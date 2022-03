Pruebas de laboratorios en Ucrania revelan amenazas para Rusia

Periódico Alternativo

Moscú, 12 mar (Prensa Latina) Las evidencias halladas en biolaboratorios militares de Ucrania financiados por Estados Unidos confirmaron esta semana la veracidad de las denuncias del Kremlin sobre el peligro que constituye la militarización de Kiev para Rusia.

Más allá de las justificaciones de Washington, manifestadas la víspera ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cierto es que las pruebas de las investigaciones existen y fueron divulgadas por Moscú.

No obstante, la administración estadounidense y los principales medios de comunicación de ese país aseguraron que se trata de una “de las campañas de desinformación más incendiarias de Rusia”, según publicó el diario The New York Times.

La portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, declaró que la Casa Blanca puede demostrar su inocencia respondiendo “directa y honestamente” tres interrogantes:

“¿Qué estaba tratando de ocultar la embajada de Estados Unidos en Kiev al eliminar apresuradamente documentos…