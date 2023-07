¿Modificar el Consejo de Seguridad de la ONU?

Por Ricardo Ventura (Cientista Político)

Desde hace algún tiempo algunas autoridades mundiales, están proponiendo modificaciones al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nos parece comprensible ya que de una u otra forma ha perdido peso. Varios hecho mundiales, léase guerras, hace ya muchos años que no han contado con la autorización de dicho Consejo.

El Consejo de Seguridad nace junto con las Naciones Unidad y tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Cuenta con 15 miembros entre titulares y transitorios, cada uno tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Es el único órgano de la ONU cuyas decisiones en que los Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. (**)

Los miembros permanentes actuales son China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido. Obviamente no hay siempre acuerdo y la lista es larga de las invasiones implementadas por las potencias mundiales, sin el consentimiento de esta organización.

Fue muy conocido el hecho en que siendo Chile miembro transitorio de este Consejo en marzo del 2003, el Presidente Lagos, no aprobó la invasión a Iraq propuesta por Bush impidiendo la unanimidad requerida. Esto nos demuestra que no solo los miembros permanentes tienen su peso, sino que los transitorios también pesan y mucho. Resultado: la invasión a Iraq por supuestas “armas de destrucción masiva”, que todos sabemos nunca fueron encontradas, los resultados fueron un millón de muertos en Iraq por una invasión de EE.UU. y sus aliados, que no contó con la aprobación del Consejo de Seguridad. Hoy esos muertos importa poco, más bien solo a los familiares de los asesinados en esta brutal guerra de agresión.

En paralelo a esta Comisión existe desde 1963, la Conferencia anual de Múnich que es sobre política de seguridad internacional. Su objetivo es debatir los temas de actualidad de la política exterior y también de seguridad y de defensa. En esta Conferencia donde participa solo países occidentales, cuyo eslogan es “paz a través del diálogo”, no vemos cómo puede tener ese eslogan si no son invitadas la República Popular China ni la Federación Rusa. Uno tiene derecho a preguntarse de que seguridad y de que defensa estarán discutiendo, si faltan a lo menos dos de los países más grandes del mundo uno económicamente y el otro territorialmente. ¿Pensaran los organizadores que la seguridad compete solo a ellos?

Es una realidad que el peso de las Naciones Unidas disminuye, sobre todo durante este último tiempo en este siglo XXI. Esto también afecta al Consejo de Seguridad, pero no es el único motivo. Los EE.UU. en un intento de conseguir apoyo mayoritario para fortalecer su debilitada hegemonía mundial, pretende agregar más miembros permanentes, obviamente poniendo a sus aliados incondicionales, aquí no hay secreto.

Es obvio que deberían ser integrados a este Consejo de Seguridad de la ONU como miembros permanentes, dos países de América Latina como México y Brasil, dos de África posiblemente Sudáfrica y Kenia, también de Asia a India y Paquistán. Vemos estos países como ejemplos y los estamos validando por su dimensión geográfica y su enorme peso demográfico con cientos de millones de habitantes.

En ningún caso se trata que producto de las modificaciones se termine por perjudicar su eficacia y operatividad, muy por el contrario los objetivos son lograr acuerdo internacionales más amplios que mejoren el apoyo a esta Comisión. Recordemos que el formato actual, las prerrogativas de los miembros permanentes del Consejo no están sujetas a revisión, elemento que no tendría por qué ser modificado.

En mayo recién pasado, el Presidente de Brasil Lula da Silva, en la Cumbre del G7 en Hiroshima, dio un discurso que fue más allá de simples declaraciones. Para él, “hay un abismo entre los actuales desafíos, y la gobernanza global”. Abordó en sus críticas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo: “que hoy se encuentra más paralizado que nunca y es un componente del problema”.

Al final de su discurso agregó: ”Brasil desea la multipolaridad basada en la primacía del derecho internacional y la promoción del multilateralismo. Reeditar la Guerra Fría sería insensato; y dividir el mundo entre el Este y Oeste o, entre Norte y Sur, es tan anacrónico como inocuo”. (****)

No vemos posible estar en desacuerdo.

