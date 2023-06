Wallmapu. Machi Celestino Córdova llama a apoyo mutuo entre mapuche ante desastre en Alto Biobío por las lluvias (Audio)

Mari mari pu lamngen:

Esperando se encuentren todos bien al leer este mensaje. Lamentablemente no todos los lamngen y peñi pueden decir lo mismo, a causa del temporal que hemos vivido recientemente. Actualmente, las comunidades en recuperación del Alto Biobío Chenque Pitril y Malla Malla están viviendo el abandono de parte de la institucionalidad winka. Y nosotros como mapuche no podemos seguir el mismo ejemplo, si no todo lo contrario.

Por ello, nuestra autoridad ancestral machi Celestino Córdova recibió la solicitud de orientación del lonko de las comunidades Chenque Pitril y Malla Malla, y está realizando el llamado al kelluwün (reciprocidad, apoyo mutuo), para que se efectivice la solidaridad entre mapuche.

Red de Apoyo del Machi Celestino Córdova