuasión por excelencia, pero es un conocimiento de corto alcance lo que explica su idealización por la violencia, al que por cierto adscriben con frecuencia los sistemas políticos desde la izquierda y la derecha como hijos putativos del Estado liberal en la región sudamericana. Pero está claro que en el caso chileno, más allá de la perniciosa y premeditada polarización política, es imposible un golpe de Estado por ejemplo, ¿para que? Si con el compromiso consensuado de la clase política en el sistema actual, no se hace necesario. Por eso en la narrativa liberal de todos sus ensayos republicanos se hace extemporáneo cuestionar su legitimidad, sobre todo bajo los derroteros constituyentes actuales.

Para qué construir una metáfora del Estado basado en la civilización hispanoamericana. No es un tema de lucha de clases, de hecho el último estallido la suspendió y la izquierda se tuvo que sumar a los movimientos sociales y a la muchedumbre con una guillotina en la plaza como unos reverendos jacobinos.

Pues bien, esto hace también las políticas de seguridad de la clase política, que más evidente que en la ausencia de una política, cuando se comienza a quemar “la casa de todos” se exige una asamblea constituyente. Algo que se usurpó al pueblo chileno con la Primera Junta de 1810, que por cierto estaba mejor organizado en sus cabildos y partidos territoriales para la democracia en el Reyno de Chile, que en los dichosos republicanos de 200 años, que paradojalmente son los 200 años de la Doctrina Monroe. Pero también por el hecho de que en la medida de que se deprecia la civilización, aumenta la depolitización y con ello la despolitización. Entonces no es extraño, que se diga que los problemas de seguridad sean la delincuencia y por eso se deba aceptar como civilizado pedir más cárceles, más policías, una guillotina en la plaza, un Bukele para Chile. Cuando la civilización se basó siempre en la compasión, la caridad en la gratitud de una sociedad con discernimiento moral y ético, con la fe, con la confianza del conocimiento en el futuro. La igualdad de unos iguales en la esclavitud del deseo, no es acaso el paganismo de un consumismo propio de la reciente experiencia neoliberal. ¿Acaso toda esa experiencia ideológica de una sociedad descontrolada por la frustración, no merece la compasión de no cumplir con los propósitos ideológicos dentro del canibalismo de la clase nacional como en la desindustralización? 6 .

Pareciera que no en el pragmatismo de la clase política y la emergencia de sus prebendas.

Pero décadas de alienación ideológica, junto a una explosión demográfica de una economía no planificada tienen una salida, una civilización que ilumina el camino. Una reconquista de una soberanía basada en la sencillez de lo que somos capaces de producir. Algo que pareciera imposible de concebir cuando vemos a la clase política de siempre con el lomo quebrado, vendiendo cruces. Un Estado civilización 7 , en una geopolítica multipolar que solo regresará en su propia soberanía, en su propia reconquista, que es su propia metáfora. Puesto que el actual proceso de contención multipolar a escala regional que lleva la iniciativa, es en la permanencia de la oscuridad de una leyenda negra de los pueblos de la región hispanoamericana y que se concentra en el indigenismo etnonacionalista, el totalitarismo LGTB y el feminismo periférico de occidente, pues son los reductos ideológicos de occidente para la defensa de los remanentes del mundo unipolar y del imperialismo en una región sudamericana, dislocada por los modelos liberales de carácter neocolonial, que a última hora son los sostenedores del clientelismo que sostiene además a la oligarquías extrativistas de la región.

1 Doctrina Monroe: https://www.ecured.cu/Doctrina_Monroe

2 Esteban Mira: “América la conquistaron los indígenas y la independizaron los españoles” https://www.elconfidencial.com/cultura/2023-06-19/esteban-mira-america-la-conquistaron-los-indigenas- y-la-independizaron-los-espanoles_3666208/

3 Las relaciones entre Honduras y China confirman que el comercio Sur-Sur puede eludir la doctrina Monroe de EEUU. https://gatopress.news.blog/2023/06/17/las-relaciones-entre-honduras-y-china-confirman-que-el- comercio-sur-sur-puede-eludir-la-doctrina-monroe-de-eeuu/

4 Chile y SOUTHCOM fortalecen cooperación con ejercicio Fused Response https://dialogo americas.com/es/articles/chile-y-southcom-fortalecen-cooperacion-con-ejercicio-fused- response/

5 “Si alguien comete un delito tipificado en la legislación, no se le agarra a palos, no se le tortura, no se atenta contra su vida. La proporcionalidad y el control al uso de la fuerza por parte del Estado es una de las bases de la civilización y del estado de derecho.” https://twitter.com/GabrielBoric/status/1237351831279407109?t=aHW0WcsqNR0Wzhhl226vgg&s=19

6 Cómo la elite torpedeó los intentos de sacar a Chile de su dependencia de las materias primas https://www.ciperchile.cl/2018/04/12/como-la-elite-torpedeo-los-intentos-de-sacar-a-chile-de-su- dependencia-de-las-materias-primas/

7 China, India y el ascenso del ‘Estado civilización’ https://www.portafolio.co/internacional/china-india-y-el-ascenso-del-estado-civilizacion-527258

*La imagen es una composición del editor